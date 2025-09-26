Projeto HyperVault da Hyperliquid fraudado em $3,6M, desenvolvedores desaparecem

Os desenvolvedores da HyperVault executaram um Rug Pull na sua plataforma DeFi baseada em Hyperliquid, drenando aproximadamente $3,6 milhões em fundos de usuários antes de desaparecerem e excluírem todas as contas de redes sociais. O PeckShieldAlert detectou primeiro saques anormais do protocolo de rendimento, com fundos sendo transferidos de Hyperliquid para Ethereum e convertidos em ETH. Tornado Cash Oculta Rastro de $3,6M Enquanto Contas Sociais Desaparecem Os fundos roubados seguiram um padrão familiar, com 752 ETH depositados no Tornado Cash para obscurecer rastros de transações. A conta oficial do Twitter da HyperVault agora exibe "esta conta não existe", enquanto seu servidor Discord também desapareceu. Fonte: X Infelizmente, alertas precoces foram levantados em 4 de setembro quando o membro da comunidade HypingBull compartilhou no X preocupações sobre as auditorias de segurança alegadas pelo projeto, mas foram ignorados. Quando os desenvolvedores da HyperVault afirmaram que as auditorias estavam "pendentes via Spearbit, Pashov e Code4rena", uma investigação revelou que nenhuma dessas empresas havia se envolvido no projeto. O golpe adiciona pressão ao ecossistema da Hyperliquid, já que o token HYPE enfrenta intensa competição da ASTER DEX, que recentemente processou mais de $13 bilhões em volume diário de futuros perpétuos. Arthur Hayes anteriormente saiu de toda sua posição em HYPE com lucro de $823.000, citando desbloqueios de tokens futuros no valor de $11,9 bilhões a partir de 29 de novembro. Ele agora está considerando voltar. Sinais de Alerta Ignorados Apesar dos Avisos da Comunidade O alerta de 4 de setembro do HypingBull advertiu os usuários sobre as alegações suspeitas de auditoria da HyperVault, instando saques imediatos de fundos do protocolo, que tinha um valor total de $700.000 bloqueado na época. O investigador contatou Pashov diretamente via Telegram, recebendo confirmação de que eles "nunca ouviram falar do projeto com este nome". O site da Code4rena também não mostrou auditorias pendentes para a HyperVault, contradizendo as declarações públicas dos desenvolvedores sobre revisões de segurança abrangentes. Apesar dessas revelações, muitos usuários continuaram a depositar fundos, atraídos pelos rendimentos anunciados de 90% APR em tokens HYPE. Maximalistas do HYPE, como HYPEconomist, promoveram ativamente o protocolo até os últimos dias, postando "cozinhando! use o dinheiro e coloque-o em um hypervault" em 23 de setembro. O endosso veio apenas três dias antes da execução do rug pull. Agora que executaram o golpe com sucesso, a análise forense descobriu sinais de alerta precoces, incluindo a falta de transparência do projeto sobre as identidades da equipe e a ausência suspeita de qualquer documentação legítima de auditoria. As promessas de alto rendimento também deveriam ter levantado preocupações adicionais, considerando os padrões do mercado DeFi. O desaparecimento da HyperVault segue um padrão de projetos DeFi usando retornos atrativos para atrair vítimas antes de executar golpes de saída. Apenas no mês passado, a CrediX Finance também executou um golpe de saída de $4,5 milhões em 8 de agosto, após prometer recuperar fundos roubados dentro de dois dias. A equipe do protocolo desapareceu depois que os atacantes, suspeitos de serem eles próprios, ganharam controle administrativo de sua carteira multisig, com todas as contas oficiais excluídas e o site permanecendo offline desde que o exploit ocorreu. Ecossistema Enfrenta Crescentes Desafios de Segurança e Competição O rug pull da HyperVault agrava a pressão existente sobre a Hyperliquid, já que a ASTER DEX ganhou terreno significativo no volume de negociação de perpétuos. A integração da ASTER com a Trust Wallet fornece a 100 milhões de usuários acesso direto a contratos perpétuos, desafiando a dominância de mercado da Hyperliquid. Exploits anteriores testaram a infraestrutura da Hyperliquid, incluindo a manipulação do token JELLY em março que custou ao cofre da plataforma $13,5 milhões. Um trader usou posições alavancadas e bombeamento artificial de preços para explorar o sistema de criador de mercado automatizado. Incidentes semelhantes envolveram traders obtendo lucros enquanto causavam perdas ao cofre, incluindo o "ETH 50x Big Guy", que obteve $1,8 milhão de lucro enquanto o cofre perdeu $4 milhões. Esses exploits levaram à redução dos limites de alavancagem máxima de 40x para 25x para as principais criptomoedas. Problemas técnicos também afetaram a plataforma, incluindo uma interrupção de negociação de 37 minutos em julho devido a uma sobrecarga do servidor API causada por um aumento no tráfego. O tempo de inatividade causou divergências de preços, já que os traders não conseguiam fechar posições durante a parada. Por enquanto, é incerto como o preço do HYPE reagirá a isso; no entanto, com Arthur Hayes agora consultando seguidores sobre reentrar no HYPE após o token cair 23% semanalmente para $35,50. Ele restaurou o otimismo depois de ser um dos fatores que contribuíram para sua tendência de baixa quando vendeu toda sua posição, citando desbloqueios massivos de tokens que poderiam criar uma pressão de venda mensal de $500 milhões.