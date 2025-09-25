2025-10-13 Monday

Preço da prata hoje: sobe em 25 de setembro

Preço da prata hoje: sobe em 25 de setembro

O post Preço da prata hoje: sobe em 25 de setembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os preços da prata (XAG/USD) subiram na quinta-feira, de acordo com dados da FXStreet. A prata é negociada a $44,78 por onça troy, um aumento de 1,98% em relação aos $43,91 que custava na quarta-feira. Os preços da prata aumentaram 54,97% desde o início do ano. Unidade de medida Preço da Prata Hoje em USD Onça Troy 44,78 1 Grama 1,44 A relação Ouro/Prata, que mostra o número de onças de Prata necessárias para igualar o valor de uma onça de Ouro, ficou em 83,82 na quinta-feira, abaixo dos 85,09 na quarta-feira. Perguntas Frequentes sobre Prata A prata é um metal precioso altamente negociado entre investidores. Historicamente, tem sido usada como reserva de valor e intermediário de câmbio. Embora menos popular que o Ouro, os traders podem recorrer à Prata para diversificar seu portfólio de investimentos, pelo seu valor intrínseco ou como potencial proteção durante períodos de alta inflação. Os investidores podem comprar Prata física, em moedas ou em barras, ou negociá-la através de veículos como Fundos Negociados em Bolsa, que acompanham seu preço nos mercados internacionais. Os preços da prata podem se mover devido a uma ampla gama de fatores. Instabilidade geopolítica ou temores de uma recessão profunda podem fazer o preço da Prata escalar devido ao seu status de refúgio seguro, embora em menor extensão que o do Ouro. Como um ativo sem rendimento, a Prata tende a subir com taxas de juros mais baixas. Seus movimentos também dependem de como o Dólar Americano (USD) se comporta, já que o ativo é cotado em dólares (XAG/USD). Um Dólar forte tende a manter o preço da Prata sob controle, enquanto um Dólar mais fraco provavelmente impulsionará os preços. Outros fatores como demanda de investimento, oferta de mineração – a Prata é muito mais abundante que o Ouro – e taxas de reciclagem também podem afetar os preços. A prata é amplamente utilizada na indústria, particularmente em setores como eletrônica ou energia solar, pois tem uma das mais altas condutividades elétricas de...
BitcoinEthereumNews2025/09/26 00:06
Repórter da Fox Business revela! Casa Branca considera dois novos presidentes da CFTC críticos para Bitcoin e altcoins! Um é um amigo próximo do presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos!

Repórter da Fox Business revela! Casa Branca considera dois novos presidentes da CFTC críticos para Bitcoin e altcoins! Um é um amigo próximo do presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos!

A publicação Repórter da Fox Business Revela! Casa Branca Considera Dois Novos Presidentes da CFTC Críticos para Bitcoin e Altcoins! Um É um Amigo Próximo do Presidente da SEC! apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O presidente dos EUA Donald Trump, que se destacou com seu apoio ao Bitcoin (BTC) e criptomoedas, continua a apagar os vestígios da era Biden. Neste ponto, Trump fez mudanças significativas em muitas organizações de alto nível, duas das quais foram a SEC e a CFTC. Os antigos presidentes da SEC e da CFTC renunciaram após Trump assumir o cargo. Paul Atkins foi escolhido como o novo presidente da SEC, enquanto a CFTC ainda não escolheu um presidente. A repórter da Fox Business Eleanor Terrett, citando fontes familiarizadas com o assunto, relatou que a Casa Branca está considerando nomear a ex-presidente da CFTC Jill Sommers e o presidente da Administração Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA) Kyle Hauptman para serem presidentes da CFTC. Terrett observou que ambos apoiam criptomoedas. EXCLUSIVO: A Casa Branca está considerando a ex-comissária da CFTC Jill Sommers e o chefe da NCUA Kyle Hauptman para o cargo de presidente da CFTC, uma fonte próxima ao processo me disse. Sommers passou 10 anos na empresa de consultoria de Paul Atkins da SEC, Patomak Global Partners, e dizem que os dois são bons amigos. .... Ambos são considerados pró-cripto." A Casa Branca havia reaberto anteriormente sua revisão de candidatos à presidência da CFTC depois que a nomeação de Brian Quintenz foi bloqueada. Outros candidatos incluíam Mike Selig da SEC, Tyler Williams do Departamento do Tesouro e o advogado da Milbank Josh Sterling. 🚨FURO: A Casa Branca está considerando a ex-comissária da @CFTC Jill Sommers e o chefe da NCUA @kylehauptman para o papel de presidente da CFTC, uma fonte próxima ao processo me diz. Sommers passou 10 anos na empresa de consultoria de @SECPaulSAtkins, Patomak Global Partners, e os dois são considerados... — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 25 de setembro de 2025 *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga nossa conta do Telegram e Twitter agora para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/fox-business-reporter-reveals-white-house-considers-two-new-cftc-chairs-critical-to-bitcoin-and-altcoins-one-is-a-close-friend-of-the-sec-chairman/
BitcoinEthereumNews2025/09/25 23:40
ETFs de Bitcoin entram em saídas à medida que a febre de compras de setembro arrefece

ETFs de Bitcoin entram em saídas à medida que a febre de compras de setembro arrefece

A publicação ETFs de Bitcoin Entram em Saídas Enquanto a Febre de Compras de Setembro Esfria apareceu no BitcoinEthereumNews.com. ETFs de Bitcoin Entram em Saídas Enquanto a Febre de Compras de Setembro Esfria Cadastre-se para Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Keshav é formado em Física e trabalha como escritor no Bitcoinist desde junho de 2021. Ele é apaixonado por escrever e, ao longo dos anos, adquiriu experiência trabalhando em uma variedade de nichos. Keshav mantém um interesse ativo no mercado de criptomoedas, sendo a análise on-chain uma área que ele particularmente gosta de pesquisar e escrever. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para o uso de cookies. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-etfs-tip-outflows-september-buying-frenzy/
BitcoinEthereumNews2025/09/25 23:19
Buterin Provoca a Mudança Mais Radical da Blockchain Ethereum Até Agora: 'Fusaka Vai Resolver Isto'

Buterin Provoca a Mudança Mais Radical da Blockchain Ethereum Até Agora: 'Fusaka Vai Resolver Isto'

O cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, enquadrou o próximo passo de escalabilidade da rede como audacioso e com risco rigorosamente controlado, dizendo "Fusaka vai resolver isto" enquanto sublinha que "a segurança em primeiro lugar é da máxima importância". Numa publicação detalhada, Buterin descreveu a funcionalidade central do Fusaka—PeerDAS—como "tentando fazer algo bastante sem precedentes: ter uma blockchain ao vivo que não requer qualquer [...]"
Bitcoinist2025/09/25 22:30
Bitcoin a dias de uma explosão ou topo de ciclo: Analista veterano

Bitcoin a dias de uma explosão ou topo de ciclo: Analista veterano

O post Bitcoin a Dias de Blowoff ou Topo de Ciclo: Analista Veterano apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Jake Simmons, um jornalista cripto dedicado, tem sido apaixonado pelo Bitcoin desde 2016, quando aprendeu sobre ele pela primeira vez. Através do seu extenso trabalho com NewsBTC.com e Bitcoinist.com, Jake tornou-se uma voz confiável na comunidade cripto, guiando tanto novatos quanto entusiastas experientes para uma compreensão mais profunda deste campo dinâmico. A sua missão é simples, mas profunda: desmistificar o Bitcoin e as criptomoedas e torná-las acessíveis a todos. Com uma carreira profissional no cenário do Bitcoin e cripto que começou logo após se formar em Sistemas de Informação em 2017, Jake mergulhou na indústria. Jake juntou-se ao Grupo NewsBTC no final de 2022. A sua formação educacional proporciona-lhe a competência técnica e habilidades analíticas necessárias para dissecar tópicos complexos e apresentá-los num formato compreensível. Seja você um leitor casual curioso sobre Bitcoin ou um investidor que procura navegar pelas últimas tendências do mercado, as perspetivas de Jake oferecem pontos de vista valiosos que preenchem a lacuna entre tecnologia complexa e uso quotidiano. Jake não é apenas um repórter de tendências tecnológicas; ele é um firme crente no potencial transformador do Bitcoin sobre as moedas fiduciárias tradicionais. Para ele, o sistema financeiro atual está à beira do caos, impulsionado por ações governamentais descontroladas e políticas económicas keynesianas falhas. Baseando-se nos princípios da escola austríaca de economia, Jake vê o Bitcoin não apenas como um ativo digital, mas como um passo crucial para retificar um sistema monetário em falência. As suas visões libertárias reforçam a sua posição de que, assim como a igreja foi separada do estado, também o dinheiro deve ser libertado do controle governamental. Para Jake, o Bitcoin representa mais do que apenas um investimento; é uma revolução pacífica. Ele vislumbra um futuro onde o Bitcoin promove uma estrutura financeira sustentável e responsável para as gerações vindouras. A sua defesa não se trata de oposição...
BitcoinEthereumNews2025/09/25 22:07
NZD/USD pode cair abaixo do suporte principal em 0,5800 – Grupo UOB

NZD/USD pode cair abaixo do suporte principal em 0,5800 – Grupo UOB

O post NZD/USD pode cair abaixo do suporte principal em 0,5800 – Grupo UOB apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Dólar da Nova Zelândia (NZD) pode cair abaixo do nível de suporte principal em 0,5800, mas talvez não consiga manter-se abaixo deste nível. A longo prazo, a ação do preço indica que o NZD pode quebrar abaixo de 0,5800 e testar o próximo suporte principal em 0,5775, observam os analistas de FX do Grupo UOB, Quek Ser Leang e Peter Chia. O NZD também pode quebrar abaixo de 0,5800 VISÃO DE 24 HORAS: "É improvável que o próximo suporte em 0,5775 entre em vista. A queda acentuada do NZD que o levou a um mínimo de 0,5807 foi surpreendente (esperávamos negociação em intervalo). O que não surpreende é que, após um declínio tão acentuado, as condições estão profundamente sobrevendidas. Dito isto, dado o forte momentum descendente, o NZD pode cair abaixo do suporte principal em 0,5800. No entanto, pode não conseguir manter-se abaixo deste nível. O próximo suporte principal em 0,5775 é improvável que entre em vista por enquanto. Na alta, qualquer recuperação provavelmente se manterá abaixo de 0,5850, com resistência menor em 0,5830." VISÃO DE 1-3 SEMANAS: "Destacamos na sexta-feira passada (19 de Set, spot em 0,5890) que o NZD 'provavelmente negociará com viés de baixa, potencialmente testando 0,5850.' Após o subsequente declínio do NZD, destacamos na segunda-feira (22 de Set, spot em 0,5855) que 'o viés de baixa permanece intacto, mas resta saber se 0,5800 está ao alcance.' O NZD então negociou em um intervalo por alguns dias, mas ontem, em um movimento repentino, despencou para um mínimo de 0,5807. A ação do preço não só indica que o NZD pode quebrar abaixo de 0,5800, mas também pode testar o próximo suporte principal em 0,5775. Manteremos nossa visão enquanto a 'forte resistência' em 0,5865 (nível estava em 0,5900 ontem) não for violada." Fonte: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-might-drop-below-the-major-support-at-05800-uob-group-202509250844
BitcoinEthereumNews2025/09/25 21:51
Tom Lee da Fundstrat prevê que o Bitcoin triplique até ao final do ano

Tom Lee da Fundstrat prevê que o Bitcoin triplique até ao final do ano

O post "Fundstrat's Tom Lee Sees Bitcoin Tripling By Year-End" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Dizem que os jornalistas nunca realmente desligam do trabalho. Mas para Christian, isso não é apenas uma metáfora, é um estilo de vida. Durante o dia, ele navega pelas marés sempre mutáveis do mercado de criptomoedas, manejando palavras como um editor experiente e criando artigos que decifram o jargão para as massas. Quando o PC entra em modo de hibernação, no entanto, suas atividades tomam um rumo mais mecânico (e às vezes filosófico). A jornada de Christian com a palavra escrita começou muito antes da era do Bitcoin. Nos sagrados corredores acadêmicos, ele aperfeiçoou seu ofício como redator de reportagens para o jornal da faculdade. Este amor precoce pela narrativa abriu caminho para uma passagem bem-sucedida como editor numa empresa de engenharia de dados, onde a vitória do seu ensaio no primeiro mês financiou meses de guloseimas para cães e gatos – um testemunho da sua dedicação aos seus companheiros peludos (mais sobre isso depois). Christian então percorreu o mundo do jornalismo, trabalhando em jornais no Canadá e até na Coreia do Sul. Finalmente estabeleceu-se num gigante de notícias local na sua cidade natal nas Filipinas por uma década, tornando-se um viciado total em notícias. Mas então, algo novo chamou sua atenção: criptomoeda. Era como uma caça ao tesouro misturada com narrativa – exatamente o seu estilo! Então, ele conseguiu um trabalho incrível na NewsBTC, onde é um dos especialistas em tudo relacionado a cripto. Ele simplifica essas coisas confusas em pedaços digeríveis, tornando fácil para qualquer pessoa entender (ele saúda sua equipe de gestão por lhe ensinar esta habilidade). Acha que Christian é só trabalho e nada de diversão? Nem pensar! Quando não está no computador, você o encontrará satisfazendo sua paixão por motos. Um verdadeiro entusiasta de mecânica, Christian adora mexer na sua moto e saborear a alegria da estrada aberta na sua Yamaha R3 de 320cc. Outrora um demônio da velocidade que atingiu...
BitcoinEthereumNews2025/09/25 21:16
Bitcoin enfrenta incerteza com influxos de Wall Street

Bitcoin enfrenta incerteza com influxos de Wall Street

O post Bitcoin Enfrenta Incerteza com Fluxos de Capital de Wall Street apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin tem estado confinado a um intervalo estreito de negociação devido a sinais mistos do Federal Reserve sobre políticas de taxa de juros e investimentos significativos de Wall Street. Os recentes desenvolvimentos nas taxas de juros lançaram incerteza sobre a direção futura do mercado, apesar de um notável fluxo de fundos para ETFs spot de Bitcoin baseados nos EUA. Continue Lendo: Bitcoin Enfrenta Incerteza com Fluxos de Capital de Wall Street Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-faces-uncertainty-with-wall-street-inflows
BitcoinEthereumNews2025/09/25 21:04
Boas notícias de um estado dos EUA: Pagamentos em Bitcoin (BTC) e Criptomoeda aprovados!

Boas notícias de um estado dos EUA: Pagamentos em Bitcoin (BTC) e Criptomoeda aprovados!

A publicação Boas Notícias de um Estado dos EUA: Pagamentos com Bitcoin (BTC) e Criptomoedas Aprovados! apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Enquanto passos importantes continuam a ser dados em direção ao Bitcoin (BTC) e criptomoedas nos EUA, as últimas notícias vieram de Ohio. O Conselho Estadual de Depósitos de Ohio deu aprovação final para que os residentes do estado paguem taxas estaduais, serviços e encargos usando Bitcoin e criptomoedas. A iniciativa faz parte dos esforços mais amplos de Ohio para avançar na legislação de ativos digitais, que também inclui um projeto de lei de proteção blockchain e uma proposta de reserva de Bitcoin. O Secretário de Estado de Ohio, Frank LaRose, observou que os departamentos relevantes processam centenas de milhares de transações anualmente e que a demanda por opções de pagamento em criptomoedas está aumentando. "Centenas de milhares de transações passam pelo meu escritório todos os anos. Então, quero parabenizar o conselho de administração por dar um passo ousado para nos posicionar na vanguarda da economia digital em evolução. Não temos medo de adotar novas ferramentas e tecnologias que promovam investimento e crescimento. Os habitantes de Ohio estão exigindo uma opção de criptomoeda, e estou entusiasmado e pronto para ser o primeiro a oferecê-la aos nossos clientes", disse LaRose. O CLO da Coinbase, Paul Grewal, parabenizou o impulso às criptomoedas em Ohio, dizendo: "Está acontecendo. Pagamentos governamentais em Ohio hoje. Amanhã tudo estará on-chain. Obrigado, senhor." A atividade mais recente em Ohio ocorre em meio aos esforços de reserva estratégica de Bitcoin. De acordo com a ferramenta de rastreamento de Leis Bitcoin, 47 estados nos EUA submeteram propostas de Reserva Estratégica de Bitcoin (SBR). Destes, aproximadamente 26 estados ainda têm propostas ativas em consideração. Mas alguns estados avançaram mais rapidamente que outros. Arizona, Texas e New Hampshire estão entre aqueles que avançaram a legislação mais longe, enquanto outros estados, incluindo Ohio, têm projetos de lei existentes presos em revisão de comitê. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga nossa conta do Telegram e Twitter agora para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/good-news-from-a-us-state-bitcoin-btc-and-cryptocurrency-payments-approved/
BitcoinEthereumNews2025/09/25 20:08
Raoul Pal Prevê Correlação do Bitcoin Com o Índice ISM

Raoul Pal Prevê Correlação do Bitcoin Com o Índice ISM

O post Raoul Pal Prevê Correlação do Bitcoin Com o Índice ISM apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Raoul Pal afirma que o Bitcoin se alinha com o ciclo do Índice ISM. Pico de preço do Bitcoin previsto para 2026 devido à dinâmica do mercado. Potencial crescimento do preço do Bitcoin se o ISM ultrapassar 60. Raoul Pal, cofundador e CEO da Real Vision, afirmou recentemente que o movimento de preço do Bitcoin está agora estreitamente ligado ao índice ISM, antecipando impactos significativos. Esta conexão sugere um potencial pico nos preços do Bitcoin até 2026, alinhando-se com ciclos macroeconómicos e afetando a dinâmica do mercado para investidores globalmente. Projeções do Mercado de Bitcoin Alinhadas com o Crescimento do ISM Raoul Pal, cofundador da Real Vision, afirma uma forte conexão entre o Bitcoin e o ISM. Ele sugere que a decisão do Tesouro de estender o vencimento da dívida de quatro para cinco anos prolonga artificialmente o ciclo de mercado do Bitcoin. Isso efetivamente remodela as expectativas de investimento em um ciclo de cinco anos, adiando projeções originalmente previstas para 2025 para 2026. Pal espera que os preços do Bitcoin possam ultrapassar $300.000 caso o ISM suba acima de 60, aproveitando uma onda de liquidez aumentada. Esta previsão sincroniza-se com um entendimento mais amplo do mercado de que as tendências do Bitcoin refletem os principais ciclos macroeconómicos. Raoul Pal afirmou: "O Bitcoin sobe à medida que o ISM sobe... Se ultrapassar 60, quero dizer, esses são preços altos no Bitcoin. Isso é acima de $300.000, talvez até mais alto." O sentimento dos investidores nas plataformas sociais mostra grande interesse na teoria de Pal. A noção de estender as expectativas do ciclo para 2026 provocou discussões significativas entre traders, com ênfase nas leituras do ISM como gatilhos críticos. Declarações oficiais de Pal enfatizam a posição de liderança do Bitcoin em relação às métricas do ISM. Aumentos Históricos Chave do ISM Impulsionam Preços do Bitcoin Sabia? Historicamente, quando o Índice ISM ultrapassou 60, o Bitcoin experimentou rallies significativos, como os de 2017 e 2020-21. Analistas preveem um aumento semelhante se as tendências atuais continuarem. De acordo com o CoinMarketCap, o preço do Bitcoin atualmente está em $111.519,43, refletindo uma mudança de 24 horas de -1,41%. O...
BitcoinEthereumNews2025/09/25 19:57
