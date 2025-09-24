Mais uma rejeição de $3 à frente enquanto investidores fazem hedge em Layer Brett
O post Outra Rejeição de $3 à Vista enquanto Investidores Fazem Hedge no Layer Brett apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 24 de setembro de 2025 | 17:42 XRP está mais uma vez enfrentando forte resistência na marca de $3, e os investidores começam a questionar seu próximo grande movimento. Será que o XRP finalmente romperá para cima, ou outra rejeição está a caminho? Ao mesmo tempo, um novo desafiante, Layer Brett, está atraindo interesse com transações extremamente rápidas, taxas mínimas e grandes incentivos de staking. Neste artigo, discutiremos a perspectiva atual de preço do XRP para 2025-2026 e por que muitos investidores estão fazendo hedge no Layer Brett como uma das melhores criptomoedas para comprar agora. Layer Brett: A Próxima Grande Oportunidade de Layer 2 Layer Brett é feito para velocidade, crescimento e recompensas. Tem taxas de gas mínimas e transações que acontecem quase instantaneamente, e permanece conectado à Blockchain Ethereum para segurança. Com MetaMask ou Trust Wallet, os usuários podem comprar e fazer stake de $LBRETT com ETH, USDT ou BNB em apenas alguns segundos. Layer 2 torna o staking mais eficiente, o que significa recompensas mais altas. Layer Brett também oferece staking gamificado, integrações de NFT e tokenomics claros. Além disso, Layer Brett foi projetado para crescer exponencialmente, com um fornecimento máximo de 10 bilhões de tokens. Uma das melhores criptomoedas para investir agora, $LBRETT oferece múltiplos benefícios aos investidores iniciais. A pré-venda de $LBRETT está atualmente indo bem, arrecadando mais de $4 milhões enquanto os tokens custam apenas $0,0058. A Coinsult auditou o contrato inteligente com sucesso, então você pode confiar no Layer Brett. Além disso, Layer Brett é feito para desempenho e uso no mundo real, diferentemente do Brett da Base, que foi criado sem qualquer utilidade. Soluções de interoperabilidade e bridging estão a caminho, o que fará com que o ecossistema Layer Brett funcione perfeitamente entre blockchains. Apoiado por uma comunidade forte e suporte de desenvolvedores, Layer Brett está buscando dominação no espaço Layer 2. Para investidores que procuram o melhor investimento cripto deste trimestre, $LBRETT se destaca...
BitcoinEthereumNews2025/09/25 00:37