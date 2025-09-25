A jornada de 7 anos da Wemade em Blockchain culmina em impulso global para Stablecoin em KRW

O post A Jornada de 7 Anos da Wemade em Blockchain Culmina no Push Global de Stablecoin KRW apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Wonil Suh, Vice-Presidente Executivo da Wemade, representa a evolução dos jogos blockchain da Coreia. Sua empresa iniciou sua jornada blockchain há sete anos com o estabelecimento da WEMIX, tornando-se uma das empresas Web3 mais experientes da Coreia. Com mais de 1.000 funcionários dedicados às operações relacionadas à WEMIX globalmente, a Wemade opera em uma escala organizacional sem precedentes em jogos blockchain. Durante o evento principal da Korea Blockchain Week, particularmente após sessões com participantes dos EUA, incluindo Donald Trump Jr., Suh pareceu cada vez mais confiante sobre a adoção de stablecoin. Sua convicção vem da experiência prática da Wemade em gerenciar milhões de transações de jogos e desenvolver infraestrutura blockchain abrangente. O executivo visualiza stablecoins de Won coreano facilitando tudo, desde o consumo de conteúdo K até pagamentos de turismo em todo o mundo. Por que a Wemade lançou o projeto de stablecoin, 'Stable One', como uma empresa de jogos? Patrocinado "A Wemade iniciou nosso negócio de blockchain há sete anos em 2018, estabelecendo-nos entre as empresas mais experientes da Coreia neste domínio com nossa escala e compromisso focado. Não é que começamos recentemente com stablecoins porque são populares ou tendência—mantivemos esta direção estratégica consistentemente. Como uma empresa de jogos, reconhecemos que a tecnologia blockchain oferece utilidade substancial em aplicações de jogos, e testemunhamos numerosas implementações bem-sucedidas dentro do nosso próprio portfólio de jogos. Acumulamos conhecimento extensivo através do gerenciamento de centenas de milhões de transações de mais de 30 jogos suportando mais de 1 milhão de usuários simultâneos mensais. Sempre acreditamos que esta expertise não deveria permanecer proprietária, mas beneficiar a indústria mais ampla. Stablecoins representa uma oportunidade crucial neste aspecto. Não apenas estudamos a tecnologia—desenvolvemos aplicações práticas com ela. A partir desta perspectiva, possuímos valor significativo para contribuir com o ecossistema." Em vez de ser um emissor direto, a Wemade se posiciona como um provedor de plataforma para stablecoins. Pode explicar seu modelo de parceria e como planeja construir esta abordagem de consórcio? "Em vez de estabelecer nossa própria stablecoin proprietária, acreditamos que a participação em consórcio seria...