IA, robótica e DeFi encontram-se na RWAiFi Summit Seoul 2025
Seul, Coreia — 23 de setembro de 2025: A RWAiFi Summit chega a Seul durante a Semana Blockchain da Coreia, reunindo vozes líderes em robótica, IA, DeFi e ativos reais (RWA) para traçar a próxima era da economia de IA. Organizada pela GAIB (@gaib_ai) com co-anfitriões Plume Network, OpenMind AGI e Kite AI, a cúpula apresentará painéis sobre: Escalonamento de robótica para implantação lucrativa IA x cripto como um novo primitivo financeiro Como RWA pode impulsionar o próximo ciclo de crescimento do DeFi Patrocinado Patrocinado A lista de palestrantes inclui mais de 25 líderes em IA, robótica e DeFi, incluindo Kony Kwong, CEO e co-fundador da GAIB; Chris Yin, CEO e co-fundador da Plume Network; Ryan De Souza, Líder de Parcerias APAC na Arbitrum; e Mark Rydon, COO e co-fundador da Aethir. "A economia de IA está entrando em um novo ciclo onde computação, robótica e finanças estão convergindo", disse Kony Kwong, CEO e co-fundador da GAIB. "A RWAiFi Summit Seoul mostrará como essas forças podem trabalhar juntas para desbloquear o crescimento do mundo real – desde o financiamento da infraestrutura de IA até tornar a implantação de robótica lucrativa, até criar os trilhos financeiros que sustentam tudo isso." Detalhes do Evento: A cúpula é apoiada por um ecossistema de parceiros, incluindo World Liberty Financial, Arbitrum, Story Protocol, Pendle, Injective, Aethir, Particle Network, e mais, com o apoio de empresas de capital de risco líderes, meios de comunicação e parceiros comunitários. A RWAiFi Summit Seoul 2025 destacará como a convergência de IA, robótica e DeFi está moldando a próxima onda de crescimento econômico. Para mais informações, siga a GAIB no X (@gaib_ai). Fonte: https://beincrypto.com/rwaifi-summit-seoul-2025-ai-robotics-defi/
BitcoinEthereumNews2025/09/24 14:32