Notícias do mercado cripto: BTC próximo dos $112K, ETH cai abaixo dos $4.200 enquanto o medo domina os traders

Bitcoin paira acima de $112K, com os bulls defendendo o suporte chave. Ethereum cai 7% semanalmente à medida que saídas de ETF pressionam o sentimento. Instituições permanecem investidas, apostando numa recuperação mais forte no Q4. Os mercados de cripto ainda estão a recuperar de uma feroz venda de "Setembro Vermelho" que enviou tremores através de traders e investidores. Há uma forte corrente subjacente de cautela agora com investidores a observar as manchetes macroeconómicas, especialmente os últimos movimentos do Fed, e sentindo o calor de um dólar americano ressurgente e incertezas regulatórias crescentes. O fator medo é alto entre os traders de retalho, especialmente com as meme coins de volta ao território de pânico, mas curiosamente, as grandes instituições não se retiraram. Isso diz muito sobre a resiliência do mercado a longo prazo. Apesar de toda a volatilidade, investidores veteranos parecem acreditar que esta venda poderia estar a preparar o caminho para um Q4 mais saudável, especialmente se alguma clareza regulatória e alívio macro finalmente aparecerem. Principais movedores cripto O Bitcoin tem sido agitado durante toda a semana, tentando manter-se firme logo acima da marca de $112.000. Apesar de todo o drama, a mudança diária do BTC tem sido bastante silenciosa, mas ainda está em baixa cerca de 2% nos últimos sete dias. A tensão é palpável; há rumores de que um deslize abaixo de $112.000 poderia desencadear outra queda rápida, mas até agora, os bulls estão a manter a sua posição. O Ethereum também está a lutar por terreno mais alto, atualmente perto de $4.200. Sua perda semanal é mais acentuada que a do Bitcoin, cerca de 7% e analistas veem saídas de ETF e padrões de negociação sazonais de setembro em jogo. Para Solana, é uma história semelhante, com vendedores a conduzir o preço em direção a $216, a moeda perdendo mais de 2% na última sessão, e detentores de curto prazo a fugir para se proteger. XRP tem sido um caso ligeiramente atípico, conseguindo alguns ganhos onde a maioria dos pesos pesados recuou. Subiu para cerca de $2,86 e permaneceu resiliente após ameaçar uma quebra abaixo do suporte chave. DOGE, no entanto, perdeu...