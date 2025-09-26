BlockDAG Lidera Enquanto Pepeto, Bitcoin Hyper, Snorter E Maxi Doge Constroem Força

O post BlockDAG Lidera Enquanto Pepeto, Bitcoin Hyper, Snorter e Maxi Doge Ganham Força apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 26 de setembro de 2025 | 01:42 As pré-vendas são mais uma vez a forma mais discutida de entrar no mundo cripto, dando aos investidores posições antecipadas antes dos tokens serem listados nas exchanges. 2025 está repleto de atividade de pré-venda, mas apenas alguns parecem concorrentes sérios que merecem atenção. BlockDAG está a ganhar manchetes com uma captação recorde, Pepeto está a dominar os holofotes dos memes com staking e uma exchange demo ao vivo, enquanto Bitcoin Hyper, Snorter e Maxi Doge adicionam cada um o seu próprio ângulo. Juntos, estes nomes formam a lista dos melhores pré-vendas de criptomoedas a considerar agora. BlockDAG: Captação Recorde Redefine 2025 BlockDAG está a reescrever o guião das pré-vendas. Com quase 410 milhões de dólares angariados e mais de 26,3 mil milhões de BDAG vendidos, o projeto mostra o tipo de ritmo sobre o qual os rivais apenas falam. O preço atual é de $0,0013, e essa janela não permanecerá aberta. Com uma estreia confirmada na exchange a $0,05, os compradores de hoje garantem um ROI projetado de 3.746% na listagem. Alguns analistas até sugerem uma meta de longo prazo de $1. O ecossistema já está ativo: 312.000 detentores, 3 milhões de mineradores móveis na aplicação X1 e quase 20.000 mineradores ASIC enviados mundialmente. Adicione o lançamento da Testnet Awakening, e o BlockDAG está a provar que a infraestrutura é mais do que hype. Ainda assim, enquanto o BlockDAG vence em escala, o Pepeto vence em acessibilidade e cultura. A apenas $0,000000155, o Pepeto combina potencial impulsionado por memes com recompensas de staking de 226% e uma história ligada à sua rivalidade com o Pepe, uma das maiores marcas de meme coins. Bitcoin Hyper: Estendendo o Manual do Bitcoin Bitcoin Hyper (HYPER) angariou mais de 15 milhões de dólares, com tokens a $0,012905. Apresenta-se como uma Layer-2 de alta velocidade para Bitcoin, combinando zk-rollups com throughput semelhante ao da Solana. Os apoiantes ganham entre 72-76% de APY, e o roteiro visa integração DeFi juntamente com suporte a contratos inteligentes. Analistas especulam que o Hyper poderia registar ganhos de 100x se a execução for bem-sucedida. No entanto, a competição de Layer-2s estabelecidas é intensa, e a adoção não é...