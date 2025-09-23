2025-10-13 Monday

Fold Revela Uma Forma Revolucionária de Ganhar Bitcoin

A publicação Fold Revela Uma Forma Revolucionária de Ganhar Bitcoin apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Cartão de Crédito com Cashback em BTC: Fold Revela Uma Forma Revolucionária de Ganhar Bitcoin
30K BTC em perdas realizadas em 24 horas

O post 30K BTC Em Perdas Realizadas Em 24 Horas apareceu no BitcoinEthereumNews.com.
Bitcoin Hyper promete corrigir o Bitcoin e torná-lo à prova de futuro para as exigências modernas

A publicação Bitcoin Hyper Promete Consertar o Bitcoin e Torná-lo à Prova de Futuro para Demandas Modernas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin continua sendo o peso-pesado das criptomoedas, comandando uma capitalização de mercado de mais de $2,25T e mais entradas institucionais do que qualquer outro ativo. No entanto, apesar de toda sua dominância, ainda luta com o básico: tempos de bloco lentos, taxas altas e nenhuma maneira real de executar pagamentos ou DeFi em escala. Essa é a lacuna que o Bitcoin Hyper ($HYPER) pretende preencher. Como a primeira verdadeira Layer 2 do Bitcoin, ele usa a Máquina Virtual Solana (SVM) para desbloquear transações em menos de um segundo e custos quase zero para o Bitcoin. Os investidores já estão prestando atenção: a pré-venda arrecadou $17,7M, com $HYPER sendo negociado a $0,012965 e rendimentos de staking definidos em 66% de APY (Taxa de Rendimento Anual). E as baleias estão correndo para entrar, com $30,5K comprados no domingo ($17,6K e $12,9K). Se o Bitcoin finalmente conseguir escalar, sua dominância não apenas se manterá... poderá se expandir para setores totalmente novos. O Problema: O Obstáculo de Escalabilidade do Bitcoin O Bitcoin foi projetado para segurança e descentralização, não para velocidade. O trade-off aparece em seu desempenho: a rede processa aproximadamente 7 transações por segundo (tps), com novos blocos chegando apenas a cada dez minutos. Isso é bom para liquidação de longo prazo, mas fica aquém quando comparado às demandas modernas. Dados em tempo real do Chainspect mostram claramente a diferença entre Bitcoin e Solana. O Bitcoin está processando cerca de 4,07 tps em tempo real, enquanto Solana processa mais de 831 tps – uma diferença de 99,5%. Mesmo em sua capacidade máxima atual, o Bitcoin atinge no máximo 13,2 tps, em comparação com os 4.709 tps da Solana. Fonte: Chainspect E tente pagar um café do Starbucks com $BTC e a taxa de transação superaria o custo da bebida. Durante o pico de congestionamento (como a febre de cunhagem do protocolo Runes em abril de 2024), as taxas chegaram a ultrapassar $100, efetivamente bloqueando transações cotidianas. Esse abismo deixou o Bitcoin estereotipado como "ouro digital". É incomparável como reserva de valor, mas desajeitado como meio de troca.
Analista atualiza preço-alvo das ações da Palantir

O post Analista atualiza preço-alvo das ações da Palantir apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Palantir (NASDAQ: PLTR) tem estado numa sequência notável, subindo quase 140% desde janeiro, impulsionada pelo entusiasmo mais amplo do mercado pela inteligência artificial (IA). Assim, a analista do Bank of America (BofA) Securities, Mariana Pérez Mora, elevou seu preço-alvo das ações PLTR de $180 para $215, mantendo a classificação de "Compra" na terça-feira, 23 de setembro. Após uma discussão com Akshay Krishnaswamy, o Arquiteto-Chefe da empresa, Pérez Mora teria citado um crescimento mais forte nas aplicações da Palantir como uma das principais razões para a atualização. A revisão marca a segunda atualização do banco em menos de dois meses, já que a mesma analista já havia elevado o preço de $150 para $180 em 5 de agosto deste ano, justamente quando a receita trimestral da Palantir ultrapassou $1 bilhão pela primeira vez. Após a atualização, as ações PLTR subiram 1,41% no pré-mercado de terça-feira, negociando a $179,36 no momento da escrita. As ações da Palantir recebem uma atualização O BofA destacou ainda o momentum no Sistema Inteligente Maven da Palantir, que foi recentemente escolhido pela NATO para melhorar a inteligência, o reconhecimento de alvos e a tomada de decisões para operações militares. Além disso, a nota mencionou o otimismo anterior na arquitetura de Ontologia da empresa e na estratégia de mercado dos Engenheiros Implantados Avançados (FDEs) como "o ingrediente secreto". O gigante de software também está a desfrutar de ventos favoráveis adicionais gerados pelo recente anúncio de uma nova parceria estratégica com o Ministério da Defesa do Reino Unido durante a recente visita de Estado do Presidente Trump. "Esperamos que outros países considerem cada vez mais o Maven como seu sistema global de gestão de batalha digital, pois fornece tanto interoperabilidade com os EUA e aliados quanto governança sobre seus próprios dados", escreveu a analista. O acordo de cinco anos, avaliado em até £750 milhões, marca o primeiro contrato de bilhões de dólares da Palantir fora dos EUA. Assim, o banco agora prevê vendas governamentais excedendo $8 bilhões até 2030, elevando a estimativa de CAGR de 2025-2030 para 30% de 27%
Previsão do Bitcoin hoje enquanto a estratégia compra na queda do Bitcoin

A publicação Previsão do Bitcoin Hoje enquanto Estratégia Compra a Queda do Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Atualizações Hyper do Bitcoin Ao Vivo Hoje: Previsão do Bitcoin Hoje enquanto Estratégia Compra a Queda do Bitcoin
À medida que BTC, DOGE e XRP despencam, o Minerador IOTA ajuda os investidores a alcançar lucros estáveis e aguardar o retorno do mercado em alta.

A publicação "Enquanto BTC, DOGE e XRP despencam, IOTA Miner ajuda investidores a alcançar lucros estáveis e aguardar o retorno do mercado altista/otimista" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. [Londres, setembro de 2025] O mercado de criptomoedas experimentou recentemente uma correção significativa, com Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE) e Ripple (XRP) sofrendo quedas acentuadas, o que temporariamente pesou sobre a confiança dos investidores. No entanto, alguns investidores, através da plataforma de mineração na nuvem IOTA Miner, conseguiram mitigar suas perdas e manter uma renda passiva estável em meio à volatilidade, posicionando-se para o próximo mercado altista/otimista. As quedas do mercado trazem desafios Na semana passada, o BTC caiu abaixo de $95.000, enquanto DOGE e XRP também experimentaram quedas significativas, levando a uma queda acentuada no sentimento do mercado. Muitos investidores de varejo e usuários institucionais foram forçados a um modo passivo de espera, sofrendo perdas significativas de ativos. O IOTA Miner tornou-se um refúgio seguro para investidores. Ao contrário das estratégias tradicionais de comprar e manter, o IOTA Miner aproveita a integração de poder computacional cross-chain e um mecanismo de múltiplos contratos para permitir que os usuários gerem retornos diários estáveis da mineração, mesmo durante períodos de queda de preços. Por exemplo, mesmo quando o preço de mercado está caindo, os detentores de XRP ainda podem receber milhares de XRP diariamente através da plataforma, mitigando significativamente as perdas causadas pela queda de preço. Esta vantagem bidirecional de "ganhar em um mercado em queda e ganhar ainda mais em um mercado em alta" está se tornando uma nova opção para os investidores mitigarem o risco e alcançarem um crescimento estável. Modelo de mineração em nuvem verde, seguro e em conformidade O sucesso do IOTA Miner deriva não apenas de retornos estáveis, mas também de suas operações baseadas no Reino Unido, em conformidade, fazendas de mineração alimentadas 100% por energia verde e sistemas de segurança de primeira linha. Isso garante que a plataforma não apenas forneça confiança durante mercados baixistas, mas também ajude os investidores a expandir rapidamente seus lucros durante mercados altistas/otimistas. Como ganhar renda diária rapidamente com o IOTA Miner Passo 1: Registre-se para uma conta gratuita na plataforma IOTA Miner usando qualquer endereço de e-mail (novos usuários recebem um bônus de boas-vindas de $15 e um bônus diário de login de $0,6). Passo 2:
Congresso dos EUA insta a Comissão de Valores Mobiliários a permitir Bitcoin em planos 401(k)

A publicação "Congresso dos EUA Pressiona a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos para Permitir Bitcoin em Planos 401(k)" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. BitcoinRegulations 23 de setembro de 2025 | 14:18 Um grupo de legisladores do Comité de Serviços Financeiros da Câmara está pressionando a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos para agir sobre a recente diretiva do Presidente Donald Trump destinada a modernizar as poupanças para a reforma. Numa carta enviada ao Presidente da SEC Paul Atkins, os membros apelaram à rápida implementação da Ordem Executiva 14330, assinada no início de agosto, que procura expandir as opções de investimento 401(k) para além das tradicionais ações e obrigações. A ordem destaca os ativos digitais, incluindo Bitcoin, como potenciais adições aos portfólios de reforma. Os legisladores argumentaram que os trabalhadores que poupam para a reforma merecem acesso à mesma variedade de oportunidades disponíveis para investidores institucionais. Eles instaram a SEC a trabalhar em estreita colaboração com o Departamento do Trabalho na atualização dos regulamentos para que os americanos possam diversificar de forma mais eficaz e melhorar a sua perspetiva financeira de longo prazo. O Presidente do Comité French Hill e a Presidente do Subcomité de Mercados de Capitais Ann Wagner estavam entre aqueles que endossaram a carta, juntamente com vários colegas, incluindo Frank Lucas, Warren Davidson e Troy Downing. O seu impulso coletivo reflete o crescente ímpeto em Washington para integrar ativos digitais nas estruturas financeiras convencionais. Se adotadas, as mudanças poderiam marcar um ponto de viragem para o planeamento da reforma nos Estados Unidos, dando a milhões de poupadores exposição direta ao Bitcoin e outras alternativas que até agora têm estado largamente fora de alcance. As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins educacionais e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Sempre conduza a sua própria pesquisa e consulte um consultor financeiro licenciado antes de tomar quaisquer decisões de investimento.
Bancos centrais podem acumular Bitcoin em 5 anos: Deutsche Bank

O
Hacker por trás do ataque UXLINK perde 48 milhões de dólares num golpe de phishing

A publicação Hacker por trás do ataque UXLINK perde $48 milhões em um golpe de phishing apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O explorador do UXLINK foi vítima de phishing apenas horas depois que a carteira de assinatura múltipla da plataforma social Web 3 movida por IA foi violada. A Lookonchain havia relatado na segunda-feira que a carteira de assinatura múltipla do UXLINK foi comprometida, com fundos drenados em exchanges centralizadas e descentralizadas. De acordo com a plataforma de análise de blockchain, o atacante foi vítima de phishing e perdeu 542 milhões de tokens UXLINK, avaliados em aproximadamente $48 milhões. Curiosamente, o hacker que atacou $UXLINK foi alvo de um ataque de phishing e perdeu 542M $UXLINK($48M).https://t.co/Cp9QNHPE8Xhttps://t.co/M8tbPYAdiq pic.twitter.com/PxadIIfkDi — Lookonchain (@lookonchain) 23 de setembro de 2025 O UXLINK havia admitido anteriormente que sua carteira multi-sig foi violada e disse que "uma quantidade significativa de cripto" foi transferida ilicitamente, mas a maioria delas foi congelada. "Nossa equipe está trabalhando por meio de medidas legais e conformes para garantir que o fornecimento de tokens UXLINK esteja totalmente alinhado com as regras declaradas no whitepaper. O white paper continua sendo o único consenso da comunidade e padrão para a economia de tokens do UXLINK", escreveu a equipe do projeto no X. Violação do UXLINK envolveu seis carteiras A empresa de monitoramento de segurança Cyvers Alerts sinalizou atividade incomum na segunda-feira cedo em um endereço Ethereum vinculado ao UXLINK. A conta executou um delegateCall, removeu a função de administrador existente e adicionou um novo proprietário multisig. Após fazer a alteração, o hacker moveu pelo menos $4 milhões em USDT, $500.000 em USDC, 3,7 wrapped Bitcoin (WBTC) e 25 ETH. Evidências onchain também mostraram que o atacante vendeu tokens UXLINK em exchanges descentralizadas usando seis carteiras separadas. Essas negociações renderam pelo menos 6.732 ETH, avaliados em aproximadamente $28,1 milhões. Horas depois de realizar o exploit do UXLINK, o próprio atacante caiu vítima de um esquema de phishing. Os registros onchain do Arbiscan mostram que a perda ocorreu na terça-feira por volta das 02:15 UTC sob o hash de transação 0xa70674ccc9caa17d6efaf3f6fcbd5dec40011744c18a1057f391a822f11986ee. Ataque de phishing ao golpista do UXLINK. Fonte: Arbiscan. Duas grandes transferências de tokens UXLINK foram direcionadas do...
Top 5 Altcoins Abaixo de $1 — Escolhas de ROI de Alta Convicção para 2025

O post Top 5 Altcoins Abaixo de $1 — Escolhas de ROI de Alta Convicção para 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 23 de setembro de 2025 | 13:04 A caça pela revelação de 2025 está em andamento, e investidores astutos estão focando em altcoins abaixo de $1 com potencial real. Cinco nomes se destacam: BlockchainFX (BFX), Aster (ASTER), Stellar (XLM), Dogecoin (DOGE) e Cardano (ADA). Cada um traz um ângulo distinto—mas um claramente domina a conversa: BlockchainFX, um foguete de pré-venda que atrai comparações com os primeiros dias dos gigantes de câmbio. Enquanto ASTER, XLM, DOGE e ADA estão ganhando força em seus segmentos, BlockchainFX está dominando os holofotes com milhões arrecadados, prova social crescente e um plano ousado para um super aplicativo Web3. Se você busca uma posição antecipada que pode transformar seus retornos de 2025, esta pode ser a janela antes que a multidão entre. BlockchainFX: Pré-venda de Sucesso com Utilidade Real BlockchainFX está sendo aclamado como uma das principais pré-vendas de 2025 após ultrapassar $7,7M com mais de 10.000 apoiadores iniciais. A $0,024 na pré-venda e com meta de lançamento declarada de $0,05, analistas delineiam um caminho para $1 ao longo do tempo—implicando potencial de valorização >100% antes do lançamento e um concebível 40-50x se esse marco de $1 for alcançado posteriormente. A vantagem: um verdadeiro super aplicativo unindo mercados cripto e tradicionais. Em vez de malabarismo entre plataformas, usuários podem negociar cripto, ações, ETFs, forex e commodities em um só lugar—sem abrir mão do controle de ativos. Em um mercado fragmentado, esse modelo tudo-em-um é exatamente o que falta, e já está atraindo usuários diários. Com negociação long/short, staking e pagamentos instantâneos, BFX é construído para funcionar tanto em regimes de alta quanto de baixa. Construído para Recompensar Investidores Iniciais A inovação do BFX se traduz diretamente em benefícios para os detentores. Stakers podem ganhar recompensas diárias em BFX e USDT, com pagamentos potenciais de até $25.000 USDT. O próximo Cartão Visa BFX adiciona gastos do mundo real à mistura. O preço crescente da pré-venda incorpora valorização: cada estágio eleva o preço do token. Use o código promocional BLOCK30 para +30% de tokens.
