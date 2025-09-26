Perturbação da guerra tarifária de Trump fácil de ver nestas 5 visualizações de dados

O post Perturbação da Guerra Tarifária de Trump Fácil de Ver Nestas 5 Visualizações de Dados apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O impacto da guerra comercial do Presidente Trump com o mundo é fácil de ilustrar — e pode até fazê-lo sorrir. Getty Images O Presidente Trump pode não se ofender ao ser chamado de "um touro numa loja de porcelana" quando se trata de comércio internacional. Na verdade, isso pode até trazer um sorriso ao seu rosto. O comércio de mercadorias pode ser complicado nas melhores circunstâncias. Adicione uma variedade de tarifas – contra o mundo, contra países específicos, contra produtos específicos, ameaçá-las, impô-las, pausá-las, conceder isenções, aumentá-las, reduzi-las – e o comércio torna-se mais complicado. Aqui estão cinco visualizações de dados que tornam o impacto um pouco mais fácil de entender. O comércio dos EUA com a China representa 9,42% de todo o comércio dos EUA este ano, a caminho de terminar abaixo de 10% de todo o comércio dos EUA pela primeira vez em 22 anos. ustradenumbers.com 1. Comércio com a China no declínio mais acentuado em duas décadas A China tem a chance de terminar o ano abaixo de 10% de todo o comércio dos EUA pela primeira vez em 22 anos, um resultado direto dos esforços do Presidente Trump que começaram em seu primeiro mandato, continuaram durante o mandato do Presidente Joe Biden, e não mostram sinais de desaceleração no segundo mandato de Trump. Até julho, os dados mais recentes disponíveis do Departamento de Censo dos EUA, a China representa 9,42% do comércio dos EUA. Em 2017, um ano antes de Trump iniciar a guerra comercial com a China, ela representava um recorde de 16,34% de todo o comércio dos EUA. O déficit comercial dos EUA ultrapassou 1 bilhão de dólares pelo quarto mês este ano em julho, com a percentagem do comércio dos EUA que é exportação caindo para 37%. ustradenumbers.com 2. Déficit ultrapassa 100 bilhões de dólares pelo quarto mês Pelo quarto mês este ano, o déficit comercial dos EUA ultrapassou 100 bilhões de dólares. Nunca tinha...