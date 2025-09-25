Temporada de Altcoins em Risco à medida que a Dominância do Bitcoin Aumenta

Após todas as previsões otimistas feitas para a temporada de altcoins no início de setembro, os dados mais recentes mostram sinais do oposto. Movimentos na Dominância do Bitcoin, no Índice de Temporada de Altcoins e no sentimento de negociação sugerem que a temporada de altcoins pode ser adiada ou terminar mais cedo do que o esperado. A Recuperação da Dominância do Bitcoin Desperta Preocupações de Atraso Os dados do TradingView mostram que desde meados de setembro, a capitalização total do mercado cripto caiu de mais de 4 trilhões de dólares para 3,82 trilhões de dólares. Ao mesmo tempo, a Dominância do Bitcoin (BTC.D) subiu de 57,3% para quase 59%. A Dominância do Bitcoin mede a participação do Bitcoin na capitalização total do mercado cripto. Um aumento no BTC.D durante um declínio generalizado do mercado sinaliza que as altcoins estão caindo mais rapidamente que o Bitcoin. Capitalização do mercado cripto e Dominância do Bitcoin. Fonte: TradingView De uma perspectiva técnica, os analistas acreditam que o BTC.D pode continuar a subir à medida que o padrão de ombro-cabeça-ombro invertido se confirma. Uma ruptura acima de 59% seria um cenário de pesadelo para as altcoins. Como resultado, muitos investidores estão questionando se a temporada de altcoins, que mal começou, já foi adiada. "A dominância do Bitcoin está aumentando novamente! O dinheiro está rotacionando para o Bitcoin! Temporada de altcoins adiada?" relatou o Whale.Guru. Além disso, o Índice de Temporada de Altcoins caiu para 69, escorregando abaixo do limite de 75 pontos que confirma uma temporada de altcoins. Se o capital continuar a sair das altcoins, o índice poderá cair ainda mais. O sonho da maior temporada de altcoins da história pode se afastar ainda mais. Índice de Temporada de Altcoins. Fonte: BlockchainCenter O índice de sentimento do mercado mudou de Neutro para Medo. Isso sinaliza um risco de venda de pânico se o medo se intensificar para Medo Extremo. Um relatório recente da BeInCrypto destacou contradições na temporada de altcoins de setembro. O capital dos investidores não está distribuído entre os tokens, enquanto o mercado está saturado com muitas moedas. "Os dias de apenas comprar moedas e esperar que todo o mercado suba acabaram. Há muitas...