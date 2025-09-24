2025-10-13 Monday

Tribunal Penal Internacional enfrenta o risco de mais sanções

A publicação Tribunal Penal Internacional Enfrenta O Risco De Mais Sanções apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Den Haag, Países Baixos, 29.03.2022: Bandeira com o logotipo do Tribunal Penal Internacional (TPI) em 29 de março de 2022 em Den Haag, Países Baixos. (Crédito da foto: Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images) DeFodi Images via Getty Images Em 22 de setembro de 2025, meios de comunicação relataram sobre a possibilidade do Tribunal Penal Internacional (TPI), o único tribunal internacional permanente existente, ser sancionado como entidade pela Administração Trump. De acordo com a Reuters, "sanções abrangentes à entidade estavam sendo consideradas, mas não elaboraram sobre o momento da possível medida." A Administração Trump já emitiu várias sanções contra aqueles que trabalham com o TPI, de acordo com uma ordem executiva introduzida pelo Presidente Trump em fevereiro de 2025. Entre os sancionados estão o Procurador-Chefe do TPI Karim Khan, os Procuradores Adjuntos Nazhat Shameem Khan e Mame Mandiaye Niang, seis juízes que presidem várias etapas nos processos relativos às situações no Afeganistão e na Palestina, e Francesca Paola Albanese, a Relatora Especial das Nações Unidas sobre a Situação dos Direitos Humanos nos Territórios Palestinos Ocupados desde 1967. As sanções mais recentes incluem três organizações não-governamentais estrangeiras—Al Haq, Centro Al Mezan para os Direitos Humanos (Al Mezan), e o Centro Palestino para os Direitos Humanos (PCHR)—que teriam trabalhado com o TPI para "investigar, prender, deter ou processar cidadãos israelenses, sem o consentimento de Israel." Embora não esteja claro nesta fase se a Administração Trump sancionará o TPI como um todo, a Administração Trump deixou muito claro que mais sanções seguirão. Quais são as sanções impostas até agora àqueles que trabalham com o TPI? Estas sanções são de longo alcance e, conforme identificado pela Administração Trump, como resultado das sanções, todos os bens e interesses em propriedade das pessoas e entidades sancionadas que estão nos Estados Unidos ou em posse ou...
O armazenamento de criptomoedas torna-se mais inteligente com a adição da camada de pesquisa de IA da Zark Lab pela Walrus

TLDR: A Walrus faz parceria com o Zark Lab para tornar os ficheiros carregados enriquecidos com IA e instantaneamente pesquisáveis com consultas em linguagem natural. As ferramentas de IA da Zark eliminam a marcação manual, permitindo que os desenvolvedores criem aplicações com metadados automáticos e conteúdo pesquisável. Os utilizadores podem transferir conversas, média e documentos para a Walrus e pesquisá-los como bibliotecas de dados pessoais. A integração será estendida a [...] O artigo "O armazenamento cripto torna-se mais inteligente à medida que a Walrus adiciona a camada de pesquisa de IA do Zark Lab" apareceu primeiro no Blockonomi.
Canadá planeia laços comerciais mais profundos com a China enquanto acordos com os EUA permanecem em limbo

A publicação "Canadá planeia laços comerciais mais profundos com a China enquanto acordos com os EUA permanecem em limbo" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Canadá está a abandonar a atitude de esperar para ver com Washington e a avançar rapidamente para reconstruir a sua relação com a China, de acordo com conversas relatadas pela Reuters. O Primeiro-Ministro Mark Carney reuniu-se com o Premier chinês Li Qiang à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, classificando as negociações comerciais como "muito construtivas" e dizendo que espera mais reuniões em breve, incluindo uma com o Presidente Xi Jinping. A reunião ocorreu após meses de tensões que começaram quando Ottawa impôs tarifas sobre veículos elétricos, aço e alumínio da China. Pequim não ficou parada, respondeu com pesadas taxas sobre a canola canadiana. Mas Carney e Li estão agora a tentar acalmar as coisas, especialmente depois de Donald Trump ter regressado à Casa Branca em janeiro e ter lançado novas tarifas tanto ao Canadá como à China, tornando os laços comerciais em geral mais complicados. Carney e Li abordam tarifas, agricultura e exportações Carney disse aos jornalistas na terça-feira que as tarifas sobre o aço foram um dos tópicos mais diretos na mesa. "Há algum alinhamento de tarifas com os Estados Unidos", disse ele. "Particularmente no setor do aço, onde temos sido muito claros na abordagem que adotámos, e tivemos uma discussão aberta com o Premier e os nossos colegas chineses sobre isso e as razões para isso." Eles também abordaram canola, marisco e veículos elétricos. O gabinete de Carney confirmou os detalhes da discussão, afirmando que a agricultura e os produtos agroalimentares eram prioridades máximas. O impacto foi imediato, dentro de horas após a reunião, os futuros de farelo de colza da China na bolsa de Zhengzhou caíram 3,1% até às 03:46 GMT de quarta-feira. Zhang Deqiang, um analista da Sublime China Information, com sede em Shandong, disse que o mercado estava a reagir a sinais de que o comércio de canola poderia ser retomado. "Os preços do farelo de colza caíram hoje após as conversações China-Canadá, com o mercado a esperar sinais positivos para ajudar a restaurar o comércio de canola China-Canadá e...
Melhor cripto para observar enquanto Peter Brandt recomenda Bitcoin à Geração Z

O post Melhores Criptomoedas para Observar enquanto Peter Brandt Recomenda Bitcoin à Geração Z apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 24 de setembro de 2025 | 11:33 Os traders da Geração Z que desejam garantir seu futuro financeiro devem colocar um décimo de seus investimentos em Bitcoin ($BTC) junto com investimentos tradicionais, de acordo com o trader especialista Peter Brandt. A declaração marca uma crescente aceitação das criptomoedas como investimento de longo prazo, particularmente o $BTC. Mas enquanto o Bitcoin é, sem dúvida, a criptomoeda indispensável na carteira de todos os traders, existem outras alternativas para aqueles que procuram projetos mais recentes que estão se moldando para serem as melhores criptomoedas para comprar, incluindo Bitcoin Hyper ($HYPER) e Snorter Token ($SNORT). Fórmula de Brandt: Misture Bitcoin com Investimentos Tradicionais Em uma publicação no X, o trader experiente Peter Brandt aconselhou investidores da Geração Z a colocarem 10% de seus investimentos em Bitcoin. Fonte: X/@PeterLBrandt É uma perspectiva interessante, já que muitos considerariam Brandt um trader tradicional, tendo iniciado sua carreira em 1976. Por isso, também não é surpreendente que, além do Bitcoin, ele tenha recomendado colocar 20% em imóveis e 70% no ETF SPDR S&P 500, que acompanha o desempenho do Índice S&P 500. O conselho de Brandt reflete o desaparecimento das linhas entre o mercado de criptomoedas e as finanças tradicionais, e a crescente adoção de cripto como um investimento legítimo. De acordo com a Security.org, cada vez mais americanos estão considerando comprar criptomoedas no futuro, de apenas 51% em 2023 para 62% em 2025. Fonte: Security.org Dessas criptomoedas, o Bitcoin continua sendo o mais procurado entre os investidores americanos. Mas se você está no mercado em busca de outras alternativas para moedas mais estabelecidas, aqui estão algumas que valem a pena considerar: 1. Bitcoin Hyper ($HYPER) – Construindo a Próxima Fase do Ecossistema BTC Quando se trata de criptomoedas, o Bitcoin não precisa de apresentação – é a maior e mais popular moeda digital do planeta. Mas não está livre de falhas. Por um lado,...
Web3 Gamers Hub 2025: Evento Blockchain de Jogos em Singapura

A publicação Web3 Gamers Hub 2025: Evento de Jogo Blockchain em Singapura apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Web3 Gamers Hub 2025: Evento de Jogo Blockchain em Singapura – BitcoinWorld Ir para o conteúdo Início Eventos Web3 Gamers Hub 2025: Evento de Jogo Blockchain em Singapura Fonte: https://bitcoinworld.co.in/web3-gamers-hub-2025-blockchain-play-event-in-singapore/
Preço do SUI: Posições curtas acumulam-se enquanto o Token testa nível de suporte chave. O que vem a seguir?

TLDR SUI caiu 9% para $3,34 e testou novamente o suporte em $3,29 em meio à fraqueza mais ampla do mercado. Posições de short dominaram com quase $31 milhões em alavancagem, criando forte pressão baixista. A rede alcançou recorde de 1.632 TPS e $143 bilhões de volume de negociação acumulado em DEX. Bulls visam $4,33 (27% de alta) se o suporte se mantiver, bears miram $2,80 se ocorrer quebra. Saídas de Exchange [...] O post Preço do SUI: Shorts se acumulam enquanto o Token testa nível de suporte chave. O que vem a seguir? apareceu primeiro no CoinCentral.
Bitcoin Americano, Gryphon Digital Mining: Moldando a mineração de BTC nos EUA

O post American Bitcoin, Gryphon Digital Mining: Moldando a mineração de BTC nos EUA apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Homepage > Notícias > Negócios > American Bitcoin, Gryphon Digital Mining: Moldando a mineração de BTC nos EUA Em uma jogada revolucionária para o mundo das moedas digitais, a American Bitcoin, uma empresa de mineração de BTC apoiada por Eric Trump, disse em meados de agosto de 2025 que planeja unir forças com a Gryphon Digital Mining (NASDAQ: GRYP) e abrir capital através de um acordo de ações. Com esperanças de listagem na Nasdaq até o terceiro trimestre de 2025, a fusão se alinha com a grande ideia do ex-presidente Donald Trump de tornar os EUA um grande player na mineração de BTC. Eric Trump apresentou um plano ousado: minerar BTC a um preço inferior ao preço de mercado enquanto constrói um armazenamento considerável. Parece um sonho, certo? Este projeto, usando o know-how da Gryphon em mineração verde, coloca a American Bitcoin em posição de lidar com as partes difíceis da mineração de BTC e se beneficiar do crescente interesse em ativos digitais de grandes investidores. À medida que os EUA tentam assumir a liderança no espaço de moeda digital, esta fusão poderia mudar como a mineração de BTC funciona nos EUA. Obter lucros na mineração é sempre um desafio. Os mineradores enfrentam custos de energia crescentes, garantem que seus equipamentos estejam atualizados e acompanham a dificuldade crescente da rede. A rede BTC muda sua dificuldade aproximadamente a cada duas semanas, garantindo que permaneça competitiva à medida que mineradores adicionais participam. Se aprendemos algo com os últimos dois eventos de halving, os lucros da mineração são consistentemente pequenos. A American Bitcoin não estará isolada deste fato. A parceria com a Gryphon Digital Mining, uma empresa conhecida por usar energia renovável, poderia levar a lucros mais altos. O uso de energia solar, eólica e hidrelétrica pela Gryphon poderia reduzir custos significativamente, resolvendo um dos maiores desafios na rentabilidade do BTC: os custos de energia. A economia da mineração de BTC é complicada e implacável. A eletricidade normalmente representa 70-80% dos custos operacionais,...
Sam Altman diz que preocupações sobre a sua expansão de 850 mil milhões de dólares da OpenAI são válidas

A publicação "Sam Altman diz que preocupações sobre a sua expansão de 850 mil milhões de dólares da OpenAI são válidas" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Sam Altman diz que as pessoas têm razão em estar preocupadas com o tamanho da nova expansão da OpenAI, mas ele não está a recuar. Falando de um local de construção em Abilene, Texas, onde a OpenAI está a construir o seu primeiro mega centro de dados, o CEO disse aos repórteres na terça-feira que o lançamento da infraestrutura de 850 mil milhões de dólares é necessário. "As pessoas estão preocupadas. Eu entendo completamente", disse Sam. "Estamos a crescer mais rápido do que qualquer negócio que já ouvi falar antes." Como relatado pela Cryptopolitan, a OpenAI está agora comprometida em construir centros de dados alimentados por 17 gigawatts de energia, aproximadamente a mesma produção que 17 centrais nucleares ou nove Barragens Hoover. A carga elétrica sozinha poderia alimentar mais de 13 milhões de casas nos EUA. Cada local custa cerca de 50 mil milhões de dólares, e no total a construção é quase metade do impulso global de infraestrutura de IA de 2 biliões de dólares previsto pelo HSBC. Sam explicou que a escala é apenas uma resposta a um enorme pico na procura. Nos últimos 18 meses, o uso do ChatGPT aumentou 10 vezes. Para lidar com isso, Sam disse que a OpenAI precisa de uma rede inteira de locais de supercomputação. "Isto é o que é preciso para fornecer IA", disse ele. "Ao contrário das versões anteriores da internet, isto requer uma infraestrutura massiva. E isto é apenas uma fração dela." Parceiros garantem financiamento, energia e liderança para atender à procura de IA O maior problema não é dinheiro ou chips, segundo Sam, mas energia. "A eletricidade é a restrição", disse ele. Ele liderou uma ronda de financiamento de 500 milhões de dólares para a Helion Energy, uma empresa de fusão que está a construir um reator de teste, e também ajudou a tornar pública a startup de fissão Oklo através do seu próprio SPAC. Nem todos estão convencidos. Os críticos dizem que toda a configuração cheira a bolha. Empresas ligadas à OpenAI, como Nvidia, Oracle, Microsoft e Broadcom, viram triliões em valor adicionado. A Nvidia e a Microsoft sozinhas valem agora...
IA, robótica e DeFi encontram-se na RWAiFi Summit Seoul 2025

A publicação "IA, robótica e DeFi encontram-se na RWAiFi Summit Seoul 2025" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Seul, Coreia — 23 de setembro de 2025: A RWAiFi Summit chega a Seul durante a Semana Blockchain da Coreia, reunindo vozes líderes em robótica, IA, DeFi e ativos reais (RWA) para traçar a próxima era da economia de IA. Organizada pela GAIB (@gaib_ai) com co-anfitriões Plume Network, OpenMind AGI e Kite AI, a cúpula apresentará painéis sobre: Escalonamento de robótica para implantação lucrativa IA x cripto como um novo primitivo financeiro Como RWA pode impulsionar o próximo ciclo de crescimento do DeFi Patrocinado Patrocinado A lista de palestrantes inclui mais de 25 líderes em IA, robótica e DeFi, incluindo Kony Kwong, CEO e co-fundador da GAIB; Chris Yin, CEO e co-fundador da Plume Network; Ryan De Souza, Líder de Parcerias APAC na Arbitrum; e Mark Rydon, COO e co-fundador da Aethir. "A economia de IA está entrando em um novo ciclo onde computação, robótica e finanças estão convergindo", disse Kony Kwong, CEO e co-fundador da GAIB. "A RWAiFi Summit Seoul mostrará como essas forças podem trabalhar juntas para desbloquear o crescimento do mundo real – desde o financiamento da infraestrutura de IA até tornar a implantação de robótica lucrativa, até criar os trilhos financeiros que sustentam tudo isso." Detalhes do Evento: A cúpula é apoiada por um ecossistema de parceiros, incluindo World Liberty Financial, Arbitrum, Story Protocol, Pendle, Injective, Aethir, Particle Network, e mais, com o apoio de empresas de capital de risco líderes, meios de comunicação e parceiros comunitários. A RWAiFi Summit Seoul 2025 destacará como a convergência de IA, robótica e DeFi está moldando a próxima onda de crescimento econômico. Para mais informações, siga a GAIB no X (@gaib_ai). Fonte: https://beincrypto.com/rwaifi-summit-seoul-2025-ai-robotics-defi/
Bitcoin rompe nível de suporte, provoca nervosismo no mercado

A publicação Bitcoin Rompe Nível de Suporte, Provoca Nervosismo no Mercado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os movimentos recentes de preço do Bitcoin tornaram-se um ponto focal de discussões não apenas dentro da comunidade de criptomoedas, mas também entre os setores financeiros convencionais. A moeda digital recentemente caiu abaixo de referências cruciais de suporte, incitando um frenesi de sentimentos de "comprar na queda" nas redes sociais. Continue a ler: Bitcoin Rompe Nível de Suporte, Provoca Nervosismo no Mercado Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-breaches-support-sparks-market-jitters
Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.

Dell Technologies Inc. ($DELL) Ações: CEO Michael Dell vende mil milhões em Participações / Ações à medida que a atividade interna aumenta