Analista de Bitcoin alerta para short squeeze na reversão de meio da semana; $120K a seguir?

Notas Principais A criptomoeda experimentou o seu maior long-squeeze de 2025, mas os analistas veem a queda como uma oportunidade de reversão. O especialista em negociação CrypNuevo identifica um agrupamento significativo de liquidez em torno de $116.500 como o primeiro alvo para recuperação. A ação de preço atual mostra o Bitcoin lutando na média móvel de 50 dias, o que poderia desencadear o movimento ascendente previsto. Bitcoin BTC $113 591 volatilidade 24h: 1,4% Capitalização de mercado: $2,27 T Vol. 24h: $48,11 B e a maioria das criptomoedas passaram pelo maior evento de long-squeeze de 2025 em 22 de setembro, com mais de $1,5 bilhão liquidados em cascata em poucas horas durante uma queda de mercado. O proeminente trader e analista CrypNuevo, no entanto, viu isso como uma oportunidade, estabelecendo a próxima parada do BTC no que poderia ser uma "reversão de meio de semana" para cima. CrypNuevo é um trader e analista de alta precisão com um histórico sólido, baseando principalmente sua análise em caças à liquidez e na psicologia dos market makers. De acordo com uma nova série de publicações em 24 de setembro, o Bitcoin está se preparando para um short squeeze em torno do nível de $116.500 — o que poderia acontecer esta semana. "É hora de atingir liquidações de short em breve, e este será o primeiro alvo", disse ele, compartilhando um agrupamento significativo de liquidez em torno desse preço. $BTC mapa de calor de liquidação: Interessante ver como $116,5k está reunindo algumas liquidações de short após a cascata de liquidação de long no início da semana. Acho que é hora de atingir liquidações de short em breve, e este será o primeiro alvo. pic.twitter.com/OpKb0jigSc — CrypNuevo 🔨 (@CrypNuevo) 24 de setembro de 2025 Algumas horas antes de compartilhar o mapa de calor de liquidação, o trader já havia delineado seus planos de curto e médio prazo para o Bitcoin, coincidindo com o alerta de short-squeeze acima, no que ele chamou de uma próxima "reversão de meio de semana", recuperando-se da queda. Em seguida, CrypNuevo vê o nível de $120.000 como o alvo de preço de médio prazo para o BTC, testando os "máximos do intervalo" de um intervalo de negociação desenhado...