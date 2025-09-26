Volatilidade do Bitcoin atinge mínimos históricos à medida que o mercado mostra sinais de maturidade

O Bitcoin já passou mais de dois anos na sua fase de menor volatilidade registada, com medidas de 60 dias mantendo-se abaixo de 50% desde o início de 2023. A combinação incomum de preços em alta e oscilações contidas está a remodelar a forma como os investidores veem o ativo. Enquanto as corridas de alta anteriores vieram com turbulência extrema, a capitalização de mercado do Bitcoin expandiu-se durante 2023-2024, à medida que a volatilidade realizada diminuiu cerca de 20%. Os analistas apontam para mercados de derivativos mais profundos, estratégias sistemáticas e venda de volatilidade mais ativa como fatores que amortecem os movimentos de preços. Comparações Estreitam-se Com Ativos Tradicionais O BTC ainda oscila mais do que o ouro ou ações, mas menos do que em ciclos anteriores. A iShares coloca a volatilidade anualizada perto de 54%, versus cerca de 15% para o ouro e 10% para ações globais – níveis que agora se assemelham mais a ações de tecnologia de média capitalização do que a ativos puramente especulativos. As quedas continuam a ser uma ameaça. A correção de setembro de 2025 apagou 162 mil milhões de dólares dos mercados cripto, embora o Bitcoin tenha caído menos do que a maioria das altcoins. Os mineradores também desempenham um papel: as bandas de rentabilidade, rastreadas pelo Múltiplo de Puell, frequentemente alinham-se com fases de distribuição ou acumulação que podem aumentar a volatilidade. Perspetiva Futura Os mercados de opções continuam a precificar uma volatilidade implícita mais alta do que a realizada, especialmente em torno dos fluxos de ETF e eventos macro. Modelos baseados em efeitos de rede veem possíveis alvos em torno de $130.000-$163.000 e até $200.000 até o final de 2025 – assumindo que a liquidez e a adoção se expandam. Mas um cenário macro mais restritivo poderia redefinir a volatilidade realizada para mais próximo de 80% ou mais. Por enquanto, as oscilações contidas do Bitcoin sinalizam um mercado em amadurecimento, embora a história sugira que fases tranquilas frequentemente precedem movimentos acentuados.