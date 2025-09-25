NZD/USD pode cair abaixo do suporte principal em 0,5800 – Grupo UOB
O Dólar da Nova Zelândia (NZD) pode cair abaixo do nível de suporte principal em 0,5800, mas talvez não consiga manter-se abaixo deste nível. A longo prazo, a ação do preço indica que o NZD pode quebrar abaixo de 0,5800 e testar o próximo suporte principal em 0,5775, observam os analistas de FX do Grupo UOB, Quek Ser Leang e Peter Chia. O NZD também pode quebrar abaixo de 0,5800 VISÃO DE 24 HORAS: "É improvável que o próximo suporte em 0,5775 entre em vista. A queda acentuada do NZD que o levou a um mínimo de 0,5807 foi surpreendente (esperávamos negociação em intervalo). O que não surpreende é que, após um declínio tão acentuado, as condições estão profundamente sobrevendidas. Dito isto, dado o forte momentum descendente, o NZD pode cair abaixo do suporte principal em 0,5800. No entanto, pode não conseguir manter-se abaixo deste nível. O próximo suporte principal em 0,5775 é improvável que entre em vista por enquanto. Na alta, qualquer recuperação provavelmente se manterá abaixo de 0,5850, com resistência menor em 0,5830." VISÃO DE 1-3 SEMANAS: "Destacamos na sexta-feira passada (19 de Set, spot em 0,5890) que o NZD 'provavelmente negociará com viés de baixa, potencialmente testando 0,5850.' Após o subsequente declínio do NZD, destacamos na segunda-feira (22 de Set, spot em 0,5855) que 'o viés de baixa permanece intacto, mas resta saber se 0,5800 está ao alcance.' O NZD então negociou em um intervalo por alguns dias, mas ontem, em um movimento repentino, despencou para um mínimo de 0,5807. A ação do preço não só indica que o NZD pode quebrar abaixo de 0,5800, mas também pode testar o próximo suporte principal em 0,5775. Manteremos nossa visão enquanto a 'forte resistência' em 0,5865 (nível estava em 0,5900 ontem) não for violada."
