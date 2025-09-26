Preocupações dos americanos aprofundam-se sobre o aumento dos preços

Topline As preocupações dos americanos sobre a economia pioraram este mês, à medida que os consumidores expressaram crescentes preocupações sobre o aumento dos preços e um mercado de trabalho enfraquecido, de acordo com a pesquisa amplamente acompanhada da Universidade de Michigan divulgada na sexta-feira. Os consumidores expressaram frustrações crescentes sobre o aumento dos preços "corroendo suas finanças pessoais." Getty Images Fatos Principais O sentimento do consumidor—uma medição sobre as visões dos americanos sobre as perspectivas econômicas—caiu para 55,1 em setembro de 58,2 em agosto, abaixo do benchmark histórico de 100 e o nível mais baixo desde maio, segundo uma leitura da pesquisa da Universidade de Michigan. O declínio no sentimento ficou abaixo do consenso de Wall Street de 55,9, de acordo com a FactSet. Os americanos antecipam que a inflação subirá para 4,7% no próximo ano, abaixo das projeções de agosto de 4,8%, e que os preços aumentarão 3,7% nos próximos cinco a 10 anos, um aumento de 0,4% em relação à leitura do mês passado. Por Que Os Americanos Estão Pessimistas Sobre A Economia? Joanne Hsu, diretora da pesquisa, disse em um comunicado que os consumidores "continuam a expressar frustração com a persistência de preços altos", e 44% dos entrevistados citaram "espontaneamente" preços mais altos como "corroendo suas finanças pessoais", a leitura mais alta em um ano. Os americanos estão cada vez mais preocupados com as perspectivas para suas rendas e finanças pessoais, disse Hsu, acrescentando que os consumidores "sentem pressão tanto da perspectiva de inflação mais alta quanto do risco de mercados de trabalho mais fracos." Contexto Principal Mesmo com os consumidores cada vez mais descontentes com a economia, os gastos aceleraram nos últimos meses, apesar da inflação permanecer acima da meta de 2% do Fed. Os gastos do consumidor aumentaram 0,5% mês a mês em julho para o nível mais alto em quatro meses, antes de diminuir para um crescimento de 0,4% em agosto, de acordo com dados federais divulgados na sexta-feira. O presidente do Fed, Jerome Powell, sugeriu no início desta semana que os riscos de inflação "de curto prazo" esfriaram, enquanto as preocupações cresceram sobre um mercado de trabalho em declínio. O desemprego subiu para...