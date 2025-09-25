Hashdex Obtém Aprovação da SEC para ETF de BTC, ETH, XRP, SOL
O post Hashdex Ganha Aprovação da SEC para ETF de BTC, ETH, XRP, SOL apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave O ETF de Índice Cripto da Hashdex incluirá os principais ativos cripto como Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana e Stellar em seu portfólio. XRP e Solana representarão 6,9% e 4,3% do ETF, respectivamente, enquanto Bitcoin e Ethereum permanecem dominantes com 72,5% e 14,8%. As regras de listagem genéricas atualizadas da SEC permitem que ETFs de criptomoedas evitem revisões demoradas, reduzindo os tempos de aprovação de até 270 dias para 75 dias. Em um desenvolvimento inovador, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) aprovou a expansão do ETF de Índice Cripto Nasdaq da Hashdex sob os novos padrões de listagem genéricos. Este ETF compreende os principais ativos digitais como Bitcoin BTC $111 730 volatilidade 24h: 0,9% Capitalização de mercado: $2,23 T Vol. 24h: $50,70 B, Ethereum ETH $4 033 volatilidade 24h: 3,5% Capitalização de mercado: $487,14 B Vol. 24h: $39,43 B, XRP XRP $2,83 volatilidade 24h: 1,5% Capitalização de mercado: $169,46 B Vol. 24h: $6,70 B, Solana SOL $203,6 volatilidade 24h: 3,4% Capitalização de mercado: $110,95 B Vol. 24h: $7,91 B, e Stellar XLM $0,36 volatilidade 24h: 2,1% Capitalização de mercado: $11,55 B Vol. 24h: $227,89 M.
O ETF de Índice Cripto da Hashdex Será Negociado na Nasdaq
O ETF de criptomoedas será negociado na Nasdaq sob o ticker NCIQ. Este é o segundo fundo ETF de criptomoedas lançado em uma semana após o GDLC da Grayscale. O ETF de Índice Cripto da Hashdex está estruturado em Delaware e classificado como uma "empresa de crescimento emergente". O acordo de confiança alterado foi apresentado como um anexo, confirmando a conformidade do produto com os requisitos de listagem atualizados da Nasdaq.
ETF de Índice Cripto da Hashdex | Fonte: site da SEC
De acordo com os dados oficiais, o XRP representará aproximadamente 6,9% do índice, enquanto Solana (SOL) representará 4,3%. Bitcoin e Ethereum continuam a dominar o portfólio com ponderações de 72,5% e 14,8%, respectivamente, enquanto Cardano (ADA) representa 1,2%. O...
BitcoinEthereumNews2025/09/25 18:06