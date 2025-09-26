Exchange MEXC
Antonoff critica reivindicação de concertos "subvalorizados" do CEO da Live Nation
O post Antonoff critica reivindicação do CEO da Live Nation sobre concertos "com preços baixos" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Jack Antonoff fala no palco em "Up Close & Personal" In My Studio With...Jack Antonoff no The Village Recording Studio em 11 de agosto de 2025 em Los Angeles, Califórnia. Unique Nicole | Getty Images O aclamado produtor musical Jack Antonoff está rejeitando as reivindicações do CEO da Live Nation Entertainment, Michael Rapino, de que os bilhetes de concertos ainda estão "com preços baixos". Os comentários do CEO vieram na conferência CNBC Sport and Boardroom Game Plan na semana passada, quando ele disse: "Nos esportes, eu brinco que é como um emblema de honra gastar [$70.000] para assistir aos Knicks na beira da quadra. ... Quando você lê sobre os preços dos bilhetes subindo, ainda é um preço médio de concerto [de] $72. Tente ir a um jogo dos Lakers por esse valor, e há 80 deles [em uma temporada]." Antonoff respondeu a esses comentários em uma publicação no X na quinta-feira dizendo: "isso realmente parte meu coração e é uma maneira doentia de olhar para isso." "A resposta é simples: Vender um bilhete por mais do que seu valor de face deveria ser ilegal", escreveu ele. "Então não há caos, e você nos devolve o controle em vez de criar um mercado livre bizarro de confusão entre o público que amamos e cuidamos." Antonoff, famoso por trabalhar com a superestrela Taylor Swift, também apontou para revendedores de bilhetes supostamente aumentando os preços no site da Live Nation. Ele continuou dizendo que sua equipe tenta encontrar "novas ideias" para contornar coisas como preços dinâmicos para tornar os concertos mais acessíveis para os fãs. "Tudo poderia ser tão fácil se as pessoas no topo não vissem o público como um grupo sem rosto para extorquir dinheiro", escreveu Antonoff. Os comentários de Rapino na conferência Game Plan vieram apenas dias antes da Comissão Federal de Comércio processar a Live Nation e sua subsidiária Ticketmaster pelo que chamou de táticas de revenda de bilhetes "ilegais". No processo, a FTC...
BitcoinEthereumNews
2025/09/26 04:57
Bitcoin rompe suportes-chave: Pode o preço cair ainda mais?
O post Bitcoin Quebra Níveis de Suporte Importantes: Pode o Preço Cair Ainda Mais? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin está enfrentando uma pressão de venda intensificada após dias de declínio persistente, alimentando receios de uma correção de mercado mais profunda. O rei das criptomoedas perdeu terreno à medida que o momentum baixista se fortalece, com suporte limitado das condições macroeconómicas piorando ainda mais o sentimento. Bitcoin Enfrenta Correção Os ETFs Spot de Bitcoin estão desempenhando um papel crítico na atual venda massiva, com fluxos de saída significativos marcando a semana. Desde segunda-feira, os fundos registraram saques totalizando $226 milhões. Esta é uma reversão acentuada dos fluxos de entrada constantes vistos no início deste mês. Tais movimentos refletem uma cautela crescente entre os investidores institucionais. Patrocinado Patrocinado Quarta-feira trouxe uma reviravolta inesperada com fluxos de entrada de $241 milhões compensando brevemente as saídas anteriores. No entanto, as oscilações acentuadas destacam a incerteza, tornando os participantes de ETF uma base de apoio não confiável para o Bitcoin. Esta volatilidade destaca como o sentimento permanece frágil, com até grandes players mudando posições rapidamente sob estresse do mercado. Quer mais insights sobre tokens como este? Inscreva-se no Boletim Diário de Criptomoedas do Editor Harsh Notariya aqui. Dados de ETF de Bitcoin. Fonte: Farside Além dos ETFs, sinais mais amplos apontam para mais risco de queda para o Bitcoin. O Modelo de Base de Custo de Quantis de Oferta mostra o BTC escorregando abaixo da banda de quantil 0,95, uma área observada de perto pelos analistas. Esta faixa tipicamente representa zonas de forte realização de lucros para detentores de longo prazo. Um declínio sustentado abaixo desta banda de risco confirmaria condições baixistas. Historicamente, tais movimentos precederam quedas acentuadas, colocando alvos de preço entre $105.000 e $90.000 em jogo. Com ventos contrários macroeconómicos e fluxos institucionais cautelosos, a perspectiva do Bitcoin inclina-se fortemente para a fraqueza. Modelo de Base de Custo de Quantis de Oferta do Bitcoin. Fonte: Glassnode O Preço do BTC Está Caindo No momento da escrita, o Bitcoin é negociado a $111.542, refletindo um declínio semanal de 4,7%. O rei das criptomoedas permanece preso abaixo da resistência de $112.500, incapaz de atrair momentum suficiente para transformar o nível em suporte. Além disso, se a pressão baixista persistir, o Bitcoin poderia romper o suporte de $110.000, abrindo caminho para $108.000...
BitcoinEthereumNews
2025/09/26 04:08
Nível de suporte do Bitcoin desperta preocupações entre traders
O post Nível de suporte do Bitcoin desperta preocupações entre traders apareceu no BitcoinEthereumNews.com. À medida que o valor do Bitcoin se aproxima do nível de suporte crítico de $108.000, o mercado de criptomoedas está testemunhando uma mistura de expectativa e preocupação entre os traders. Nos últimos dias, os rápidos desenvolvimentos em torno desta situação têm sido meticulosamente observados por muitos, enquanto procuram aproveitar o cenário de notícias em evolução. Continue lendo: Nível de suporte do Bitcoin desperta preocupações entre traders Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoins-support-level-sparks-trader-concerns
BitcoinEthereumNews
2025/09/26 04:04
Todos os ex-presidentes vivos da Fed instam o Supremo Tribunal a rejeitar a licitação de Trump para destituir Lisa Cook
O post Todos os ex-presidentes vivos do FRB instam o Supremo Tribunal a rejeitar a tentativa de Trump de destituir Lisa Cook apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os três ex-presidentes vivos do FRB—Alan Greenspan, Ben Bernanke e Janet Yellen—apresentaram um documento ao Supremo Tribunal na quinta-feira, pedindo aos juízes que bloqueiem a tentativa do Presidente Donald Trump de remover a Governadora do FRB Lisa Cook do seu cargo. O documento alertou que demitir Lisa durante um desafio legal em curso iria "ameaçar essa independência e erodir a confiança pública no FRB." Eles não foram os únicos que assinaram. O documento foi apoiado por uma ampla linha bipartidária de grandes nomes económicos, incluindo ex-Secretários do Tesouro Robert Rubin, Larry Summers, Hank Paulson, Jack Lew e Timothy Geithner. Eles disseram que a independência do FRB, concedida dentro dos limites estabelecidos pelo Congresso, era uma "característica crítica do nosso sistema monetário nacional." Eles argumentaram que o Tribunal não deveria permitir que a Casa Branca interferisse nisso. Lisa é atualmente o alvo de um esforço da Casa Branca para remodelar a posição do FRB sobre as taxas de juros. Trump quer cortes nas taxas rapidamente, e Lisa tem estado no caminho. Esse é o pano de fundo para o impulso do presidente em removê-la. Sua administração está alegando que ele tinha "causa" para demiti-la, com base em acusações de fraude hipotecária apresentadas em agosto por Bill Pulte, chefe da Autoridade Federal de Financiamento Habitacional e um dos aliados próximos de Trump. Trump enfrenta bloqueio legal na campanha de demissão contra a funcionária do FRB Lisa Cook, que negou veementemente as acusações de Pulte, não foi acusada de nada. Nada pegou. A NBC News revisou documentos em setembro que pareciam contradizer completamente as alegações de fraude. Mas apesar de não haver acusações formais, Trump ainda pressionou. Dois tribunais federais já bloquearam a tentativa de remoção. Trump não recuou—ele escalou o assunto para o Supremo Tribunal. Sua administração quer luz verde para demitir Lisa imediatamente. Em documentos judiciais, o Procurador-Geral D. John Sauer disse que a decisão anterior do juiz de pausar a demissão foi "interferência judicial...
BitcoinEthereumNews
2025/09/26 03:45
DDC Enterprise adquire mais 50 Bitcoin, holdings totais em 1.058 BTC
A publicação DDC Enterprise adquire mais 50 Bitcoin, holdings totais em 1.058 BTC apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões DDC Enterprise adquiriu mais 50 Bitcoin, elevando seu total para 1.058 BTC. A posição da empresa é 45ª no Ranking Bitcoin 100. DDC Enterprise, uma empresa pública com sede nos EUA, adquiriu mais 50 Bitcoin hoje, elevando seus holdings totais para 1.058 BTC e fortalecendo sua posição para 45º no Ranking Bitcoin 100. A empresa expandiu rapidamente seu tesouro de Bitcoin desde maio de 2025, alcançando um rendimento de 1.798% em sua estratégia no início de setembro. DDC Enterprise pretende atingir 10.000 BTC até o final de 2025 como parte de seu plano de acumulação de tesouro. A adoção corporativa de Bitcoin acelerou nas últimas semanas, com pelo menos cinco empresas adicionando mais de 100 BTC cada na semana que antecedeu 25 de setembro. Empresas públicas coletivamente detêm mais de 1 milhão de BTC, com o principal detentor corporativo Strategy excedendo 639.000 BTC no final de setembro de 2025. Fonte: https://cryptobriefing.com/ddc-enterprise-acquires-50-more-bitcoin-total-holdings-at-1058-btc/
BitcoinEthereumNews
2025/09/26 03:05
CoreWeave aumenta acordo de fornecimento com a OpenAI para 22,4 mil milhões de dólares durante o boom de computação de IA
A publicação "CoreWeave aumenta acordo de fornecimento com OpenAI para $22,4B em meio ao boom da computação de IA" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A CoreWeave adicionou mais $6,5 mil milhões ao seu acordo de fornecimento de computação nuvem com a OpenAI, elevando o valor total da parceria para $22,4 mil milhões. Esta é a terceira grande expansão do acordo em apenas um ano. A primeira foi um acordo de $11,9 mil milhões assinado em março. Depois veio mais $4 mil milhões em maio. Este último movimento mostra até onde ambas as empresas estão indo para garantir o poder de computação necessário para sistemas de IA como o ChatGPT. A atualização surgiu no momento em que a OpenAI anunciou novos locais para o seu projeto de dados "Stargate". A OpenAI disse na terça-feira que está lançando três novas instalações com a Oracle, sua principal parceira de nuvem, num acordo de $300 mil milhões ao longo de vários anos, e mais duas com a SoftBank. Estes cinco novos locais funcionarão junto ao atual site principal da OpenAI em Abilene, Texas, e aos projetos em curso da CoreWeave. De acordo com a OpenAI, tudo isso soma quase 7 gigawatts de capacidade de dados planeada e uma projeção de $400 mil milhões em gastos nos próximos três anos. OpenAI adiciona mais locais, Nvidia aumenta participação A OpenAI disse em uma publicação no blog: "A capacidade combinada destes cinco novos locais—junto com o nosso site principal em Abilene, Texas, e projetos em curso com a CoreWeave—leva o Stargate a quase 7 gigawatts de capacidade planeada e mais de $400 mil milhões em investimento nos próximos três anos." Esse não é o limite. A OpenAI está visando 10 gigawatts no total e pode gastar até $500 mil milhões para chegar lá. Estes números estão muito além do que qualquer pessoa pensava ser possível há apenas um ano. As ações da CoreWeave (CRWV.O) reagiram ao anúncio reduzindo as perdas iniciais de negociação. Acabou por cair cerca de 4% nas horas de pré-mercado. A Reuters foi a primeira a reportar a nova expansão. Enquanto isso, a Nvidia está se aprofundando nesta situação. Anunciou planos esta semana para investir até $100...
BitcoinEthereumNews
2025/09/26 02:30
Estado dos EUA de Ohio aprova pagamentos em Bitcoin enquanto legisladores consideram reserva de criptomoedas
A publicação "Estado americano de Ohio aprova pagamentos em Bitcoin enquanto legisladores consideram reserva cripto" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. BitcoinRegulations 25 de setembro de 2025 | 19:00 Ohio está emergindo como um dos estados americanos mais agressivos na adoção de ativos digitais, combinando política, pagamentos e estratégia de investimento de longo prazo. O marco mais recente ocorreu esta semana quando o Conselho de Depósito do estado autorizou um fornecedor para processar pagamentos em criptomoeda para taxas e serviços públicos, abrindo caminho para que os residentes paguem em Bitcoin e outros ativos digitais. O Secretário de Estado Frank LaRose, que tem defendido a mudança desde a primavera, chamou-a de um passo ousado para manter Ohio competitivo. Ele observou que seu escritório processa centenas de milhares de transações anualmente e disse que a demanda por uma opção cripto tem crescido constantemente. "Estamos prontos para ser os primeiros", disse LaRose, enquadrando a iniciativa como parte de um esforço mais amplo para atrair empresas e modernizar as finanças públicas. O lançamento dos pagamentos ocorre junto com uma série de atividades legislativas. O Projeto de Lei 116, aprovado no início deste mês, reduziu a carga tributária sobre os proprietários de cripto, enquanto a Lei de Fundamentos da Blockchain visa impedir que governos locais restrinjam o uso de ativos digitais. Juntas, as medidas são projetadas para normalizar transações cripto cotidianas em todo o estado. Talvez o debate mais observado de perto se concentre no Projeto de Lei 18 - a Lei de Reserva Estratégica de Criptomoeda de Ohio. Patrocinado pelo Rep. Steve Demetriou, autorizaria o tesoureiro do estado a alocar até 10% de certos fundos em criptomoedas líderes como Bitcoin. Se adotado, Ohio estaria entre os primeiros estados a estabelecer formalmente uma reserva de Bitcoin. Nacionalmente, a ideia está ganhando força. Quase todos os estados americanos introduziram alguma forma de proposta de reserva estratégica, com Arizona, Texas e New Hampshire liderando o movimento. Michigan, após meses de inação, recentemente avançou com sua própria legislação. Defensores como Dennis Porter do Fundo de Ação Satoshi dizem que esses movimentos sinalizam uma mudança na forma como os governos veem os ativos digitais...
BitcoinEthereumNews
2025/09/26 02:00
Minerador de Bitcoin fecha acordo de centro de dados de IA de 3 mil milhões de dólares com empresa apoiada pela Google
O post Minerador de Bitcoin Fecha Acordo de Centro de Dados de IA de $3 Biliões com Empresa, Apoiado pela Google apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 25 de setembro de 2025 | 18:05 A Cipher Mining garantiu um dos seus maiores acordos até à data, assinando uma parceria de uma década com a Fluidstack para alimentar infraestruturas de computação de alto desempenho (HPC) de próxima geração. O acordo, avaliado em aproximadamente $3 biliões, verá a Cipher fornecer 168 megawatts (MW) de capacidade de TI no seu local de Barber Lake no Texas até setembro de 2026. O local, que se situa em 587 acres e tem o potencial de escalar até 500 MW, será dedicado a servir cargas de trabalho de IA e necessidades de computação empresarial. Se ambas as opções de extensão de cinco anos forem exercidas, o acordo poderá gerar até $7 biliões em receita para a Cipher. Adicionando ao impulso, a Google comprometeu-se a garantir $1,4 biliões das obrigações de arrendamento da Fluidstack, uma medida projetada para apoiar o financiamento para a construção massiva. Em troca, a Google obterá garantias representando cerca de 5,4% de participação acionária na Cipher. Apesar do acordo, a Cipher manterá a propriedade total do projeto e buscará mercados de capitais para financiamento adicional conforme necessário. O CEO da Cipher, Tyler Page, descreveu o acordo como um "passo transformador" que posiciona a empresa como um grande player na indústria de centros de dados de IA. Ele acrescentou que o acordo deverá ser o primeiro de muitos à medida que a demanda por infraestrutura HPC continua a subir. Para a Fluidstack, a parceria reflete seu impulso para fornecer capacidade de computação em escala para empresas de tecnologia líderes. O cofundador César Maklary disse que a colaboração garante infraestrutura crítica para empresas de IA que dependem de poder computacional em constante expansão. A Cipher está atualmente avançando com um pipeline de 2,4 gigawatts de projetos de centros de dados, priorizando locais para implantações de HPC junto com suas operações existentes de mineração de Bitcoin. Com o apoio da Google e os compromissos da Fluidstack, a empresa sinalizou sua intenção de se tornar uma força central na corrida de centros de dados de IA. Fonte As informações fornecidas neste artigo são para...
BitcoinEthereumNews
2025/09/26 01:15
Espera-se que o Banxico corte as taxas em 25 pontos base – BBH
O post Banxico deve cortar taxas em 25bps – BBH apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Espera-se amplamente que o banco central do México reduza a taxa de política monetária em 25bps para 7,50%, já que a inflação permanece abaixo da projeção do terceiro trimestre, enquanto os fundamentos sólidos do país, incluindo taxas reais positivas e contas correntes equilibradas, continuam a apoiar o MXN, relatam os analistas de FX do BBH. Os fundamentos permanecem favoráveis para o MXN "Espera-se amplamente que o banco central do México (Banxico) reduza a taxa de política monetária em 25bps para 7,50% (20:00 Londres, 15:00 Nova York). A inflação geral do México (3,57% em agosto e 3,51% em julho) está abaixo da projeção do Banxico para o terceiro trimestre de 3,8% e argumenta por um afrouxamento adicional. Na última reunião de 7 de agosto, o Banxico votou 4-1 para cortar a taxa de política monetária em 25bps para 7,75%." "O dissidente, Jonathan Heath, favoreceu manter as taxas inalteradas por uma segunda reunião consecutiva. O panorama geral permanece positivo para o MXN. O México tem taxas de juros reais positivas, uma conta corrente que está aproximadamente em equilíbrio e fluxos líquidos sólidos de IDE." Fonte: https://www.fxstreet.com/news/banxico-expected-to-cut-rates-25bps-bbh-202509250943
BitcoinEthereumNews
2025/09/26 00:48
Apple adiciona funcionalidade Bitcoin ao iMessage, impulsiona adoção da melhor carteira
A publicação "Apple Adiciona Funcionalidade Bitcoin ao iMessage, Impulsiona Adoção da Best Wallet" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O iMessage agora é capaz de processar transmissões diretas de Bitcoin depois que um juiz dos EUA ordenou à Apple que afrouxasse suas restrições sobre pagamentos cripto em aplicativos. A Macadamia Wallet lançou uma atualização em 23 de setembro que permite aos usuários enviar pagamentos eCash Bitcoin usando o protocolo Cashu, uma camada baseada na Rede Lightning para Bitcoin, diretamente pelo iMessage. Ainda é uma funcionalidade relativamente nova, mas futuras carteiras digitais poderiam fazer uso intensivo do iMessage como mecanismo de transferência direta. Por sua vez, isso impulsionaria a adoção de cripto para usuários de celular como um todo, levando a maiores entradas no mercado cripto. Vamos analisar uma carteira digital existente focada em dispositivos móveis, a Best Wallet, que torna o processo de compra de cripto em celulares perfeito. Também discutiremos como o Token Best Wallet ($BEST) melhora essa experiência, mas primeiro vamos examinar a posição atual da Apple em relação às criptomoedas. A Apple Entrará na Corrida Cripto? A Apple ainda não oferece oficialmente serviços cripto através do iOS, dependendo de terceiros para fornecer suporte cripto. Até maio de 2025, os desenvolvedores não podiam oferecer funcionalidades através de aplicativos iOS que exigissem cripto para desbloquear. Além disso, a Apple exigia uma comissão de 30% das taxas de blockchain para transações enviadas usando aplicativos Apple. Sem uma entrada polida no mercado cripto, a Apple corre o risco de ficar atrás dos concorrentes. Os telefones Galaxy da Samsung já suportam carteiras cripto de hardware e o Google geralmente adotou uma abordagem mais permissiva para aplicativos cripto na loja Google Play. No entanto, a vasta base de usuários e integração do ecossistema da Apple poderia jogar massivamente a seu favor se o gigante da tecnologia conseguir desenvolver um sistema de pagamento cripto interno que se sincronize com o Apple Pay. Enquanto isso, soluções de carteira móvel de terceiros como a Best Wallet estão dominando o mercado. Vamos discutir como a Best Wallet está fornecendo serviços cripto fáceis de usar na ausência de um aplicativo oficial de carteira cripto da Apple, bem como...
BitcoinEthereumNews
2025/09/26 00:43
