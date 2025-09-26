2025-10-13 Monday

Baleias cripto abandonam Shiba Inu para escolher Bitcoin Hyper $0,0015 com objetivo de $25

Baleias cripto abandonam Shiba Inu para escolher Bitcoin Hyper $0,0015 com objetivo de $25

Baleias cripto abandonam Shiba Inu para escolher Bitcoin Hyper $0.0015 com meta de $25
Hypervault fica inativo, utilizadores registam perdas de $3,6M

Hypervault fica inativo, utilizadores registam perdas de $3,6M

Relatórios indicam que o Hypervault, um projeto parte do ecossistema descentralizado Hyperliquid, desapareceu durante a noite com mais de $3,6 milhões em fundos de utilizadores. A Peckshield destacou que a maioria destes fundos foram transferidos para a Blockchain Ethereum, e depois 752 ETH foram enviados para o Tornado Cash. Hypervault Faz Rug Pull, Deixando Utilizadores com Perdas de Mais de $3,6 Milhões O Hypervault, um descentralizado baseado em Hyperliquid [...]
Dominância da Tether atinge máxima de dois meses levantando preocupações no mercado cripto

Dominância da Tether atinge máxima de dois meses levantando preocupações no mercado cripto

A Dominância do Tether (USDT.D) sobe para 4,69%, o mais alto em dois meses. Analistas alertam que uma quebra do USDT.D acima de 5% pode sinalizar condições de mercado baixista. As reservas e cunhagem de Tether aumentam, refletindo a crescente demanda no mercado. O USDT.D se correlaciona inversamente com a capitalização total do mercado, indicando sentimento cauteloso. A dominância do Tether (USDT.D) aumentou para um máximo de dois meses de [...]
Fundos de Confisco Incentivam as Autoridades Policiais a Gastar Mal o Dinheiro Público

Fundos de Confisco Incentivam as Autoridades Policiais a Gastar Mal o Dinheiro Público

A polícia e os procuradores continuam a usar indevidamente os rendimentos do confisco civil. Os residentes do Condado de Bibb, Geórgia, receberam uma revista curiosa nas suas caixas de correio. O "Justice Journal" apresentava a procuradora distrital do condado, Anita Howard, na capa com subtítulos como "investir na nossa juventude" e "justiça igual para todos". No interior, havia mais de 60 fotografias da procuradora a entregar prémios, a participar em eventos comunitários e a dar cheques de grande dimensão a instituições de caridade locais. Mas o que parece um panfleto de campanha foi pago com dinheiro público obtido através de confisco civil. É mais um exemplo de como o controlo das autoridades policiais sobre os fundos de confisco leva ao desperdício. O que é o confisco civil? Primeiro, uma breve introdução ao confisco civil. Um caso de confisco civil é separado de qualquer julgamento criminal. Depois da polícia apreender propriedade de alguém, os procuradores podem apresentar um caso contra a propriedade em si, alegando que está ligada a uma violação da lei criminal. Isto resulta em nomes de casos curiosos como EUA v. Aproximadamente 64.695 Libras de Barbatanas de Tubarão. Como estes casos são civis, os proprietários não têm tipicamente direito a um advogado se não puderem pagar um. Muitos proprietários simplesmente desistem sem lutar, uma vez que o valor da sua propriedade pode ser inferior ao que custaria contratar um advogado. Depois do confisco estar completo e se tornar propriedade do governo, os rendimentos frequentemente vão para fundos controlados pela polícia e procuradores. Isto levou alguns departamentos de polícia a gastar dinheiro em itens escandalosos como uma máquina de margaritas ou um Zamboni. Gastos escandalosos na Geórgia A Geórgia tem alguns exemplos notáveis de gastos escandalosos. Em 2008, o Xerife do Condado de Camden comprou um Dodge Viper de $90.000 para o seu programa anti-droga escolar. Em 2018, o Xerife do Condado de Gwinnet comprou um muscle car Dodge Charger Hellcat. O pior escândalo de confisco do Estado do Pêssego durou anos...
AUD/USD parece ter mais baixa abaixo de 0,6520 enquanto o Dólar Americano negocia com firmeza

AUD/USD parece ter mais baixa abaixo de 0,6520 enquanto o Dólar Americano negocia com firmeza

AUD/USD luta para manter o suporte imediato de 0,6520 enquanto o Dólar Americano demonstra força. Um ligeiro alívio nas expectativas dovish do Fed apoiou o Dólar Americano. Investidores aguardam a inflação PCE dos EUA e o anúncio da política monetária do RBA. O par AUD/USD parece vulnerável perto de uma mínima de mais de duas semanas em torno de 0,6520 durante a sessão de negociação europeia na sexta-feira. O par australiano enfraquece à medida que o Dólar Americano (USD) demonstra força, após um declínio nas expectativas do mercado por mais cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed) nas reuniões de política restantes este ano. Durante o momento da publicação, o Índice do Dólar Americano (DXY), que acompanha o valor do Dólar contra seis moedas principais, negocia com firmeza perto de sua nova máxima de quatro semanas em torno de 98,40 registrada na quinta-feira. De acordo com a ferramenta CME FedWatch, a probabilidade do Fed cortar as taxas de juros em 50 pontos base até o final do ano diminuiu para 62% dos 78,6% vistos há uma semana. As expectativas dovish do Fed foram reduzidas ultimamente, já que a maioria dos oficiais expressou cautela sobre novos cortes nas taxas de juros, citando riscos de inflação ascendente. Na sessão de sexta-feira, os investidores se concentrarão nos dados do Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) dos Estados Unidos (EUA) para agosto, que serão publicados às 12:30 GMT. Estima-se que a inflação PCE central dos EUA, que é o indicador de inflação preferido do Fed, tenha crescido a um ritmo moderado de 0,2% em base mensal contra a leitura anterior de 0,3%, com os números anuais subindo constantemente em 2,9%. Enquanto isso, o próximo gatilho para o Dólar Australiano (AUD) será o anúncio da política monetária pelo Banco de Reserva da Austrália (RBA) na terça-feira. Espera-se que o RBA mantenha sua Taxa Oficial de Caixa estável em 3,6%.
Confiança empresarial de Itália abaixo das expectativas (87,5) em setembro: Valor real (87,3)

Confiança empresarial de Itália abaixo das expectativas (87,5) em setembro: Valor real (87,3)

A publicação "Confiança Empresarial da Itália abaixo das expectativas (87,5) em setembro: Valor Real (87,3)" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As informações nestas páginas contêm declarações prospetivas que envolvem riscos e incertezas. Mercados e instrumentos apresentados nesta página são apenas para fins informativos e não devem de forma alguma ser interpretados como uma recomendação para comprar ou vender estes ativos. Deve fazer a sua própria pesquisa completa antes de tomar quaisquer decisões de investimento. A FXStreet não garante de forma alguma que esta informação esteja livre de erros, equívocos ou declarações materialmente incorretas. Também não garante que esta informação seja oportuna. Investir em Mercados Abertos envolve um grande risco, incluindo a perda total ou parcial do seu investimento, bem como angústia emocional. Todos os riscos, perdas e custos associados ao investimento, incluindo a perda total do capital, são da sua responsabilidade. As opiniões e pontos de vista expressos neste artigo são dos autores e não refletem necessariamente a política oficial ou posição da FXStreet nem dos seus anunciantes. O autor não será responsabilizado por informações encontradas no final dos links publicados nesta página. Se não for explicitamente mencionado no corpo do artigo, no momento da escrita, o autor não tem posição em nenhuma ação mencionada neste artigo e não tem relação comercial com nenhuma empresa mencionada. O autor não recebeu compensação pela escrita deste artigo, além da FXStreet. A FXStreet e o autor não fornecem recomendações personalizadas. O autor não faz representações quanto à precisão, integridade ou adequação desta informação. A FXStreet e o autor não serão responsáveis por quaisquer erros, omissões ou quaisquer perdas, lesões ou danos decorrentes desta informação e da sua exibição ou uso. Erros e omissões excetuados. O autor e a FXStreet não são consultores de investimento registados e nada neste artigo pretende...
PMI de Manufatura do UniCredit Bank da Áustria caiu para 47,6 em setembro face aos anteriores 49,1

PMI de Manufatura do UniCredit Bank da Áustria caiu para 47,6 em setembro face aos anteriores 49,1

O post PMI de Manufatura do UniCredit Bank da Áustria caiu para 47,6 em setembro em relação aos 49,1 anteriores apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As informações nestas páginas contêm declarações prospetivas que envolvem riscos e incertezas. Mercados e instrumentos apresentados nesta página são apenas para fins informativos e não devem de forma alguma ser interpretados como uma recomendação para comprar ou vender estes ativos. Deve fazer a sua própria pesquisa completa antes de tomar quaisquer decisões de investimento. A FXStreet não garante de forma alguma que esta informação esteja livre de erros, equívocos ou declarações materialmente incorretas. Também não garante que esta informação seja oportuna. Investir em Mercados Abertos envolve um grande risco, incluindo a perda total ou parcial do seu investimento, bem como angústia emocional. Todos os riscos, perdas e custos associados ao investimento, incluindo a perda total do principal, são da sua responsabilidade. As opiniões e pontos de vista expressos neste artigo são dos autores e não refletem necessariamente a política oficial ou posição da FXStreet nem dos seus anunciantes. O autor não será responsabilizado por informações encontradas no final dos links publicados nesta página. Se não for explicitamente mencionado no corpo do artigo, no momento da escrita, o autor não tem posição em nenhuma ação mencionada neste artigo e não tem relação comercial com nenhuma empresa mencionada. O autor não recebeu compensação por escrever este artigo, além da FXStreet. A FXStreet e o autor não fornecem recomendações personalizadas. O autor não faz representações quanto à precisão, integridade ou adequação desta informação. A FXStreet e o autor não serão responsáveis por quaisquer erros, omissões ou perdas, lesões ou danos decorrentes desta informação e da sua exibição ou uso. Erros e omissões excetuados. O autor e a FXStreet não são consultores de investimento registados e nada neste artigo pretende...
Previsão do preço do Bitcoin enquanto o preço cai abaixo de $109K, compradores entram para sustentar o nível de suporte, e opções expiram hoje

Previsão do preço do Bitcoin enquanto o preço cai abaixo de $109K, compradores entram para sustentar o nível de suporte, e opções expiram hoje

Previsão do Preço do Bitcoin enquanto o Preço Cai Abaixo de $109K, Compradores Entram para Manter o Nível de suporte, e Opções Expiram Hoje
Bitcoin e Ethereum caem abaixo de níveis-chave

Bitcoin e Ethereum caem abaixo de níveis-chave

O mercado cripto está cambaleando após uma reversão acentuada que apagou quase todos os seus ganhos recentes, com o Bitcoin caindo abaixo de $109.000, e o Ethereum deslizando para menos de $4.000. A venda deixou os traders lidando com alta volatilidade de preços, liquidações forçadas e um renovado senso de cautela em todos os ativos digitais. Ressaca do FOMC Timothy Misir, chefe de pesquisa da BRN, descreveu a atual queda como uma "ressaca pós-FOMC", enquanto apontava que o preço do Bitcoin caiu para tão baixo quanto $108.652 durante a semana. De acordo com Misir: "O movimento eliminou posições longas altamente alavancadas e provocou uma rápida reavaliação de preços: a volatilidade disparou, puts foram compradas agressivamente, e a assimetria de curto prazo subiu materialmente." Notavelmente, esta queda de preço caiu abaixo do preço realizado dos detentores de posições de curto prazo de BTC de $109.700 pela primeira vez em cinco meses, sinalizando estresse entre compradores recentes. O Ethereum refletiu a fraqueza, caindo para seu nível mais baixo desde o início de agosto. Solana caiu abaixo de $200, e a capitalização total do mercado cripto perdeu cerca de $170 bilhões em 24 horas enquanto a aversão ao risco tomou conta dos investidores. O analista da CryptoQuant JA Maarturn apontou que esta venda atual representa uma limpeza significativa no posicionamento de risco. Ele estimou que $11,8 bilhões em apostas alavancadas de altcoins e $3,2 bilhões em posições especulativas de Bitcoin foram eliminados, efetivamente redefinindo o apetite por risco em todo o mercado O que vem a seguir? Apesar deste declínio, analistas da Matrixport argumentaram que os mercados de derivativos estão emitindo sinais mistos para investidores cripto. "Custos de financiamento, alavancagem e volumes em BTC, ETH e SOL destacam tanto fragilidade quanto oportunidade," eles observaram, apontando para sinais de agrupamento em torno de limiares on-chain chave que frequentemente precedem grandes rompimentos. Eles acrescentaram que o Bitcoin está se aproximando do ápice de um triângulo simétrico, uma formação técnica que anteriormente precedeu movimentos decisivos. No entanto, com traders de opções já se posicionando perto da zona crítica de $110.000, qualquer...
Projeto HyperVault da Hyperliquid fraudado em $3,6M, desenvolvedores desaparecem

Projeto HyperVault da Hyperliquid fraudado em $3,6M, desenvolvedores desaparecem

Os desenvolvedores da HyperVault executaram um Rug Pull na sua plataforma DeFi baseada em Hyperliquid, drenando aproximadamente $3,6 milhões em fundos de usuários antes de desaparecerem e excluírem todas as contas de redes sociais. O PeckShieldAlert detectou primeiro saques anormais do protocolo de rendimento, com fundos sendo transferidos de Hyperliquid para Ethereum e convertidos em ETH. Tornado Cash Oculta Rastro de $3,6M Enquanto Contas Sociais Desaparecem Os fundos roubados seguiram um padrão familiar, com 752 ETH depositados no Tornado Cash para obscurecer rastros de transações. A conta oficial do Twitter da HyperVault agora exibe "esta conta não existe", enquanto seu servidor Discord também desapareceu. Fonte: X Infelizmente, alertas precoces foram levantados em 4 de setembro quando o membro da comunidade HypingBull compartilhou no X preocupações sobre as auditorias de segurança alegadas pelo projeto, mas foram ignorados. Quando os desenvolvedores da HyperVault afirmaram que as auditorias estavam "pendentes via Spearbit, Pashov e Code4rena", uma investigação revelou que nenhuma dessas empresas havia se envolvido no projeto. O golpe adiciona pressão ao ecossistema da Hyperliquid, já que o token HYPE enfrenta intensa competição da ASTER DEX, que recentemente processou mais de $13 bilhões em volume diário de futuros perpétuos. Arthur Hayes anteriormente saiu de toda sua posição em HYPE com lucro de $823.000, citando desbloqueios de tokens futuros no valor de $11,9 bilhões a partir de 29 de novembro. Ele agora está considerando voltar. Sinais de Alerta Ignorados Apesar dos Avisos da Comunidade O alerta de 4 de setembro do HypingBull advertiu os usuários sobre as alegações suspeitas de auditoria da HyperVault, instando saques imediatos de fundos do protocolo, que tinha um valor total de $700.000 bloqueado na época. O investigador contatou Pashov diretamente via Telegram, recebendo confirmação de que eles "nunca ouviram falar do projeto com este nome". O site da Code4rena também não mostrou auditorias pendentes para a HyperVault, contradizendo as declarações públicas dos desenvolvedores sobre revisões de segurança abrangentes. Apesar dessas revelações, muitos usuários continuaram a depositar fundos, atraídos pelos rendimentos anunciados de 90% APR em tokens HYPE. Maximalistas do HYPE, como HYPEconomist, promoveram ativamente o protocolo até os últimos dias, postando "cozinhando! use o dinheiro e coloque-o em um hypervault" em 23 de setembro. O endosso veio apenas três dias antes da execução do rug pull. Agora que executaram o golpe com sucesso, a análise forense descobriu sinais de alerta precoces, incluindo a falta de transparência do projeto sobre as identidades da equipe e a ausência suspeita de qualquer documentação legítima de auditoria. As promessas de alto rendimento também deveriam ter levantado preocupações adicionais, considerando os padrões do mercado DeFi. O desaparecimento da HyperVault segue um padrão de projetos DeFi usando retornos atrativos para atrair vítimas antes de executar golpes de saída. Apenas no mês passado, a CrediX Finance também executou um golpe de saída de $4,5 milhões em 8 de agosto, após prometer recuperar fundos roubados dentro de dois dias. A equipe do protocolo desapareceu depois que os atacantes, suspeitos de serem eles próprios, ganharam controle administrativo de sua carteira multisig, com todas as contas oficiais excluídas e o site permanecendo offline desde que o exploit ocorreu. Ecossistema Enfrenta Crescentes Desafios de Segurança e Competição O rug pull da HyperVault agrava a pressão existente sobre a Hyperliquid, já que a ASTER DEX ganhou terreno significativo no volume de negociação de perpétuos. A integração da ASTER com a Trust Wallet fornece a 100 milhões de usuários acesso direto a contratos perpétuos, desafiando a dominância de mercado da Hyperliquid. Exploits anteriores testaram a infraestrutura da Hyperliquid, incluindo a manipulação do token JELLY em março que custou ao cofre da plataforma $13,5 milhões. Um trader usou posições alavancadas e bombeamento artificial de preços para explorar o sistema de criador de mercado automatizado. Incidentes semelhantes envolveram traders obtendo lucros enquanto causavam perdas ao cofre, incluindo o "ETH 50x Big Guy", que obteve $1,8 milhão de lucro enquanto o cofre perdeu $4 milhões. Esses exploits levaram à redução dos limites de alavancagem máxima de 40x para 25x para as principais criptomoedas. Problemas técnicos também afetaram a plataforma, incluindo uma interrupção de negociação de 37 minutos em julho devido a uma sobrecarga do servidor API causada por um aumento no tráfego. O tempo de inatividade causou divergências de preços, já que os traders não conseguiam fechar posições durante a parada. Por enquanto, é incerto como o preço do HYPE reagirá a isso; no entanto, com Arthur Hayes agora consultando seguidores sobre reentrar no HYPE após o token cair 23% semanalmente para $35,50. Ele restaurou o otimismo depois de ser um dos fatores que contribuíram para sua tendência de baixa quando vendeu toda sua posição, citando desbloqueios massivos de tokens que poderiam criar uma pressão de venda mensal de $500 milhões.
