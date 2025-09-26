CoreWeave aumenta acordo de fornecimento com a OpenAI para 22,4 mil milhões de dólares durante o boom de computação de IA

A publicação "CoreWeave aumenta acordo de fornecimento com OpenAI para $22,4B em meio ao boom da computação de IA" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A CoreWeave adicionou mais $6,5 mil milhões ao seu acordo de fornecimento de computação nuvem com a OpenAI, elevando o valor total da parceria para $22,4 mil milhões. Esta é a terceira grande expansão do acordo em apenas um ano. A primeira foi um acordo de $11,9 mil milhões assinado em março. Depois veio mais $4 mil milhões em maio. Este último movimento mostra até onde ambas as empresas estão indo para garantir o poder de computação necessário para sistemas de IA como o ChatGPT. A atualização surgiu no momento em que a OpenAI anunciou novos locais para o seu projeto de dados "Stargate". A OpenAI disse na terça-feira que está lançando três novas instalações com a Oracle, sua principal parceira de nuvem, num acordo de $300 mil milhões ao longo de vários anos, e mais duas com a SoftBank. Estes cinco novos locais funcionarão junto ao atual site principal da OpenAI em Abilene, Texas, e aos projetos em curso da CoreWeave. De acordo com a OpenAI, tudo isso soma quase 7 gigawatts de capacidade de dados planeada e uma projeção de $400 mil milhões em gastos nos próximos três anos. OpenAI adiciona mais locais, Nvidia aumenta participação A OpenAI disse em uma publicação no blog: "A capacidade combinada destes cinco novos locais—junto com o nosso site principal em Abilene, Texas, e projetos em curso com a CoreWeave—leva o Stargate a quase 7 gigawatts de capacidade planeada e mais de $400 mil milhões em investimento nos próximos três anos." Esse não é o limite. A OpenAI está visando 10 gigawatts no total e pode gastar até $500 mil milhões para chegar lá. Estes números estão muito além do que qualquer pessoa pensava ser possível há apenas um ano. As ações da CoreWeave (CRWV.O) reagiram ao anúncio reduzindo as perdas iniciais de negociação. Acabou por cair cerca de 4% nas horas de pré-mercado. A Reuters foi a primeira a reportar a nova expansão. Enquanto isso, a Nvidia está se aprofundando nesta situação. Anunciou planos esta semana para investir até $100...