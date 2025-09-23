Bitcoin Hyper promete corrigir o Bitcoin e torná-lo à prova de futuro para as exigências modernas
A publicação Bitcoin Hyper Promete Consertar o Bitcoin e Torná-lo à Prova de Futuro para Demandas Modernas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin continua sendo o peso-pesado das criptomoedas, comandando uma capitalização de mercado de mais de $2,25T e mais entradas institucionais do que qualquer outro ativo. No entanto, apesar de toda sua dominância, ainda luta com o básico: tempos de bloco lentos, taxas altas e nenhuma maneira real de executar pagamentos ou DeFi em escala. Essa é a lacuna que o Bitcoin Hyper ($HYPER) pretende preencher. Como a primeira verdadeira Layer 2 do Bitcoin, ele usa a Máquina Virtual Solana (SVM) para desbloquear transações em menos de um segundo e custos quase zero para o Bitcoin. Os investidores já estão prestando atenção: a pré-venda arrecadou $17,7M, com $HYPER sendo negociado a $0,012965 e rendimentos de staking definidos em 66% de APY (Taxa de Rendimento Anual). E as baleias estão correndo para entrar, com $30,5K comprados no domingo ($17,6K e $12,9K). Se o Bitcoin finalmente conseguir escalar, sua dominância não apenas se manterá... poderá se expandir para setores totalmente novos. O Problema: O Obstáculo de Escalabilidade do Bitcoin O Bitcoin foi projetado para segurança e descentralização, não para velocidade. O trade-off aparece em seu desempenho: a rede processa aproximadamente 7 transações por segundo (tps), com novos blocos chegando apenas a cada dez minutos. Isso é bom para liquidação de longo prazo, mas fica aquém quando comparado às demandas modernas. Dados em tempo real do Chainspect mostram claramente a diferença entre Bitcoin e Solana. O Bitcoin está processando cerca de 4,07 tps em tempo real, enquanto Solana processa mais de 831 tps – uma diferença de 99,5%. Mesmo em sua capacidade máxima atual, o Bitcoin atinge no máximo 13,2 tps, em comparação com os 4.709 tps da Solana. Fonte: Chainspect E tente pagar um café do Starbucks com $BTC e a taxa de transação superaria o custo da bebida. Durante o pico de congestionamento (como a febre de cunhagem do protocolo Runes em abril de 2024), as taxas chegaram a ultrapassar $100, efetivamente bloqueando transações cotidianas. Esse abismo deixou o Bitcoin estereotipado como "ouro digital". É incomparável como reserva de valor, mas desajeitado como meio de troca. E tentativas de corrigir...
