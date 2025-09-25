Graças ao Bitcoin 40% mais pessoas são milionárias enquanto o mercado cripto atinge $3,3 triliões

O post Graças ao Bitcoin 40% Mais Pessoas são Milionárias enquanto o Mercado Cripto Atinge $3,3 Trilhões apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A população global de milionários em criptomoedas atingiu 241.700, um aumento de 40% no último ano, de acordo com o Relatório de Riqueza Cripto 2025 da Henley & Partners. O aumento coincide com uma recuperação mais ampla que elevou a capitalização total do mercado de ativos digitais para $3,3 trilhões em junho, um aumento de 45% ano a ano, disse o relatório, apresentando dados da empresa global de inteligência de riqueza New World Wealth. O Bitcoin continua sendo o principal motor de criação de riqueza no setor. Detentores com carteiras acima de $1 milhão em BTC subiram 70% para 145.100 ano a ano. Na faixa superior, 450 indivíduos agora possuem pelo menos $100 milhões em criptomoedas, enquanto 36 bilionários controlam participações ainda maiores. O relatório aponta para uma mudança na forma como os ativos digitais são utilizados, com o Bitcoin sendo cada vez mais tratado como garantia em vez de uma jogada especulativa. Esta evolução, dizem os observadores, está transformando o token na camada base de um sistema financeiro paralelo. "O Bitcoin está se tornando a fundação de um sistema financeiro paralelo, onde [ele] não é meramente um investimento para especulação sobre a valorização do preço em moeda fiduciária, mas a moeda base para acumular riqueza", disse Philipp A. Baumann, fundador da Z22 Technologies, no relatório. Riqueza sem fronteiras A natureza descentralizada das criptomoedas também está redesenhando os padrões de riqueza global. Analistas observam que investidores estão buscando programas de cidadania e residência para navegar pela incerteza regulatória enquanto garantem acesso a bancos e jurisdições fiscalmente eficientes. O Índice Anual de Adoção Cripto da Henley classifica Singapura, Hong Kong, os EUA, Suíça e os Emirados Árabes Unidos como os cinco principais destinos para investidores de ativos digitais. Com mais de $14 trilhões em riqueza movendo-se através das fronteiras no ano passado, o relatório argumenta que a portabilidade das criptomoedas—garantida por pouco mais que uma frase-semente—marca uma ruptura fundamental com séculos de sistemas financeiros baseados em localização. "Hoje, a criptomoeda tornou a geografia opcional — com nada mais do que 12 palavras memorizadas, um indivíduo pode garantir um bilhão de dólares...