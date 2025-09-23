2025-10-13 Monday

Atividade na Base atinge máxima histórica devido a especulações sobre Airdrop

Atividade na Base atinge máxima histórica devido a especulações sobre Airdrop

O post Atividade da Base Atinge Máxima Histórica (ATH) com Especulação de Airdrop apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As transações semanais na rede Layer 2 do Ethereum ultrapassaram 90 milhões pela primeira vez. A rede Layer 2 do Ethereum da Coinbase, Base, recentemente insinuou um token nativo pela primeira vez desde seu lançamento em 2023, e a atividade na chain está disparando à medida que os usuários correm para se tornarem elegíveis para o airdrop de tokens. O Valor Total Bloqueado (TVL) da rede atingiu um novo recorde histórico de $5,1 bilhões no início de setembro, e as transações semanais acabaram de ultrapassar 90 milhões pela primeira vez, um aumento de 10% em relação ao recorde anterior de 81 milhões no final de dezembro, impulsionado pela mania do Agente de IA. TVL e Transações da Base – DeFiLlama Apesar do aumento nas transações totais, no entanto, o número de endereços ativos na rede continua a diminuir, indicando que os usuários regulares da Base estão aumentando sua atividade na chain, em vez de novo capital entrando no ecossistema descentralizado. Especuladores nas redes sociais têm a impressão de que criadores que lançaram protocolos ou moedas de criador podem ser os mais beneficiados com um airdrop da Base. O influenciador e trader IcoBeast disse no X: "O airdrop da Base será massivo e ainda assim a maioria vai perder porque não conseguem ler nas entrelinhas e já estão apenas fazendo transações em várias carteiras. [Na minha opinião] a equipe/eco da Base tem sido extremamente direta sobre como se qualificar/aumentar a alocação", referindo-se a vários screenshots dos construtores da Base que fazem referência a recompensas para construtores e criadores. O fundador da Base, Jesse Pollak, respondeu a IcoBeast, dizendo: "um truque estranho para se beneficiar da nova economia global: construir, criar, negociar e integrar pessoas." Enquanto Pollak e a equipe da Base continuam a promover a ideia de recompensar criadores, os volumes DEX na Zora, a plataforma de moedas de criador, estão em seu nível mais baixo desde julho, com apenas $6,26 milhões...
BitcoinEthereumNews2025/09/24 02:50
Fundo Fiduciário da FTX Apresenta Processo de 1,15 Mil Milhões de Dólares Contra o Minerador de Bitcoin Genesis Digital

Fundo Fiduciário da FTX Apresenta Processo de 1,15 Mil Milhões de Dólares Contra o Minerador de Bitcoin Genesis Digital

O post FTX Trust Apresenta Processo de $1,15 Mil Milhões Contra o Minerador de Bitcoin Genesis Digital apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O FTX Bankruptcy Trust apresentou um processo de $1,15 mil milhões contra a empresa de mineração de Bitcoin Genesis Digital Assets, marcando uma das maiores ações de recuperação até agora nos esforços contínuos para recuperar ativos perdidos no colapso da bolsa FTX. A queixa alega que a Genesis Digital e os seus cofundadores receberam mais de $1 mil milhão em transferências fraudulentas da Alameda Research de Sam Bankman-Fried entre 2021 e 2022. 'Grande prejuízo' para os clientes da FTX Os investimentos, argumenta o trust, foram feitos a "preços absurdamente inflacionados" e proporcionaram pouco ou nenhum valor para o negócio da FTX, que já estava insolvente na altura. "Entre agosto de 2021 e abril de 2022, Bankman-Fried fez com que a Alameda comprasse várias tranches de ações na GDA, uma empresa de mineração de Bitcoin, a preços absurdamente inflacionados", dizia o processo. "Enquanto os fundos do Grupo FTX foram usados para comprar as ações, apenas a Alameda—e, por sua vez, Bankman-Fried, proprietário de 90% da Alameda—deveria receber qualquer benefício, em grande prejuízo dos clientes e outros credores da FTX.com" Sob a lei de falência dos EUA, o trust está autorizado a prosseguir com "ações de evitação" — processos judiciais destinados a recuperar fundos que foram transferidos indevidamente antes de uma empresa declarar falência. O tamanho deste processo sublinha a escala da campanha de recuperação de ativos da FTX, que se tornou uma das maiores e mais complexas na história de falência dos EUA após o colapso da bolsa em 2022. De acordo com o processo, a maioria dos fundos veio de depósitos de clientes na FTX.com que foram canalizados para a Alameda Research e depois redirecionados para a Genesis Digital. O trust afirma que os cofundadores da empresa de mineração, Rashit Makhat e Marco Krohn, beneficiaram pessoalmente, vendendo mais de $550 milhões das suas próprias ações para a Alameda no processo. O processo descreve a Genesis Digital como um minerador politicamente conectado no Cazaquistão que aproveitou a energia barata e o tratamento favorável sob o antigo...
BitcoinEthereumNews2025/09/24 02:46
Token BAD estabiliza após liquidação do explorador de $1,8M

Token BAD estabiliza após liquidação do explorador de $1,8M

O post Token BAD Estabiliza Após Liquidação de Explorador de $1,8M apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O explorador da cadeia cross-chain Shibarium vendeu o lote final dos tokens BAD roubados. BAD estava entre os tokens roubados durante a recente exploração da cadeia cross-chain Shibarium. Um observador espera que BAD rebote após a venda final dos tokens roubados. Os atacantes por trás da exploração da cadeia cross-chain Shibarium de 12 de setembro liquidaram seu estoque restante de tokens BAD, de acordo com Christopher Johnson (Sr. Lightspeed), Presidente da Lightspeed Crypto Services e consultor do projeto Bad Idea AI. Dados on-chain confirmaram a troca final: 2.057,39 BAD por 3,2 ETH via MetaMask na segunda-feira. Com a pressão de venda do explorador agora esgotada, Johnson disse que a comunidade pode se concentrar em comprar nas quedas sem medo de outro grande despejo. Como discutimos ontem à noite, $BAD não merecia uma queda como esta, mas pelo que parece, o explorador vendeu todo o Bad, o que significa que agora é seguro para a comunidade trabalhar na compra dessa queda. — MyNameIsMudd (@NameMudd) 22 de setembro de 2025 O Declínio de 10 Dias do BAD Pode Estar Terminando A exploração do Shibarium levou o BAD para baixo, com o token perdendo mais de 20% nos últimos 10 dias. Johnson argumentou que o declínio foi impulsionado por vendas forçadas, não por fundamentos, e que o projeto "não merecia" o golpe. Relacionado: Após Exploração de Cadeia de $4,1M, Shiba Inu Oferece Recompensa de 50 ETH pela Cooperação do Hacker Os dados de negociação agora mostram BAD estabelecendo um fundo local e recuperando mais de 5% nas últimas 24 horas, sugerindo que a pressão de venda foi eliminada. SHIB Também Mostra Recuperação Inicial Outros tokens roubados no hack da cadeia, incluindo SHIB e ETH, também enfrentaram perdas acentuadas após a exploração. SHIB caiu mais de 20%, mas desde então rebotou 3,74% nas últimas 24 horas, sendo negociado a $0,00001224 no momento da publicação. Relacionado: Preço do SHIB Cai 13% em Três Dias à Medida que o Debate sobre Liderança se Intensifica A recuperação nos ativos do ecossistema Shiba Inu indica que...
BitcoinEthereumNews2025/09/24 02:35
À procura de comprar no próximo recuo

À procura de comprar no próximo recuo

O post Procurando comprar o próximo recuo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Royal Bank of Canada., (RY) opera como empresa de serviços financeiros diversificados em todo o mundo. Opera através dos segmentos de finanças pessoais, banco comercial, gestão de patrimônio e seguros. Está sob o setor de serviços financeiros e é negociado com o ticker "RY" na NYSE. Como discutido no último artigo, RY estende a sequência de impulso contra a baixa de abril de 2025. Atualmente, favorece a alta em 3 de (1) e espera que o próximo recuo de mercado permaneça suportado para ver mais alta. Gostamos de comprar a próxima correção em 3, 7 ou 11 oscilações em (2) contra a baixa de abril de 2025. RY – Visão semanal mais recente da Teoria das Ondas de Elliott Terminou (II) na baixa de $49,55 em março de 2020 e favorece alta em III de (III). Terminou I na alta de $119,41 em janeiro de 2022 e II na baixa de $77,90 em outubro de 2023 como retração de Fibonacci de 0,618. Dentro de I, terminou ((1)) na alta de $78,31, ((2)) na baixa de $67,78, ((3)) na alta de $108,09, ((4)) na baixa de $98,00 e ((5)) na alta de $119,41. Dentro do recuo de II, colocou ((W)) na baixa de $83,63, ((X)) na alta de $104,72 e ((Y)) na baixa de $77,90 como correção dupla. Acima da baixa de II, colocou ((1)) na alta de $128,05 em dezembro de 2024 e ((2)) em $106,10 como zigzag em abril de 2025. Dentro de ((1)), terminou (1) na alta de $102,07, (2) na baixa de $93,97, (3) na alta de $126,96, (4) na baixa de $120,26 e (5) na alta de $128,05. Dentro do recuo ((2)), colocou (A) na baixa de $117,63, (B) na alta de $124,35 e (C) na baixa de $106,10. RY – Visão da Onda de Elliott a partir de 30.06.2025 Acima da baixa ((2)), favorece alta em (1) de ((3)) e espera mais alta antes de corrigir em (2). Dentro de (1), terminou 1 na alta de $134,26, 2 na baixa de $127,38 e favorece alta em 3 de (1). Espera mais alta em 3 antes que possa iniciar o próximo recuo em 4, seguido pelo impulso final para terminar (1). Conseguiu apagar o...
BitcoinEthereumNews2025/09/24 02:03
ETFs Definem Meta de Preço Para Ouro e Bitcoin

ETFs Definem Meta de Preço Para Ouro e Bitcoin

O post ETFs Estabelecem Meta de Preço Para Ouro e Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bem-vindo ao Briefing Matinal de Notícias Cripto dos EUA—o seu resumo essencial dos desenvolvimentos mais importantes em cripto para o dia que se aproxima. Pegue um café para ler como os mercados estão se movimentando neste setembro. Dos fluxos de ETF (fundo negociado em bolsa) às liquidações repentinas, ouro e Bitcoin (BTC) estão moldando histórias muito diferentes enquanto investidores buscam estabilidade e oportunidade. Notícias Cripto do Dia: Ouro Supera Bitcoin à medida que Entradas em ETF Sinalizam Mudanças nas Tendências de Mercado Setembro tem sido marcado por entradas crescentes em ETFs tanto de ouro quanto de Bitcoin. No entanto, o ouro está roubando os holofotes. Patrocinado Patrocinado Em uma base contínua de 30 dias, as entradas em fundos de ouro estão superando os ETFs de Bitcoin, com o ouro se aproximando do seu ganho anual mais forte. Especialistas destacam a crescente demanda por ativos físicos como ouro e Bitcoin, observando que a tendência pode continuar à medida que o Federal Reserve sinaliza mais cortes de taxa pela frente. "O ouro está superando o Bitcoin... próximo da sua maior alta do ano, alimentando uma série de novos recordes... com o Fed sinalizando mais cortes de taxa pela frente, a tendência provavelmente continuará", escreveu ecoinometrics, uma conta popular no X. Isso se alinha com uma publicação recente do US Crypto News que indicou que os cortes de taxa do Fed poderiam empurrar o Bitcoin para $145.000. Em meio ao otimismo, o Deutsche Bank vê o Bitcoin se juntando ao ouro nos balanços dos bancos centrais até 2030, conforme indicado na publicação anterior do US Crypto News. O metal amarelo tem repetidamente estabelecido novas máximas, refletindo um aumento acentuado na demanda dos investidores por ativos físicos à medida que o Federal Reserve sinaliza mais cortes de taxa. Enquanto isso, especialistas também observam a divergência entre as duas proteções contra inflação. Enquanto o momentum do Bitcoin esfriou após uma onda de liquidações, o rally do ouro acelerou. Patrocinado Patrocinado Ouro como Garantia em um Mercado Cripto Abalado No entanto, nem todos veem isso como positivo para cripto. O defensor do ouro Peter Schiff argumentou que o recente desempenho superior do ouro...
BitcoinEthereumNews2025/09/24 01:32
Mercado regressa ao Bitcoin após grande eliminação de 1,7 mil milhões de dólares

Mercado regressa ao Bitcoin após grande eliminação de 1,7 mil milhões de dólares

O post Mercado Rota de Volta ao Bitcoin Após Grande Perda de $1,7 Bilhões apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os mercados de criptomoedas estabilizaram após $1,7 bilhões em liquidações abalarem os traders, com o bitcoin mantendo-se acima de $112K e o ether próximo de $4.200. Enquanto as altcoins perderam momentum, os fluxos de entrada institucionais e tendências sazonais poderiam posicionar o BTC para uma quebra em outubro. Cripto Recupera Após Choque de Liquidação, Mira Ventos Favoráveis de Outubro Os mercados de criptomoedas estão recuperando o equilíbrio após uma das maiores [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/market-rotates-back-to-bitcoin-after-major-1-7-billion-wipeout/
BitcoinEthereumNews2025/09/24 01:16
Arthur Hayes prevê aposta ousada de 3,4 milhões de dólares para o Bitcoin em 2028

Arthur Hayes prevê aposta ousada de 3,4 milhões de dólares para o Bitcoin em 2028

O post Arthur Hayes prevê aposta ousada de $3,4 milhões para o Bitcoin em 2028 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Diretor de Investimentos da Maelstrom, Arthur Hayes, fez uma das suas previsões mais ousadas para o Bitcoin, projetando que o ativo poderia atingir $3,4 milhões em três anos. Numa nota de 23 de setembro, ele enfatizou que sua previsão se baseia na possibilidade da administração de Donald Trump abraçar uma expansão monetária agressiva através do controle da curva de rendimento. De acordo com ele: "Entre agora e 2028, o Tesouro deve emitir nova dívida para pagar dívidas antigas e para financiar o déficit governamental." Hayes explicou que as pressões fiscais dos EUA devem se intensificar, com déficits anuais de aproximadamente $2 trilhões esperados até 2028. Essa escassez, combinada com a necessidade de refinanciar dívidas a vencer, poderia impulsionar novas emissões do Tesouro acima de $15 trilhões durante o período. Enquanto isso, Hayes espera que o Fed intervenha como o principal comprador dessas dívidas. Hayes apontou que as autoridades dos EUA absorveram cerca de 40% dos empréstimos governamentais para estabilizar os mercados durante a crise da COVID-19. Ele espera que o mesmo cenário ocorra agora, já que investidores estrangeiros estão menos dispostos a financiar as obrigações dos EUA. De acordo com ele: "Acredito que o Fed comprará 50% ou mais da dívida emitida, porque hoje ainda menos bancos centrais estrangeiros comprarão dívida do tesouro porque sabem que Trump emitirá uma tonelada dela." Ele estimou que a criação combinada de crédito pelo Fed e pelo setor bancário poderia aumentar significativamente se isso ocorrer. Considerando isso, Hayes vinculou esse fluxo de liquidez diretamente à valorização do Bitcoin, estimando uma inclinação de 0,19 para a valorização do preço do BTC por dólar de crescimento de crédito. A implicação, disse ele, é que cada trilhão impresso aproxima significativamente a principal criptomoeda da faixa de vários milhões de dólares e sua previsão de $3,4 milhões. Apesar da projeção ousada, Hayes moderou as expectativas ao admitir que o preço do Bitcoin pode não atingir a marca de $3,4 milhões. Em vez disso, ele enfatizou que...
BitcoinEthereumNews2025/09/24 00:11
Uma Verificação da Realidade que os Detentores de Pi Podem Não Querer Ouvir

Uma Verificação da Realidade que os Detentores de Pi Podem Não Querer Ouvir

O post A Reality Check Pi Holders Might Not Want to Hear apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 23 de setembro de 2025 | 17:10 As previsões de preço recentes da Pi Network são desanimadoras. Outrora elogiada como uma revolução cripto impulsionada por dispositivos móveis, a Pi Network deixou muitos detentores com perdas significativas, com preços ainda mais de 65% abaixo do seu pico. Dúvidas crescentes sobre a sua viabilidade derivam da sua utilidade limitada. À medida que a incerteza sobre o futuro da Pi Network aumenta, os traders estão a voltar a sua atenção para oportunidades de pré-venda com potencial real, como Layer Brett ($LBRETT), que está a ganhar impulso. Previsões de Preço da Pi Network Apontam para um Possível Revés A previsão de preço da Pi Network tem sido um tópico de discussão intensa entre entusiastas de criptomoedas. Análises recentes sugerem que o token está prestes a sofrer uma correção, desafiando as perspetivas otimistas mantidas por muitos detentores. Especialistas dizem que até 22 de outubro de 2025, o preço da Pi Network cairá cerca de 25%, para $0,259345. Outra previsão de preço negativa da Pi Network sugere que o preço cairá para $0,2597 em 2025 e depois subirá lentamente para $0,4939 em 2026. Com base nestas previsões, os investidores teriam de lidar com um período sem crescimento e possivelmente perdas. Fonte: CoinMarketcap Algumas estimativas de longo prazo ainda são positivas, dizendo que os preços podem atingir $2,09 até 2030, mas o futuro próximo não é certo. O potencial de crescimento da Pi Network ainda é limitado pelo facto de não ter sido amplamente adotada ou utilizada no mundo real. Os investidores devem ser cautelosos porque as previsões de preço recentes da Pi Network mostram que há uma possibilidade de os preços caírem novamente em breve. Como Layer Brett Quebra o Molde Layer Brett destaca-se por várias razões-chave. Atualmente em pré-venda a apenas $0,0058, tendo já arrecadado mais de $3,9 milhões, oferece muito mais do que a Pi Network jamais ofereceu. O staking está ativo, ostentando um impressionante APY de 660%+, embora este rendimento diminua à medida que mais carteiras se juntam, criando um sentido inerente de urgência. Ao contrário...
BitcoinEthereumNews2025/09/23 23:51
Fold, Stripe, Visa lançam cartão de crédito com recompensas em Bitcoin com até 3,5% de retorno

Fold, Stripe, Visa lançam cartão de crédito com recompensas em Bitcoin com até 3,5% de retorno

O post Fold, Stripe, Visa Lançando Cartão de Crédito com Recompensas em Bitcoin Com até 3,5% de Retorno apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A adoção do Bitcoin está se tornando mainstream rapidamente enquanto a Fold se une à Stripe e Visa para lançar um cartão de crédito sem complicações que oferece recompensas reais em Bitcoin nas compras do dia a dia. Fold, Visa e Stripe Simplificam o Acesso a Criptomoedas Através do Novo Cartão de Crédito Bitcoin A adoção de produtos de consumo vinculados a criptomoedas continua a ganhar impulso à medida que redes de pagamento tradicionais e fintech [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/fold-launches-bitcoin-rewards-credit-card-with-visa-and-stripe-partnership/
BitcoinEthereumNews2025/09/23 23:22
ÚLTIMA HORA: Morgan Stanley vai oferecer negociação de Bitcoin, Ethereum, Solana em 2026

ÚLTIMA HORA: Morgan Stanley vai oferecer negociação de Bitcoin, Ethereum, Solana em 2026

A publicação BREAKING: Morgan Stanley vai oferecer negociação de Bitcoin, Ethereum, Solana em 2026 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais insights: Morgan Stanley faz parceria com ZeroHash para oferecer negociação de criptomoedas a investidores de varejo em 2026. O gigante financeiro planeja começar com negociação de Bitcoin, Ethereum e Solana através do E-Trade. Zerohash arrecadou $104 milhões com uma avaliação de $1 bilhão de empresas incluindo Interactive Brokers, Jump Crypto e Morgan Stanley. O gigante financeiro de $1,3 trilhões Morgan Stanley disse na terça-feira que fez parceria com a empresa de infraestrutura de criptomoedas e stablecoin ZeroHash para oferecer negociação de criptomoedas a investidores de varejo através de sua plataforma de corretagem e negociação E-Trade. Morgan Stanley planeja começar com negociação de Bitcoin, Ethereum e Solana, expandindo gradualmente suas ofertas de negociação de criptomoedas. Morgan Stanley lançará negociação de Bitcoin, Ethereum, Solana no próximo ano Morgan Stanley está fazendo parceria com o provedor de infraestrutura de criptomoedas Zerohash para permitir que clientes do E-Trade negociem ativos cripto como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Solana (SOL). A empresa espera lançar a negociação de criptomoedas no primeiro semestre de 2026. Jed Finn, chefe de gestão de patrimônio da Morgan Stanley, afirmou que a empresa começará com as principais criptomoedas. Além disso, o gigante financeiro se prepara para construir uma solução completa de carteira para seus clientes em seguida, em meio a um ambiente regulatório de criptomoedas claro e diretrizes sob a administração Trump. Isso marca um desenvolvimento revolucionário que pode impulsionar a adoção de criptomoedas em outros investidores institucionais. Notavelmente, empresas TradFi estão cada vez mais interessadas em DeFi para trazer ações, títulos e tesouros on-chain. O banco afirmou que ajudará os clientes a manter não apenas criptomoedas, mas também versões tokenizadas de ativos financeiros tradicionais. Solana está entre as principais redes para tokenização, com um valor total de $671 milhões no momento da escrita. Zerohash arrecada $104 milhões Zerohash completou a arrecadação de $104 milhões com uma avaliação de $1 bilhão na rodada Série D-2 de gigantes financeiros. Morgan Stanley também participou na rodada de arrecadação de fundos. Foi liderada pela Interactive Brokers enquanto stablecoins, negociação de criptomoedas e adoção de tokenização...
BitcoinEthereumNews2025/09/23 23:18
