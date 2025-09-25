2025-10-13 Monday

$171M BTC saem das exchanges

Levantamento massivo de Bitcoin por Whale (Baleia): $171M BTC sai das exchanges
BitcoinEthereumNews 2025/09/25 19:00
241 milhões de dólares fluem para ETFs de Bitcoin, mas ETFs de Ether permanecem no vermelho

Os ETFs de Bitcoin reverteram sua sequência de perdas de dois dias com entradas de $241 milhões, liderados pelo IBIT da Blackrock. Os ETFs de Ether, no entanto, continuaram sua sequência de fluxo de saída, perdendo $79 milhões em cinco fundos. ETFs de Bitcoin recuperam enquanto ETFs de Ether marcam terceiro dia de fluxo de saída Após duas sessões consecutivas de resgates, os fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin finalmente mudaram o roteiro [...]
BitcoinEthereumNews 2025/09/25 18:50
3 criptomoedas para comprar abaixo de $1 em outubro

Enquanto gigantes como Bitcoin (BTC) e Blockchain Ethereum (ETH) dominam as manchetes, o mercado de criptomoedas continua rico em potencial inexplorado, com várias altcoins negociando no vermelho e posicionando-se como oportunidades atraentes este mês. A Finbold explorou o mercado para encontrar oportunidades de negociação abaixo de $1 e mostrando sinais de potencial crescimento a curto prazo em outubro. Aqui estão os concorrentes mais notáveis. Dogecoin (DOGE) O Dogecoin (DOGE) é atualmente a oitava maior criptomoeda, com uma capitalização de mercado de $32,23 mil milhões e um fornecimento circulante de 141,08 mil milhões de tokens. Embora ainda esteja longe da sua máxima histórica (ATH) de $0,7376 em maio de 2021, subiu mais de 113% no último ano, negociando a $0,2330 no momento da escrita. Capitalização de mercado do Dogecoin. Fonte: CoinMarketCap A meme coin mais famosa está novamente em destaque depois de indicadores técnicos recentes apontarem para a possibilidade de uma grande recuperação. O preço, com queda de 17% no gráfico semanal, também é uma potencial oportunidade de compra. Nomeadamente, o analista Javon Marks observou que o DOGE está mostrando sinais semelhantes aos de recuperações anteriores, sugerindo que uma ruptura acima dos níveis de resistência chave acima de $0,2410 poderia em breve levar a um preço de pelo menos $0,73905. Outras projeções destacam o mesmo padrão, sugerindo que a estrutura atual pode suportar um aumento de 800%. A ação do preço ocorre enquanto o Dogecoin se consolida após a correção mais ampla do mercado cripto desta semana, mas a atividade das whales (baleias) também aumentou. Por exemplo, o analista Ali Martinez relatou que as whales acumularam mais de 2 mil milhões de DOGE nas últimas 24 horas, sinalizando compras agressivas na queda e posicionamento para uma potencial ruptura. Com os aspectos técnicos a seu favor e a acumulação por whales convergindo após o recente lançamento do fundo negociado em bolsa (ETF) recorde da REX-Osprey, o próximo movimento do Dogecoin pode de facto ser crucial. TRON (TRX) O TRON (TRX) atualmente possui uma capitalização de mercado de $31,63 mil milhões, e com um fornecimento circulante de 94,66 mil milhões de TRX,...
BitcoinEthereumNews 2025/09/25 18:34
Hashdex Obtém Aprovação da SEC para ETF de BTC, ETH, XRP, SOL

Pontos-chave O ETF de Índice Cripto da Hashdex incluirá os principais ativos cripto como Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana e Stellar em seu portfólio. XRP e Solana representarão 6,9% e 4,3% do ETF, respectivamente, enquanto Bitcoin e Ethereum permanecem dominantes com 72,5% e 14,8%. As regras de listagem genéricas atualizadas da SEC permitem que ETFs de criptomoedas evitem revisões demoradas, reduzindo os tempos de aprovação de até 270 dias para 75 dias. Em um desenvolvimento inovador, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) aprovou a expansão do ETF de Índice Cripto Nasdaq da Hashdex sob os novos padrões de listagem genéricos. Este ETF compreende os principais ativos digitais como Bitcoin BTC $111 730 volatilidade 24h: 0,9% Capitalização de mercado: $2,23 T Vol. 24h: $50,70 B, Ethereum ETH $4 033 volatilidade 24h: 3,5% Capitalização de mercado: $487,14 B Vol. 24h: $39,43 B, XRP XRP $2,83 volatilidade 24h: 1,5% Capitalização de mercado: $169,46 B Vol. 24h: $6,70 B, Solana SOL $203,6 volatilidade 24h: 3,4% Capitalização de mercado: $110,95 B Vol. 24h: $7,91 B, e Stellar XLM $0,36 volatilidade 24h: 2,1% Capitalização de mercado: $11,55 B Vol. 24h: $227,89 M. O ETF de Índice Cripto da Hashdex Será Negociado na Nasdaq O ETF de criptomoedas será negociado na Nasdaq sob o ticker NCIQ. Este é o segundo fundo ETF de criptomoedas lançado em uma semana após o GDLC da Grayscale. O ETF de Índice Cripto da Hashdex está estruturado em Delaware e classificado como uma "empresa de crescimento emergente". O acordo de confiança alterado foi apresentado como um anexo, confirmando a conformidade do produto com os requisitos de listagem atualizados da Nasdaq. ETF de Índice Cripto da Hashdex | Fonte: site da SEC De acordo com os dados oficiais, o XRP representará aproximadamente 6,9% do índice, enquanto Solana (SOL) representará 4,3%. Bitcoin e Ethereum continuam a dominar o portfólio com ponderações de 72,5% e 14,8%, respectivamente, enquanto Cardano (ADA) representa 1,2%. O...
BitcoinEthereumNews 2025/09/25 18:06
SEC anuncia segunda aprovação, ETF aprovado! Relativo ao Bitcoin e 4 altcoins!

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos deu outro passo significativo em direção ao setor de criptomoedas, anunciando que aprovou o ETF do Índice Crypto Nasdaq da Hashdex sob seu novo padrão de listagem pública. De acordo com isso, a SEC aprovou o ETF da Hashdex, que inclui importantes altcoins como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Ripple (XRP), Stellar (XLM). Nate Geraci, Presidente da The ETF Store, anunciou esta notícia em um comunicado. "Aqui vamos nós... O ETF do Índice Crypto Nasdaq US da Hashdex foi aprovado sob os novos padrões de listagem pública da SEC. Agora você pode possuir ativos cripto além do Bitcoin e Ethereum. Como XRP, Solana (SOL) e XLM..." A SEC anteriormente aprovou o primeiro ETF spot de múltiplas criptomoedas dos EUA, o 'Grayscale Digital Large Cap Fund (GDLC)', sob o padrão geral de listagem da SEC. *Isto não é aconselhamento de investimento.
BitcoinEthereumNews 2025/09/25 17:38
Baleia de Bitcoin vende 9,5 mil milhões em Cripto: O impacto no mercado

Whale (Baleia) de Bitcoin vende 9,5 mil milhões em Criptomoeda: O impacto no mercado
BitcoinEthereumNews 2025/09/25 17:21
Alto Desempenho e Flutuações de Preço: Lógica de Investimento em Solana e Soluções de Mineração em Nuvem

O Minerador OPTO oferece mineração na nuvem em conformidade com liquidações diárias, suporte a múltiplas moedas e bónus de registo de $15. Uma forma estável de participar no crescimento da Solana.
Blockchainreporter 2025/09/25 17:20
Atualizações de criptomoeda: Cardano vs Remittix: Qual é o melhor investimento para fazer no final de setembro?

Algumas facções favorecem Cardano, o gigante das altcoins que também é membro das dez principais criptomoedas por capitalização de mercado [...]
Coindoo 2025/09/25 16:52
Singapura dá à Meta menos de uma semana para combater golpes online, arrisca multa de $776.400

O governo de Singapura instruiu a empresa-mãe do Facebook, Meta Platforms, a melhorar suas ações no combate aos golpes online em sua plataforma de mídia social. A Meta tem até 30 de setembro para cumprir ou enfrentar pesadas penalidades financeiras. De acordo com o Straits Times, a diretiva foi emitida na quinta-feira sob a Lei de Danos Criminais Online (OCHA) do país. É a primeira vez que a lei é invocada contra uma grande empresa de mídia social. A Meta deve cumprir as regras da OCHA ou enfrentar multas O Ministério dos Assuntos Internos (MHA) anunciou que a Meta, proprietária do Facebook, deve melhorar seus sistemas de reconhecimento facial e acelerar as revisões de relatórios de usuários relacionados a golpes de Singapura. As autoridades locais disseram que o chamado à ação foi feito após o aumento de golpes de personificação envolvendo contas falsas, anúncios e páginas de negócios se passando por funcionários do governo no país. A Meta enfrenta multas de até S$1 milhão ($776.400) se não cumprir os requisitos. Se a infração continuar além da condenação inicial, a empresa poderá ser responsável por multas adicionais de até S$100.000 por cada dia de não conformidade. "Embora a Meta tenha tomado medidas para abordar o risco de golpes de personificação globalmente, o MHA e o SPF continuam preocupados com a prevalência de tais golpes em Singapura", disse o MHA. Conforme relatado pelo Cryptopolitan, a decisão de emitir a ordem foi sinalizada pela primeira vez em 3 de setembro na Cúpula Global Anti-Golpe da Ásia 2025. "O Facebook é a principal plataforma usada por golpistas para cometer tais golpes de personificação. Conter a proliferação desses golpes de personificação é fundamental para proteger o público de danos e manter a confiança em nosso Governo e instituições públicas", disse um porta-voz do MHA ao South China Morning Post. Atores maliciosos se passando por líderes do governo de Singapura De acordo com números fornecidos à mídia pelas autoridades locais, golpes envolvendo personificações de líderes singapurianos proeminentes atingiram milhares no último ano...
BitcoinEthereumNews 2025/09/25 16:43
Temporada de Altcoins em Risco à medida que a Dominância do Bitcoin Aumenta

Após todas as previsões otimistas feitas para a temporada de altcoins no início de setembro, os dados mais recentes mostram sinais do oposto. Movimentos na Dominância do Bitcoin, no Índice de Temporada de Altcoins e no sentimento de negociação sugerem que a temporada de altcoins pode ser adiada ou terminar mais cedo do que o esperado. A Recuperação da Dominância do Bitcoin Desperta Preocupações de Atraso Os dados do TradingView mostram que desde meados de setembro, a capitalização total do mercado cripto caiu de mais de 4 trilhões de dólares para
BitcoinEthereumNews2025/09/25 16:15
