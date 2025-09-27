O choque de liquidez está a terminar, o caso otimista do Bitcoin continua vivo

Bitcoin 27 de setembro de 2025 | 03:05 O desempenho lento do Bitcoin nos últimos meses pode ter menos a ver com a diminuição da demanda e mais com a gestão de caixa do governo dos EUA, de acordo com Raoul Pal da Global Macro Investor. Pal aponta para a Conta Geral do Tesouro – o fundo operacional de Washington no Federal Reserve – como a força oculta que drenou liquidez dos ativos de risco durante o verão. Desde julho, o Tesouro emitiu aproximadamente $500 bilhões em títulos para reabastecer a conta, elevando seu saldo para cerca de $800 bilhões. Esse choque de oferta, ele argumenta, temporariamente sugou energia dos mercados, com as criptomoedas sentindo o impacto mais agudamente. A pausa veio em um momento desconfortável para os observadores de gráficos. O Bitcoin historicamente acompanhou mudanças no fornecimento global de dinheiro M2 com um atraso de cerca de 12 semanas, uma relação que havia até sugerido um caminho para $200.000 até o final de 2025. Em vez disso, à medida que o M2 se expandiu, o BTC moveu-se lateralmente, levando alguns a questionar se o modelo havia quebrado. Pal discorda. Ele acredita que a interrupção foi temporária e que, com o Tesouro agora mantendo reservas suficientes, o aperto de liquidez desaparecerá até o final deste mês. Se isso acontecer, ele espera que o Bitcoin se reconecte com seu cenário monetário e retome a tendência de alta mais ampla implícita no modelo M2. Na sua visão, a queda do verão não foi o fim da correlação, mas a prova de quão sensível a cripto permanece às mudanças repentinas de liquidez do dólar impulsionadas por políticas.