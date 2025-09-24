2025-10-13 Monday

Os preços do Bitcoin e Ethereum sobem de forma constante

O post "Os preços do Bitcoin e Ethereum sobem de forma constante" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em meio a um período financeiro agitado, os participantes do mercado estão a concentrar-se nos dados mais recentes do PCE após desenvolvimentos que impactaram os mercados de criptomoedas. O Federal Reserve indicou uma abordagem cautelosa para alterar as taxas de juros, destacando a necessidade de dados que reflitam um crescimento limitado da inflação. Continue a ler: Os preços do Bitcoin e Ethereum sobem de forma constante Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-and-ethereum-prices-climb-steadily
Agora há mais milionários e bilionários em cripto do que nunca durante o boom do Bitcoin

O post Agora Há Mais Milionários e Bilionários de Criptomoedas Do Que Nunca Durante o Boom do Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, o número de milionários, centi-milionários e bilionários de criptomoedas aumentou no último ano à medida que os preços dos ativos subiram. A ascensão do Bitcoin desempenhou um grande papel, com os milionários de Bitcoin aumentando 70% quando o ativo atingiu um novo recorde histórico acima de $124.000. O número de centi-milionários e bilionários de Bitcoin também aumentou pelo menos 55% no último ano. O número total de milionários e bilionários de criptomoedas cresceu 40% e 29%, respectivamente, ao longo do último ano, de acordo com o Relatório de Riqueza Cripto publicado pelos consultores de investimento Henley & Partners. Com base em dados até 30 de junho, o relatório indica que existem aproximadamente 241.700 milionários de criptomoedas e 36 bilionários de criptomoedas globalmente, estabelecendo novos recordes para a riqueza em criptomoedas. "Este crescimento significativo coincide com um ano decisivo para a adoção institucional, destacado pelas primeiras criptomoedas lançadas por um presidente e primeira-dama dos EUA em exercício", diz o relatório. A forte ascensão do Bitcoin desempenhou o maior papel na criação de nova riqueza, com os milionários de Bitcoin sozinhos aumentando 70% nos últimos 12 meses para 145.100. O número de novos centi-milionários de Bitcoin, ou aqueles com pelo menos $100 milhões, e bilionários de Bitcoin também aumentou 63% e 55%, respectivamente. A maior criptomoeda por capitalização de mercado viu seu preço subir 78% no último ano, agora sendo negociada a $112.881 — ou mais de 5% acima do que estava em 30 de junho, o último dia de coleta de dados para o relatório recém-publicado. O Bitcoin continuou a subir para novos picos ao longo de 2025 até agora, depois de atingir a marca de preço de $100.000 pela primeira vez em dezembro. O preço recorde atual do BTC está em $124.128, conforme estabelecido em agosto, de acordo com o CoinGecko. Parte dessa ascensão deve ser atribuída à crescente aceitação do papel da criptomoeda no futuro de...
Analista de Bitcoin alerta para short squeeze na reversão de meio da semana; $120K a seguir?

A publicação "Analista de Bitcoin Alerta para Short Squeeze na Reversão de Meio da Semana; $120K a Seguir?" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notas Principais A criptomoeda experimentou o seu maior long-squeeze de 2025, mas os analistas veem a queda como uma oportunidade de reversão. O especialista em negociação CrypNuevo identifica um agrupamento significativo de liquidez em torno de $116.500 como o primeiro alvo para recuperação. A ação de preço atual mostra o Bitcoin lutando na média móvel de 50 dias, o que poderia desencadear o movimento ascendente previsto. Bitcoin BTC $113 591 volatilidade 24h: 1,4% Capitalização de mercado: $2,27 T Vol. 24h: $48,11 B e a maioria das criptomoedas passaram pelo maior evento de long-squeeze de 2025 em 22 de setembro, com mais de $1,5 bilhão liquidados em cascata em poucas horas durante uma queda de mercado. O proeminente trader e analista CrypNuevo, no entanto, viu isso como uma oportunidade, estabelecendo a próxima parada do BTC no que poderia ser uma "reversão de meio de semana" para cima. CrypNuevo é um trader e analista de alta precisão com um histórico sólido, baseando principalmente sua análise em caças à liquidez e na psicologia dos market makers. De acordo com uma nova série de publicações em 24 de setembro, o Bitcoin está se preparando para um short squeeze em torno do nível de $116.500 — o que poderia acontecer esta semana. "É hora de atingir liquidações de short em breve, e este será o primeiro alvo", disse ele, compartilhando um agrupamento significativo de liquidez em torno desse preço. $BTC mapa de calor de liquidação: Interessante ver como $116,5k está reunindo algumas liquidações de short após a cascata de liquidação de long no início da semana. Acho que é hora de atingir liquidações de short em breve, e este será o primeiro alvo. pic.twitter.com/OpKb0jigSc — CrypNuevo 🔨 (@CrypNuevo) 24 de setembro de 2025 Algumas horas antes de compartilhar o mapa de calor de liquidação, o trader já havia delineado seus planos de curto e médio prazo para o Bitcoin, coincidindo com o alerta de short-squeeze acima, no que ele chamou de uma próxima "reversão de meio de semana", recuperando-se da queda. Em seguida, CrypNuevo vê o nível de $120.000 como o alvo de preço de médio prazo para o BTC, testando os "máximos do intervalo" de um intervalo de negociação desenhado...
Concorrente chinesa da Tesla compra $1 mil milhões em BTC, ETH e BNB

A publicação "Concorrente Chinesa da Tesla Comprando $1 Bilhão em BTC, ETH e BNB" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Diversificação de pórtifolio de criptomoedas Entrando no trem das criptomoedas O conselho de administração da empresa chinesa Jiuzi Holdings, que se especializa na venda de veículos eletrônicos operados por bateria, aprovou uma nova política de investimento em ativos de criptomoedas que permite a utilização de até $1 bilhão para realizar compras de criptomoedas. Isso ocorre após a empresa nomear o especialista em blockchain e inteligência artificial Doug Buerger como seu diretor de operações (COO). Buerger será responsável por supervisionar a estratégia de ativos digitais da empresa. Diversificação de pórtifolio de criptomoedas Além do Bitcoin, a maior criptomoeda, a empresa também manterá Ethereum (ETH) e BNB. O conselho teria que aprovar a compra de quaisquer tokens adicionais além desses dois. Você também pode gostar Jiuzi diz que irá aderir a altos padrões de custódia, enfatizando que não se envolverá em autocustódia. Entrando no trem das criptomoedas Depois que a Tesla, a principal fabricante de carros elétricos do mundo, adotou o Bitcoin como seu ativo de reserva do tesouro, alguns de seus concorrentes menores seguiram o exemplo. A Daymak, por exemplo, introduziu o primeiro automóvel capaz de minerar criptomoedas em 2021. Conforme relatado pelo U.Today, a Faraday Future, uma fabricante zumbi de carros elétricos cujas ações caíram quase 100% de seu pico, também recentemente estreou uma estratégia de criptomoedas, que alguns viram como um sinal de desespero. O Bitcoin compreende quase metade do índice de criptomoedas da empresa. A empresa impressionou os observadores com seu carro conceito altamente futurista em 2016, mas desde então tem sido atormentada por atrasos persistentes na produção. Fonte: https://u.today/chinese-tesla-competitor-buying-1-billion-worth-of-btc-eth-and-bnb
O day trading está prestes a tornar-se mais fácil para pequenos investidores de retalho

O post Day trading está prestes a ficar mais fácil para pequenos investidores de retalho apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Um gráfico exibindo o preço das ações da Apple num aplicativo de smartphone. Jaap Arriens | Nurphoto | Getty Images Os reguladores estão a avançar para desmantelar uma das barreiras mais controversas para traders de retalho ativos — a regra de capital mínimo de $25.000 para day trading padrão. A Autoridade Reguladora da Indústria Financeira aprovou na terça-feira alterações que substituirão o limite de longa data, tornando o day trading ativo mais acessível para contas menores. A mudança aguarda aprovação da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. A regra de capital mínimo de $25.000 determina que os traders devem manter um saldo mínimo de conta de $25.000 numa conta de margem para executar quatro ou mais day trades dentro de um período de cinco dias úteis. A regra foi implementada em 2001 durante a bolha e o crash das dot-com, quando os reguladores ficaram preocupados que pequenos traders estivessem a assumir riscos excessivos com ações voláteis de internet. A FINRA está a substituir este mandato por uma regra de margem intradia que aplica as regras de margem de manutenção existentes à exposição intradia. Por outras palavras, o poder de compra intradia será baseado nos requisitos de margem para as posições que assumem durante o dia, não num mínimo de capital fixo. Os reguladores afirmaram que a reformulação reflete como a tecnologia e o acesso ao mercado transformaram o trading de retalho desde que as regras foram adotadas pela primeira vez. A mudança de regra poderá levar a mais negociações de opções e impulsionar a atividade para corretoras como a Robinhood. As ações da Robinhood recuperaram de uma perda anterior e estavam 1% mais altas na negociação de quarta-feira após as notícias da FINRA. Fonte: https://www.cnbc.com/2025/09/24/day-trading-is-about-to-get-easier-for-smaller-retail-investors.html
Bitcoin Hyper como a melhor criptomoeda para comprar

O post Bitcoin Hyper como Melhor Cripto para Comprar apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 24 de setembro de 2025 | 18:46 O Bitcoin parece estar repetindo o ciclo de 2017, potencialmente elevando seu preço para $220K em breve. Isto é o que Merlijn The Trader acredita com base no fractal de alta de quatro estágios, que fez o $BTC disparar 528% em 2017, de cerca de $3.500 para mais de $21.000. O mesmo padrão está acontecendo em 2025, desta vez apontando para uma meta de $220K. Com base em desenvolvimentos recentes, incluindo a última reunião do FOMC onde o Fed cortou as taxas de juros em 25 pontos base e o GENIUS Act finalizando sua primeira fase de implementação em outubro, o Bitcoin promete um final explosivo para 2025. O mesmo parece verdadeiro para a próxima atualização Layer 2 do Bitcoin, Bitcoin Hyper ($HYPER), atualmente em uma pré-venda de $18M. Com forte potencial para transações mais rápidas e baratas na rede Bitcoin, a pré-venda desenfreada do Hyper demonstra impressionante apoio dos investidores que provavelmente continuará até 2026. Michael Saylor Reforça Seu Apoio ao Bitcoin Michael Saylor referiu-se ao Bitcoin como dinheiro em uma postagem no X, afirmando que todo o resto é crédito. O comentário é muito apropriado considerando que a Strategy comprou $11.044 $BTC por mais de $8B apenas entre agosto e setembro. Esta estratégia de compra permitiu à empresa estabelecer uma reserva de Bitcoin de $74 bilhões sem um fim claro à vista. A última compra de 850 Bitcoins em 22 de setembro ocorreu quando a Strategy explorou a queda que se seguiu à mais recente reunião do FOMC, que causou uma queda de 4,8% no Bitcoin entre o dia 19 e hoje, resultando em uma perda de $7K. A confiança de Saylor no Bitcoin como um divisor de águas não é baseada em fé cega. O Bitcoin já está alcançando marcos revolucionários em todo o mundo, de acordo com um relatório recente do Bitcoin Policy Institute, que destacou uma tendência de adoção global generalizada. Como mostra o relatório, 27 países tinham exposição ao Bitcoin, enquanto outros 13 estavam ativamente buscando-o legalmente por...
Mais uma rejeição de $3 à frente enquanto investidores fazem hedge em Layer Brett

O post Outra Rejeição de $3 à Vista enquanto Investidores Fazem Hedge no Layer Brett apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 24 de setembro de 2025 | 17:42 XRP está mais uma vez enfrentando forte resistência na marca de $3, e os investidores começam a questionar seu próximo grande movimento. Será que o XRP finalmente romperá para cima, ou outra rejeição está a caminho? Ao mesmo tempo, um novo desafiante, Layer Brett, está atraindo interesse com transações extremamente rápidas, taxas mínimas e grandes incentivos de staking. Neste artigo, discutiremos a perspectiva atual de preço do XRP para 2025-2026 e por que muitos investidores estão fazendo hedge no Layer Brett como uma das melhores criptomoedas para comprar agora. Layer Brett: A Próxima Grande Oportunidade de Layer 2 Layer Brett é feito para velocidade, crescimento e recompensas. Tem taxas de gas mínimas e transações que acontecem quase instantaneamente, e permanece conectado à Blockchain Ethereum para segurança. Com MetaMask ou Trust Wallet, os usuários podem comprar e fazer stake de $LBRETT com ETH, USDT ou BNB em apenas alguns segundos. Layer 2 torna o staking mais eficiente, o que significa recompensas mais altas. Layer Brett também oferece staking gamificado, integrações de NFT e tokenomics claros. Além disso, Layer Brett foi projetado para crescer exponencialmente, com um fornecimento máximo de 10 bilhões de tokens. Uma das melhores criptomoedas para investir agora, $LBRETT oferece múltiplos benefícios aos investidores iniciais. A pré-venda de $LBRETT está atualmente indo bem, arrecadando mais de $4 milhões enquanto os tokens custam apenas $0,0058. A Coinsult auditou o contrato inteligente com sucesso, então você pode confiar no Layer Brett. Além disso, Layer Brett é feito para desempenho e uso no mundo real, diferentemente do Brett da Base, que foi criado sem qualquer utilidade. Soluções de interoperabilidade e bridging estão a caminho, o que fará com que o ecossistema Layer Brett funcione perfeitamente entre blockchains. Apoiado por uma comunidade forte e suporte de desenvolvedores, Layer Brett está buscando dominação no espaço Layer 2. Para investidores que procuram o melhor investimento cripto deste trimestre, $LBRETT se destaca...
Corrida global pela adoção da estratégia Bitcoin coloca o Bitcoin Hyper em destaque

A publicação Corrida Global pela Adoção da Estratégia Bitcoin Coloca o Bitcoin Hyper em Destaque apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A adoção do Bitcoin está em ascensão. O Bitcoin Policy Institute descobriu recentemente que, até o final de maio de 2025, 32 países tinham exposição ativa ou proposta ao $BTC. Mas à medida que o líder cripto continua a ganhar força, a rede Bitcoin na qual é mantido frequentemente luta com baixas velocidades e escalabilidade abaixo do ideal. Felizmente, a solução Bitcoin Hyper Layer 2 será lançada neste trimestre para resolver esses problemas. E seu token nativo, $HYPER, arrecadou rapidamente $18M para apoiá-lo. 27 Nações em Todo o Mundo Já Possuem $BTC De acordo com o relatório, 27 países já têm exposição ativa ao $BTC, enquanto 13 introduziram propostas legislativas ou políticas para obter exposição. Em alguns casos, os dois se sobrepõem, já que muitos países que já utilizam ativamente o $BTC também estão impulsionando novas iniciativas para fortalecer suas posições na Web3. Os EUA são um grande impulsionador dessas mudanças. E não é de admirar. Uma ordem executiva da era Trump direcionou o governo federal a reter o $BTC apreendido em vez de vendê-lo, marcando o estabelecimento da primeira Reserva estratégica de Bitcoin formal. No primeiro semestre de 2025, o número de eventos de exposição ao Bitcoin a nível governamental subiu para quase 60, apresentando uma forte aceleração na adoção. Fonte: Bitcoin Policy Institute Também reforçando a posição do $BTC estava a senadora Cynthia Lummis, que introduziu um projeto de lei para adquirir $1M em BTC para uma reserva nacional. Após isso, vários estados dos EUA tomaram a liderança sobre Washington, com Arizona, New Hampshire e Texas aprovando leis estabelecendo Reservas estratégicas de Bitcoin. Além disso, o relatório discute como países fora dos EUA estão ganhando exposição ao $BTC, seja por meio de reservas, fundos soberanos, mineração apoiada pelo governo ou até mesmo cobrança de impostos em Bitcoin. Descobriu-se que um louvável número de 16 países buscaram exposição por meio de reservas estratégicas de bitcoin, seguidos por mineração de Bitcoin (14) e participações passivas (7). Como exemplo, veja as Filipinas. Propôs uma ousada...
Preço do Bitcoin cai, mas mineradores mostram força com taxa de hash recorde

A publicação "Preço do Bitcoin Despenca, Mas Mineradores Mostram Força Com Taxa de Hash Recorde" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Preço do Bitcoin Despenca, Mas Mineradores Mostram Força Com Taxa de Hash Recorde
Jiuzi Holdings aprova plano de investimento de $1B em bitcoin

A publicação "Jiuzi Holdings aprova plano de investimento de $1B em bitcoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Jiuzi Holdings, uma operadora de estações de carregamento de veículos de nova energia com sede em Hangzhou, disse na quarta-feira que seu conselho aprovou uma nova política de tesouraria de criptomoedas autorizando até $1 bilhão em compras de ativos digitais. O plano inicialmente cobrirá bitcoin, ethereum e BNB, com qualquer expansão para outros tokens exigindo reavaliação e aprovação adicional do conselho. A empresa enfatizou que não fará custódia própria de suas holdings, mas dependerá de provedores externos que considera de primeira linha em segurança. A supervisão será conduzida através de um Comitê de Risco de Ativos Cripto recém-formado liderado pelo Diretor Financeiro Huijie Gao, com obrigações regulares de relatórios ao conselho e divulgação pública através de registros no Formulário 6-K da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. A mudança coincide com a nomeação do Dr. Doug Buerger como Diretor de Operações, encarregado de liderar a iniciativa de tesouraria. Buerger, descrito como um veterano da indústria com experiência em blockchain e IA, disse que a Jiuzi vê os ativos cripto como proteções de longo prazo contra a incerteza macroeconômica, em vez de negociações especulativas. O CEO Tao Li acrescentou que a adoção da política pretende "salvaguardar e aumentar o valor para os acionistas a longo prazo". A empresa, que se especializa em carregadores DC de alta potência para veículos de nova energia nas cidades de menor nível da China, viu suas ações (JZXN) subirem mais de 40% nas negociações pré-mercado após o anúncio. Esta é uma história em desenvolvimento. Este artigo foi gerado com a assistência de IA e revisado pelo editor Jeffrey Albus antes da publicação. Receba as notícias na sua caixa de entrada. Explore os boletins informativos da Blockworks: Fonte: https://blockworks.co/news/jiuzi-holdings-bitcoin-investment
