Conhecido por suas previsões ousadas sobre Bitcoin (BTC) e o mercado de criptomoedas, o cofundador da Fundstrat e presidente da BitMine, Tom Lee, fez declarações importantes sobre Ethereum (ETH). Falando na Korea Blockchain Week 2025, Tom Lee disse que o Ethereum é uma verdadeira chain neutra. Afirmando que o Ethereum será o favorito de Wall Street e da Casa Branca, Lee disse que espera um super ciclo para ETH que durará 10-15 anos. "Se você pensar em como Wall Street funciona, eles só iriam querer operar em uma chain neutra. Isso significa que eles preferem Ethereum. Sob a administração Trump, a Casa Branca e o Congresso também têm sido mais favoráveis às criptomoedas, e observei uma mudança em direção ao Ethereum como prioridade. Além disso, o Presidente Trump falou sobre a necessidade de prova humana para nos proteger, e grande parte desse trabalho será feito no Ethereum." Estou Otimista Sobre os Preços de Bitcoin e Ethereum! Questionado sobre suas previsões de preço para Bitcoin e Ethereum, Tom Lee disse que espera que o preço do Bitcoin fique entre $200.000 e $250.000 até o final do ano, e o preço do Ethereum entre $10.000 e $12.000. "Ainda estou otimista sobre o Bitcoin. No quarto trimestre, o Bitcoin foi sazonalmente forte. Mas agora o Fed está se tornando dovish depois de ser essencialmente hawkish durante todo o ano. Isso é um desenvolvimento positivo para o Bitcoin", disse Lee. Lee afirmou que o preço do ETH poderia atingir $10.000-15.000 em comparação com a previsão de preço do Bitcoin, e acrescentou que essa faixa de preço não seria um teto para o Ethereum. "A relação de preço do Ethereum em relação ao Bitcoin deve retornar à sua média ou pelo menos às máximas de cinco anos. Se considerarmos um preço de Bitcoin de $250.000, isso significa que o Ethereum alcançará um valor entre $10.000 e $12.000 até o final do ano."