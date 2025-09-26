Exchange MEXC
/
Notícias sobre criptomoedas
/
2025-10-13 Monday
Notícias sobre criptomoedas
Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Plume domina o mercado, diz Tiger Research
A publicação Plume Domina o Mercado, Diz Tiger Research apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Ativos Reais Tokenizados: Plume Domina o Mercado, Diz Tiger Research Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoeda Ativos Reais Tokenizados: Plume Domina o Mercado, Diz Tiger Research Fonte: https://bitcoinworld.co.in/plume-dominates-tokenized-assets/
PLUME
$0,08512
+0,33%
COM
$0,012555
+24,15%
REAL
$0,07143
+1,97%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/26 12:42
Compartilhar
Beta do Ouinex está oficialmente ao vivo; Eis porque mais de 2.000 utilizadores se inscreveram em menos de 24 horas
Ouinex, a plataforma de negociação de próxima geração apoiada por uma comunidade de mais de 10.000 traders de retalho, lançou oficialmente a sua Beta Pública. Nas primeiras 24 horas da campanha Beta Pública da Ouinex, mais de 2.000 utilizadores registaram-se, com a maioria já a utilizar o SocialFi e negociação demo de diferentes ativos cripto juntamente com ativos tradicionais. "Este [...] O post Ouinex Beta Está Oficialmente Ativo; Eis Por Que Mais de 2.000 Utilizadores Registaram-se em Menos de 24 Horas apareceu primeiro no Live Bitcoin News.
LIVE
$0,00844
+0,71%
HERE
$0,00021
+0,47%
WHY
$0,00000002216
-32,72%
Compartilhar
LiveBitcoinNews
2025/09/26 12:40
Compartilhar
Desbloqueando uma era revolucionária para as finanças descentralizadas
A publicação Desbloqueando Uma Era Revolucionária Para Finanças Descentralizadas apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Treehouse DeFi: Desbloqueando Uma Era Revolucionária Para Finanças Descentralizadas Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Treehouse DeFi: Desbloqueando uma Era Revolucionária para Finanças Descentralizadas Fonte: https://bitcoinworld.co.in/treehouse-defi-revolutionary-era/
ERA
$0,434
+13,70%
COM
$0,012555
+24,15%
DEFI
$0,001298
-6,21%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/26 12:36
Compartilhar
Nove bancos unem-se em stablecoin do euro, visando lançamento na segunda metade de 2026
Nove grandes bancos europeus formaram um consórcio para lançar uma stablecoin baseada em euro compatível com MiCAR na segunda metade do próximo ano. ING, UniCredit e outros bancos europeus estão a unir-se para a Stablecoin. Como anunciado num comunicado de imprensa pelo gigante bancário italiano UniCredit, o banco está a juntar forças com outras oito grandes instituições europeias para lançar [...]
UNITE
$0,0002933
-1,64%
SECOND
$0,0000086
-1,14%
MAJOR
$0,11714
+32,55%
Compartilhar
Bitcoinist
2025/09/26 12:00
Compartilhar
'Bitcoin é o próximo': Peter Schiff critica Ethereum em território de mercado baixista
O post 'Bitcoin Is Next': Peter Schiff Critica Ethereum em Território de Mercado baixista apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Ethereum caiu abaixo de $4.000 na quinta-feira, iniciando um mercado baixista técnico e fazendo Peter Schiff soar o alarme mais uma vez. O movimento tirou mais de 20% do ETH em relação ao seu pico de agosto, quando o token brevemente tocou $4.850 e marcou a correção mais acentuada desde o início do verão. A venda piorou quando o ETH atingiu $4.150. Uma sessão pesada arrastou a principal altcoin para a zona de $3.930, cancelando semanas de ganhos e prejudicando as compras de tesouraria corporativa que haviam sido promovidas como uma força estabilizadora. ETH/USD por TradingView A última quebra significa que estamos agora observando se a segunda maior criptomoeda pode encontrar um piso acima da banda de suporte de $3.800, ou se vai cair ainda mais. Peter Schiff ataca novamente Schiff, que sempre foi cauteloso sobre as altas das criptomoedas, disse que a reversão do Ethereum estava ligada ao Bitcoin. Em suas palavras, o declínio do ETH é um sinal de que o mercado cripto se tornou baixista, e o BTC está prestes a ser o próximo ativo a cair. Ethereum acabou de cair abaixo de $4.000. Apesar de todas as compras da empresa Tesouraria Ethereum, a criptomoeda #2 está agora em um mercado baixista oficial, com queda de 20% em relação ao seu recorde histórico de agosto. Bitcoin é o próximo. — Peter Schiff (@PeterSchiff) 25 de setembro de 2025 Para os traders, o relatório é sobre mais do que apenas a crítica de Schiff. Também é sobre os números no gráfico. Ethereum está sendo negociado nos mesmos níveis que estava no início de agosto, e está claro que o momentum está quebrado agora. Isso significa que os dois maiores ativos digitais podem ter problemas para se manterem até o final de 2025. A queda do Ethereum deu a Schiff mais uma manchete. A grande questão agora é se o Bitcoin seguirá o mesmo caminho. Fonte: https://u.today/bitcoin-is-next-peter-schiff-slams-ethereum-into-bear-market-territory
COM
$0,012555
+24,15%
MOVE
$0,0862
+4,99%
ETH
$4 120
+8,00%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/26 11:29
Compartilhar
Um dreno impressionante de $250M apesar dos esforços da BlackRock
A publicação Um Impressionante Dreno de $250M Apesar dos Esforços da BlackRock apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Fluxo de saída de ETF Bitcoin Spot: Um Impressionante Dreno de $250M Apesar dos Esforços da BlackRock Ir para o conteúdo Início Notícias Crypto Fluxo de saída de ETF Bitcoin Spot: Um Impressionante Dreno de $250M Apesar dos Esforços da BlackRock Fonte: https://bitcoinworld.co.in/spot-bitcoin-etf-outflows-4/
COM
$0,012555
+24,15%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/26 11:03
Compartilhar
Investimento BTC Desencadeia Push de $150M da Silex em IA e Tokenização de RWA
A publicação Investimento em BTC Liberta Push de $150M da Silex em Tokenização de IA e RWA apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Investimento em BTC Liberta Push de $150M da Silex em Tokenização de IA e RWA Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas Investimento em BTC Liberta Push de $150M da Silex em Tokenização de IA e RWA Fonte: https://bitcoinworld.co.in/silex-btc-investment-ai/
BTC
$113 931,4
+1,81%
PUSH
$0,02797
+6,26%
AI
$0,0847
+5,61%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/26 10:39
Compartilhar
Bitcoin, Ethereum, altcoins caem após surpresa do PIB dos EUA; liquidações de $1,1B atingem o mercado
O post Bitcoin, Ethereum, altcoins caem após surpresa do PIB dos EUA; liquidações de $1,1B atingem o mercado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin, Ethereum, altcoins caem após surpresa do PIB dos EUA; liquidações de $1,1B atingem o mercado – CoinJournal Partilhe este artigo Categorias Tags Corretor em Destaque Construa um pórtifolio diversificado com criptomoedas, ações e ETFs — tudo num só lugar. Negocie na principal plataforma mundial de negociação e investimento social Subscreva a nossa newsletter Mantenha-se atualizado com as nossas notícias de criptomoedas 24 horas por dia e em profundidade Utilizamos cookies para personalizar conteúdo e anúncios, fornecer recursos de redes sociais e oferecer uma melhor experiência. Ao continuar a navegar no site ou clicar em "Continuar", está a consentir com o uso de cookies neste site. Continuar Fonte: https://coinjournal.net/news/bitcoin-ethereum-altcoins-tumble-after-us-gdp-surprise-1-1b-liquidations-hit-market/
1
$0,004743
+25,14%
COM
$0,012555
+24,15%
TRADE
$0,08868
+5,91%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/26 10:21
Compartilhar
A volatilidade implícita do Bitcoin atinge o mínimo — Estará o mercado preparado para a próxima grande mudança?
A publicação "A Volatilidade Implícita do Bitcoin Atinge o Preço-piso — Estará o Mercado Preparado Para a Próxima Grande Mudança?" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Volatilidade Implícita do Bitcoin Atinge o Preço-piso — Estará o Mercado Preparado Para a Próxima Grande Mudança? | Bitcoinist.com Cadastre-se para a Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. O meu nome é Godspower Owie, e trabalho para as plataformas de notícias NewsBTC e Bitcoinist. Às vezes gosto de pensar em mim como um explorador, já que gosto de explorar novos lugares, aprender coisas novas, especialmente as valiosas, e conhecer novas pessoas que têm impacto na minha vida, por menor que seja. Valorizo a minha família, amigos, carreira e tempo. Realmente, esses são provavelmente os aspectos mais significativos da existência de qualquer pessoa. Não persigo ilusões, mas sonhos. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, está a dar consentimento para a utilização de cookies. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-implied-volatility-drops/
COM
$0,012555
+24,15%
SIGN
$0,04444
+5,20%
LIKE
$0,006964
-2,71%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/26 09:41
Compartilhar
Previsão de Preço do Bitcoin (BTC) para 25 de setembro
A publicação Previsão de Preço do Bitcoin (BTC) para 25 de setembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Todas as moedas da lista das 10 principais estão caindo hoje, de acordo com o CoinStats. Principais moedas pelo CoinStats BTC/USD A taxa do Bitcoin (BTC) caiu quase 2% no último dia. Imagem por TradingView No gráfico horário, o preço do BTC continua parecendo baixista. Se os touros não conseguirem controlar a situação até o final do dia, os traders podem esperar uma quebra do nível de suporte, seguida por uma queda em curso para a zona de $110.000. Imagem por TradingView Em um período mais longo, a taxa da principal moeda está testando o suporte de $110.768. Se os compradores perderem este nível, o declínio provavelmente continuará até a zona de $109.000-$110.000 até o final da semana. Imagem por TradingView Do ponto de vista de médio prazo, a situação é menos clara. O preço do BTC está no meio de um canal amplo, o que significa que nenhum dos lados está dominando. Você Também Pode Gostar Assim, o volume é baixo, confirmando a ausência de energia dos touros e ursos. No geral, a negociação lateral na faixa de $108.000-$112.000 é o cenário mais provável. O Bitcoin está sendo negociado a $111.321 no momento da publicação. Fonte: https://u.today/bitcoin-btc-price-prediction-for-september-25
BTC
$113 931,4
+1,81%
COM
$0,012555
+24,15%
TOP
$0,000096
--%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/26 09:17
Compartilhar
Notícias em alta
Mais
Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões
Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.
BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober
Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.
Dell Technologies Inc. ($DELL) Ações: CEO Michael Dell vende mil milhões em Participações / Ações à medida que a atividade interna aumenta