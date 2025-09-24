2025-10-13 Monday

Fed corta taxas, mercados comemoram — Bitcoin protege contra incerteza

O post Fed corta taxas, mercados comemoram — Bitcoin protege contra incerteza apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Federal Reserve cortou as taxas em 25 pontos base, reduzindo o intervalo alvo para 4,0-4,25%. Powell disse que foi "mais um passo em direção a uma postura política mais neutra" e que a política "não estava em um curso predefinido" — enquadrando a medida como um ajuste temporário às condições em mudança, em vez do início de uma mudança completa. Mas a medida veio com a inflação acima da meta por mais de quatro anos consecutivos — o período mais longo desde o final dos anos 1990. E de acordo com as próprias projeções do Fed de setembro de 2025, espera-se que a inflação PCE permaneça acima de 2% até 2028, enquanto a taxa de fundos federais deve cair de 3,6% em 2025 para 3,1% em 2027. Normalmente, taxas mais altas são usadas para controlar a inflação persistente, mas o Fed está traçando um caminho de afrouxamento da política em vez disso. Resumo das Projeções Econômicas | Fonte: Federal Reserve, setembro de 2025 De promessas hawkish à capitulação Apenas semanas antes em Jackson Hole, Powell se envolveu em penas hawkish, prometendo: "Aconteça o que acontecer, não permitiremos que um aumento único no nível de preços se torne um problema de inflação contínuo." Isso deveria ser uma linha vermelha, mas Powell a apagou com este corte. Ele chamou isso de gestão de risco, mas na realidade, parece mais uma rendição. Claro, Powell defendeu a medida, mas os mercados a interpretaram como dovish, e os ativos de risco dispararam. Excesso de liquidez mascara o risco real O mercado de crédito torna o absurdo cegamente óbvio — dívidas de alto risco são negociadas como blue-chips, como se o risco tivesse desaparecido. O spread de alto rendimento dos EUA — o rendimento extra que os investidores exigem para manter dívidas corporativas arriscadas em vez de Treasuries seguros — caiu para apenas 2,9%, próximo das mínimas do ciclo, enquanto a dívida de alto risco classificada como CCC, o nível mais arriscado, caiu de 11,4% em abril para apenas 7,9% hoje. Volatilidade de ações...
Fornecimento de Bitcoin em perda duplicou quando o preço caiu abaixo de $112.000

A publicação "O fornecimento de Bitcoin em perda duplicou quando o preço caiu abaixo de $112.000" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O que é o CryptoSlate Alpha? O CryptoSlate Alpha requer uma compra única do nosso NFT de associação usando SOL, o token nativo da Solana. É necessário conectar a sua carteira Solana para concluir a compra. Saiba mais › Conectado ao Alpha Bem-vindo! 👋 Você está conectado ao CryptoSlate Alpha. Para gerenciar a conexão da sua carteira, clique no botão abaixo. Aviso legal: Ao adquirir a associação CryptoSlate Alpha, você aceita e reconhece que estará vinculado aos termos e condições do seu provedor de carteira digital de terceiros, bem como a quaisquer termos e condições aplicáveis da Access Foundation. A CryptoSlate não terá qualquer responsabilidade em relação ao fornecimento, acesso, uso, segurança, integridade, valor ou status legal da sua carteira digital. Para mais informações, visite nossa página de termos. Fonte: https://cryptoslate.com/bitcoins-supply-in-loss-doubled-as-price-dipped-below-112000/
Bitcoin torna-se um ativo macroeconómico à medida que os países competem para aumentar a adoção

O post Bitcoin torna-se um ativo macroeconómico à medida que os países competem para aumentar a adoção apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A adoção do Bitcoin (BTC) está a crescer entre os países, com 32 nações a procurarem ativamente exposição através de legislação, representando aproximadamente um em cada seis países em todo o mundo, de acordo com um relatório do Bitcoin Policy Institute publicado em 22 de setembro. O estudo documenta uma rápida aceleração na adoção governamental após a eleição do Presidente Donald Trump e subsequente ordem executiva estabelecendo uma Reserva estratégica de Bitcoin dos EUA. O relatório identificou exposição ativa ao Bitcoin em 27 países, enquanto 13 propuseram legislação para obter tal exposição. Os números refletem categorias sobrepostas, já que algumas nações seguem múltiplas abordagens simultaneamente. A Argentina opera mineração apoiada pelo governo usando gás queimado enquanto propõe legislação para uma reserva estratégica. Os Emirados Árabes Unidos (EAU) empregam três métodos ativos de exposição: mineração apoiada pelo governo, investimentos de fundos soberanos em ETFs de Bitcoin e aceitação de pagamento de impostos. Reserva estratégica de Bitcoin é a estratégia preferida As Reservas estratégicas de Bitcoin (SBR) representam a abordagem mais comum, com 16 países tendo proposto ou promulgado tais políticas. A ordem executiva de Trump estabeleceu a política federal de reter em vez de vender participações de Bitcoin apreendidas, citando 17 mil milhões de dólares em ganhos potenciais que teriam sido perdidos em liquidações anteriores. Arizona, New Hampshire e Texas codificaram reservas a nível estadual em lei, com dezenas de outros estados a considerar medidas semelhantes. As reservas estratégicas de Bitcoin lideram entre 56 instâncias totais de exposição em 32 nações (Fonte: Bitcoin Policy Institute) Além da ideia de um SBR, a mineração de Bitcoin apoiada pelo governo classifica-se como o segundo método mais prevalente, com 14 países ativamente ou propondo tais operações. Exploração apoiada pelo governo Dez nações atualmente minam através de acordos de fornecimento de eletricidade que geram acumulação de Bitcoin com partilha de lucros. Argentina, Butão, El Salvador, Etiópia, Irão, Coreia do Norte, Omã, Rússia, os EAU e Venezuela mantêm ou operaram anteriormente programas de mineração governamentais. Sete países detêm Bitcoin através de participações passivas, compreendendo criptomoeda apreendida que os governos optaram por não vender. Bulgária, China, Finlândia, Geórgia, Índia, Reino Unido e Venezuela mantêm tais...
Cathie Wood recompra ações da Alibaba enquanto a ação atinge máximo de vários anos

O post Cathie Wood faz recompra na Alibaba enquanto as ações atingem novo recorde histórico de vários anos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Cathie Wood acabou de voltar a investir na Alibaba após quatro anos de silêncio, justamente quando as ações explodiram para o seu ponto mais alto desde o final de 2021. Na segunda-feira, a sua empresa Ark Investment Management comprou ações da Alibaba através de dois dos seus ETFs. O valor total? Cerca de 16,3 milhões de dólares, de acordo com o relatório diário de negociação da Ark. Isto não é apenas um pequeno desvio. Na terça-feira, os ADRs da Alibaba negociados nos EUA atingiram níveis não vistos desde novembro de 2021. As ações quase duplicaram apenas em 2025. Os traders estão a apostar fortemente na sua nova estratégia de IA para mudar as coisas, enquanto o seu principal negócio de comércio eletrónico continua a perder terreno para players emergentes como a PDD Holdings. Pinduoduo e Temu têm estado a corroer a participação de mercado da Alibaba. Ark aumenta novamente as posições em tecnologia chinesa Cathie entrou pela primeira vez na Alibaba em 2014, logo após o IPO da empresa. Os registos da SEC mostram um envolvimento constante, até que tudo parou abruptamente em setembro de 2021. Foi quando a repressão regulatória de Pequim atingiu duramente as empresas de internet chinesas. Depois disso, não houve qualquer vestígio de atividade de votação ou negociação da Ark relacionada com a Alibaba. O silêncio durou quatro anos. Mas a compra de segunda-feira parece uma reentrada completa. Também não está isolada. A Ark também comprou mais ações da Baidu no mesmo dia, elevando essa posição para 47 milhões de dólares, de acordo com os registos. Esse movimento segue compras anteriores de 2025 na Baidu, deixando claro que a Ark está a apostar novamente no setor tecnológico da China. A Ark ainda mantém participações menores em outros nomes relacionados com a China: BYD, Pony AI e JD Logistics. Elas existem, mas são pequenas em comparação com Alibaba e Baidu. Cathie tem sido famosa por perseguir apostas em tecnologias futuras. O seu fundo principal, ARKK, subiu 49% este ano, superando tanto o Nasdaq 100 quanto o S&P 500. Mas se ampliarmos a visão, ainda está em baixa nos últimos cinco anos. E embora 2025 tenha sido quente, o fundo perdeu 438...
Ações da Lithium Americas disparam 90% após Trump anunciar compra de participação de 10%

O post Ações da Lithium Americas disparam 90% após Trump anunciar compra de participação de 10% apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As ações da Lithium Americas explodiram na terça-feira à noite depois que o Presidente Donald Trump revelou planos para o governo dos EUA comprar uma participação de 10% na empresa de lítio, segundo a Reuters. As ações subiram quase 90% nas negociações após o horário normal, saltando de cerca de $3 para $5,54. A compra do governo faz parte de uma movimentação mais ampla de Trump para renegociar os termos de um empréstimo massivo de $2,26 bilhões vinculado ao projeto Thacker Pass da empresa, baseado em Nevada. Funcionários de Trump estão usando o acordo como alavancagem para obter participação acionária. A mina de lítio Thacker Pass, em construção durante o último ano, está sendo apresentada como pedra angular dos esforços dos EUA para garantir sua cadeia de suprimentos de baterias. O local, situado aproximadamente a 25 milhas ao sul da fronteira de Nevada com Oregon, deve se tornar a maior fonte de lítio no Hemisfério Ocidental quando iniciar a produção em 2028. Mais de 600 trabalhadores estão atualmente no local. Trump vincula dinheiro do governo à propriedade direta A participação proposta segue o manual de Trump de injetar dinheiro federal em setores que sua administração considera vitais para a segurança nacional. Isso inclui movimentos anteriores na Intel e MP Materials. Desta vez, é a Lithium Americas, uma empresa avaliada em cerca de $750 milhões, que está na mira. "O Presidente Trump apoia este projeto. Ele quer que seja bem-sucedido e também seja justo com os contribuintes", disse um funcionário da Casa Branca. "Mas não existe dinheiro grátis." O empréstimo original de 24 anos, estabelecido pelo Escritório de Programas de Empréstimos do Departamento de Energia, foi assinado sob o Presidente Joe Biden. Vem com juros vinculados à taxa do Tesouro dos EUA. A Lithium Americas estava programada para sacar a primeira parcela no início deste mês, mas as negociações foram pausadas depois que funcionários de Trump levantaram bandeiras vermelhas sobre a capacidade da empresa de pagar, citando os baixos preços do lítio desencadeados pela superprodução da China. A participação...
Queda do OI de Altcoin sinaliza stress no mercado para além do Bitcoin – $8B eliminados

O post Queda do OI de Altcoin Sinaliza Estresse no Mercado Além do Bitcoin – $8B Eliminados apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Queda do OI de Altcoin Sinaliza Estresse no Mercado Além do Bitcoin – $8B Eliminados | Bitcoinist.com Cadastre-se para o Nosso Boletim! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. A jornada de Sebastian no mundo cripto começou há quatro anos, impulsionada por um fascínio pelo potencial da tecnologia blockchain para revolucionar os sistemas financeiros. Sua exploração inicial concentrou-se em compreender as complexidades de vários projetos cripto, particularmente aqueles focados na construção de soluções financeiras inovadoras. Através de incontáveis horas de pesquisa e aprendizado, Sebastian desenvolveu um profundo entendimento das tecnologias subjacentes, dinâmicas de mercado e potenciais aplicações das criptomoedas. À medida que seu conhecimento crescia, Sebastian sentiu-se compelido a compartilhar suas percepções com outros. Ele começou a contribuir ativamente para discussões online em plataformas como X e LinkedIn, focando em conteúdo relacionado a fintech e cripto. Seu objetivo era expor tendências e insights valiosos para um público mais amplo, promovendo uma compreensão mais profunda do panorama cripto em rápida evolução. As contribuições de Sebastian rapidamente ganharam reconhecimento, e ele se tornou uma voz confiável na comunidade cripto online. Para aprimorar ainda mais sua expertise, Sebastian obteve uma certificação UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Este programa rigoroso o equipou com habilidades e conhecimentos valiosos sobre Tecnologia Financeira, preenchendo a lacuna entre finanças tradicionais (TradFi) e finanças descentralizadas (DeFi). A certificação aprofundou sua compreensão do panorama financeiro mais amplo e sua interseção com a tecnologia blockchain. A paixão de Sebastian por finanças e escrita é evidente em seu trabalho. Ele gosta de mergulhar em pesquisas financeiras, analisar tendências de mercado e explorar os últimos desenvolvimentos no espaço cripto. Em seu tempo livre, Sebastian pode frequentemente ser encontrado imerso em gráficos, estudando formulários 10-K ou envolvido em discussões estimulantes sobre o futuro das finanças. Sebastian's...
Melhor pré-venda de criptomoedas para comprar antes de 2026 — Maxi Doge vs Bitcoin Hyper vs BlockchainFX

O post Melhor Pré-venda de Criptomoeda Para Comprar Antes de 2026 — Maxi Doge vs Bitcoin Hyper vs BlockchainFX apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os investidores de criptomoedas sabem que as pré-vendas são onde retornos transformadores podem ser obtidos. Com o momentum do mercado bullish em construção, três nomes estão dominando as conversas: BlockchainFX, Bitcoin Hyper e Maxi Doge. Cada um atraiu milhões em capital, mas apenas um está se destacando como a melhor pré-venda de criptomoeda para comprar antes de 2026. BlockchainFX: Melhor Pré-venda de Criptomoeda Com Utilidade Real A um preço de pré-venda de $0,024, BlockchainFX (BFX) já arrecadou mais de $7,7 milhões de mais de 10.000 compradores. Um preço de lançamento fixado em $0,05 significa que os participantes iniciais têm garantido quase 2x de retorno antes mesmo do início da negociação pública. Projeções de longo prazo de $5 por token colocam o BFX na categoria de potencial de 500x — algo que nem o Bitcoin Hyper nem o Maxi Doge podem igualar. Os números falam por si: Uma entrada de $100 hoje poderia se tornar $20.000 se o BFX atingir $5. Uma compra de $1.000 poderia valer $200.000. Este potencial explosivo é sustentado por fundamentos, não por hype. BlockchainFX já opera um super aplicativo de negociação ao vivo onde os usuários negociam criptomoedas, forex, commodities e ações a partir de uma única plataforma. Os detentores podem ganhar 90% de APY com staking, coletar recompensas diárias em USDT de até $25.000 e aproveitar um sistema de recomendação que paga 10% em novas compras com bônus de classificação para os principais promotores. Segurança e confiança estão estabelecidas: auditorias de terceiros, verificações KYC e contratos verificados. A adoção está crescendo diariamente, com milhares de usuários ativos e milhões em volume de negociação fluindo através do aplicativo. Por enquanto, o código de bônus BLOCK30 oferece 30% de tokens extras, mas cada estágio da pré-venda eleva o preço, então a hesitação reduz o ROI. Bitcoin Hyper: Grande Visão, Execução em Estágio Inicial O Bitcoin Hyper (HYPER) arrecadou mais de $16 milhões, posicionando-se como uma pré-venda de alto perfil. Seu objetivo é ousado — transformar o Bitcoin em uma blockchain rápida e escalável para pagamentos, DeFi e NFTs usando a Solana Virtual Machine (SVM). Em teoria, poderia trazer velocidade e eficiência para o BTC...
Perspetiva de preço de BlockDAG, XRP, BONK & Hyperliquid

O post BlockDAG, XRP, BONK & Perspectiva de Preço da Hyperliquid apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 23 de setembro de 2025 | 23:00 Explore as melhores escolhas cripto de 2025 com BlockDAG, XRP, BONK e Hyperliquid. Obtenha insights sobre estatísticas de pré-venda, esperanças de ETF, crescimento de utilidade e projeções de preço ousadas. À medida que 2025 acelera, os compradores estão analisando o mercado em busca das melhores criptomoedas que possam oferecer tanto resiliência quanto crescimento explosivo. Com a clareza regulatória melhorando, nova liquidez entrando através de ETFs e adoção se espalhando pelo DeFi, jogos e ativos do mundo real, o campo de jogo está mudando rapidamente. Enquanto Bitcoin e Ethereum permanecem forças dominantes, vários outros projetos estão apresentando fortes argumentos para ganhos extraordinários este ano. Ripple (XRP) está em alta com especulação de ETF, Bonk (BONK) está evoluindo além do status de meme coin para utilidade, Hyperliquid (HYPE) está capturando atenção com ambições de stablecoin, e BlockDAG (BDAG) está reescrevendo as regras de pré-vendas com tração massiva antes do lançamento. Cada projeto destaca um ângulo único: regulação, utilidade, estabilidade ou crescimento do ecossistema. Para investidores caçando as melhores escolhas cripto de 2025, esses nomes estão moldando a narrativa e criando urgência nos mercados de rápida movimentação atuais. 1. BlockDAG (BDAG): Potência de Pré-venda com Quase $410M Arrecadados BlockDAG emergiu rapidamente como uma das histórias mais empolgantes em 2025, atraindo tanto investidores de varejo quanto institucionais antes de seu lançamento. Os números por trás de sua pré-venda são impressionantes: quase $410 milhões arrecadados, 26,3 bilhões de moedas vendidas e uma comunidade vibrante de mais de 312.000 detentores já a bordo. Diferentemente de muitas pré-vendas que existem apenas no papel, BlockDAG já está operando um ecossistema crescente com mais de 3 milhões de usuários minerando no App Móvel X1 e 19.900 mineradores ASIC sendo enviados mundialmente. Isso prova que a adoção está acontecendo antes mesmo da mainnet entrar no ar. No momento, o preço da pré-venda está fixado em $0,0013 apenas pelas próximas 24 horas, mas analistas preveem que as primeiras listagens em exchanges possam atingir $0,05, enquanto a especulação de longo prazo aponta para...
O calendário expandido de futebol da ACC é principalmente sobre inventário televisivo

O post O Calendário Expandido de Futebol da ACC É Principalmente Sobre Inventário de TV apareceu no BitcoinEthereumNews.com. GREENSBORO, CAROLINA DO NORTE – 9 DE MARÇO: Uma vista geral do exterior do ACC Hall of Champions antes do jogo do campeonato entre os Duke Blue Devils e o NC State Wolfpack no torneio de basquetebol feminino da ACC no First Horizon Coliseum em 9 de março de 2025 em Greensboro, Carolina do Norte. (Foto de Lance King/Getty Images) Getty Images No papel, o calendário de oito jogos da conferência da ACC era a melhor abordagem quando se tratava de competir por vagas nos Playoffs do Futebol Universitário. Limitar o número de jogos desafiadores minimiza as derrotas para os principais programas e maximiza o número de equipas – e receita potencial – para a liga quando se trata da pós-temporada. O futebol universitário não é jogado no papel, no entanto. E pode-se argumentar que o panorama atual é principalmente ditado por reuniões dentro da ESPN e Fox. À medida que os dois principais detentores de direitos do desporto continuam a ditar narrativas, afiliações de conferência e impulsionar receitas crescentes, é natural que tenham a palavra final sobre como será o inventário de TV. E assim o fizeram, no caso das recentes decisões da SEC e ACC de expandir os seus calendários de conferência para nove jogos. Vantagem Competitiva da ACC Hoje A decisão da ACC veio na segunda-feira, juntamente com um mandato para cada equipa jogar 10 jogos por ano contra equipas de conferências poderosas, alinhando-a com os próprios arranjos de calendário da Big Ten, Big 12 e (recentemente) SEC. Tudo faz sentido do ponto de vista de "justiça" percebida. E a ACC não terá muita dificuldade em atingir o número entre o seu acordo com Notre Dame (cinco jogos por ano) e as rivalidades existentes entre ACC/SEC. Onde o problema surge é em torno de como a criação de obstáculos adicionais pode impactar a conferência quando se trata de garantir vagas nos Playoffs do Futebol Universitário em relação aos seus pares. Ao contrário da Big Ten e SEC, em particular, as principais equipas da ACC não têm um...
'Baywatch' Ressurge Na Fox Com Encomenda Direta Para Série

A publicação 'Baywatch' Reboot Surfaces At Fox With Straight-To-Series Order apareceu no BitcoinEthereumNews.com. 1996 As Raparigas de "Baywatch." Da esquerda para a direita: Traci Bingham, Donna D'Errico, Yasmine Bleeth, Gena Lee Nolin e Nancy Valen. Baywatch (Foto por Getty Images) Getty Images A Fox está a ir para a praia com um Baywatch reimaginado, com uma encomenda direta para série de 12 episódios do icónico drama de salva-vidas. Coproduzido pela Fox Entertainment e Fremantle, o novo Baywatch estreará durante a temporada 2026-27 da rede, trazendo, segundo a sinopse, os "lendários fatos de banho vermelhos, resgates de alto risco e drama à beira-mar para uma nova geração." Os produtores executivos incluem os criadores originais Michael Berk, Greg Bonann e Doug Schwartz, juntamente com Dante Di Loreto e Matt Nix (Burn Notice), que também serve como showrunner. "Na sua primeira exibição, Baywatch definiu uma era inteira," disse Michael Thorn, Presidente da FOX Television Network num comunicado. "Agora é hora de trazer o sonho californiano de volta—com histórias frescas, estrelas em ascensão e todo o espetáculo que fez do original uma sensação global." Desde o Início Em 1989, Baywatch estreou na NBC com David Hasselhoff e companhia, apresentando aos espectadores um novo tipo de drama televisivo — um cheio de sol, surf e resgates. Nunca houve um momento monótono na praia! Embora Baywatch tenha lutado na sua primeira temporada e tenha sido cancelado pela NBC, foi revivido em distribuição em 1991 – onde encontrou um enorme sucesso internacional. Durante 11 temporadas (incluindo os seus dois últimos anos como Baywatch: Hawaii), a série tornou-se o programa de televisão mais assistido do mundo, sendo transmitido em mais de 200 países e lançando as carreiras de estrelas como Pamela Anderson, Carmen Electra, Jason Momoa e Yasmine Bleeth. UNIVERSAL CITY, CA – 17 DE ABRIL: A atriz Nicole Eggert, o ator David Charvet, o ator David Hasselhoff, a atriz Alexandra Paul, a atriz Pamela Anderson e o ator Jeremy Jackson (atrás) participam na "Baywatch" Exclusive Behind-the-Scenes Tour em 17 de abril de 1993 nos Universal Studios...
