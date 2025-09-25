Exchange MEXC
Bitcoin de $1M de volta ao radar: CEO da Coinbase vê tsunami de capital inexplorado
A publicação $1M Bitcoin de volta ao radar: CEO da Coinbase vê tsunami de capital inexplorado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A marcha do Bitcoin em direção a $1 milhão está acelerando à medida que a regulamentação, a demanda soberana e os fluxos institucionais desencadeiam um poderoso ciclo de alta de longo prazo. A previsão de $1M para o Bitcoin ganha impulso A evolução do Bitcoin para um ativo financeiro popular está ganhando ritmo, com legisladores, instituições e investidores tratando-o cada vez mais como uma reserva de valor semelhante ao ouro. O chefe da Coinbase (Nasdaq: COIN) [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/1m-bitcoin-back-on-the-radar-coinbase-ceo-sees-untapped-capital-tsunami/
Correlação Bitcoin-Ouro Aponta Para Sentimento do Mercado Defensivo: Sinal de Aversão ao Risco?
A publicação Correlação Bitcoin-Ouro Aponta para Sentimento do mercado Defensivo: Sinal de Aversão ao Risco? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Correlação Bitcoin-Ouro Aponta para Sentimento do mercado Defensivo: Sinal de Aversão ao Risco? | Bitcoinist.com Cadastrar-se para a Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail.
Bitcoin a 3,4 milhões de dólares? Arthur Hayes pensa que está a chegar
O post Bitcoin A $3.4 Milhões? Arthur Hayes Acredita Que Está Por Vir apareceu no BitcoinEthereumNews.com.
Bitcoin pode atingir 1 milhão de dólares se os bancos não interferirem
O post Bitcoin Pode Atingir $1M Se os Bancos Não Interferirem apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, acredita que o Bitcoin pode alcançar $1 milhão por moeda até o final desta década — mas apenas se os legisladores resistirem contra os lobistas bancários que tentam sufocar a indústria. "Eu acho que o Bitcoin pode alcançar $1M por volta de ~2030 com base nas condições e progresso atuais", publicou Armstrong esta semana junto com uma entrevista na Fox Business. Armstrong apontou para a clareza regulatória, reservas de Bitcoin do governo dos EUA e adoção de ETF como principais impulsionadores da demanda. Seu otimismo surge enquanto o Congresso trabalha com duas importantes peças de legislação cripto: o Genius Act, que fornece regras para stablecoins foi assinado como lei no início deste ano, e o mais amplo Clarity Act, que estabelece a estrutura de mercado para todos os ativos não-stablecoin. Armstrong, que tem percorrido o Capitol Hill para defender as medidas, chamou a legislação de "histórica" e creditou o Presidente Donald Trump e o Senador Bill Hagerty (R-TN) por impulsionar os EUA em direção a se tornar a "capital cripto do mundo". Exchanges de criptomoedas como 'substituição bancária' Mas ele alertou que os grandes bancos já estão tentando descarrilar o progresso. O alvo mais recente: proibir programas de recompensas vinculados a stablecoins e bitcoin, que ameaçam a lucrativa indústria de recompensas de cartões de crédito. "Toda empresa deveria poder ter programas de recompensas, assim como pontos de cartão de crédito ou milhas aéreas", disse Armstrong na Fox Business. "Para [os bancos] virem e tentarem proibir isso na indústria cripto é eles tentando bloquear sua competição, eu acho que a maioria dos membros do Senado não vai fazer um grande resgate para os bancos." A luta vai além dos benefícios. Para Armstrong, o debate sobre recompensas expõe o conflito maior entre instituições financeiras tradicionais e trilhos abertos, alimentados por cripto. Os bancos dependem de redes fechadas e taxas de transação; pagamentos com stablecoins e bitcoin oferecem liquidação instantânea e custos mais baixos. Permitir recompensas cripto é um...
As 100 principais empresas públicas com tesouraria em Bitcoin possuem mais de 100 BTC cada, estabelecendo um novo piso de 11 milhões de dólares
A publicação "As 100 principais empresas públicas com tesouros em Bitcoin possuem cada uma mais de 100 BTC enquanto 11 milhões de dólares estabelece novo piso" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões Cada uma das 100 principais empresas de capital aberto que detêm Bitcoin agora possui pelo menos 100 BTC, estabelecendo um novo piso de mais de 11 milhões de dólares em BTC para adoção corporativa. As 100 principais empresas públicas que detêm Bitcoin em seus tesouros agora possuem cada uma pelo menos 100 BTC, com o limite mínimo avaliado em mais de 11 milhões de dólares estabelecendo um novo piso para adoção corporativa. O número de empresas públicas que detêm mais de 1.000 Bitcoin cresceu para 50, representando mais de 100 milhões de dólares cada, um aumento acentuado em relação aos níveis do início de 2024. Mais de 200 empresas públicas agora detêm Bitcoin como ativo de tesouro em meio ao crescente interesse institucional. Fonte: https://cryptobriefing.com/top-100-public-bitcoin-treasury-companies-11-million-floor/
Notícias Bitcoin: Rivalidade de Refúgio Seguro Inclina-se para o Ouro enquanto o Bitcoin Fica para Trás
O post Notícias Bitcoin: Rivalidade de Refúgio Seguro Inclina-se para o Ouro enquanto o Bitcoin Fica para Trás apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Bitcoin: O preço do ouro está subindo para novas máximas enquanto os investidores buscam segurança, mesmo com o Bitcoin estagnado. Em 22 de setembro, o ouro subiu para cerca de $3.721 por onça – um novo recorde histórico – elevando seu ganho de 2025 para aproximadamente 43%. Na mesma hora, o Bitcoin caiu cerca de 3%, para aproximadamente $112.000, deixando seu avanço do ano até a data próximo de 17%. O momento sugeriu uma rotação: analistas observaram que a realização de lucros do Bitcoin pode ter impulsionado a alta do ouro. Com efeito, dados recentes mostram o ouro atraindo fortes fluxos de refúgio seguro enquanto o momentum do Bitcoin diminuiu. Notícias Bitcoin: Rally de Refúgio Seguro do Ouro Supera Cripto A tendência acelerou esta semana. O ouro subiu mais 5% até 24 de setembro, estabelecendo um novo pico em torno de $3.791/oz. Bancos centrais e investidores institucionais impulsionaram esta alta. A Reuters relatou que o ouro atingiu $3.728 em 22 de setembro, à medida que as compras de bancos centrais e riscos geopolíticos estimularam a demanda. Dados da indústria confirmam entradas massivas: ETFs de ouro com respaldo físico acumularam 397 toneladas de lingotes entre janeiro e junho de 2025, o maior volume do primeiro semestre desde 2020. Em comparação, o pico do Bitcoin ocorreu em meados de julho, quando brevemente tocou $123.153, alta de 27% no ano. Desde então, o Bitcoin recuou, negociando na faixa baixa dos $110.000 no final de setembro. A ascensão do ouro reflete seu papel clássico de refúgio seguro em meio à incerteza do mercado. Na semana após o corte de taxa do Fed em 17 de setembro, o ouro e as ações dos EUA ganharam cerca de 1% cada. Ao mesmo tempo, os rendimentos do Tesouro dos EUA e o dólar se fortaleceram. O rendimento de 10 anos saltou 2,5%, DXY +1% – um cenário que normalmente pressiona ativos de risco. Nas notícias Bitcoin, BTC/USDT devidamente caiu 3-5% nesse período. Em resumo, o cenário macro – rendimentos mais altos e um dólar mais firme – prejudicou a recente alta do Bitcoin, mas coincidiu com nova demanda por ouro. As máximas recordes do ouro atraíram fluxos sem precedentes. Os bancos centrais continuam comprando fortemente: analistas relatam um...
É oficial—'Weapons' vai ter uma prequela sobre a Tia Gladys
O post É oficial—'Weapons' vai ter uma prequela sobre a Tia Gladys apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Tia Gladys de Amy Madigan será vista novamente na próxima prequela de Weapons da Warner Bros. Weapons provou ser um grande sucesso entre o público e críticos, arrecadando mais de 260 milhões de dólares em todo o mundo, e o filme de terror de sucesso vai ganhar uma prequela oficial, com o roteirista/diretor original Zach Cregger retornando. "É real e tenho conversado com a Warner Bros. sobre isso", disse Cregger à Fangoria em uma entrevista. "Há uma história e estou bastante entusiasmado com isso. Não é mentira." Cregger tem sido aberto sobre o facto de ter outra história para contar no universo de Weapons, com rumores iniciais de uma prequela tendo surgido logo após o lançamento do filme. "Eu estava pronto", disse Cregger. "Eu já tinha isso meio que no bolso antes do filme ser lançado." Sobre o que é 'Weapons'? Weapons começa com um mistério envolvente, após um desaparecimento em massa, com quase todas as crianças de uma única sala de aula deixando suas camas no meio da noite e fugindo. O filme segue as perspectivas conflitantes de vários protagonistas, terminando com a única criança que restou na sala de aula, Alex (Cary Christopher), que sabe exatamente o que aconteceu. O filme provou ser imensamente popular entre o público e críticos, sendo bem ritmado, desvendando habilmente múltiplas reviravoltas através dos olhos de cada personagem e entregando um final fantástico. Alerta de Spoiler A segunda metade do filme revela que a visitante indesejada de Alex, Tia Gladys (Amy Madigan), está por trás dos desaparecimentos, exercendo um estranho poder sobre as crianças e os habitantes da cidade. Embora não se explique muito sobre Gladys, os maneirismos estranhos e a aparência da personagem provaram ser profundamente perturbadores—por isso, diz-se que a personagem será o foco da próxima prequela. Sobre o que será a prequela de 'Weapons'? Ainda não há roteiro, apenas uma ideia, mas há pistas sobre o tipo de história que Cregger está visando
Previsão de Preço do Hyperliquid (HYPE): Traders Observam Zona de Acumulação de $30–$35 para um Ressalto
Hyperliquid está a testar níveis de suporte chave após um recuo acentuado de mercado, com os participantes a observarem atentamente se o próximo movimento desencadeia uma recuperação ou uma correção mais profunda.
Baleias de Bitcoin Levantam $120M
O post Baleias de Bitcoin Realizam Lucros de $120M apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Análise do Bitcoin O mercado do Bitcoin entrou numa fase turbulenta, com detentores de longo prazo a realizarem ganhos significativos enquanto analistas sinalizam a possibilidade de um renovado impulso ascendente. Dados da CryptoQuant mostram que as baleias de Bitcoin de longo prazo bloquearam recentemente cerca de $120 milhões em lucros realizados. Esta onda de vendas coincidiu com um recuo nos preços do BTC, que caíram brevemente abaixo de $112.000 antes de recuperarem para acima de $113.000. O movimento sugere que alguns grandes investidores estão a aproveitar os ganhos anteriores enquanto se preparam para a próxima fase do mercado. Apesar da venda, o sentimento entre os observadores do mercado não é totalmente baixista. Michaël van de Poppe, um analista bem conhecido, observou que, embora as correções ainda possam ocorrer, as probabilidades agora favorecem uma recuperação tanto para o Bitcoin como para o Ethereum. Ele destacou que o par ETH/BTC permanece estruturalmente forte, e se a média móvel de 20 semanas começar a subir, poderá fornecer a base para o próximo movimento ascendente. Os indicadores técnicos acrescentam mais contexto. O RSI do Bitcoin está atualmente na faixa média próximo de 55, refletindo condições nem extremamente sobrecompradas nem sobrevendidas. Após meses de consolidação e várias varreduras de liquidez que eliminaram posições sobrealavanacadas, os traders estão a observar a faixa de $110.000-$115.000 como uma zona de suporte crítica. Se o Bitcoin conseguir manter estes níveis, os analistas acreditam que poderá ganhar momentum em direção a outubro, historicamente um dos seus meses mais fortes. Por outro lado, uma quebra abaixo de $110.000 aumentaria o risco de mais quedas, mas por enquanto, o mercado parece estar a equilibrar-se entre a realização de lucros pelas baleias e o renovado otimismo para outro rali. As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins educacionais e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Realize sempre a sua própria pesquisa e consulte um consultor financeiro licenciado antes de tomar quaisquer decisões de investimento.
Investidores favorecem Layer Brett enquanto o momentum da Cardano (ADA) e Stellar (XLM) diminui
O post Investidores Favorecem Layer Brett enquanto o Momentum da Cardano (ADA) e Stellar (XLM) Desacelera apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 24 de setembro de 2025 | 20:42 Com o mercado a observar novas quebras no Q4, os traders estão a procurar a melhor criptomoeda para comprar agora — e cada vez mais, Layer Brett ($LBRETT) está no topo dessa lista. Enquanto Cardano (ADA) e Stellar (XLM) continuam a subir a um ritmo mais lento, $LBRETT está a captar a atenção dos traders com a sua tecnologia Ethereum Layer 2 ultrarrápida, enormes recompensas de staking e crescimento viral da comunidade. Cardano e Stellar: Sólidas mas lentas Cardano continua a ser uma das Layer 1 mais respeitadas, com foco no desenvolvimento revisado por pares e atualizações de governança. Os analistas descrevem o desempenho atual de ADA como estável, mas sem um forte momentum de quebra. Muitos traders estão a ficar impacientes, já que outras altcoins oferecem retornos mais rápidos, levando alguns a rodar capital para projetos de baixo limite máximo com potencial de valorização. Da mesma forma, Stellar (XLM) continua a ver adoção para soluções de pagamentos transfronteiriços e adicionou novas integrações com parceiros fintech, mas o seu desempenho permaneceu em grande parte limitado a um intervalo. Os traders dizem que sem um grande catalisador, XLM pode ter dificuldades em superar outros tokens de média capitalização na próxima fase do ciclo de alta. Tanto ADA quanto XLM são consideradas apostas mais seguras, mas o seu potencial de valorização pode ser limitado em comparação com tokens de menor capitalização que podem mover-se rapidamente quando o momentum muda. É por isso que os investidores que procuram crescimento explosivo estão a olhar mais abaixo na lista de capitalização de mercado. Por que Layer Brett está a ganhar destaque Layer Brett emergiu como a melhor criptomoeda para comprar agora para traders que procuram retornos mais altos. Construída na Ethereum Layer 2, oferece transações quase instantâneas e taxas ultrabaixas — resolvendo um dos maiores pontos de dor para os utilizadores de ETH. Esta vantagem técnica, combinada com o crescimento da comunidade impulsionado por memes, é a razão pela qual muitos analistas acreditam que $LBRETT poderia entregar ganhos de 50x-100x até 2026. Principais razões pelas quais os traders estão a investir em $LBRETT: Escalabilidade da Ethereum Layer 2 – transações instantâneas e de baixo custo 630% de staking
