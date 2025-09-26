2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
POP Culture expande participações em Bitcoin para lançamento de fundo de 100 milhões de dólares

POP Culture expande participações em Bitcoin para lançamento de fundo de 100 milhões de dólares

O post POP Culture Expande Participações em Bitcoin para Lançamento de Fundo de $100M apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: POP Culture planeia aumentar o seu tesouro de Bitcoin. Visa acumular 1.000 BTC para o lançamento do fundo. $33 milhões já gastos na compra de 300 BTC. A POP Culture, cotada na Nasdaq, anunciou planos para expandir o seu tesouro de Bitcoin para 1.000 BTC, aproveitando um Fundo Cripto Pop de $100 milhões, após uma recente compra de 300 Bitcoins por $33 milhões. Esta medida sinaliza um aumento na adoção corporativa de Bitcoin, potencialmente impactando a dinâmica do mercado e a perceção dos investidores sobre ativos digitais como reservas de tesouro viáveis. Alocação de $33M em Bitcoin da POP Culture: Caminho para 1.000 BTC O movimento estratégico da POP Culture para reforçar o seu tesouro de Bitcoin prepara o terreno para estabelecer o seu Fundo Cripto Pop de $100 milhões. A empresa comprou 300 BTC por $33 milhões, destacando o primeiro passo neste plano. O fundo visa fortalecer a estratégia de ativos digitais da empresa. Esta expansão marca um compromisso significativo com o financiamento de ativos digitais. Tais movimentos sublinham o papel crescente que o Bitcoin desempenha como um ativo-chave na gestão de tesouraria corporativa. A meta de 1.000 BTC demonstra uma postura assertiva em relação ao investimento em criptomoedas. Jane Zhang, CEO, POP Culture, "A Pop Culture Inc. adquiriu 300 Bitcoin por um preço de compra agregado de $33 milhões como parte da sua gestão de tesouraria e do lançamento do Fundo Cripto Pop." Arquivos SEC EDGAR 8-K. Os observadores do mercado têm amplamente acolhido esta iniciativa, notando o seu potencial para inspirar estratégias semelhantes entre outras empresas públicas. Embora não tenham surgido citações diretas de figuras proeminentes, o sentimento alinha-se com uma aceitação crescente do Bitcoin no planeamento financeiro corporativo. Contexto do Mercado de Bitcoin em Meio a Grandes Investimentos Corporativos Sabia que? As aquisições significativas de Bitcoin pela MicroStrategy e Tesla em 2020-2021 levaram a um otimismo reforçado do mercado e inspiraram outros investimentos corporativos, ilustrando o impacto transformador de tais decisões estratégicas. De acordo com o CoinMarketCap, o Bitcoin (BTC) atualmente é negociado a $109.470,96 com uma capitalização de mercado de $2,18 triliões. O Bitcoin detém uma...
Zypher Network
POP$0.00483+3.13%
FUND
FUND$0.01383-29.79%
BRC20.COM
COM$0.012555+24.15%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/26 08:14
Compartilhar
Empresas com tesouraria em Bitcoin arriscam quedas adicionais de 55% no preço das ações

Empresas com tesouraria em Bitcoin arriscam quedas adicionais de 55% no preço das ações

A publicação "Empresas com tesouraria em Bitcoin arriscam quedas adicionais de 55% no preço das ações" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Empresas com tesouraria em Bitcoin (BTC) que levantaram capital através de acordos PIPE (investimento privado em capital aberto) enfrentam pressão crescente à medida que os preços das ações gravitam em direção aos seus níveis de emissão com desconto, criando potenciais perdas de até 55% para os investidores atuais. De acordo com um relatório de 25 de setembro da CryptoQuant, o padrão parece consistente em várias empresas que usaram PIPEs para financiar compras de Bitcoin. A Kindly MD experimentou o exemplo mais dramático, subindo 18,5 vezes de $1,88 para uma alta intradia de $34,77 após seu anúncio PIPE de maio a $1,12 por ação. No entanto, a ação colapsou 97% para $1,16, essencialmente igualando seu preço PIPE, com mais da metade do declínio ocorrendo em um único dia após as ações PIPE serem desbloqueadas para negociação. Outras ações de tesouraria de Bitcoin mostram trajetórias semelhantes. A Strive (ASST) negocia a $3,00, uma queda de 78% em relação ao seu máximo de 2025, enquanto seu preço PIPE está em $1,35. Esta diferença sugere um potencial declínio de 55% se as ações voltarem ao nível de emissão. A pressão pode intensificar-se no próximo mês quando os investidores PIPE da ASST se tornarem elegíveis para vender suas participações. A Cantor Equity Partners enfrenta risco comparável, negociando a $19,74 em comparação com seu preço PIPE de capital comum de $10,00. O potencial declínio de 50% reflete o desconto substancial incorporado nessas colocações privadas. Algumas empresas já negociam abaixo de seus níveis PIPE. A Empery Digital negocia a $7,94, representando um desconto de 21% em relação ao seu preço PIPE de $10,00. A ação atingiu o pico de $11,37 em 13 de agosto antes de cair para até $6,50, marcando uma queda de 42%. A capitalização de mercado da empresa caiu abaixo do valor de suas participações em Bitcoin. Empresas com tesouraria em Bitcoin dependem de PIPEs porque precisam acessar rapidamente grandes blocos de capital para executar suas estratégias, muitas vezes sem acesso a financiamento tradicional ou receita operacional suficiente. Esses acordos oferecem velocidade e flexibilidade, mas criam diluição significativa e potencial pressão de venda uma vez que a revenda...
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/26 08:08
Compartilhar
Arrecadação de $408M da BlockDAG Põe Bitcoin Hyper, Pepenode e Pepeto à Prova em 2025, Para a Melhor Cripto Para Comprar Agora

Arrecadação de $408M da BlockDAG Põe Bitcoin Hyper, Pepenode e Pepeto à Prova em 2025, Para a Melhor Cripto Para Comprar Agora

Bitcoin Hyper está a promover velocidade e segurança como uma Layer-2 do Bitcoin. Pepenode está a apostar no regresso das meme coins com token gamificado [...] O post A angariação de $408M da BlockDAG colocou Bitcoin Hyper, Pepenode e Pepeto à prova em 2025, para a melhor cripto para comprar agora apareceu primeiro no Coindoo.
Hyperlane
HYPER$0.20539+3.21%
Nowchain
NOW$0.00355-12.99%
Solayer
LAYER$0.3054+3.63%
Compartilhar
Coindoo2025/09/26 07:42
Compartilhar
Atividade social aumenta em todo o ecossistema de DAOs enquanto a HYPE DAO conquista o primeiro lugar com 3,2 milhões de interações

Atividade social aumenta em todo o ecossistema de DAOs enquanto a HYPE DAO conquista o primeiro lugar com 3,2 milhões de interações

As DAOs continuam a desempenhar uma função cada vez mais essencial no ecossistema de criptomoedas. Aqui está uma lista das DAOs mais ativas em todo o ecossistema cripto.
Hyperliquid
HYPE$39.79+5.40%
DAO Maker
DAO$0.09+6.38%
CROWN
CROWN$0.0463--%
Compartilhar
Blockchainreporter2025/09/26 07:30
Compartilhar
Bitwise apresenta S-1 para ETF spot HYPE

Bitwise apresenta S-1 para ETF spot HYPE

A publicação "Bitwise apresenta S-1 para ETF spot HYPE" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais destaques: A Bitwise apresentou um S-1 à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos para lançar um ETF spot que detém o token HYPE da Hyperliquid. O ETF proposto visa fornecer exposição ao HYPE através de contas de corretagem tradicionais com a Coinbase Custody como custodiante. A Bitwise Asset Management apresentou uma declaração de registro S-1 à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos para um trust spot que deterá HYPE, o token nativo da Exchange descentralizada (DEX) perpétua Hyperliquid. O veículo é estruturado para refletir o valor do token através de um preço de referência de Ativo Líquido diário. O trust foi projetado para dar aos investidores exposição ao HYPE através de contas de corretagem tradicionais sem gerenciar diretamente o ativo. Espera-se que a Coinbase Custody Trust Company atue como custodiante, enquanto a Bitwise Investment Advisers atuará como patrocinadora. De acordo com o registro, as ações serão criadas e resgatadas em grandes blocos por participantes autorizados, espelhando a estrutura dos ETFs spot de Bitcoin. O trust não usará derivativos ou alavancagem, concentrando-se exclusivamente em participações fisicamente respaldadas de HYPE. O HYPE subiu 4% com a notícia, sendo negociado a $42,5 no momento da publicação. Fonte: https://cryptobriefing.com/spot-hype-etf-filing/
1
1$0.004743+25.14%
Hyperliquid
HYPE$39.79+5.40%
BRC20.COM
COM$0.012555+24.15%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/26 07:05
Compartilhar
Curve DAO aprova linha de crédito de 60 milhões de dólares em crvUSD para pools de Bitcoin de Yield Farming

Curve DAO aprova linha de crédito de 60 milhões de dólares em crvUSD para pools de Bitcoin de Yield Farming

O post Curve DAO Aprova Linha de Crédito de $60M em crvUSD para Pools de Bitcoin da Yield Basis apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Organização Autônoma Descentralizada (DAO) da Curve aprovou uma proposta para fornecer à Yield Basis, um novo protocolo desenvolvido pelo fundador da Curve, Michael Egorov, uma linha de crédito de $60 milhões em stablecoin crvUSD antes do lançamento da sua mainnet. A votação abriu caminho para a Yield Basis introduzir pools de liquidez focados em Bitcoin, projetados para eliminar perdas impermanentes — quando ativos em um pool de liquidez caem de valor em comparação com simplesmente mantê-los. O protocolo também visa desbloquear oportunidades de rendimento em Bitcoin (BTC) em finanças descentralizadas (DeFi). De acordo com o plano, três pools, incluindo WBTC, cbBTC e tBTC, serão lançados no Ethereum usando a arquitetura de market maker automatizado (AMM) da Yield Basis. A Curve Finance disse que os pools terão inicialmente um limite máximo de $10 milhões. A iniciativa visa expandir o ecossistema da Curve, incorporando sua stablecoin nativa mais profundamente na infraestrutura DeFi. Também visa aumentar os potenciais fluxos de taxas para os detentores de tokens veCRV, a versão de voto-escrow do CRV, token de governança da Curve Finance. O Cointelegraph entrou em contato com a Curve para obter mais informações, mas não havia recebido resposta até a publicação. Proposta da Curve para criar uma linha de crédito crvUSD para a Yield Basis. Fonte: Curve Finance Preocupações sobre controle de risco, tokenomics e responsabilidade Nem todos os membros da Curve DAO receberam bem a proposta. Em 18 de setembro, a figura pseudônima das redes sociais Small Cap Scientist disse que o plano expôs a Curve a riscos significativos. Em uma postagem no X, o usuário disse que o plano é "extremamente extrativo" para a DAO. Ele alertou que nenhum terceiro havia avaliado os riscos econômicos da Yield Basis e que os $60 milhões não tinham limites vinculados ao Valor Total Bloqueado (TVL) do crvUSD. Ele também disse que um hack no novo protocolo poderia deixar a Curve com a responsabilidade pelos fundos drenados. O membro da comunidade também levantou preocupações sobre a transparência em torno dos investidores iniciais da Yield Basis e tokenomics incompletos, dizendo que...
DAO Maker
DAO$0.09+6.38%
Line Protocol
LINE$0.0000344-9.94%
BRC20.COM
COM$0.012555+24.15%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/26 06:46
Compartilhar
BlockDAG Lidera Enquanto Pepeto, Bitcoin Hyper, Snorter E Maxi Doge Constroem Força

BlockDAG Lidera Enquanto Pepeto, Bitcoin Hyper, Snorter E Maxi Doge Constroem Força

O post BlockDAG Lidera Enquanto Pepeto, Bitcoin Hyper, Snorter e Maxi Doge Ganham Força apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 26 de setembro de 2025 | 01:42 As pré-vendas são mais uma vez a forma mais discutida de entrar no mundo cripto, dando aos investidores posições antecipadas antes dos tokens serem listados nas exchanges. 2025 está repleto de atividade de pré-venda, mas apenas alguns parecem concorrentes sérios que merecem atenção. BlockDAG está a ganhar manchetes com uma captação recorde, Pepeto está a dominar os holofotes dos memes com staking e uma exchange demo ao vivo, enquanto Bitcoin Hyper, Snorter e Maxi Doge adicionam cada um o seu próprio ângulo. Juntos, estes nomes formam a lista dos melhores pré-vendas de criptomoedas a considerar agora. BlockDAG: Captação Recorde Redefine 2025 BlockDAG está a reescrever o guião das pré-vendas. Com quase 410 milhões de dólares angariados e mais de 26,3 mil milhões de BDAG vendidos, o projeto mostra o tipo de ritmo sobre o qual os rivais apenas falam. O preço atual é de $0,0013, e essa janela não permanecerá aberta. Com uma estreia confirmada na exchange a $0,05, os compradores de hoje garantem um ROI projetado de 3.746% na listagem. Alguns analistas até sugerem uma meta de longo prazo de $1. O ecossistema já está ativo: 312.000 detentores, 3 milhões de mineradores móveis na aplicação X1 e quase 20.000 mineradores ASIC enviados mundialmente. Adicione o lançamento da Testnet Awakening, e o BlockDAG está a provar que a infraestrutura é mais do que hype. Ainda assim, enquanto o BlockDAG vence em escala, o Pepeto vence em acessibilidade e cultura. A apenas $0,000000155, o Pepeto combina potencial impulsionado por memes com recompensas de staking de 226% e uma história ligada à sua rivalidade com o Pepe, uma das maiores marcas de meme coins. Bitcoin Hyper: Estendendo o Manual do Bitcoin Bitcoin Hyper (HYPER) angariou mais de 15 milhões de dólares, com tokens a $0,012905. Apresenta-se como uma Layer-2 de alta velocidade para Bitcoin, combinando zk-rollups com throughput semelhante ao da Solana. Os apoiantes ganham entre 72-76% de APY, e o roteiro visa integração DeFi juntamente com suporte a contratos inteligentes. Analistas especulam que o Hyper poderia registar ganhos de 100x se a execução for bem-sucedida. No entanto, a competição de Layer-2s estabelecidas é intensa, e a adoção não é...
Hyperlane
HYPER$0.20539+3.21%
DOGE
DOGE$0.20868+8.33%
BRC20.COM
COM$0.012555+24.15%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/26 06:42
Compartilhar
Bitcoin e altcoins experimentam grande queda – Qual é a razão por trás da descida? Aqui estão as liquidações e os dados mais recentes

Bitcoin e altcoins experimentam grande queda – Qual é a razão por trás da descida? Aqui estão as liquidações e os dados mais recentes

O post Bitcoin e Altcoins Experimentam Grande Queda – Qual é a Razão Por Trás da Queda? Aqui Estão as Liquidações e os Dados Mais Recentes apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado de criptomoedas experimentou uma queda acentuada nas últimas 24 horas. Analistas acreditam que este recuo de mercado resulta de investidores fechando posições após a decisão de taxa de juros do Fed, usando uma abordagem de "venda da notícia". Bitcoin (BTC) caiu 4,28% para $108.936, enquanto Ethereum (ETH) caiu 8,28% para $3.839. A pressão de venda se espalhando pelo mercado também foi sentida entre as altcoins, com Solana (SOL) caindo 9,46%, BNB caindo 6,11%, e XRP caindo 6,90%. Gráfico mostrando a queda no preço do ETH. As liquidações em todo o mercado excederam $1,1 bilhão nas últimas 24 horas. Posições de long representaram $1,03 bilhão, enquanto posições de short representaram $72,3 milhões. As maiores liquidações foram vistas em ETH ($420,85 milhões), enquanto Bitcoin viu $268,61 milhões e Solana viu $73,65 milhões em liquidações. Gráfico mostrando liquidações no mercado de criptomoedas nas últimas 24 horas. A capitalização total do mercado de criptomoedas caiu abaixo de $3,73 trilhões, enquanto o Índice de Medo e Ganância, que mede o sentimento do investidor, caiu para 44 e entrou em território de "medo". *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga nossa conta no Telegram e Twitter agora para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/bitcoin-and-altcoins-experience-major-decline-whats-the-reason-behind-the-drop-here-are-the-liquidations-and-latest-data/
Major
MAJOR$0.11714+32.55%
SphereX
HERE$0.00021+0.47%
BRC20.COM
COM$0.012555+24.15%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/26 06:34
Compartilhar
Google investe em minerador de Bitcoin Cipher Mining através de acordo de IA de 3 mil milhões de dólares

Google investe em minerador de Bitcoin Cipher Mining através de acordo de IA de 3 mil milhões de dólares

A Google garantiu uma participação de 5,4% na empresa de mineração de Bitcoin Cipher Mining como parte de um enorme acordo de infraestrutura de inteligência artificial anunciado em 25 de setembro de 2025.
Sleepless AI
AI$0.0847+5.61%
Particl
PART$0.2655+0.11%
Compartilhar
Brave Newcoin2025/09/26 06:30
Compartilhar
$0.782 Chave para $0.731 Alvo

$0.782 Chave para $0.731 Alvo

O post $0.782 Chave para o Alvo de $0.731 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais insights: ADA mantém-se perto do suporte de $0.782; uma quebra pode ativar movimento em direção à zona de $0.731. O canal descendente permanece intacto com resistência em $0.814 e $0.8244 limitando o movimento ascendente. Níveis de Retração de Fibonacci em $0.731 e $0.713 podem atuar como suporte se $0.782 não se mantiver. Iminente Quebra do ADA: $0.782 Chave para o Alvo de $0.731 Cardano (ADA) estava sendo negociado em torno de $0.7842, com a ação do preço logo acima de uma zona de suporte chave em $0.782. Uma queda abaixo deste nível marcaria uma mudança na estrutura, potencialmente ativando um movimento em direção a $0.731. Este nível alinha-se com a extensão de Fibonacci 1.0, frequentemente usada para mapear alvos de baixa baseados em ondas. O cenário que mantém esta estrutura intacta permanece em jogo, mas a pressão está aumentando. O gráfico mostra o preço estagnando perto do suporte horizontal, e o intervalo está se estreitando. Por enquanto, $0.782 continua atuando como um pivô. Um fechamento abaixo dele pode mudar a direção de curto prazo. Preço Move-se Dentro de Canal Definido O gráfico de 1 hora ADA/USDT mostra a ação do preço movendo-se dentro de um canal descendente. Duas linhas de tendência paralelas têm sido respeitadas desde o final da semana passada. ADA recentemente saltou da linha de tendência inferior perto de $0.7879. Isso sugere que o canal permanece ativo e está sendo observado para configurações de negociação. A resistência na parte superior situa-se perto de $0.814 e $0.8244. Estes níveis também correspondem a rejeições anteriores e ao topo do intervalo atual. Um fechamento acima do limite superior desafiaria a tendência atual e abriria espaço para recuperação de curto prazo. Zonas Inferiores Mapeiam Próximos Passos Se ADA quebrar abaixo de $0.782, a próxima área de interesse é $0.731. Este nível é suportado pela estrutura de preço anterior e confluência de Fibonacci. Mais queda, se sustentada, poderia levar ADA em direção ao intervalo de $0.713 a $0.700, que se manteve no início de setembro e viu o retorno dos compradores. Níveis em torno de $0.747 a $0.718 também permanecem mapeados como zonas de suporte secundárias. Estas zonas...
BRC20.COM
COM$0.012555+24.15%
Cardano
ADA$0.6893+5.51%
NEAR
NEAR$2.467+4.35%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/26 04:59
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.

Dell Technologies Inc. ($DELL) Ações: CEO Michael Dell vende mil milhões em Participações / Ações à medida que a atividade interna aumenta