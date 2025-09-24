2025-10-13 Monday

Dólar australiano dispara em meio à postura cautelosa de Powell

Dólar australiano dispara em meio à postura cautelosa de Powell

FX Ásia Dinâmica: Dólar Australiano Dispara Diante da Postura Cautelosa de Powell
BitcoinEthereumNews 2025/09/24 13:38
CEO da Coinbase: Bitcoin poderá atingir 1 milhão de dólares até 2030

CEO da Coinbase: Bitcoin poderá atingir 1 milhão de dólares até 2030

O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, prevê que o Bitcoin pode alcançar $1.000.000 até 2030, impulsionado pela crescente adoção institucional, entradas de ETF e seu fornecimento limitado. Ele acredita que o aumento da inflação e a incerteza económica estão levando os investidores a ver o Bitcoin como um armazenamento de valor confiável. Armstrong também aponta para os ciclos de halving e a expansão da atividade dos desenvolvedores como principais impulsionadores do crescimento. Embora ele observe que obstáculos regulatórios e volatilidade permanecem, está confiante que a escassez do Bitcoin junto com a crescente demanda poderia desencadear um aumento histórico de preço.
BitcoinEthereumNews 2025/09/24 13:25
Volatilidade do Bitcoin atinge mínimos cruciais desde 2023: O que vem a seguir?

Volatilidade do Bitcoin atinge mínimos cruciais desde 2023: O que vem a seguir?

Volatilidade do Bitcoin Atinge Mínimos Cruciais Desde 2023: O Que Vem a Seguir?
BitcoinEthereumNews 2025/09/24 12:23
Brevis Revela Um Sistema Revolucionário de Recompensas Sociais Alimentado por ZK

Brevis Revela Um Sistema Revolucionário de Recompensas Sociais Alimentado por ZK

Classificação do Yapper: Brevis Revela Um Sistema Revolucionário de Recompensas Sociais Alimentado por ZK
BitcoinEthereumNews 2025/09/24 11:59
Futuros Perpétuos On-Chain Testemunham Marco Sem Precedentes de 50 Mil Milhões de Dólares em Volume de Negociação Diário

Futuros Perpétuos On-Chain Testemunham Marco Sem Precedentes de 50 Mil Milhões de Dólares em Volume de Negociação Diário

Futuros Perpétuos On-Chain Testemunham Marco Sem Precedentes de Volume de Negociação Diário de $50B
BitcoinEthereumNews 2025/09/24 11:26
Preço da Solana aperta perto dos $200 enquanto adoção e tesourarias desafiam Bitcoin

Preço da Solana aperta perto dos $200 enquanto adoção e tesourarias desafiam Bitcoin

Preço da Solana Aperta Perto de $200 Enquanto Adoção e Tesouros Desafiam o Bitcoin
BitcoinEthereumNews 2025/09/24 10:46
Notícias do mercado cripto: BTC próximo dos $112K, ETH cai abaixo dos $4.200 enquanto o medo domina os traders

Notícias do mercado cripto: BTC próximo dos $112K, ETH cai abaixo dos $4.200 enquanto o medo domina os traders

Bitcoin paira acima de $112K, com os bulls defendendo o suporte chave. Ethereum cai 7% semanalmente à medida que saídas de ETF pressionam o sentimento. Instituições permanecem investidas, apostando numa recuperação mais forte no Q4. Os mercados de cripto ainda estão a recuperar de uma feroz venda de "Setembro Vermelho" que enviou tremores através de traders e investidores. Há uma forte corrente subjacente de cautela agora com investidores a observar as manchetes macroeconómicas, especialmente os últimos movimentos do Fed, e sentindo o calor de um dólar americano ressurgente e incertezas regulatórias crescentes. O fator medo é alto entre os traders de retalho, especialmente com as meme coins de volta ao território de pânico, mas curiosamente, as grandes instituições não se retiraram. Isso diz muito sobre a resiliência do mercado a longo prazo. Apesar de toda a volatilidade, investidores veteranos parecem acreditar que esta venda poderia estar a preparar o caminho para um Q4 mais saudável, especialmente se alguma clareza regulatória e alívio macro finalmente aparecerem. Principais movedores cripto O Bitcoin tem sido agitado durante toda a semana, tentando manter-se firme logo acima da marca de $112.000. Apesar de todo o drama, a mudança diária do BTC tem sido bastante silenciosa, mas ainda está em baixa cerca de 2% nos últimos sete dias. A tensão é palpável; há rumores de que um deslize abaixo de $112.000 poderia desencadear outra queda rápida, mas até agora, os bulls estão a manter a sua posição. O Ethereum também está a lutar por terreno mais alto, atualmente perto de $4.200. Sua perda semanal é mais acentuada que a do Bitcoin, cerca de 7% e analistas veem saídas de ETF e padrões de negociação sazonais de setembro em jogo. Para Solana, é uma história semelhante, com vendedores a conduzir o preço em direção a $216, a moeda perdendo mais de 2% na última sessão, e detentores de curto prazo a fugir para se proteger. XRP tem sido um caso ligeiramente atípico, conseguindo alguns ganhos onde a maioria dos pesos pesados recuou. Subiu para cerca de $2,86 e permaneceu resiliente após ameaçar uma quebra abaixo do suporte chave. DOGE, no entanto, perdeu...
BitcoinEthereumNews 2025/09/24 10:23
ARK Invest adquire ações da Alibaba pela primeira vez em quatro anos

ARK Invest adquire ações da Alibaba pela primeira vez em quatro anos

A ARK Invest, liderada por Cathie Wood, comprou ações da Alibaba pela primeira vez desde 2021. As ações da Alibaba subiram 97% no acumulado do ano de 2025, refletindo um ressurgimento da tecnologia chinesa. A ARK Invest comprou hoje ações da Alibaba Group Holding Ltd. pela primeira vez em quatro anos, marcando o retorno da fundadora Cathie Wood ao gigante chinês de e-commerce. A empresa de gestão de investimentos, conhecida por seu foco em inovação disruptiva em setores como IA e genômica, adquiriu ações da Alibaba pela última vez em 2021. A compra ocorre num momento em que as ações do conglomerado tecnológico chinês aumentaram 97% no acumulado do ano de 2025. O ressurgimento das ações da Alibaba reflete um otimismo mais amplo dos investidores em empresas de tecnologia chinesas em meio às medidas de estímulo econômico do país. A empresa opera plataformas dominantes de e-commerce, computação nuvem e pagamentos digitais, incluindo Taobao e Alipay. O momento está alinhado com o padrão histórico da ARK de retomar posições em ações de tecnologia de alto crescimento após períodos de volatilidade de preços. A compra sinaliza uma confiança renovada nos gigantes tecnológicos chineses, apesar das tensões comerciais em curso entre EUA e China que têm pesado sobre o setor nos últimos anos.
BitcoinEthereumNews 2025/09/24 10:11
OranjeBTC adquire 3.650 Bitcoin por $385 milhões

OranjeBTC adquire 3.650 Bitcoin por $385 milhões

Oranje, uma empresa brasileira, adquiriu 3.650 BTC por $385 milhões para construir reservas estratégicas antes da sua oferta pública. O Brasil é líder em adoção de criptomoedas corporativas e de varejo na América Latina. OranjeBTC, uma empresa brasileira de tesouraria de Bitcoin, adquiriu 3.650 Bitcoin por $385 milhões hoje como parte da sua acumulação de reserva estratégica antes de uma oferta pública planejada. A compra reflete a crescente adoção corporativa de Bitcoin na América Latina, onde o Brasil lidera com uma base de usuários grande e em rápida expansão que negocia ativamente ativos digitais. A Oranje segue o modelo de tesouraria pioneiro pela Strategy, que começou compras de Bitcoin em grande escala em 2020. Essa estratégia inspirou uma onda de empresas de tesouraria de Bitcoin globalmente. A adoção corporativa de Bitcoin acelerou mundialmente, com mais de 190 empresas de capital aberto agora mantendo BTC em seus balanços como proteção contra inflação. As participações institucionais coletivamente excedem 1,5 milhão de BTC, avaliadas em centenas de bilhões aos preços atuais, à medida que as empresas buscam exposição à dinâmica de fornecimento limitado da criptomoeda pioneira.
BitcoinEthereumNews 2025/09/24 09:41
147K BTC Liquidados, Analista Alerta

147K BTC Liquidados, Analista Alerta

Venda Massiva de Bitcoin por Whale (Baleia): 147K BTC Liquidados, Analista Alerta
BitcoinEthereumNews 2025/09/24 09:02
