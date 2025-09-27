Exchange MEXC
Notícias sobre criptomoedas
2025-10-13 Monday
Notícias sobre criptomoedas
Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Executivo da BlackRock Pressionado Sobre ETF de XRP: Questões Permanecem
Executivo da BlackRock Pressionado Sobre ETF de XRP: Questões Permanecem

Fonte: https://bitcoinist.com/blackrock-exec-xrp-etf-answer-more-questions/
BitcoinEthereumNews
2025/09/27 11:28
Estudo independente comprova alta precisão dos dados de blockchain da Chainalysis
Estudo independente comprova alta precisão dos dados de blockchain da Chainalysis

Um estudo independente recente confirma a precisão dos dados analíticos de blockchain da Chainalysis com taxas de verdadeiros positivos de 94,85%, reforçando sua confiabilidade para investigações e conformidade. A Chainalysis, líder em análise de blockchain, teve a precisão dos seus dados validada de forma independente por investigadores da TU Delft nos Países Baixos. Esta avaliação, parte do 34º Simpósio de Segurança USENIX, revelou que os dados analíticos de blockchain da Chainalysis alcançaram uma impressionante taxa de verdadeiros positivos de até 94,85%, com mínimos falsos positivos, segundo a Chainalysis.

Avaliação Independente
O estudo envolveu a apreensão de servidores de três serviços ilícitos, proporcionando aos investigadores acesso ao conjunto completo de endereços cripto controlados por estas entidades. Isto permitiu uma comparação abrangente de fornecedores de dados, marcando a primeira instância onde um fornecedor de inteligência blockchain foi avaliado contra um conjunto de dados controlado. Os resultados confirmaram a alta precisão e confiabilidade dos dados da Chainalysis, cruciais para fins investigativos e de conformidade.

Importância de Dados Precisos
Dados blockchain precisos são essenciais para rastrear fundos ilícitos, reduzir exposição ao risco e informar regulamentação e formulação de políticas. O estudo sublinhou a importância de dados de alta qualidade na prevenção de lavagem de dinheiro e na obtenção de pistas acionáveis. A precisão dos dados da Chainalysis garante inteligência e evidências confiáveis, salvaguardando a credibilidade das investigações.

Chainalysis Acolhe Escrutínio
Embora o estudo tenha sido inicialmente destinado a avaliar múltiplos fornecedores de análise blockchain, a Chainalysis foi a única empresa a participar. Abraçando a avaliação independente, a Chainalysis visa manter padrões rigorosos para seus dados, que são utilizados em tribunais, audiências regulatórias e investigações de alto risco. A empresa continuamente refina suas metodologias para minimizar erros e melhorar a precisão dos dados.

Sucesso Comprovado em Casos Legais
A confiabilidade dos dados da Chainalysis foi demonstrada em vários casos de alto perfil. No caso Bitcoin Fog, um juiz decidiu que os dados da Chainalysis eram baseados em métodos confiáveis e eram admissíveis...
BitcoinEthereumNews
2025/09/27 11:04
Grayscale Near Trust inicia negociação na OTCQB sob o código GSNR
Grayscale Near Trust inicia negociação na OTCQB sob o código GSNR

O Near Trust (GSNR) da Grayscale começa a negociar no OTCQB, permitindo que investidores comprem exposição a NEAR em contas de corretagem enquanto avança ofertas privadas em direção a ETPs.
Blockchainreporter
2025/09/27 11:00
Cheems criou milionários, mas MoonBull pode ser a próxima melhor criptomoeda emergente para 2025 com potencial de ROI de 24.540%
Cheems criou milionários, mas MoonBull pode ser a próxima melhor criptomoeda emergente para 2025 com potencial de ROI de 24.540%

Cada ciclo em cripto deixa para trás um rasto de arrependimento. Algumas pessoas ainda acordam à noite desejando ter comprado Bitcoin por menos de $100. Outros revivem o pensamento de ter ignorado o Dogecoin a frações de cêntimo. E mais recentemente, o Cheems deixou milhares à margem, desejando ter reconhecido o seu potencial no momento certo.
Coinstats
2025/09/27 10:15
Cardano & Chainlink perto de breakouts enquanto BlockDAG ultrapassa $410M
Cardano & Chainlink perto de breakouts enquanto BlockDAG ultrapassa $410M

Veja como Cardano e Chainlink testam níveis importantes enquanto a pré-venda do BlockDAG ultrapassa $410M, com menos de $200M restantes antes de atingir seu marco de $600M

O Q4 traz uma fase decisiva para as principais moedas e pré-vendas. Cardano (ADA) está pressionando sob forte resistência, com atividade constante e atualizações de governança sugerindo uma corrida em direção a $1. Chainlink (LINK) está mantendo uma tendência de alta passo a passo, mas o teto de $25-$27 determinará se continua oscilando ou rompe para um momentum mais alto.

Ao mesmo tempo, BlockDAG (BDAG) passou do pré-hype inicial para um modo de contagem regressiva. A pré-venda está agora cerca de 70% concluída, arrecadando quase $410M com menos de $200M restantes antes do limite de $600M. Essa mudança de "em curso" para "fechando em breve" está criando urgência. Com números de adoção já fortes, muitos agora perguntam em qual cripto investir antes do fechamento do ano. Aqui está onde ADA, LINK e BDAG se encontram no Q4.

Configuração de Preço do Chainlink e Teste de Teto
LINK manteve seu padrão de mínimas mais altas desde o verão, mas a zona de $25-$27 ainda é o limite. Se romper e permanecer acima de $27 em timeframes semanais, isso transformaria uma barreira de longo prazo em suporte novo. Tal movimento abre alvos na faixa alta dos 30 e baixa dos 40. Até lá, os traders podem esperar oscilações entre $21 e $27. O sinal chave de confirmação será o crescimento de volume nos mercados spot, não apenas atividade de alavancagem.

Do lado do projeto, o protocolo cross-chain do Chainlink e novos acordos institucionais dão aos bulls força adicional para argumentar por um breakout. A regra simples permanece clara: tratar $27 como o nível chave. Uma sustentação acima dele, apoiada por Volume On-Balance crescente e RSI diário acima de 55, aponta para continuação da tendência. Retestes fracassados, no entanto, mantêm LINK dentro de sua banda de negociação. O gráfico deixa pouco espaço intermediário, tornando a configuração direta.
BitcoinEthereumNews
2025/09/27 10:03
Aspirações Clássicas Na Linha
Aspirações Clássicas Na Linha

DEL MAR, CALIFÓRNIA – 02 DE NOVEMBRO: Full Serrano montado por Joel Rosario #3 vence a corrida Breeders' Cup Dirt Mile no segundo dia do Campeonato Mundial Breeders' Cup 2024 no Hipódromo Del Mar em 02 de novembro de 2024 em Del Mar, Califórnia. (Foto de Orlando Ramirez/Getty Images)

Este sábado no Parque Santa Anita, o Goodwood Stakes de Grau 1 retorna como uma parada crucial no caminho para a Breeders' Cup. O vencedor garante uma vaga automática na Breeders' Cup Classic, tornando esta prova de nove furlongs em pista de terra uma obrigação para fãs de corridas e apostadores. Um campo competitivo de sete cavalos disputará prestígio, prêmio em dinheiro e um bilhete garantido para Del Mar em novembro.

Principais Competidores
First Mission – O favorito na linha da manhã traz uma sequência constante de performances de alto nível e versatilidade tática, capaz de pressionar o ritmo ou se estabelecer no meio do pelotão. Sua consistência o torna o cavalo a ser batido e uma provável âncora para os bilhetes de muitos apostadores.

Full Serrano – Um ex-vencedor da Breeders' Cup Dirt Mile, este talentoso corredor se preparou com uma vitória afiada em corrida allowance em Del Mar e provou resistência além de uma milha. Partir de um posto externo significa que ele precisará de uma largada limpa, mas seu impulso final o torna perigoso se o ritmo ficar acelerado.

Privman – Pouco corrido mas transbordando potencial, este potro em evolução dá um passo ousado para a companhia de Grau 1. Com fortes trabalhos matinais e um poderoso estilo de fechamento, é um azarão vivo que poderia surpreender se os líderes vacilarem.

Gaming – Outro treinado por Bob Baffert, Gaming mostrou lampejos de habilidade em companhia graduada, mas precisa juntar tudo para competir. Uma boa viagem e uma condução paciente poderiam colocá-lo na disputa no final.

Nevada Beach – Recém-saído de uma vitória no Derby de Los Alamitos, o jovem Nevada Beach...
BitcoinEthereumNews
2025/09/27 09:51
Preços do Bitcoin e Ethereum caem, mas análise técnica mostra o que vem a seguir
Preços do Bitcoin e Ethereum caem, mas análise técnica mostra o que vem a seguir

Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-ethereum-prices-crash/
BitcoinEthereumNews
2025/09/27 09:25
Tendência de Acumulação do Bitcoin Mostra Sinais de Enfraquecimento, O Que Isto Significa?
Tendência de Acumulação do Bitcoin Mostra Sinais de Enfraquecimento, O Que Isto Significa?

Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-accumulation-weakens/
BitcoinEthereumNews
2025/09/27 08:49
O choque de liquidez está a terminar, o caso otimista do Bitcoin continua vivo
O choque de liquidez está a terminar, o caso otimista do Bitcoin continua vivo

Bitcoin 27 de setembro de 2025 | 03:05

O desempenho lento do Bitcoin nos últimos meses pode ter menos a ver com a diminuição da demanda e mais com a gestão de caixa do governo dos EUA, de acordo com Raoul Pal da Global Macro Investor. Pal aponta para a Conta Geral do Tesouro – o fundo operacional de Washington no Federal Reserve – como a força oculta que drenou liquidez dos ativos de risco durante o verão.

Desde julho, o Tesouro emitiu aproximadamente $500 bilhões em títulos para reabastecer a conta, elevando seu saldo para cerca de $800 bilhões. Esse choque de oferta, ele argumenta, temporariamente sugou energia dos mercados, com as criptomoedas sentindo o impacto mais agudamente.

A pausa veio em um momento desconfortável para os observadores de gráficos. O Bitcoin historicamente acompanhou mudanças no fornecimento global de dinheiro M2 com um atraso de cerca de 12 semanas, uma relação que havia até sugerido um caminho para $200.000 até o final de 2025. Em vez disso, à medida que o M2 se expandiu, o BTC moveu-se lateralmente, levando alguns a questionar se o modelo havia quebrado.

Pal discorda. Ele acredita que a interrupção foi temporária e que, com o Tesouro agora mantendo reservas suficientes, o aperto de liquidez desaparecerá até o final deste mês. Se isso acontecer, ele espera que o Bitcoin se reconecte com seu cenário monetário e retome a tendência de alta mais ampla implícita no modelo M2. Na sua visão, a queda do verão não foi o fim da correlação, mas a prova de quão sensível a cripto permanece às mudanças repentinas de liquidez do dólar impulsionadas por políticas.
BitcoinEthereumNews
2025/09/27 08:21
Minerador de Bitcoin TeraWulf visa 3 mil milhões de dólares para alimentar projeto ligado à Google
Minerador de Bitcoin TeraWulf visa 3 mil milhões de dólares para alimentar projeto ligado à Google

Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-miner-terawulf-targets-3-billion-to-power-google-tied-project/
BitcoinEthereumNews
2025/09/27 08:06
