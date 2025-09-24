'Baywatch' Ressurge Na Fox Com Encomenda Direta Para Série
1996 As Raparigas de "Baywatch." Da esquerda para a direita: Traci Bingham, Donna D'Errico, Yasmine Bleeth, Gena Lee Nolin e Nancy Valen. Baywatch (Foto por Getty Images) Getty Images A Fox está a ir para a praia com um Baywatch reimaginado, com uma encomenda direta para série de 12 episódios do icónico drama de salva-vidas. Coproduzido pela Fox Entertainment e Fremantle, o novo Baywatch estreará durante a temporada 2026-27 da rede, trazendo, segundo a sinopse, os "lendários fatos de banho vermelhos, resgates de alto risco e drama à beira-mar para uma nova geração." Os produtores executivos incluem os criadores originais Michael Berk, Greg Bonann e Doug Schwartz, juntamente com Dante Di Loreto e Matt Nix (Burn Notice), que também serve como showrunner. "Na sua primeira exibição, Baywatch definiu uma era inteira," disse Michael Thorn, Presidente da FOX Television Network num comunicado. "Agora é hora de trazer o sonho californiano de volta—com histórias frescas, estrelas em ascensão e todo o espetáculo que fez do original uma sensação global." Desde o Início Em 1989, Baywatch estreou na NBC com David Hasselhoff e companhia, apresentando aos espectadores um novo tipo de drama televisivo — um cheio de sol, surf e resgates. Nunca houve um momento monótono na praia! Embora Baywatch tenha lutado na sua primeira temporada e tenha sido cancelado pela NBC, foi revivido em distribuição em 1991 – onde encontrou um enorme sucesso internacional. Durante 11 temporadas (incluindo os seus dois últimos anos como Baywatch: Hawaii), a série tornou-se o programa de televisão mais assistido do mundo, sendo transmitido em mais de 200 países e lançando as carreiras de estrelas como Pamela Anderson, Carmen Electra, Jason Momoa e Yasmine Bleeth. UNIVERSAL CITY, CA – 17 DE ABRIL: A atriz Nicole Eggert, o ator David Charvet, o ator David Hasselhoff, a atriz Alexandra Paul, a atriz Pamela Anderson e o ator Jeremy Jackson (atrás) participam na "Baywatch" Exclusive Behind-the-Scenes Tour em 17 de abril de 1993 nos Universal Studios...
