'Bitcoin é o próximo': Peter Schiff critica Ethereum em território de mercado baixista

O post 'Bitcoin Is Next': Peter Schiff Critica Ethereum em Território de Mercado baixista apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Ethereum caiu abaixo de $4.000 na quinta-feira, iniciando um mercado baixista técnico e fazendo Peter Schiff soar o alarme mais uma vez. O movimento tirou mais de 20% do ETH em relação ao seu pico de agosto, quando o token brevemente tocou $4.850 e marcou a correção mais acentuada desde o início do verão. A venda piorou quando o ETH atingiu $4.150. Uma sessão pesada arrastou a principal altcoin para a zona de $3.930, cancelando semanas de ganhos e prejudicando as compras de tesouraria corporativa que haviam sido promovidas como uma força estabilizadora. ETH/USD por TradingView A última quebra significa que estamos agora observando se a segunda maior criptomoeda pode encontrar um piso acima da banda de suporte de $3.800, ou se vai cair ainda mais. Peter Schiff ataca novamente Schiff, que sempre foi cauteloso sobre as altas das criptomoedas, disse que a reversão do Ethereum estava ligada ao Bitcoin. Em suas palavras, o declínio do ETH é um sinal de que o mercado cripto se tornou baixista, e o BTC está prestes a ser o próximo ativo a cair. Ethereum acabou de cair abaixo de $4.000. Apesar de todas as compras da empresa Tesouraria Ethereum, a criptomoeda #2 está agora em um mercado baixista oficial, com queda de 20% em relação ao seu recorde histórico de agosto. Bitcoin é o próximo. — Peter Schiff (@PeterSchiff) 25 de setembro de 2025 Para os traders, o relatório é sobre mais do que apenas a crítica de Schiff. Também é sobre os números no gráfico. Ethereum está sendo negociado nos mesmos níveis que estava no início de agosto, e está claro que o momentum está quebrado agora. Isso significa que os dois maiores ativos digitais podem ter problemas para se manterem até o final de 2025. A queda do Ethereum deu a Schiff mais uma manchete. A grande questão agora é se o Bitcoin seguirá o mesmo caminho. Fonte: https://u.today/bitcoin-is-next-peter-schiff-slams-ethereum-into-bear-market-territory