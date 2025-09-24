Cathie Wood recompra ações da Alibaba enquanto a ação atinge máximo de vários anos

Cathie Wood acabou de voltar a investir na Alibaba após quatro anos de silêncio, justamente quando as ações explodiram para o seu ponto mais alto desde o final de 2021. Na segunda-feira, a sua empresa Ark Investment Management comprou ações da Alibaba através de dois dos seus ETFs. O valor total? Cerca de 16,3 milhões de dólares, de acordo com o relatório diário de negociação da Ark. Isto não é apenas um pequeno desvio. Na terça-feira, os ADRs da Alibaba negociados nos EUA atingiram níveis não vistos desde novembro de 2021. As ações quase duplicaram apenas em 2025. Os traders estão a apostar fortemente na sua nova estratégia de IA para mudar as coisas, enquanto o seu principal negócio de comércio eletrónico continua a perder terreno para players emergentes como a PDD Holdings. Pinduoduo e Temu têm estado a corroer a participação de mercado da Alibaba. Ark aumenta novamente as posições em tecnologia chinesa Cathie entrou pela primeira vez na Alibaba em 2014, logo após o IPO da empresa. Os registos da SEC mostram um envolvimento constante, até que tudo parou abruptamente em setembro de 2021. Foi quando a repressão regulatória de Pequim atingiu duramente as empresas de internet chinesas. Depois disso, não houve qualquer vestígio de atividade de votação ou negociação da Ark relacionada com a Alibaba. O silêncio durou quatro anos. Mas a compra de segunda-feira parece uma reentrada completa. Também não está isolada. A Ark também comprou mais ações da Baidu no mesmo dia, elevando essa posição para 47 milhões de dólares, de acordo com os registos. Esse movimento segue compras anteriores de 2025 na Baidu, deixando claro que a Ark está a apostar novamente no setor tecnológico da China. A Ark ainda mantém participações menores em outros nomes relacionados com a China: BYD, Pony AI e JD Logistics. Elas existem, mas são pequenas em comparação com Alibaba e Baidu. Cathie tem sido famosa por perseguir apostas em tecnologias futuras. O seu fundo principal, ARKK, subiu 49% este ano, superando tanto o Nasdaq 100 quanto o S&P 500. Mas se ampliarmos a visão, ainda está em baixa nos últimos cinco anos. E embora 2025 tenha sido quente, o fundo perdeu 438...