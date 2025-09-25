2025-10-13 Monday

OranjeBTC adquire 3.650 BTC, ultrapassa a Meliuz como a maior empresa de tesouraria Bitcoin na América Latina

O post OranjeBTC Adquire 3.650 BTC, Ultrapassa Meliuz como Maior Empresa de Tesouraria de Bitcoin na América Latina apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A OranjeBTC, uma empresa de tesouraria de Bitcoin sediada no Brasil, revelou que adquiriu 3.650 BTC e planeia entrar na bolsa através de um IPO reverso em outubro. Com a aquisição, a OranjeBTC ultrapassa a Meliuz como a maior empresa de tesouraria de Bitcoin no país e na região. OranjeBTC Surge como a Maior Empresa de Tesouraria de Bitcoin no Brasil e na América Latina Mais empresas estão [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/oranjebtc-acquires-3650-btc-surpasses-meliuz-as-largest-bitcoin-treasury-company-in-latam/
Compra de Bitcoin em Hong Kong pela International Business Settlement sinaliza confiança

A publicação Compra de Bitcoin em Hong Kong pela International Business Settlement Sinaliza Confiança apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Movimento Ousado: Compra de Bitcoin em Hong Kong pela International Business Settlement Sinaliza Confiança Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas Movimento Ousado: Compra de Bitcoin em Hong Kong pela International Business Settlement Sinaliza Confiança Fonte: https://bitcoinworld.co.in/hong-kong-bitcoin-purchase/
AIDA faz parceria com GAEA para impulsionar rede Web3 alimentada por IA

Esta recente parceria entre AIDA e GAEA está preparada para oferecer um ecossistema Web3 liderado por inteligência artificial com o objetivo de beneficiar os criadores.
Mais de 50 empresas públicas fazem holding de Bitcoin no valor de milhares de milhões

A publicação Mais de 50 Empresas Públicas Fazem Holding de Bitcoin no Valor de Biliões apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Desbloqueando um Crescimento Notável: Mais de 50 Empresas Públicas Fazem Holding de Bitcoin no Valor de Biliões Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoeda Desbloqueando um Crescimento Notável: Mais de 50 Empresas Públicas Fazem Holding de Bitcoin no Valor de Biliões Fonte: https://bitcoinworld.co.in/public-companies-hold-bitcoin/
Graças ao Bitcoin 40% mais pessoas são milionárias enquanto o mercado cripto atinge $3,3 triliões

O post Graças ao Bitcoin 40% Mais Pessoas são Milionárias enquanto o Mercado Cripto Atinge $3,3 Trilhões apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A população global de milionários em criptomoedas atingiu 241.700, um aumento de 40% no último ano, de acordo com o Relatório de Riqueza Cripto 2025 da Henley & Partners. O aumento coincide com uma recuperação mais ampla que elevou a capitalização total do mercado de ativos digitais para $3,3 trilhões em junho, um aumento de 45% ano a ano, disse o relatório, apresentando dados da empresa global de inteligência de riqueza New World Wealth. O Bitcoin continua sendo o principal motor de criação de riqueza no setor. Detentores com carteiras acima de $1 milhão em BTC subiram 70% para 145.100 ano a ano. Na faixa superior, 450 indivíduos agora possuem pelo menos $100 milhões em criptomoedas, enquanto 36 bilionários controlam participações ainda maiores. O relatório aponta para uma mudança na forma como os ativos digitais são utilizados, com o Bitcoin sendo cada vez mais tratado como garantia em vez de uma jogada especulativa. Esta evolução, dizem os observadores, está transformando o token na camada base de um sistema financeiro paralelo. "O Bitcoin está se tornando a fundação de um sistema financeiro paralelo, onde [ele] não é meramente um investimento para especulação sobre a valorização do preço em moeda fiduciária, mas a moeda base para acumular riqueza", disse Philipp A. Baumann, fundador da Z22 Technologies, no relatório. Riqueza sem fronteiras A natureza descentralizada das criptomoedas também está redesenhando os padrões de riqueza global. Analistas observam que investidores estão buscando programas de cidadania e residência para navegar pela incerteza regulatória enquanto garantem acesso a bancos e jurisdições fiscalmente eficientes. O Índice Anual de Adoção Cripto da Henley classifica Singapura, Hong Kong, os EUA, Suíça e os Emirados Árabes Unidos como os cinco principais destinos para investidores de ativos digitais. Com mais de $14 trilhões em riqueza movendo-se através das fronteiras no ano passado, o relatório argumenta que a portabilidade das criptomoedas—garantida por pouco mais que uma frase-semente—marca uma ruptura fundamental com séculos de sistemas financeiros baseados em localização. "Hoje, a criptomoeda tornou a geografia opcional — com nada mais do que 12 palavras memorizadas, um indivíduo pode garantir um bilhão de dólares...
ETFs de Bitcoin à vista dos EUA experimentam notável aumento de entrada de $241M

A publicação ETFs Spot de Bitcoin dos EUA Experimentam Notável Aumento de Fluxo de Entrada de $241M apareceu em BitcoinEthereumNews.com. ETFs Spot de Bitcoin dos EUA Experimentam Notável Aumento de Fluxo de Entrada de $241M Ir para o conteúdo Início Notícias de Cripto ETFs Spot de Bitcoin dos EUA Experimentam Notável Aumento de Fluxo de Entrada de $241M Fonte: https://bitcoinworld.co.in/us-spot-bitcoin-etfs-inflow-3/
Benchmark reafirma classificação de compra para a Estratégia Bitcoin da Metaplanet

A publicação "Benchmark Reafirma Classificação de Compra Para Estratégia Bitcoin da Metaplanet" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Confiança Inabalável: Benchmark Reafirma Classificação de Compra Para Estratégia Bitcoin da Metaplanet Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Confiança Inabalável: Benchmark Reafirma Classificação de Compra para Estratégia Bitcoin da Metaplanet Fonte: https://bitcoinworld.co.in/metaplanet-bitcoin-buy-rating/
Ações da HIVE Digital sobem 5% após o horário de encerramento enquanto a empresa captura 2% da rede de mineração de Bitcoin, impulsiona perspectivas de eficiência

As ações da HIVE Digital Technologies Ltd. (NASDAQ:HIVE) subiram após o fechamento do mercado de quarta-feira depois que o centro de dados relatou que havia atingido 2% da capacidade global de mineração de Bitcoin (CRYPTO: BTC).leia mais
Por que as stablecoins poderiam reescrever o futuro dos pagamentos

Por que as stablecoins poderiam reescrever o futuro dos pagamentos

O post Por Que as Stablecoins Poderiam Reescrever o Futuro dos Pagamentos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Fintech 25 de setembro de 2025 | 07:00 Há uma década, as stablecoins surgiram como uma solução de nicho para traders de criptomoedas que buscavam escapar da volatilidade sem deixar a blockchain. Hoje, elas cresceram para uma camada de liquidação de múltiplos trilhões de dólares – e alguns observadores acreditam que sua próxima fronteira poderia ser a própria indústria de cartões de crédito. O apelo é direto: transferências de stablecoin são quase instantâneas e custam uma fração do que os cartões tradicionais cobram. Comerciantes atualmente entregam mais de $100 bilhões a cada ano em taxas de transação, com taxas chegando a até 3,5% por transação. Para varejistas que trabalham com margens estreitas, transferir mesmo uma parte desse fluxo para trilhos blockchain poderia ser transformador. Além da economia de custos, a experiência do usuário também é diferente. Transações com stablecoin não vêm com cobranças de juros ou taxas anuais, e os tempos de liquidação são medidos em segundos, não em dias úteis. Essas vantagens explicam por que Visa e Mastercard começaram programas piloto no espaço de ativos digitais – um movimento defensivo à medida que alternativas blockchain ganham terreno. Mas a adoção não será automática. Cartões de crédito se beneficiam de décadas de proteção legal e confiança do consumidor. Em contraste, as estruturas de stablecoin permanecem irregulares, embora a recente aprovação do GENIUS Act dos EUA tenha marcado um passo em direção a uma supervisão mais clara. Até que as proteções se equiparem, muitos usuários podem relutantes em tratar stablecoins como um substituto completo para seu plástico. Mesmo assim, o momentum está crescendo. Bancos, fintechs e provedores de pagamento já estão experimentando com trilhos de stablecoin. Se a clareza regulatória melhorar, a combinação de velocidade, eficiência e custos mais baixos poderia erodir o domínio das redes legadas e colocar a blockchain no centro do comércio cotidiano. Fonte As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins educacionais e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Sempre conduza sua própria...
Arthur Hayes acumula 36,88M ONDO enquanto depósitos de Whale (Baleia) alimentam preocupações de venda massiva

Ondo Finance (ONDO) enfrenta crescente pressão do mercado após atividade de whale (baleia) vinculada a Arthur Hayes ter ativado preocupações sobre uma potencial venda massiva. Depósitos de Whale Geram Preocupações Dados on-chain revelaram que uma carteira Gnosis Safe Proxy depositou 26,28 milhões de ONDO (no valor de $24,7 milhões) em exchanges em apenas 10 horas. Desse total, 6,57 milhões de ONDO ($6,19 milhões) foram transferidos [...]
Notícias em alta

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.

Dell Technologies Inc. ($DELL) Ações: CEO Michael Dell vende mil milhões em Participações / Ações à medida que a atividade interna aumenta