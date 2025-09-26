Exchange MEXC
Bitcoin Impulsiona Frenesi no Mercado Cripto
O post Bitcoin Impulsiona Frenesi no Mercado Cripto apareceu em BitcoinEthereumNews.com. O mercado de criptomoedas permanece em turbulência enquanto o Bitcoin lidera um movimento descendente, desencadeando quedas significativas em outros ativos digitais como Solana e Ethereum. Estas quedas de preço provocaram discussões intensas sobre o futuro do setor cripto, com a enorme capitalização de mercado do Bitcoin agravando o seu papel nesta queda. Continue a ler: Bitcoin Impulsiona Frenesi no Mercado Cripto Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-drives-crypto-market-frenzy
BitcoinEthereumNews
2025/09/26 15:14
Bitcoin cai abaixo de $110K, atualizações do mercado de criptomoedas em 26 de set.
A publicação Bitcoin cai abaixo de $110K, atualizações do mercado de criptomoedas em 26 de set. apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Vendas intensas nas principais criptomoedas empurraram a capitalização global do mercado cripto para baixo. Nas últimas 24 horas, perdeu quase 2% e está atualmente no nível de $3,75 trilhões. O que mais está moldando a indústria de criptomoedas em 26 de set.? próximo Aviso: A Coinspeaker está comprometida em fornecer relatórios imparciais e transparentes. Este artigo visa entregar informações precisas e oportunas, mas não deve ser considerado como aconselhamento financeiro ou de investimento. Como as condições de mercado podem mudar rapidamente, encorajamos você a verificar as informações por conta própria e consultar um profissional antes de tomar qualquer decisão baseada neste conteúdo. Notícias de Criptomoedas, Notícias Julia é uma redatora de conteúdo experiente. Ela trabalha com vários tópicos e domínios de negócios, incluindo, mas não limitado a blockchain, criptomoedas, IA e desenvolvimento de software. Seus artigos são regularmente apresentados em sites de notícias respeitáveis e portais de negócios de TI. Atualmente, Julia é a Editora Sênior da UE na Coinspeaker. Julia Sakovich no X Fonte: https://www.coinspeaker.com/live-bitcoin-dips-below-110k-and-other-crypto-market-updates-on-sept-26/
BitcoinEthereumNews
2025/09/26 14:45
Danal e BTQ revelam prova de conceito inovadora
A publicação "Danal e BTQ revelam PoC revolucionário" apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Rede de Stablecoin Quântica Segura Revolucionária: PoC Inovador da Danal e BTQ Revelado Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Rede de Stablecoin Quântica Segura Revolucionária: PoC Inovador da Danal e BTQ Revelado Fonte: https://bitcoinworld.co.in/quantum-secure-stablecoin-network/
BitcoinEthereumNews
2025/09/26 14:27
Volatilidade do Bitcoin atinge mínimos históricos à medida que o mercado mostra sinais de maturidade
A publicação "A Volatilidade do Bitcoin Atinge Mínimos Históricos à Medida que o Mercado Mostra Sinais de Maturidade" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 26 de setembro de 2025 | 09:00 O Bitcoin já passou mais de dois anos na sua fase de menor volatilidade registada, com medidas de 60 dias mantendo-se abaixo de 50% desde o início de 2023. A combinação incomum de preços em alta e oscilações contidas está a remodelar a forma como os investidores veem o ativo. Enquanto as corridas de alta anteriores vieram com turbulência extrema, a capitalização de mercado do Bitcoin expandiu-se durante 2023-2024, à medida que a volatilidade realizada diminuiu cerca de 20%. Os analistas apontam para mercados de derivativos mais profundos, estratégias sistemáticas e venda de volatilidade mais ativa como fatores que amortecem os movimentos de preços. Comparações Estreitam-se Com Ativos Tradicionais O BTC ainda oscila mais do que o ouro ou ações, mas menos do que em ciclos anteriores. A iShares coloca a volatilidade anualizada perto de 54%, versus cerca de 15% para o ouro e 10% para ações globais – níveis que agora se assemelham mais a ações de tecnologia de média capitalização do que a ativos puramente especulativos. As quedas continuam a ser uma ameaça. A correção de setembro de 2025 apagou 162 mil milhões de dólares dos mercados cripto, embora o Bitcoin tenha caído menos do que a maioria das altcoins. Os mineradores também desempenham um papel: as bandas de rentabilidade, rastreadas pelo Múltiplo de Puell, frequentemente alinham-se com fases de distribuição ou acumulação que podem aumentar a volatilidade. Perspetiva Futura Os mercados de opções continuam a precificar uma volatilidade implícita mais alta do que a realizada, especialmente em torno dos fluxos de ETF e eventos macro. Modelos baseados em efeitos de rede veem possíveis alvos em torno de $130.000-$163.000 e até $200.000 até o final de 2025 – assumindo que a liquidez e a adoção se expandam. Mas um cenário macro mais restritivo poderia redefinir a volatilidade realizada para mais próximo de 80% ou mais. Por enquanto, as oscilações contidas do Bitcoin sinalizam um mercado em amadurecimento, embora a história sugira que fases tranquilas frequentemente precedem movimentos acentuados. Fonte As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins educacionais e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Sempre conduza sua própria pesquisa e consulte um consultor financeiro licenciado antes de tomar quaisquer decisões de investimento. Autor...
BitcoinEthereumNews
2025/09/26 14:01
9 grandes bancos europeus unem-se para lançar stablecoin em euro compatível com MiCAR
Nove grandes bancos europeus uniram-se para lançar uma stablecoin denominada em euros que cumprirá com o quadro regulatório europeu para Mercados de Criptoativos (MiCA), com lançamento previsto para 2026. Este consórcio inclui bancos líderes da Holanda, Itália, Espanha, Dinamarca, Suécia, Áustria, Bélgica e Alemanha. A iniciativa visa contribuir para a autonomia estratégica do bloco em... Leia mais A publicação 9 Grandes Bancos Europeus Unem-se para Lançar Euro Stablecoin em Conformidade com MiCAR apareceu primeiro em BiteMyCoin.
Bitemycoin
2025/09/26 13:49
Banho de sangue nas criptomoedas? Bitcoin cai para $109K enquanto investidores de ETF retiram $258M
O post Banho de Sangue Cripto? Bitcoin Cai para $109K enquanto Investidores de ETF Retiram $258M apareceu primeiro no Coinpedia Fintech News Em 25 de setembro, tanto os ETFs de Bitcoin à vista quanto os ETFs de Ethereum registraram forte fluxo de saída, relata a SoSoValue. Os ETFs de Bitcoin viram um fluxo de saída de $258,46 milhões, com apenas um ETF relatando fluxo de entrada, enquanto os ETFs de Ethereum registraram $251,20 milhões sem fluxo de entrada. Detalhamento dos ETFs de Bitcoin Os ETFs de Bitcoin registraram um fluxo de saída líquido de $258,46 milhões, com o FBTC da Fidelity liderando com $114,81 milhões. Bitwise ...
CoinPedia
2025/09/26 13:27
Eis quanto 1 XRP poderia valer se o Bitcoin crescer 10 vezes mais que o ouro
O post "Eis Quanto 1 XRP Poderia Valer Se Bitcoin Crescer 10x Mais Que o Ouro" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. XRP poderia atingir $197 se Bitcoin alcançar 10x a valorização de mercado do ouro. Michael Saylor prevê que Bitcoin ultrapassará o ouro devido às vantagens digitais. A atual correlação de 85% entre Bitcoin e XRP suporta projeções de preço. Analistas de criptomoeda calcularam potenciais avaliações de XRP baseadas no Bitcoin atingindo dez vezes o tamanho atual do mercado do ouro. As projeções derivam das previsões ousadas de Michael Saylor sobre a trajetória de crescimento futuro do Bitcoin. O ouro atualmente mantém uma capitalização de mercado de $25,591 triliões, tornando-o a maior classe de ativos globalmente. Saylor argumenta que Bitcoin possui capacidades técnicas que o ouro não consegue igualar, incluindo transferências globais instantâneas e funcionalidade programável. O CEO da MicroStrategy afirma que Bitcoin serve como ouro digital com propriedades aprimoradas. Diferente do ouro físico, Bitcoin pode mover-se através de fronteiras instantaneamente e integrar-se com sistemas de computador para transações automatizadas. Cálculos de mercado revelam o potencial do XRP Para Bitcoin atingir dez vezes o valor de mercado do ouro, sua capitalização total precisaria alcançar $255,91 triliões. Com aproximadamente 20 milhões de bitcoins em circulação, cada moeda seria negociada a aproximadamente $12,8 milhões. Tal crescimento do Bitcoin desencadearia mudanças massivas em todo o setor de criptomoedas. Dados históricos mostram que altcoins tipicamente seguem os movimentos de preço do Bitcoin devido a fortes correlações de mercado. Dados da Macroaxis revelam que Bitcoin e XRP mantêm uma correlação de preço de 85% nos últimos meses. Este relacionamento próximo sugere que XRP se beneficiaria diretamente da hipotética alta do Bitcoin para níveis multiplicados do ouro. A dinâmica atual do mercado mostra que Bitcoin detém 58,5% de dominância entre todas as criptomoedas. Se esta percentagem persistir durante o crescimento projetado, a capitalização total do mercado cripto expandiria para $437,46 triliões. Cálculos de preço do XRP sob expansão do Bitcoin XRP atualmente comanda 4,47% do total da participação de mercado de criptomoedas. Mantendo esta percentagem durante a expansão projetada do Bitcoin daria ao XRP uma capitalização de mercado de $19,55 triliões. Com 99 biliões de tokens XRP no fornecimento total, o preço calculado por token atingiria aproximadamente $197. Isto representa um aumento massivo de...
BitcoinEthereumNews
2025/09/26 13:21
Vitalik Buterin defende sistemas transparentes
A publicação "Vitalik Buterin Defende Sistemas Transparentes" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Numa era em que a tecnologia sustenta serviços críticos, o cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, esclarece as armadilhas dos sistemas centralizados que dominam setores cruciais como saúde, finanças e governança. Ele adverte que estas estruturas opacas ameaçam a confiança pública e enfatiza a necessidade urgente de uma mudança para soluções de código aberto para prevenir a monopolização e manter a credibilidade [...] Continue a leitura: Vitalik Buterin Defende Sistemas Transparentes Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/vitalik-buterin-advocates-for-transparent-systems
BitcoinEthereumNews
2025/09/26 12:53
A debandada do MoonBull está em marcha: A melhor lista branca de criptomoedas a fechar-se enquanto Dogecoin e Apecoin mantêm o mercado animado
Já sentiu a dor de ver uma meme coin disparar enquanto está de fora? O melhor mercado de lista branca de criptomoedas [...] A publicação MoonBull Stampede Está Em Marcha: A Melhor Lista Branca de Criptomoedas Está a Fechar Enquanto Dogecoin e Apecoin Mantêm o Mercado Animado apareceu primeiro no Coindoo.
Coindoo
2025/09/26 12:15
PYUSD & Spark: Pioneiros no Futuro de Empréstimos DeFi em 2025
PYUSD foi recentemente adquirido pela Spark, o que o integra no sistema de empréstimos de stablecoin. Esta movimentação destaca-se no mundo DeFi, pois ajuda a aumentar a liquidez do PYUSD, e os depósitos já ultrapassaram 135 milhões de dólares através do sistema SparkLend. Considerando tudo, a parceria existente aumentará a legitimidade e a eficácia do DeFi [...]
Tronweekly
2025/09/26 10:00
