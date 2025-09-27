Exchange MEXC
Revelando a potencial mudança de Trump na política de armas de longo alcance dos EUA
Revelando a Potencial Mudança de Trump na Política de Armas de Longo Alcance dos EUA
TRUMP
$6.171
+3.22%
COM
$0.012562
+24.24%
BitcoinEthereumNews
2025/09/27 06:52
Musk, Thiel, Bannon nomeados em itinerário recentemente divulgado de Epstein
Musk, Thiel, Bannon Nomeados Em Itinerário de Epstein Recentemente Divulgado

Jeffrey Epstein planeou receber Elon Musk na sua ilha privada nas Caraíbas, almoçar com o bilionário da tecnologia Peter Thiel e tomar o pequeno-almoço com o aliado de Trump, Steve Bannon, de acordo com documentos recentemente divulgados—os mais recentes a mostrar a extensão das ligações de Epstein com os ricos e poderosos.

O CEO da Tesla, Elon Musk, participa no serviço memorial público para o ativista de direita Charlie Kirk no State Farm Stadium em Glendale, Arizona, em 21 de setembro de 2025. (Foto de PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

Factos Principais

Os documentos divulgados na sexta-feira pelo Comitê de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara incluem uma cópia do itinerário de Epstein que incluía a viagem provisória de Musk à ilha privada de Epstein nas Ilhas Virgens dos EUA em 6 de dezembro de 2014, com uma anotação que diz "isto ainda vai acontecer?"

Outras entradas mostram planos para o pequeno-almoço com Bannon em 16 de fevereiro de 2019 e almoço com Thiel em 27 de novembro de 2017.

Esta é uma história em desenvolvimento e será atualizada.
COM
$0.012562
+24.24%
ELON
$0.000000084
+10.48%
ISLAND
$0.008818
+3.46%
BitcoinEthereumNews
2025/09/27 06:47
Interesse aberto de BTC cai 160K enquanto traders reconstroem
BTC Open Interest Drops 160K as Traders Rebuild

A expiração das opções de Bitcoin reduz o OI de 515K BTC para 355K BTC. O skew mostra demanda por puts enquanto traders protegem-se contra riscos de queda. Compradores de call aproveitam liquidações para obter apostas baratas de alta.

O Bitcoin enfrentou uma notável redefinição de opções esta semana, após a maior expiração semanal na Deribit. De acordo com dados da Glassnode, o BTC estabeleceu-se próximo a $109.000, pouco abaixo do nível de max pain de $110.000. O que resta é um mercado mais enxuto, com traders avaliando se a próxima onda será de alta ou de baixa.

Relacionado: Bitcoin Price Near $109K as PCE Inflation Data and ETF Outflows to Test $107K Support

$BTC Options WeeklyA maior expiração de opções na Deribit redefiniu o posicionamento, com BTC estabelecendo-se em $109k vs. $110k max pain. Com as expirações liquidadas, o mercado enfrenta uma página em branco. Monitorar OI, estrutura de prazo, skew, spreads de volatilidade e fluxos será fundamental para avaliar o sentimento — glassnode (@glassnode) 26 de setembro de 2025

Open Interest cai 160.000 BTC

O open interest de opções de BTC caiu drasticamente de 515.000 BTC para 355.000 BTC em uma única varredura. São 160.000 BTC em contratos que desapareceram. Isso mostra o quão lotado o mercado de derivativos havia se tornado.

Agora, a questão é onde novas posições serão construídas. Essa reconstrução nos dirá se os traders estão se preparando para outra queda ou silenciosamente se organizando para uma alta.

Relacionado: Traders Target $120K as Bitcoin Awaits Key U.S. PCE Inflation Report

O que Skew e Volatilidade dizem sobre o Sentimento

O preço das opções mostra o que os traders temem. O skew de 25-delta favorece puts, significando que a proteção contra queda é cara.

25 Delta Skew (multi-tenor)As opções de BTC mostram puts comandando um prêmio em todos os vencimentos, mais pronunciado no curto prazo. Prazos mais longos tendem ao neutro. Traders estão pagando mais por cobertura de baixa, enquanto a opcionalidade de alta permanece com desconto. pic.twitter.com/nGA5X5zQY5 — glassnode (@glassnode) 26 de setembro de 2025

A volatilidade implícita negocia mais cara que a volatilidade realizada, especialmente...
BTC
$113,931.4
+1.82%
OPEN
$0.44519
+8.90%
COM
$0.012562
+24.24%
BitcoinEthereumNews
2025/09/27 06:07
GBP está a superar nas crosses à medida que o reajuste de preços do BoE muda com o Fed – Scotiabank
GBP está a superar nas crosses à medida que o reajuste do BoE muda com o Fed – Scotiabank

A Libra Esterlina (GBP) está a negociar estável contra o Dólar Americano (USD) e a superar todas as moedas do G10 nas crosses, relatam os Estrategistas-Chefe de Forex do Scotiabank, Shaun Osborne e Eric Theoret.

GBP está estável vs. USD

"A perspetiva para a política relativa do banco central está a oferecer alguma estabilidade para a GBP, dada a suavização das expectativas de flexibilização tanto para o BoE quanto para o Fed. As divulgações domésticas têm sido limitadas, e as preocupações fiscais permanecem elevadas enquanto os mercados observam a diminuição da procura por gilts."

"O quadro técnico mudou para bearish (baixista) após as perdas de quarta e quinta-feira. A média móvel de 50 dias (1,3468) foi claramente quebrada, e a GBP ameaça romper o mínimo do início de setembro logo acima de 1,33. Esperamos um intervalo de curto prazo entre 1,3320 e 1,3420."
COM
$0.012562
+24.24%
BANK
$0.14802
+4.06%
MA
$0.000574
+11.00%
BitcoinEthereumNews
2025/09/27 05:56
Reveladas as discussões monumentais da SoftBank e Ark Invest
SoftBank e Ark Invest revelam discussões monumentais

Investimento Tether: SoftBank e Ark Invest revelam discussões monumentais
ARK
$0.3874
+6.69%
COM
$0.012562
+24.24%
BitcoinEthereumNews
2025/09/27 05:16
Michael Saylor da Strategy revela o seu princípio principal do Bitcoin em apenas 2 palavras
Michael Saylor da Strategy revela o seu princípio principal do Bitcoin em apenas 2 palavras

Michael Saylor publicou duas palavras na quinta-feira — "Seja Imparável" — no momento em que novos rankings confirmaram a liderança incomparável da Strategy em holdings corporativos de Bitcoin. A empresa agora controla 639.835 BTC, avaliados em mais de 70 mil milhões de dólares, com o Bitcoin a ser negociado em torno de 109.500 dólares.

A distância entre a empresa de Saylor e o resto é ampla. MARA Holdings está em segundo lugar com 52.477 BTC. A Tesla tem 11.509. A Coinbase está com 11.776. Mesmo se as próximas 10 empresas combinassem suas reservas, ficariam aquém do total da Strategy.

Enquanto isso, a ação de preço do Bitcoin recentemente parece mais uma montanha-russa, subindo acima de 124.000 dólares em agosto antes de cair para 106.000 dólares, e depois recuperando para pouco menos de 110.000 dólares. Para os traders, essas oscilações decidem vitórias ou perdas. Para a Strategy, elas não mudaram a abordagem: acumular e fazer holding.

A Estratégia de Michael Saylor

Uma única empresa de software transformou-se no maior cofre de Bitcoin do planeta, maior que mineradores e exchanges que executam a infraestrutura da rede. Empresas públicas como CleanSpark, Riot e Block são jogadores ativos, mas parecem pequenas ao lado do balanço de Saylor.

A publicação de Saylor dá um rosto a esses números, já que o próprio presidente da Strategy é o rosto de sua empresa. A imagem dele com um moletom escuro e uma gravata laranja, combinada com as palavras "Seja Imparável", é um lembrete de como ele enquadra a posição da empresa.

A Strategy não está tratando o Bitcoin como um experimento. Ela construiu sua identidade em torno dele, e os números mais recentes mostram que ninguém mais está sequer perto.
COM
$0.012562
+24.24%
NOW
$0.00354
-13.02%
BTC
$113,931.4
+1.82%
BitcoinEthereumNews
2025/09/27 04:57
Grayscale revela as 20 criptomoedas mais rentáveis – Bitcoin não é uma delas
Grayscale revela as 20 criptomoedas mais rentáveis – Bitcoin não é uma delas

A Grayscale revelou num índice que as altcoins proporcionaram os melhores retornos no terceiro trimestre de 2025. O desempenho inferior do Bitcoin tornou-se a característica mais marcante do trimestre, enquanto BNB Chain, Prometheus e Avalanche lideraram o ranking dos melhores desempenhos ajustados ao risco.

O índice foi geralmente dominado por tokens utilizados para aplicações financeiras e plataformas de contrato inteligente. Narrativas temáticas centradas na adoção de stablecoin, volume de câmbio e Tesourarias de Ativos Digitais (DATs) impulsionaram esmagadoramente este desempenho superior.

Altcoins Dominaram o Desempenho do Q3

O terceiro trimestre de 2025 provou ser um período de força generalizada no mercado de ativos digitais. De acordo com um índice desenvolvido pela Grayscale Research, alguns vencedores distintos geraram os melhores retornos de preço ajustados à volatilidade.

Num ranking dos 20 tokens com melhor desempenho, a BNB Chain assumiu a liderança, proporcionando os retornos mais favoráveis com estabilidade relativa em comparação com aqueles cujos ganhos foram superados por risco excessivo. Prometeus, Avalanche, Cronos, Beldex e Ethereum seguiram atrás.

Top 20 Tokens com Melhor Desempenho. Fonte: Grayscale Research.

A Grayscale organiza o mercado de ativos digitais em seis segmentos com base na função principal e caso de uso do protocolo: Moedas, Plataformas de Contrato Inteligente, Financeiros, Consumidor e Cultura, Utilidades e Serviços, e Inteligência Artificial.

Sete tokens com melhor desempenho faziam parte do segmento Financeiros, enquanto cinco vieram de Plataformas de Contrato Inteligente. Estes resultados quantificaram efetivamente o afastamento das Moedas. Mais notavelmente, o Bitcoin não entrou na lista.

Por Que o Bitcoin Ficou Para Trás

O ponto de dados mais revelador da pesquisa da Grayscale não foi tanto quem entrou na lista, mas quem estava visivelmente ausente: Bitcoin. Embora todos os seis setores tenham produzido retornos positivos, as Moedas ficaram notavelmente para trás, refletindo o ganho de preço relativamente modesto do Bitcoin em comparação com outros segmentos.

Ao medir o desempenho pelo risco, o Bitcoin não ofereceu um perfil convincente.

Desempenho do Setor Cripto no Q3 2025: Fonte: Grayscale Research.

Os ativos que entraram na lista foram esmagadoramente...
T
$0.01335
+9.96%
COM
$0.012562
+24.24%
INDEX
$0.91
+5.56%
BitcoinEthereumNews
2025/09/27 04:31
Homem coreano que afirma ter o QI mais alto revela a sua previsão para o preço do Bitcoin
Homem coreano que afirma ter o QI mais alto revela a sua previsão para o preço do Bitcoin

O sul-coreano YoungHoon Kim, que se descreve como a pessoa com o QI mais alto do mundo com 276, fez uma previsão intrigante no mundo das criptomoedas. Kim previu que o Bitcoin aumentaria em valor pelo menos 100 vezes nos próximos 10 anos e se tornaria um ativo de reserva universal. Ele também afirmou que sua empresa, "American Bitcoin (ABTC)", se tornaria a maior empresa do mundo por capitalização de mercado.

No entanto, a afirmação de Kim de ter o "QI mais alto" tem sido contestada há muito tempo. Nenhuma evidência oficial, independente ou concreta baseada em resultados de testes ou documentos acadêmicos foi tornada pública até agora. Alguns especialistas apontam que os testes de QI padrão só podem produzir resultados confiáveis até 160-200, enquanto a validade científica de valores extremos como 276 não é bem fundamentada.

Tem havido críticas públicas de que existem conexões entre as instituições que documentam o suposto alto QI de Kim. A situação do lado da ABTC também é incerta. A empresa é conhecida como uma plataforma de produção e acumulação de Bitcoin, amplamente apoiada pela Hut 8. No entanto, as ações da ABTC caíram aproximadamente 15% nos primeiros dias após sua listagem na bolsa Nasdaq.

*Isto não é aconselhamento de investimento.
MAN
$0.00544
-5.88%
IQ
$0.002656
+3.79%
COM
$0.012562
+24.24%
BitcoinEthereumNews
2025/09/27 04:09
Bitcoin Recupera $110K Enquanto a Inflação Permanece Estável
Bitcoin Recupera $110K Enquanto a Inflação Permanece Estável

A criptomoeda subiu para $110K depois que o Departamento de Análise Económica dos EUA publicou o seu relatório de despesas de consumo pessoal na sexta-feira.

BTC Sobe Gradualmente Após Relatório de Inflação Moderado

O Departamento de Análise Económica divulgou um relatório de despesas de consumo pessoal (PCE) relativamente sem eventos na sexta-feira, mostrando um aumento de 0,3% nos preços em agosto, elevando a inflação anual [...]
COM
$0.012562
+24.24%
U
$0.007372
+5.07%
BTC
$113,931.4
+1.82%
BitcoinEthereumNews
2025/09/27 03:45
A Visão Duradoura de Aaron Levie Para Software Empresarial No Bitcoin World Disrupt 2025
A Visão Duradoura de Aaron Levie Para Software Empresarial No Bitcoin World Disrupt 2025

Desbloqueando O Futuro: A Visão Duradoura de Aaron Levie Para Software Empresarial No Bitcoin World Disrupt 2025
VISION
$0.000305
+8.27%
COM
$0.012562
+24.24%
FUTURE
$0.11661
+3.33%
BitcoinEthereumNews
2025/09/27 03:13
