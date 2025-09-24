Exchange MEXC
Por que apostar no Bitcoin Hyper
O post Por Que Apostar no Bitcoin Hyper apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin está mais uma vez na vanguarda da discussão, desta vez com uma previsão de um dos seus apoiantes mais proeminentes. Michael Saylor, presidente executivo da MicroStrategy e o maior detentor corporativo de Bitcoin em todo o mundo, disse recentemente que espera que o Bitcoin "suba de forma inteligente novamente" até o final de 2025. Suas palavras têm significado. Desde 2020, a MicroStrategy acumulou quase 639.000 $BTC a um preço médio de entrada de cerca de $73.900 por token, uma posição avaliada em mais de $70B hoje e representando quase 3% do suprimento total de Bitcoin. A previsão de Saylor surge num momento em que a demanda institucional está impulsionando o mercado. Os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA agora detêm cerca de 1,32 milhões de $BTC, representando mais de 6% do fornecimento circulante, com entradas semanais regularmente ultrapassando 20.000 $BTC. Apenas no último mês, os ETFs absorveram quase nove vezes mais $BTC do que os mineradores produziram. Esta demanda constante é um dos sinais estruturais mais fortes que o mercado já viu. Para os investidores, a mensagem é clara: a era institucional do Bitcoin chegou, e o cenário está preparado para um grande movimento ascendente. Enquanto o próprio Bitcoin continua crucial, seus ganhos potenciais são mais graduais do que antes. É aí que o Bitcoin Hyper ($HYPER) entra em jogo. Tendo arrecadado pouco mais de $18M durante sua pré-venda, ele oferece uma oportunidade de alavancar o crescimento do Bitcoin enquanto visa retornos mais altos. Junte-se à pré-venda do Bitcoin Hyper agora. Por Que o Chamado de Saylor Ressoa Michael Saylor tornou-se sinônimo de convicção corporativa em Bitcoin. Durante cada queda do mercado, ele reiterou sua crença de que o Bitcoin é a proteção definitiva contra a inflação e a desvalorização monetária. Hoje, a MicroStrategy detém quase 639.000 $BTC, tornando-a a maior tesouraria corporativa de qualquer tipo. Quando ele diz que o Bitcoin vai "subir de forma inteligente novamente" no final de 2025, ele não está se referindo à especulação; ele está se referindo aos fundamentos. Os ETFs compram mais do que...
BitcoinEthereumNews
2025/09/24 22:41
2 Potenciais Ameaças Tropicais E Por Que Os E.U.A. Devem Estar Em Alerta
BitcoinEthereumNews
2025/09/24 22:10
A volatilidade do Bitcoin cai para mínima de 22 meses
O post A Volatilidade do Bitcoin Cai para o Nível Mais Baixo em 22 Meses apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A volatilidade implícita do Bitcoin caiu para o seu nível mais baixo desde 2023. De acordo com analistas on-chain num relatório de pesquisa de quarta-feira, a direção do preço do Bitcoin agora dependerá da futura acumulação de interesse aberto. O Rácio MVRV Sugere uma Abordagem de "Esperar para Ver" O analista 'XWIN Research Japan' apontou que o rácio de Valor de Mercado para Valor Realizado (MVRV) do Bitcoin está numa posição neutra de cerca de 2,1. Um MVRV de 2,1 indica que os investidores não estão a ver grandes perdas nem lucros excessivos. Patrocinado Patrocinado Este nível de preço é improvável que desencadeie uma onda de venda de pânico ou tomada de lucros natural. O analista explicou que em tais períodos, uma atitude de "esperar para ver" tende a dominar o mercado. Bitcoin: Rácio MVRV. Fonte: CryptoQuant Este sentimento tranquilo é ainda apoiado pelo declínio contínuo no saldo total de Bitcoin mantido nas exchanges, o que sugere um enfraquecimento da pressão de venda. Historicamente, uma diminuição nas participações em exchanges tem sido um prelúdio para uma escassez de oferta quando a procura aumenta repentinamente. A XWIN Research Japan sugere que o mercado pode estar a experimentar a "calma antes da tempestade". Interesse Aberto: A Chave para o Próximo Movimento Outro analista, 'Axel Adler Jr', que a recente queda acentuada de preço fez com que o interesse aberto do Bitcoin caísse 16%. Isto sugere que a alavancagem está agora num nível baixo após uma recente desalavancagem de posições longas. Bitcoin Pontuação de Pressão de Interesse Aberto. Fonte: CryptoQuant Axel Adler Jr argumenta que o futuro caminho de preço do Bitcoin depende da direção em que o interesse aberto (OI) começa a acumular. Se as posições longas aumentarem abaixo de um nível de resistência, o risco de outra queda impulsionada pela alavancagem aumenta. Por outro lado, se as posições curtas aumentarem durante uma queda, a probabilidade de um movimento ascendente através de um short squeeze aumenta. O analista acredita que um sinal direcional claro surgirá quando o risco de acumulação/pressão de alavancagem subir acima de 40%...
BitcoinEthereumNews
2025/09/24 21:30
Grande Touro Tom Lee Anuncia Previsões de Preço de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) para o Final do Ano! "Será um Favorito de Wall Street e da Casa Branca!"
O post Big Bull Tom Lee Anuncia Previsões de Preço de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) para o Final do Ano! "Será um Favorito de Wall Street e da Casa Branca!" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Conhecido por suas previsões ousadas sobre Bitcoin (BTC) e o mercado de criptomoedas, o cofundador da Fundstrat e presidente da BitMine, Tom Lee, fez declarações importantes sobre Ethereum (ETH). Falando na Korea Blockchain Week 2025, Tom Lee disse que o Ethereum é uma verdadeira chain neutra. Afirmando que o Ethereum será o favorito de Wall Street e da Casa Branca, Lee disse que espera um super ciclo para ETH que durará 10-15 anos. "Se você pensar em como Wall Street funciona, eles só iriam querer operar em uma chain neutra. Isso significa que eles preferem Ethereum. Sob a administração Trump, a Casa Branca e o Congresso também têm sido mais favoráveis às criptomoedas, e observei uma mudança em direção ao Ethereum como prioridade. Além disso, o Presidente Trump falou sobre a necessidade de prova humana para nos proteger, e grande parte desse trabalho será feito no Ethereum." Estou Otimista Sobre os Preços de Bitcoin e Ethereum! Questionado sobre suas previsões de preço para Bitcoin e Ethereum, Tom Lee disse que espera que o preço do Bitcoin fique entre $200.000 e $250.000 até o final do ano, e o preço do Ethereum entre $10.000 e $12.000. "Ainda estou otimista sobre o Bitcoin. No quarto trimestre, o Bitcoin foi sazonalmente forte. Mas agora o Fed está se tornando dovish depois de ser essencialmente hawkish durante todo o ano. Isso é um desenvolvimento positivo para o Bitcoin", disse Lee. Lee afirmou que o preço do ETH poderia atingir $10.000-15.000 em comparação com a previsão de preço do Bitcoin, e acrescentou que essa faixa de preço não seria um teto para o Ethereum. "A relação de preço do Ethereum em relação ao Bitcoin deve retornar à sua média ou pelo menos às máximas de cinco anos. Se considerarmos um preço de Bitcoin de $250.000, isso significa que o Ethereum alcançará um valor entre $10.000 e $12.000 até o final do ano." *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga agora nossa conta do Telegram e Twitter...
BitcoinEthereumNews
2025/09/24 21:23
Saídas de ETF de criptomoedas aprofundam-se: Bitcoin perde 104 milhões de dólares, Ether 141 milhões de dólares
O post Fluxos de Saída de ETF Cripto Aprofundam-se: Bitcoin Perde $104 Milhões, Ether $141 Milhões apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os ETFs de Bitcoin registaram um segundo dia consecutivo de fluxos de saída com $104 milhões em saídas, enquanto os ETFs de ether perderam $141 milhões. Ambos os fundos enfrentaram forte pressão devido a retiradas lideradas pela Fidelity, que pesaram sobre os ativos líquidos apesar dos volumes de negociação estáveis. ETFs de Cripto Veem Retiradas Consecutivas enquanto Bitcoin e Ether Permanecem no Vermelho O clima cauteloso em cripto [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/crypto-etf-outflows-deepen-bitcoin-loses-104-million-ether-141-million/
BitcoinEthereumNews
2025/09/24 19:55
Bryan Mbeumo continua a ser a melhor coisa sobre o Manchester United neste momento
BitcoinEthereumNews
2025/09/24 19:45
Índia planeia comprar mais petróleo dos EUA enquanto ignora a Casa Branca sobre a Rússia
O post "Índia planeia comprar mais petróleo dos EUA enquanto ignora a Casa Branca sobre a Rússia" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Índia está avançando a toda velocidade na expansão das importações de petróleo e gás dos Estados Unidos, mesmo enquanto o Presidente Donald Trump continua a impor penalidades comerciais ao país por manter-se fiel ao petróleo russo. O Ministro do Comércio Piyush Goyal disse durante uma paragem em Nova Iorque que a Índia planeia aprofundar o comércio de energia com Washington, chamando os EUA de "parceiro natural" e afirmando que a estratégia energética do país incluiria uma forte presença americana. A viagem ocorre num momento em que Nova Deli está a tentar convencer Trump a reduzir tarifas e reiniciar um acordo comercial estagnado. O impulso para comprar mais energia dos EUA surge apenas semanas depois de Trump ter atingido as exportações indianas com uma tarifa de 50%, acusando o país de ajudar a financiar a guerra de Vladimir Putin na Ucrânia. A Casa Branca argumentou que o petróleo russo com desconto está a financiar o conflito, e a Índia, sendo a maior compradora de petróleo russo transportado por mar desde o início da invasão, está na berlinda. Ainda assim, Goyal diz que o aumento das importações de petróleo americano ajudará a fechar a lacuna comercial e a manter as negociações em andamento. Trump bloqueia exportações e adiciona taxa de visto enquanto a Índia aposta mais em energia As conversações comerciais estavam a aquecer depois de Trump ter ligado ao Primeiro-Ministro Narendra Modi para lhe desejar um feliz aniversário. Mas qualquer degelo congelou rapidamente novamente quando Washington impôs uma taxa de visto de $100.000 no programa H-1B, que é principalmente utilizado por trabalhadores indianos do setor tecnológico. O aumento do visto teve um impacto forte, especialmente porque ocorreu durante o que deveria ser uma reinicialização diplomática. Goyal manteve o seu foco na energia, dizendo que os EUA têm um "papel crucial" em ajudar a Índia a reduzir a sua dependência de fontes únicas e trazer mais estabilidade ao seu fornecimento de energia. Com a procura de petróleo ainda em alta, Nova Deli está a tentar misturar estratégia de longo prazo com sobrevivência de curto prazo, utilizando tanto os descontos russos quanto os americanos...
BitcoinEthereumNews
2025/09/24 19:36
BTC estagna enquanto as Baleias lideram onda de vendas
O post BTC Estagna enquanto Whales (Baleias) Lideram Onda de Vendas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. BTC$112.860,59 permanece estagnado na faixa de $110.000 a $120.000, enquanto o ouro e as ações dos EUA pairam perto das máximas históricas. De acordo com a Pontuação de Tendência de Acumulação por coorte da Glassnode, a pressão de venda é evidente em todos os grupos de carteiras. Esta métrica mede a força relativa da acumulação com base no tamanho das entidades e no volume de moedas adquiridas nos últimos 15 dias. Um valor mais próximo de 1 sinaliza acumulação, enquanto um valor mais próximo de 0 sinaliza distribuição. Exchanges e mineradores são excluídos deste cálculo. Atualmente, todas as coortes, desde carteiras com menos de 1 BTC até whales com mais de 10.000 BTC, estão em distribuição. As maiores whales, com participações acima de 10.000 BTC, estão mostrando alguns dos níveis mais agressivos de venda do último ano. Pontuação de Tendência de Acumulação por Coorte (Glassnode) Observando o fornecimento de detentores de longo prazo, a percentagem do fornecimento circulante que não se moveu por pelo menos 1 ano caiu drasticamente de 70% para 60%. O pico foi em novembro de 2023, quando o bitcoin era negociado perto de $40.000. Ao mesmo tempo, os detentores de 2+ anos também começaram a vender, com sua participação diminuindo de 57% para 52%. A coorte de três anos ou mais agora está logo acima de 43% e tem caído constantemente desde novembro de 2024. Essas carteiras representam em grande parte compradores do topo do ciclo anterior em novembro de 2021, em torno de $69.000, muitos dos quais acumularam mais durante o mercado baixista de 2022, quando os preços atingiram mínimas de $15.500. Com a recuperação do bitcoin, esses investidores estão realizando ganhos. Em contraste, os detentores de cinco anos ou mais permanecem estáveis, refletindo que os investidores de mais longo prazo não estão participando da venda. Esta tendência mostra que os investidores sentados sobre lucros não realizados deste ciclo continuam a realizar lucros, adicionando à pressão de venda em curso. Leia mais: ETF de Bitcoin da BlackRock: Sentimento baixista no IBIT permanece forte por dois meses consecutivos Fonte: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/24/bitcoin-stalls-around-usd112k-as-whales-lead-wave-of-selling
BitcoinEthereumNews
2025/09/24 18:46
Baleias de Bitcoin descartam 16,5 mil milhões de dólares em BTC enquanto o preço testa nível de suporte chave
O post Bitcoin Whales Shed $16.5B in BTC as Price Tests Key Support apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 24 de setembro de 2025 | 13:32 O avanço do Bitcoin para máximos históricos em agosto é agora uma memória distante, com o mercado enfrentando pressão crescente devido à venda pesada por alguns dos seus maiores detentores. Analistas alertam que as próximas semanas podem ser decisivas à medida que o comportamento das whales (baleias) colide com sinais técnicos enfraquecidos. Pesquisadores on-chain relatam que carteiras controlando milhares de moedas reduziram seu saldo coletivo no ritmo mais rápido deste ciclo. Aproximadamente $16.5 bilhões em Bitcoin foram distribuídos durante o último mês, grande parte deles de investidores de longo prazo que mantinham por seis meses ou mais. Suas transferências repetidas, frequentemente em blocos de 8.000 a 9.000 BTC, introduziram ventos contrários significativos justo quando o momentum de preço estava estagnando. A onda de vendas coincidiu com uma forte quebra técnica. O Bitcoin caiu abaixo das médias móveis de 50 e 100 dias, deixando apenas uma fina camada de suporte entre $112.000 e $110.000. Observadores de gráficos alertam que um fechamento diário abaixo desta zona poderia ativar alvos de baixa próximos a $100.000. Indicadores de momentum como o RSI já estão em tendência de queda, sublinhando o risco de outra perna para baixo. No entanto, a narrativa não é inteiramente unilateral. Dados de fluxo de entrada em corretoras sugerem que as whales não estão despejando diretamente no mercado aberto, levantando a possibilidade de que as moedas estejam se movendo para negócios privados ou compradores corporativos. De fato, corporações emergiram como acumuladoras agressivas: a Metaplanet do Japão saltou para o nível superior de detentores após comprar mais de 5.400 BTC na semana passada, enquanto a empresa de Michael Saylor adicionou quase 1.000 moedas para expandir seu enorme tesouro. ETFs, antes vistos como o principal canal de exposição institucional, agora estão sendo ofuscados por esses tesouros corporativos. De acordo com a River, empresas coletivamente detêm mais Bitcoin do que fundos negociados em bolsa, e essa tendência de acumulação mostra poucos sinais de desaceleração. O confronto entre whale...
BitcoinEthereumNews
2025/09/24 18:45
Bitcoin vai absorver biliões da China e da Rússia: Bilionário
O post Bitcoin Absorverá Trilhões da China e Rússia: Bilionário apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Jake Simmons, um jornalista dedicado de cripto, é apaixonado por Bitcoin desde 2016, quando aprendeu sobre ele pela primeira vez. Através do seu extenso trabalho com NewsBTC.com e Bitcoinist.com, Jake tornou-se uma voz confiável na comunidade cripto, guiando tanto novatos quanto entusiastas experientes para uma compreensão mais profunda deste campo dinâmico. Sua missão é simples, mas profunda: desmistificar o Bitcoin e as criptomoedas e torná-las acessíveis a todos. Com uma carreira profissional no cenário do Bitcoin e cripto que começou logo após se formar em Sistemas de Informação em 2017, Jake mergulhou na indústria. Jake juntou-se ao Grupo NewsBTC no final de 2022. Sua formação educacional proporciona-lhe o conhecimento técnico e habilidades analíticas necessárias para dissecar tópicos complexos e apresentá-los em um formato compreensível. Seja você um leitor casual curioso sobre Bitcoin ou um investidor que busca navegar pelas últimas tendências do mercado, as percepções de Jake oferecem perspectivas valiosas que preenchem a lacuna entre tecnologia complexa e uso cotidiano. Jake não é apenas um repórter de tendências tecnológicas; ele é um firme crente no potencial transformador do Bitcoin sobre as moedas fiduciárias tradicionais. Para ele, o sistema financeiro atual está à beira do caos, impulsionado por ações governamentais descontroladas e políticas econômicas keynesianas falhas. Baseando-se nos princípios da escola austríaca de economia, Jake vê o Bitcoin não apenas como um ativo digital, mas como um passo crucial para retificar um sistema monetário em falência. Suas visões libertárias reforçam sua posição de que, assim como a igreja foi separada do estado, o dinheiro também deve ser libertado do controle governamental. Para Jake, o Bitcoin representa mais do que apenas um investimento; é uma revolução pacífica. Ele vislumbra um futuro onde o Bitcoin promove uma estrutura financeira sustentável e responsável para as gerações vindouras. Sua defesa não é sobre oposição...
BitcoinEthereumNews
2025/09/24 18:01
