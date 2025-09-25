2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Bitcoin atrai atenção global com apoio institucional

Bitcoin atrai atenção global com apoio institucional

A publicação Bitcoin Atrai Atenção Global com Suporte Institucional apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O crescente interesse em moedas digitais em 2023 colocou o Bitcoin no centro da atração institucional, com gigantes corporativos e fundos negociados em bolsa (ETFs) expandindo agressivamente suas participações. Esta demanda aumentada está superando a taxa na qual novos bitcoins são minerados, levando Michael Saylor, o presidente da Strategy, a sugerir um potencial aumento de preço por [...] Continue Lendo: Bitcoin Atrai Atenção Global com Suporte Institucional Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-draws-global-attention-with-institutional-support
BRC20.COM
COM$0.012564+24.39%
LayerNet
NET$0.00006804-5.09%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/25 12:29
Compartilhar
Cimeira Unchained 2026 Dubai: Inovadores a Moldar o Futuro Descentralizado

Cimeira Unchained 2026 Dubai: Inovadores a Moldar o Futuro Descentralizado

O post Unchained Summit 2026 Dubai: Inovadores Moldando o Futuro Descentralizado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Unchained Summit 2026 Dubai Unchained Summit 2026 Dubai Local: TBA, Emirados Árabes UnidosData: Sex, 01 de maio – Sáb, 02 de maio, 2026Horário: 13:00 – 22:00 (UTC+04:00) Abu Dhabi, DubaiTipo de evento: Web3 SummitSite Oficial: https://unchainedsummit.com/dubai/ Visão Geral do Evento O Unchained Summit 2026 Dubai é um evento premier de Web 3.0, blockchain e cripto em Dubai que reúne líderes globais da indústria, investidores institucionais e de capital de risco, inovadores e formuladores de políticas. Projetado como um catalisador para colaboração estratégica e networking de alto valor, a cimeira proporciona uma plataforma exclusiva para negociações, liderança de pensamento e adoção de tecnologias emergentes. Com foco na adoção institucional de cripto, tokenização de Ativos Reais, DeFi 2.0 e o papel da IA na Web 3.0, a cimeira oferece discussões perspicazes e oportunidades para interagir com as mentes mais brilhantes. Por que Participar? Obtenha insights de especialistas líderes da indústria em Web 3.0. Envolva-se em colaboração estratégica e oportunidades de networking. Acesse conteúdo exclusivo sobre tokenização de Ativos Reais e Staking em DeFi. Participe de reuniões curadas com investidores e discussões sobre tecnologias emergentes. Destaques Palestrantes: TBA Sessões: Workshops, painéis e discursos principais Tópicos Abordados: Web 3.0, tecnologia blockchain, adoção institucional de cripto Recursos Especiais: Sessões interativas de networking e reuniões exclusivas com investidores Perguntas Frequentes O que é o Unchained Summit 2026 Dubai?É um evento premier que se concentra no futuro da Web 3.0, blockchain e indústria cripto, reunindo os principais líderes e inovadores do setor. Quando e onde é realizado?Sex, 01 de maio – Sáb, 02 de maio, 2026, 13:00 – 22:00, em TBA, Emirados Árabes Unidos. Quem deve participar?Profissionais da indústria, inovadores, investidores e formuladores de políticas interessados em Web 3.0, blockchain e tecnologias emergentes. Quais tópicos são discutidos?As discussões abordarão tópicos como adoção institucional de cripto, tokenização de Ativos Reais, DeFi 2.0 e o papel da IA na Web 3.0. Aviso legal: O texto acima é um artigo publicitário que não faz parte do conteúdo editorial da Coincu.com. Fonte: https://coincu.com/blockchain-event/unchained-summit-2026-dubai/
Griffin AI
GAIN$0.01842+4.54%
DeFi
DEFI$0.001298-6.21%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/25 11:27
Compartilhar
Portal de Recuperação Crucial Abre Dentro de 5 Dias Úteis Após o Hack

Portal de Recuperação Crucial Abre Dentro de 5 Dias Úteis Após o Hack

A publicação Portal de Recuperação Crucial Abre Dentro de 5 Dias Úteis Após Hack apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Troca de Token UXLINK: Portal de Recuperação Crucial Abre Dentro de 5 Dias Úteis Após Hack Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Troca de Token UXLINK: Portal de Recuperação Crucial Abre Dentro de 5 Dias Úteis Após Hack Fonte: https://bitcoinworld.co.in/uxlink-token-swap-recovery/
Portal
PORTAL$0.02986+11.58%
TokenFi
TOKEN$0.00924+1.98%
BRC20.COM
COM$0.012564+24.39%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/25 10:54
Compartilhar
CEO da Coinbase Brian Armstrong prevê que o Bitcoin atingirá 1 milhão de dólares

CEO da Coinbase Brian Armstrong prevê que o Bitcoin atingirá 1 milhão de dólares

O post CEO da Coinbase Brian Armstrong Prevê que o Bitcoin Alcançará $1 Milhão apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Brian Armstrong, CEO da Coinbase, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, entusiasmou a comunidade cripto ao fazer uma previsão ousada sobre o valor futuro do Bitcoin. Armstrong prevê que, dadas as condições atuais do mercado e o progresso, a principal criptomoeda poderá atingir $1 milhão até 2030. Armstrong instou os investidores a "pensar a longo prazo", explicando a lógica fundamental por trás da meta ambiciosa em uma entrevista à Fox Business. O CEO da Coinbase afirmou que existem "fatores de apoio importantes" que aumentarão o valor do Bitcoin, baseando sua previsão em três fatores-chave: Clareza Regulatória: Armstrong disse que a clareza regulatória emergente para o mercado de criptomoedas é um fator importante. Ele observou que o "Genius Act" de stablecoin dos EUA e a legislação mais ampla de estrutura de mercado atualmente em discussão no Senado serão um ponto de viragem significativo para a indústria. Fluxo de Capital Institucional (ETFs de Bitcoin): Ele observou que o lançamento recente de Fundos Negociados em Bolsa de Bitcoin (ETFs) acelerou o fluxo de capital institucional para o Bitcoin. Armstrong acrescentou que a Coinbase alimenta aproximadamente 80% dos ETFs no mercado e que ele acredita que este fluxo continuará. Reserva Estratégica dos EUA: Se o governo dos EUA começasse a manter uma "reserva estratégica de Bitcoin", ele sugeriu, isso "aumentaria massivamente" a demanda e outros países do G20 provavelmente seguiriam o exemplo. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga agora nossa conta do Telegram e Twitter para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/coinbase-ceo-brian-armstrong-predicts-bitcoin-will-reach-1-million/
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/25 10:32
Compartilhar
Gaia's Edge OSS desbloqueia inteligência descentralizada

Gaia's Edge OSS desbloqueia inteligência descentralizada

A publicação "Gaia's Edge OSS Desbloqueia Inteligência Descentralizada" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. IA Revolucionária no Dispositivo: Gaia's Edge OSS Desbloqueia Inteligência Descentralizada Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas IA Revolucionária no Dispositivo: Gaia's Edge OSS Desbloqueia Inteligência Descentralizada Fonte: https://bitcoinworld.co.in/gaia-on-device-ai-launch/
Gaia
GAIA$0.08383+4.53%
BRC20.COM
COM$0.012564+24.39%
Edge
EDGE$0.26472+5.80%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/25 10:12
Compartilhar
O hype dos ETF de XRP e Solana regressa — Momentum de previsão de preço aumenta com a aproximação da decisão da SEC

O hype dos ETF de XRP e Solana regressa — Momentum de previsão de preço aumenta com a aproximação da decisão da SEC

XRP e Solana em alta com forte especulação sobre ETF enquanto traders observam decisões da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos que podem desencadear fluxos institucionais e grandes movimentos de preço.
Hyperliquid
HYPE$39.73+4.93%
XRP
XRP$2.5256+2.27%
Major
MAJOR$0.11643+31.91%
Compartilhar
Blockchainreporter2025/09/25 10:00
Compartilhar
GSR Expande-se para Tesourarias de Ativos Digitais com Nova Proposta de ETF

GSR Expande-se para Tesourarias de Ativos Digitais com Nova Proposta de ETF

TLDR A GSR apresenta proposta à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos para um ETF de Empresas com Tesouraria de Ativos Digitais. O ETF investirá em empresas que mantêm ativos digitais em tesourarias. As tesourarias de ativos digitais receberam recentemente $20B em financiamento de capital de risco. O processo de aprovação da SEC poderia acelerar mais propostas de ETF de criptomoedas. O market maker de criptomoedas GSR está ampliando seu alcance ao propor um novo fundo [...] A publicação GSR Expande-se para Tesourarias de Ativos Digitais com Nova Proposta de ETF apareceu primeiro no CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.02599+1.60%
FUND
FUND$0.01383-29.79%
Compartilhar
Coincentral2025/09/25 09:22
Compartilhar
A jornada de 7 anos da Wemade em Blockchain culmina em impulso global para Stablecoin em KRW

A jornada de 7 anos da Wemade em Blockchain culmina em impulso global para Stablecoin em KRW

O post A Jornada de 7 Anos da Wemade em Blockchain Culmina no Push Global de Stablecoin KRW apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Wonil Suh, Vice-Presidente Executivo da Wemade, representa a evolução dos jogos blockchain da Coreia. Sua empresa iniciou sua jornada blockchain há sete anos com o estabelecimento da WEMIX, tornando-se uma das empresas Web3 mais experientes da Coreia. Com mais de 1.000 funcionários dedicados às operações relacionadas à WEMIX globalmente, a Wemade opera em uma escala organizacional sem precedentes em jogos blockchain. Durante o evento principal da Korea Blockchain Week, particularmente após sessões com participantes dos EUA, incluindo Donald Trump Jr., Suh pareceu cada vez mais confiante sobre a adoção de stablecoin. Sua convicção vem da experiência prática da Wemade em gerenciar milhões de transações de jogos e desenvolver infraestrutura blockchain abrangente. O executivo visualiza stablecoins de Won coreano facilitando tudo, desde o consumo de conteúdo K até pagamentos de turismo em todo o mundo. Por que a Wemade lançou o projeto de stablecoin, 'Stable One', como uma empresa de jogos? Patrocinado "A Wemade iniciou nosso negócio de blockchain há sete anos em 2018, estabelecendo-nos entre as empresas mais experientes da Coreia neste domínio com nossa escala e compromisso focado. Não é que começamos recentemente com stablecoins porque são populares ou tendência—mantivemos esta direção estratégica consistentemente. Como uma empresa de jogos, reconhecemos que a tecnologia blockchain oferece utilidade substancial em aplicações de jogos, e testemunhamos numerosas implementações bem-sucedidas dentro do nosso próprio portfólio de jogos. Acumulamos conhecimento extensivo através do gerenciamento de centenas de milhões de transações de mais de 30 jogos suportando mais de 1 milhão de usuários simultâneos mensais. Sempre acreditamos que esta expertise não deveria permanecer proprietária, mas beneficiar a indústria mais ampla. Stablecoins representa uma oportunidade crucial neste aspecto. Não apenas estudamos a tecnologia—desenvolvemos aplicações práticas com ela. A partir desta perspectiva, possuímos valor significativo para contribuir com o ecossistema." Em vez de ser um emissor direto, a Wemade se posiciona como um provedor de plataforma para stablecoins. Pode explicar seu modelo de parceria e como planeja construir esta abordagem de consórcio? "Em vez de estabelecer nossa própria stablecoin proprietária, acreditamos que a participação em consórcio seria...
1
1$0.004744+24.87%
WEMIX
WEMIX$0.541-5.43%
Sidekick
K$0.03276+14.26%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/25 09:03
Compartilhar
Floki revela primeiro torneio Valhalla: pool de prêmios de $150.000

Floki revela primeiro torneio Valhalla: pool de prêmios de $150.000

O post Floki revela primeiro torneio Valhalla: Pool Total de Prêmios de $150.000 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Floki revelou detalhes do primeiro torneio para o seu jogo Play to earn Valhalla, com qualificatórias marcadas para 30 de setembro e o evento principal no início de outubro. Resumo A Floki está a lançar o seu primeiro torneio Play to earn Valhalla, com as qualificatórias a começarem a 30 de setembro e o evento principal a decorrer no início de outubro. Os jogadores competirão por um Pool Total de Prêmios de $150.000—o dobro do valor inicialmente anunciado—com prémios principais incluindo $50.000 para o campeão. O torneio destaca a jogabilidade tática PvP de Valhalla, NFTs atualizáveis e economia controlada pelos jogadores, marcando um marco importante para o projeto de jogo blockchain principal da Floki na mainnet opBNB. Valhalla, o jogo principal da Floki, lançou o seu jogo de metaverso Play to earn na mainnet opBNB em junho de 2025. Após um cronograma de desenvolvimento de vários anos, o jogo de estratégia tática foi oficialmente lançado em 30 de junho, trazendo o tão aguardado jogo para o cenário de jogos blockchain. Agora, a Floki anunciou as datas do seu torneio de estreia, com os jogadores a partilharem um Pool Total de Prêmios de $150.000. Torneio Valhalla – datas-chave e prémios De acordo com os detalhes que a equipa Floki (FLOKI) partilhou via X em 24 de setembro, o torneio do jogo Valhalla começa com as qualificatórias em 30 de setembro de 2025. O evento principal acontecerá nos dias 4 e 5 de outubro, oferecendo um total de $150.000 em prémios para 64 vencedores. Isso é o dobro do Pool de Prêmios inicialmente anunciado de $75.000. ⚔️ Torneio Valhalla #1 – Tudo o que precisa saber (Pool de Prêmios de $150.000) ⚔️ A espera acabou — o primeiro Torneio @ValhallaP2E chegou! $150.000 em prémios aguardam os 64 melhores campeões, além de recompensas bônus para 500 guerreiros que não passarem nas qualificatórias. Aqui está... pic.twitter.com/17k6C7YxW7 — FLOKI (@FLOKI) 24 de setembro de 2025 No geral, o campeão principal levará $50.000, enquanto a segunda posição oferece $20.000 e os vencedores do terceiro ao quarto lugar $10.000 cada. Aqueles que ficarem entre o 33º e o 64º lugar receberão $400 cada, observou a Floki. Os vikings, ou guerreiros que participam...
1
1$0.004744+24.87%
Threshold
T$0.01334+9.88%
Omnity Network
OCT$0.05883+5.03%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/25 08:54
Compartilhar
Chainlink liga-se à Rede Canton apoiada por bancos globais

Chainlink liga-se à Rede Canton apoiada por bancos globais

A publicação "Chainlink Integra-se à Rede Canton Apoiada por Bancos Globais" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. BlockchainFintech 25 de setembro de 2025 | 03:00 A Chainlink tornou-se o mais recente participante importante na Rede Canton, uma blockchain institucional construída com o apoio de bancos globais e empresas de tecnologia. Através da integração, a Canton terá acesso aos feeds de dados da Chainlink, ferramentas de comprovante de reserva, relatórios NAV e protocolo de interoperabilidade CCIP. A rede também aderiu ao programa Scale da Chainlink para ajudar a subsidiar os custos de oracle à medida que o uso se expande. Além disso, a Chainlink atuará como "super validador", combinando validação de transações com um papel no Sincronizador Global da Canton — o sistema que finaliza transações entre domínios e mantém diferentes aplicações sincronizadas. Lançada em 2023, a Canton cresceu rapidamente para se tornar um dos maiores projetos de blockchain institucional. Apoiada pela Microsoft, Goldman Sachs, BNP Paribas, Cboe Global Markets, Digital Asset e Paxos, a rede já suporta mais de 6 trilhões de dólares em ativos tokenizados e processa cerca de 280 bilhões de dólares em negociações de repo diariamente. Mais de 500 validadores garantem a segurança do sistema, incluindo mais de 30 super validadores. Nos últimos meses, novos membros aderiram, com a P2P.org tornando-se um validador e bancos globais como HSBC e BNP Paribas apoiando a Fundação Canton, que supervisiona a governança. A Chainlink agora se junta a esse grupo como um de seus principais validadores. Líderes da indústria acreditam que a colaboração acelerará casos de uso do mundo real para tokenização e liquidação. Yuval Rooz da Digital Asset disse que isso fortalece a resiliência e governança da Canton, enquanto Sergey Nazarov da Chainlink argumentou que isso poderia abrir portas para aplicações financeiras de grande escala, conectando mercados tradicionais com DeFi. O anúncio ocorre durante uma onda de iniciativas de blockchain institucional. Ripple e Securitize lançaram novas opções de liquidação de fundos tokenizados para empresas incluindo BlackRock e VanEck, a londrina Fnality garantiu 136 milhões de dólares de grandes bancos, e o banco central do Cazaquistão começou a testar uma stablecoin na Solana com a Mastercard. Fonte As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins educacionais e...
RealLink
REAL$0.07131+1.79%
Griffin AI
GAIN$0.01842+4.54%
Moonveil
MORE$0.02599+1.60%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/25 08:01
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.

Dell Technologies Inc. ($DELL) Ações: CEO Michael Dell vende mil milhões em Participações / Ações à medida que a atividade interna aumenta