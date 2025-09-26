2025-10-13 Monday

Minerador de Bitcoin (BTC) Riot Platforms (RIOT) atualizado

A publicação Bitcoin (BTC) Minerador Riot Platforms (RIOT) Atualizado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Riot Platforms (RIOT) recebeu atualizações consecutivas de Wall Street na sexta-feira, com JPMorgan e Citigroup aumentando suas perspectivas sobre o minerador de bitcoin em meio à mudança na economia do setor e uma transição para computação de alto desempenho. O JPMorgan elevou a Riot para overweight de neutral e aumentou seu preço-alvo para $19 de $15, chamando-a de a mais atraente entre seus pares de mineração. O Citi atualizou para compra de neutral e elevou seu preço-alvo para $24 de $13,75. Ambas as empresas apontaram para a mudança da Riot para inteligência artificial e serviços em nuvem como um potencial impulsionador de crescimento à medida que os lucros de mineração diminuem. A Riot teve um desempenho modestamente superior em um setor fortemente em baixa na sexta-feira, caindo "apenas" 1,2% para $16,55. Junto com sua atualização da RIOT, o JPMorgan rebaixou a anteriormente muito bem-sucedida IREN para underweight de neutral. As ações caíram 9,7% na sexta-feira, mas ainda estão 300% mais altas no acumulado do ano. A CleanSpark (CLSK) foi rebaixada para neutral e está 9,3% mais baixa na sexta-feira e 34% mais alta no acumulado do ano. O banco manteve sua classificação de compra na Cipher Mining (CIFR), e dobrou seu preço-alvo para $12 de $6. As ações estavam 3,5% mais baixas a $11,20 no momento da publicação. A MARA Holdings (MARA) foi mantida em overweight, com um objetivo de preço reduzido para $20, abaixo dos $22. A ação estava 1% mais baixa em torno de $15,90 no início das negociações. Os analistas do JPMorgan estão atribuindo uma probabilidade de 50% de que Riot, Cipher e IREN garantam acordos de colocalização de computação de alto desempenho (HPC) a curto prazo, usando o acordo de 800 MW da Core Scientific (CORZ) com a CoreWeave (CRWV) como referência. O banco avalia os contratos de colocalização HPC entre $3,7 milhões e $8,6 milhões por megawatt bruto (MW). Leia mais: Rentabilidade da Mineração de Bitcoin Caiu em Agosto, diz Jefferies Fonte: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/26/riot-gets-double-upgrade-on-ai-pivot-as-jpmorgan-citi-hike-targets
Preocupações dos americanos aprofundam-se sobre o aumento dos preços

O post Preocupações do mercado Americano Aprofundam-se Sobre Preços em Alta apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Topline As preocupações dos americanos sobre a economia pioraram este mês, à medida que os consumidores expressaram crescentes preocupações sobre o aumento dos preços e um mercado de trabalho enfraquecido, de acordo com a pesquisa amplamente acompanhada da Universidade de Michigan divulgada na sexta-feira. Os consumidores expressaram frustrações crescentes sobre o aumento dos preços "corroendo suas finanças pessoais." Getty Images Fatos Principais O sentimento do consumidor—uma medição sobre as visões dos americanos sobre as perspectivas econômicas—caiu para 55,1 em setembro de 58,2 em agosto, abaixo do benchmark histórico de 100 e o nível mais baixo desde maio, segundo uma leitura da pesquisa da Universidade de Michigan. O declínio no sentimento ficou abaixo do consenso de Wall Street de 55,9, de acordo com a FactSet. Os americanos antecipam que a inflação subirá para 4,7% no próximo ano, abaixo das projeções de agosto de 4,8%, e que os preços aumentarão 3,7% nos próximos cinco a 10 anos, um aumento de 0,4% em relação à leitura do mês passado. Por Que Os Americanos Estão Pessimistas Sobre A Economia? Joanne Hsu, diretora da pesquisa, disse em um comunicado que os consumidores "continuam a expressar frustração com a persistência de preços altos", e 44% dos entrevistados citaram "espontaneamente" preços mais altos como "corroendo suas finanças pessoais", a leitura mais alta em um ano. Os americanos estão cada vez mais preocupados com as perspectivas para suas rendas e finanças pessoais, disse Hsu, acrescentando que os consumidores "sentem pressão tanto da perspectiva de inflação mais alta quanto do risco de mercados de trabalho mais fracos." Contexto Principal Mesmo com os consumidores cada vez mais descontentes com a economia, os gastos aceleraram nos últimos meses, apesar da inflação permanecer acima da meta de 2% do Fed. Os gastos do consumidor aumentaram 0,5% mês a mês em julho para o nível mais alto em quatro meses, antes de diminuir para um crescimento de 0,4% em agosto, de acordo com dados federais divulgados na sexta-feira. O presidente do Fed, Jerome Powell, sugeriu no início desta semana que os riscos de inflação "de curto prazo" esfriaram, enquanto as preocupações cresceram sobre um mercado de trabalho em declínio. O desemprego subiu para...
Garanta hoje os seus bilhetes para o Bitcoin World Disrupt 2025 e poupe em grande

A publicação Garanta Hoje os Seus Bilhetes para o Bitcoin World Disrupt 2025 e Poupe em Grande apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Oportunidade Imperdível: Garanta Hoje os Seus Bilhetes para o Bitcoin World Disrupt 2025 e Poupe em Grande Ir para o conteúdo Início Notícias de IA Oportunidade Imperdível: Garanta Hoje os Seus Bilhetes para o Bitcoin World Disrupt 2025 e Poupe em Grande Fonte: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-world-disrupt-2025-tickets/
Baleias compram Bitcoin Hyper de $117K

O post Baleias Compram $117K Bitcoin Hyper apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O frenesi não é sem motivo. O Bitcoin ainda domina o mercado com uma avaliação de $2,17T e é negociado em torno de $109K, mas suas limitações são bem conhecidas: transações dolorosamente lentas, taxas altíssimas em ciclos de alta, e quase nenhum espaço para aplicativos, meme coins ou DeFi. O Bitcoin Hyper ($HYPER) visa corrigir isso introduzindo um ecossistema avançado de Layer-2 do Bitcoin. Ao integrar a Solana Virtual Machine, desbloqueará velocidades sub-segundo, taxas de gás quase zero e dApps cross-chain - tudo garantido pelo próprio Bitcoin. Então, por que as baleias estão apostando alto agora? A resposta está em como o $HYPER poderia finalmente tornar o Bitcoin muito mais do que um cofre de 'ouro digital'. O Problema - Limites de Velocidade e Escalabilidade do Bitcoin O Bitcoin pode ser a maior criptomoeda por capitalização de mercado, mas em termos de escalabilidade, fica muito atrás de seus rivais. On-chain, o $BTC pode processar apenas sete transações por segundo (TPS). Em comparação, o $SOL tem um limite teórico de 65K TPS e já atingiu mais de 100K em testes do mundo real. Mesmo a $BNB Chain tem média de centenas de TPS, deixando o Bitcoin parecendo ultrapassado com seus míseros dígitos únicos. Fonte: Chainspect Esta baixa taxa de transferência se traduz em uma experiência de usuário dolorosa. Uma transação típica de Bitcoin leva 10 minutos para confirmar, e em períodos de alta, a congestão de rede eleva as taxas. Para uma cadeia que se posiciona como dinheiro global, esse é um gargalo crítico. A Rede Lightning foi criada para mudar isso. Lançada em 2018, prometia canais de pagamento off-chain e taxas mais baratas. Mas a realidade não correspondeu ao hype. As taxas médias de transação continuaram a subir após o lançamento da Lightning, de acordo com dados da BitInfoCharts. O enorme pico em abril de 2024, no entanto, foi devido ao lançamento do protocolo Runes. Fonte: BitInfoCharts Os usuários ainda pagam taxas base e taxas variáveis para nós de roteamento, e abrir ou fechar canais requer transações on-chain, o que significa que o congestionamento e os custos nunca...
O ouro continua a atrair fluxos de investimento – ING

O post "O ouro continua a atrair fluxos de entrada de investimento – ING" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O ouro aproximou-se ontem dos recordes históricos anteriores, enquanto os preços da prata ultrapassaram os $45/oz (o mais alto desde maio de 2011), observam os especialistas em commodities do ING, Ewa Manthey e Warren Patterson. A procura por ativos de refúgio aumenta "A recuperação foi impulsionada pela ampla fraqueza nos mercados financeiros em meio a crescentes preocupações geopolíticas e às perspetivas para a economia. Os traders também estão a observar atentamente a divulgação de sexta-feira do índice de preços de despesas de consumo pessoal dos EUA – o indicador de inflação preferido da Reserva Federal. Uma leitura de inflação moderada poderia fortalecer o argumento para cortes nas taxas de juros e apoiaria ainda mais o complexo de metais preciosos." "O ouro valorizou quase 43% até agora este ano, apoiado por um dólar mais fraco, compras de bancos centrais, fluxos de entrada em participações de ETF e tensões geopolíticas. As participações totais conhecidas de ETF de ouro aumentaram mais de 12,8moz este ano para 96,2moz até ontem (o mais alto desde outubro de 2022) em meio à crescente procura por ativos de refúgio." Fonte: https://www.fxstreet.com/news/gold-continues-to-attract-investment-flows-ing-202509260954
A SEC aprova o ETF Hashdex Nasdaq! Arc Minerador abre novas oportunidades para Holding de BTC, ETH, XRP, SOL e XLM

A publicação A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos Aprova o ETF Hashdex Nasdaq! O Arc Minerador Abre Novas Oportunidades Para Holding BTC, ETH, XRP, SOL e XLM apareceu em BitcoinEthereumNews.com. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos Aprova o ETF Hashdex Nasdaq! O Arc Minerador Abre Novas Oportunidades Para Holding BTC, ETH, XRP, SOL e XLM – BitcoinWorld Ir para o conteúdo Início Comunicado de Imprensa A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos Aprova o ETF Hashdex Nasdaq! O Arc Minerador Abre Novas Oportunidades Para Holding BTC, ETH, XRP, SOL e XLM Fonte: https://bitcoinworld.co.in/the-sec-approves-the-hashdex-nasdaq-etf-arc-miner-opens-up-new-opportunities-for-holding-btc-eth-xrp-sol-and-xlm/
Ações da Cipher Mining Inc. (CIFR): Caem 4% enquanto oferta de Notas Conversíveis de $1,1B abala o Mercado

TLDR As ações da Cipher caem 4% após anúncio de oferta de notas conversíveis de $1,1B O acordo de notas de $1,1B da Cipher Mining abala investidores, ações caem para $11,16 Ações deslizam enquanto Cipher aumenta oferta de notas, despertando preocupações de diluição Cipher revela notas conversíveis de $1,1B a 0%, ações afundam apesar dos planos de crescimento Investidores fogem enquanto acordo de dívida da Cipher aumenta diluição e pressão sobre as ações [...] A publicação Ações da Cipher Mining Inc. (CIFR): Caem 4% enquanto oferta de notas conversíveis de $1,1B abala o mercado apareceu primeiro no CoinCentral.
Leilão de Obrigações a 5 anos de Itália aumentou para 2,94% face aos anteriores 2,8%

A publicação "Leilão de Obrigações Italianas a 5 anos aumentou para 2,94% face aos anteriores 2,8%" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As informações nestas páginas contêm declarações prospetivas que envolvem riscos e incertezas. Os mercados e instrumentos apresentados nesta página são apenas para fins informativos e não devem de forma alguma ser interpretados como uma recomendação para comprar ou vender estes ativos. Deve fazer a sua própria pesquisa minuciosa antes de tomar quaisquer decisões de investimento. A FXStreet não garante de forma alguma que esta informação esteja livre de erros, equívocos ou declarações materialmente incorretas. Também não garante que esta informação seja oportuna. Investir em Mercados Abertos envolve um grande risco, incluindo a perda total ou parcial do seu investimento, bem como angústia emocional. Todos os riscos, perdas e custos associados ao investimento, incluindo a perda total do principal, são da sua responsabilidade. As opiniões e pontos de vista expressos neste artigo são dos autores e não refletem necessariamente a política oficial ou posição da FXStreet nem dos seus anunciantes. O autor não será responsável por informações encontradas no final dos links publicados nesta página. Se não for explicitamente mencionado no corpo do artigo, no momento da escrita, o autor não tem posição em nenhuma ação mencionada neste artigo e não tem relação comercial com nenhuma empresa mencionada. O autor não recebeu compensação pela escrita deste artigo, além da FXStreet. A FXStreet e o autor não fornecem recomendações personalizadas. O autor não faz representações quanto à precisão, integridade ou adequação desta informação. A FXStreet e o autor não serão responsáveis por quaisquer erros, omissões ou quaisquer perdas, lesões ou danos decorrentes desta informação e da sua exibição ou uso. Erros e omissões excetuados. O autor e a FXStreet não são consultores de investimento registados e nada neste artigo pretende...
Melhores altcoins para comprar após a Google adquirir participação em empresa de mineração de Bitcoin

O post Melhores Altcoins para Comprar Depois da Google Adquirir Stake em Empresa de Mineração de Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Melhores Altcoins para Comprar Depois da Google Adquirir Stake em Empresa de Mineração de Bitcoin Cadastre-se para o Nosso Boletim! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Como escritor de cripto, Krishi divide o seu tempo entre descodificar o caos dos mercados e escrever sobre isso de uma forma que não o faz adormecer. Ele tem estado nisso há quase dois anos nas trincheiras cripto. Sim, ele lamenta ter perdido as magníficas altas que vieram antes disso (quem não!), mas está mais do que pronto para colocar o seu dinheiro onde estão as suas palavras. Antes de mergulhar de cabeça nas criptomoedas, Krishi passou mais de cinco anos escrevendo para alguns dos maiores nomes em tecnologia, incluindo TechRadar, Tom's Guide e PC Gaming, cobrindo tudo, desde gadgets e cibersegurança até jogos e software. Quando não está a pesquisar e escrever sobre os últimos acontecimentos em cripto, Krishi negocia no mercado forex enquanto mantém cripto nos seus planos de HODL a longo prazo. Ele é um crente do Bitcoin, embora nunca deixe que esse viés se infiltre na sua escrita. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, está a dar consentimento para que os cookies sejam utilizados. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/best-altcoins-to-buy-as-google-acquires-stake-in-bitcoin-mining-company/
Layer-1s reivindicam o seu lugar como espinha dorsal das criptomoedas em 2025

Com as regras de stablecoin ganhando forma e ativos tokenizados entrando no mercado, a fundação da blockchain está sendo testada e as layer-1s estão provando seu poder de permanência. Em 2025, a indústria cripto está mudando do hype para a utilidade. As estruturas de stablecoin estão ganhando forma, ativos tokenizados estão entrando em mercados populares, e a inteligência artificial está começando a transacionar on-chain. No centro dessas mudanças de mercado, as blockchains layer-1 estão sendo redefinidas não como experimentos, mas como a infraestrutura que impulsiona a adoção no mundo real. "As Layer-1s ainda são a espinha dorsal da indústria", disse Marc Vanlerberghe, diretor de estratégia e marketing da Fundação Algorand, no episódio desta semana do Decentralize with Cointelegraph. Leia mais
