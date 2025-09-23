Fundo Fiduciário da FTX Apresenta Processo de 1,15 Mil Milhões de Dólares Contra o Minerador de Bitcoin Genesis Digital

O FTX Bankruptcy Trust apresentou um processo de $1,15 mil milhões contra a empresa de mineração de Bitcoin Genesis Digital Assets, marcando uma das maiores ações de recuperação até agora nos esforços contínuos para recuperar ativos perdidos no colapso da bolsa FTX. A queixa alega que a Genesis Digital e os seus cofundadores receberam mais de $1 mil milhão em transferências fraudulentas da Alameda Research de Sam Bankman-Fried entre 2021 e 2022. 'Grande prejuízo' para os clientes da FTX Os investimentos, argumenta o trust, foram feitos a "preços absurdamente inflacionados" e proporcionaram pouco ou nenhum valor para o negócio da FTX, que já estava insolvente na altura. "Entre agosto de 2021 e abril de 2022, Bankman-Fried fez com que a Alameda comprasse várias tranches de ações na GDA, uma empresa de mineração de Bitcoin, a preços absurdamente inflacionados", dizia o processo. "Enquanto os fundos do Grupo FTX foram usados para comprar as ações, apenas a Alameda—e, por sua vez, Bankman-Fried, proprietário de 90% da Alameda—deveria receber qualquer benefício, em grande prejuízo dos clientes e outros credores da FTX.com" Sob a lei de falência dos EUA, o trust está autorizado a prosseguir com "ações de evitação" — processos judiciais destinados a recuperar fundos que foram transferidos indevidamente antes de uma empresa declarar falência. O tamanho deste processo sublinha a escala da campanha de recuperação de ativos da FTX, que se tornou uma das maiores e mais complexas na história de falência dos EUA após o colapso da bolsa em 2022. De acordo com o processo, a maioria dos fundos veio de depósitos de clientes na FTX.com que foram canalizados para a Alameda Research e depois redirecionados para a Genesis Digital. O trust afirma que os cofundadores da empresa de mineração, Rashit Makhat e Marco Krohn, beneficiaram pessoalmente, vendendo mais de $550 milhões das suas próprias ações para a Alameda no processo. O processo descreve a Genesis Digital como um minerador politicamente conectado no Cazaquistão que aproveitou a energia barata e o tratamento favorável sob o antigo...