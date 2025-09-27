Michael Saylor da Strategy revela o seu princípio principal do Bitcoin em apenas 2 palavras

A publicação "O Princípio Principal de Bitcoin de Michael Saylor da Strategy Revelado em Apenas 2 Palavras" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Michael Saylor publicou duas palavras na quinta-feira — "Seja Imparável" — no momento em que novos rankings confirmaram a liderança incomparável da Strategy em holdings corporativos de Bitcoin. A empresa agora controla 639.835 BTC, avaliados em mais de 70 mil milhões de dólares, com o Bitcoin a ser negociado em torno de 109.500 dólares. A distância entre a empresa de Saylor e o resto é ampla. MARA Holdings está em segundo lugar com 52.477 BTC. A Tesla tem 11.509. A Coinbase está com 11.776. Mesmo se as próximas 10 empresas combinassem suas reservas, ficariam aquém do total da Strategy. Enquanto isso, a ação de preço do Bitcoin recentemente parece mais uma montanha-russa, subindo acima de 124.000 dólares em agosto antes de cair para 106.000 dólares, e depois recuperando para pouco menos de 110.000 dólares. Para os traders, essas oscilações decidem vitórias ou perdas. Para a Strategy, elas não mudaram a abordagem: acumular e fazer holding. A Estratégia de Michael Saylor Uma única empresa de software transformou-se no maior cofre de Bitcoin do planeta, maior que mineradores e exchanges que executam a infraestrutura da rede. Empresas públicas como CleanSpark, Riot e Block são jogadores ativos, mas parecem pequenas ao lado do balanço de Saylor. A publicação de Saylor dá um rosto a esses números, já que o próprio presidente da Strategy é o rosto de sua empresa. A imagem dele com um moletom escuro e uma gravata laranja, combinada com as palavras "Seja Imparável", é um lembrete de como ele enquadra a posição da empresa. A Strategy não está tratando o Bitcoin como um experimento. Ela construiu sua identidade em torno dele, e os números mais recentes mostram que ninguém mais está sequer perto. Fonte: https://u.today/strategys-michael-saylor-unveils-his-main-bitcoin-principle-in-only-2-words