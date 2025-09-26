2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Analista de criptomoedas revela alvo chocante para o 'fundo de preço' do Bitcoin

Analista de criptomoedas revela alvo chocante para o 'fundo de preço' do Bitcoin

O post Analista cripto revela alvo chocante de 'preço mínimo' do Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin (BTC) estendeu suas perdas na sexta-feira, 26 de setembro, negociando tão baixo quanto $108.631, enquanto a revisão do crescimento do produto interno bruto (PIB) do segundo trimestre dos EUA diminuiu as esperanças de cortes mais agressivos nas taxas do Fed. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista também sofreram um golpe, registrando mais de $253 milhões em fluxo de saída na quinta-feira, 25 de setembro, elevando o número total da semana para aproximadamente $480 milhões, uma cifra que deve aumentar ainda mais se os preços caírem abaixo dos níveis de suporte chave. No estado atual, resistência abaixo de $112.000 'não é ótima' para a criptomoeda, alertou o principal analista cripto Michaël van de Poppe em uma postagem nas redes sociais na manhã de sexta-feira. Analisando os dados do trimestre passado, van de Poppe previu que uma falha em romper poderia fazer com que a maior cripto do mundo afundasse em direção ao nível de $107.000, uma zona que ele considera 'a primeira área para um potencial fundo no BTC.' "Basicamente, abaixo da resistência em $112K não é ótimo para o Bitcoin. É por isso que acho que vamos varrer as mínimas em $107K e ver o que vamos conseguir a partir daí. Essa é a primeira área para um potencial fundo no BTC", escreveu o analista no X. Análise BTC. Fonte: @CryptoMichNL Um momento crucial para o Bitcoin? Dados do Índice de Medo e Ganância Cripto mostraram uma leitura tão baixa quanto 28/100 na sexta-feira, seu nível mais baixo desde 11 de abril, de acordo com o CoinMarketCap. O índice caiu 16 pontos em um único dia, mostrando como o sentimento pode mudar rapidamente em períodos de volatilidade elevada. Isso se deveu ao mercado mais amplo de criptomoedas ter perdido mais de $150 bilhões em valor em apenas 24 horas, com a capitalização total caindo de $3,90 trilhões para $3,75 trilhões no momento da publicação. O BTC sofreu as perdas mais pesadas, apagando mais de $20 bilhões. No entanto, observando os sinais de uma potencial armadilha de alta, o analista Michael Pizzino...
30.000 Bitcoin comprados por baleias em 7 dias: O que vem a seguir para o preço do BTC?

30.000 Bitcoin comprados por baleias em 7 dias: O que vem a seguir para o preço do BTC?

O post 30.000 Bitcoin Comprados por Baleias em 7 Dias: O Que Vem a Seguir para o Preço do BTC? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. TL;DR Baleias adicionaram 30.000 BTC durante uma queda de preço, elevando as holdings para o nível mais alto em meses. Saídas de exchanges e aumento da atividade on-chain sinalizam acumulação estratégica por grandes detentores de BTC. Detentores de curto prazo próximos do prejuízo; níveis de suporte chave testados enquanto traders observam por uma reversão. Baleias Acumulam enquanto o Preço do Bitcoin Cai Nos últimos sete dias, carteiras detendo entre 100 e 1.000 BTC adicionaram cerca de 30.000 bitcoins, de acordo com dados compartilhados pelo analista Ali Martinez. As holdings deste grupo aumentaram de aproximadamente 4,97 milhões de BTC para mais de 5,04 milhões de BTC, agora no seu nível mais alto em meses recentes. 30.000 Bitcoin $BTC comprados por baleias na semana passada! pic.twitter.com/pdJsr5IOvX — Ali (@ali_charts) 25 de setembro de 2025 Enquanto isso, esta atividade ocorreu durante uma semana em que o preço do Bitcoin caiu de cerca de $117.000 para $109.000. Enquanto o sentimento do mercado de retalho mostrou incerteza, os grandes detentores continuaram a comprar. O movimento sugere que estas carteiras de tamanho médio estão a construir posições enquanto os preços permanecem sob pressão. Dados On-Chain e de Exchanges Suportam Acumulação Os dados da blockchain entre 19 e 26 de setembro mostram que o total de Bitcoin transferido on-chain aumentou de cerca de 440.000 para mais de 770.000 BTC. Este aumento no volume de transferências ocorreu enquanto o ativo declinava. Movimentação nesta escala frequentemente reflete reposicionamento por participantes maiores, especialmente quando o preço e a atividade de transferência se movem em direções opostas. Fonte: CryptoQuant Ao mesmo tempo, os fluxos líquidos nas exchanges foram maioritariamente negativos de 26 de agosto a 26 de setembro. Vários dias viram levantamentos excedendo 10.000 BTC, incluindo 28 de agosto, 1, 15, 21 e 23 de setembro. Quando o Bitcoin é retirado das exchanges em grandes quantidades, isso frequentemente sugere que os detentores estão a optar por armazenar ativos em carteiras em vez de se prepararem para vender. Esta tendência alinha-se com a acumulação vista em carteiras de tamanho médio. Fonte: CryptoQuant Detentores de Curto Prazo Próximos do Território de Prejuízo Dados do Checkonchain mostram que os detentores de curto prazo estão agora próximos de...
Perturbação da guerra tarifária de Trump fácil de ver nestas 5 visualizações de dados

Perturbação da guerra tarifária de Trump fácil de ver nestas 5 visualizações de dados

O post Perturbação da Guerra Tarifária de Trump Fácil de Ver Nestas 5 Visualizações de Dados apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O impacto da guerra comercial do Presidente Trump com o mundo é fácil de ilustrar — e pode até fazê-lo sorrir. Getty Images O Presidente Trump pode não se ofender ao ser chamado de "um touro numa loja de porcelana" quando se trata de comércio internacional. Na verdade, isso pode até trazer um sorriso ao seu rosto. O comércio de mercadorias pode ser complicado nas melhores circunstâncias. Adicione uma variedade de tarifas – contra o mundo, contra países específicos, contra produtos específicos, ameaçá-las, impô-las, pausá-las, conceder isenções, aumentá-las, reduzi-las – e o comércio torna-se mais complicado. Aqui estão cinco visualizações de dados que tornam o impacto um pouco mais fácil de entender. O comércio dos EUA com a China representa 9,42% de todo o comércio dos EUA este ano, a caminho de terminar abaixo de 10% de todo o comércio dos EUA pela primeira vez em 22 anos. ustradenumbers.com 1. Comércio com a China no declínio mais acentuado em duas décadas A China tem a chance de terminar o ano abaixo de 10% de todo o comércio dos EUA pela primeira vez em 22 anos, um resultado direto dos esforços do Presidente Trump que começaram em seu primeiro mandato, continuaram durante o mandato do Presidente Joe Biden, e não mostram sinais de desaceleração no segundo mandato de Trump. Até julho, os dados mais recentes disponíveis do Departamento de Censo dos EUA, a China representa 9,42% do comércio dos EUA. Em 2017, um ano antes de Trump iniciar a guerra comercial com a China, ela representava um recorde de 16,34% de todo o comércio dos EUA. O déficit comercial dos EUA ultrapassou 1 bilhão de dólares pelo quarto mês este ano em julho, com a percentagem do comércio dos EUA que é exportação caindo para 37%. ustradenumbers.com 2. Déficit ultrapassa 100 bilhões de dólares pelo quarto mês Pelo quarto mês este ano, o déficit comercial dos EUA ultrapassou 100 bilhões de dólares. Nunca tinha...
A Temporada das Altcoins 2025 Está Morta ou Atrasada?

A Temporada das Altcoins 2025 Está Morta ou Atrasada?

A publicação "A Temporada de Altcoins 2025 está Morta ou Apenas Atrasada?" apareceu primeiro no Coinpedia Fintech News Os mercados cripto experimentaram outra forte queda esta semana, levando os investidores a questionar o futuro das altcoins em meio à ressurgência do Bitcoin. O Bitcoin liderou o declínio do mercado, enquanto as principais altcoins como Ethereum, Solana e Avalanche quebraram níveis de suporte importantes. Apesar da queda, o Índice de Temporada de Altcoins está atualmente em 67 pontos, um número historicamente associado às altcoins...
Bitcoin sob pressão: nova zona de suporte à vista segundo analista

Bitcoin sob pressão: nova zona de suporte à vista segundo analista

Bitcoin está atualmente a mover-se abaixo de um nível crucial, o que preocupa alguns analistas. Michaël van de Poppe, um conhecido analista cripto holandês, vê as coisas de forma diferente. Segundo ele, a zona abaixo de $112.000 não é um terreno ideal para os bulls, o que aumenta a probabilidade de que o BTC primeiro... A notícia Bitcoin sob pressão: nova zona de suporte à vista segundo analista apareceu primeiro em Blockchain Stories.
Como é que a Queda das Ações das Empresas DAT de Bitcoin Cria um Ciclo Vicioso?

Como é que a Queda das Ações das Empresas DAT de Bitcoin Cria um Ciclo Vicioso?

O post Como as Ações em Queda das Empresas DAT de Bitcoin Criam um Ciclo Vicioso? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os preços das ações das empresas de Tesouraria de Ativos Digitais (DAT) que adquiriram Bitcoin como ativo estratégico estão em declínio significativo, levantando a possibilidade de um novo obstáculo para o preço do Bitcoin. De acordo com um novo relatório da plataforma de dados on-chain CryptoQuant, um desempenho continuamente fraco no preço do Bitcoin poderia criar um ciclo de feedback negativo. O Que é um PIPE? O relatório da CryptoQuant concentra-se em empresas detentoras de Bitcoin que levantaram capital através de programas de Investimento Privado em Ações Públicas (PIPE). A análise da empresa sobre o desempenho das ações dessas companhias encontrou uma tendência significativa de queda. Patrocinado Patrocinado Um PIPE é uma oferta privada onde uma empresa pública vende ações recém-emitidas (ou títulos conversíveis) a um grupo seleto de investidores credenciados ou institucionais. Este método permite que uma empresa levante capital rapidamente vendendo ações com desconto em relação ao preço de mercado. Muitas empresas DAT de Bitcoin levantaram capital este ano. A principal desvantagem do método—que dilui os acionistas existentes e exerce pressão descendente sobre o preço das ações—foi amplamente ignorada devido à forte tendência ascendente do Bitcoin na época. A CryptoQuant observa que as empresas de Bitcoin que utilizaram programas PIPE desde então experimentaram quedas significativas nos preços de suas ações. Ciclo Vicioso de Declínio Por exemplo, a Kindly MD (NAKA), uma empresa DAT de Bitcoin, viu o preço de suas ações disparar de $1,88 no final de abril para um máximo de $34,77 em menos de um mês—um aumento de 18,5 vezes. No entanto, a ação desde então despencou 97% para um mínimo de $1,16 e atualmente está sendo negociada próximo ao seu preço PIPE de $1,12. Preço da ação NAKA e preço PIPE. Fonte: CryptoQuant A CryptoQuant explicou que outras empresas de confiança de Bitcoin, incluindo Strive (ASST), Cantor Equity Partners (CEP) e Empery Digital (EMPD), viram os preços de suas ações caírem entre 42% e 97%. Algumas ações ainda negociadas acima de seus preços de emissão PIPE enfrentam um potencial de até 50% adicional...
Cramer avisa que poderá 'perder tudo' com o Bitcoin americano

Cramer avisa que poderá 'perder tudo' com o Bitcoin americano

A publicação "Cramer Avisa que Você Poderia 'Perder Tudo' com a American Bitcoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Jim Cramer da CNBC, um dos mais famosos comentaristas do mercado de ações, alertou que os investidores da American Bitcoin (ABTC) poderiam potencialmente "perder tudo". "É uma especulação. É a sua única especulação, como eu digo, sobre como ganhar dinheiro... Mas isso poderia perder tudo. Desde que você saiba disso, tudo bem", disse Cramer à sua audiência durante o episódio mais recente do "Mad Money". A empresa de mineração é majoritariamente propriedade da mineradora canadense Hut 8, que também é conhecida como uma das maiores detentoras corporativas da principal criptomoeda. As ações da ABTC fecharam em $6,69, caindo 4,29% em meio a uma venda generalizada no mercado cripto. Na semana passada, a American Bitcoin nomeou a KPMG, uma das empresas de contabilidade do "Big Four", como sua nova auditora independente. Você Também Pode Gostar: Pausa no rally das criptomoedas Como relatado pelo U.Today, Cramer afirmou recentemente que gostaria que o "rally interminável de especulação", que inclui criptomoedas, eventualmente desse uma pausa. Apesar de inicialmente ter sido ridicularizado pela comunidade cripto devido à natureza contrária de algumas de suas previsões, a chamada mais recente de Cramer acabou sendo um tanto presciente. Mais cedo hoje, o preço da principal moeda caiu para uma mínima de várias semanas de $108.787. Fonte: https://u.today/cramer-warns-you-could-lose-everything-with-american-bitcoin
Transferência de BTC do Governo do Butão: Uma Mudança Estratégica Massiva?

Transferência de BTC do Governo do Butão: Uma Mudança Estratégica Massiva?

A publicação Transferência de BTC do Governo do Butão: Uma Mudança Estratégica Massiva? apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Transferência de BTC do Governo do Butão: Uma Mudança Estratégica Massiva? Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Transferência de BTC do Governo do Butão: Uma Mudança Estratégica Massiva? Fonte: https://bitcoinworld.co.in/bhutanese-government-btc-transfer/
Thumzup Media lança recompra de ações de $10M enquanto constrói tesouraria de Bitcoin e Dogecoin

Thumzup Media lança recompra de ações de $10M enquanto constrói tesouraria de Bitcoin e Dogecoin

A Thumzup Media Corporation anunciou um programa de recompra de ações de 10 milhões de dólares, sinalizando confiança na sua estratégia de crescimento a longo prazo... Continue a ler no Coinmonks »
Por que o preço do Bitcoin está a cair hoje? Quando poderá o preço do BTC ver uma reversão?

Por que o preço do Bitcoin está a cair hoje? Quando poderá o preço do BTC ver uma reversão?

O post Por que o Preço do Bitcoin Está a Cair Hoje? Quando Poderá o Preço do BTC Ver uma Reversão? apareceu primeiro no Coinpedia Fintech News O mercado de criptomoedas enfrentou outra queda hoje, à medida que os movimentos do preço do Bitcoin arrastaram as altcoins para baixo. Apesar do declínio, muitos analistas afirmam que estas flutuações são parte de um intervalo de negociação mais amplo do Bitcoin, não um colapso do mercado. Os investidores frequentemente descrevem o processo como "cinco passos para a frente, dois passos para trás", destacando a natureza cíclica do Bitcoin e dos mercados cripto. ...
