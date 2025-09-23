À procura de comprar no próximo recuo
Royal Bank of Canada., (RY) opera como empresa de serviços financeiros diversificados em todo o mundo. Opera através dos segmentos de finanças pessoais, banco comercial, gestão de patrimônio e seguros. Está sob o setor de serviços financeiros e é negociado com o ticker "RY" na NYSE. Como discutido no último artigo, RY estende a sequência de impulso contra a baixa de abril de 2025. Atualmente, favorece a alta em 3 de (1) e espera que o próximo recuo de mercado permaneça suportado para ver mais alta. Gostamos de comprar a próxima correção em 3, 7 ou 11 oscilações em (2) contra a baixa de abril de 2025. RY – Visão semanal mais recente da Teoria das Ondas de Elliott Terminou (II) na baixa de $49,55 em março de 2020 e favorece alta em III de (III). Terminou I na alta de $119,41 em janeiro de 2022 e II na baixa de $77,90 em outubro de 2023 como retração de Fibonacci de 0,618. Dentro de I, terminou ((1)) na alta de $78,31, ((2)) na baixa de $67,78, ((3)) na alta de $108,09, ((4)) na baixa de $98,00 e ((5)) na alta de $119,41. Dentro do recuo de II, colocou ((W)) na baixa de $83,63, ((X)) na alta de $104,72 e ((Y)) na baixa de $77,90 como correção dupla. Acima da baixa de II, colocou ((1)) na alta de $128,05 em dezembro de 2024 e ((2)) em $106,10 como zigzag em abril de 2025. Dentro de ((1)), terminou (1) na alta de $102,07, (2) na baixa de $93,97, (3) na alta de $126,96, (4) na baixa de $120,26 e (5) na alta de $128,05. Dentro do recuo ((2)), colocou (A) na baixa de $117,63, (B) na alta de $124,35 e (C) na baixa de $106,10. RY – Visão da Onda de Elliott a partir de 30.06.2025 Acima da baixa ((2)), favorece alta em (1) de ((3)) e espera mais alta antes de corrigir em (2). Dentro de (1), terminou 1 na alta de $134,26, 2 na baixa de $127,38 e favorece alta em 3 de (1). Espera mais alta em 3 antes que possa iniciar o próximo recuo em 4, seguido pelo impulso final para terminar (1). Conseguiu apagar o...
BitcoinEthereumNews2025/09/24 02:03