O preço do BTC vai cair para $81.000?

O post "O Preço do BTC Vai Cair para $81.000?" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O preço do Bitcoin está mantendo-se logo acima de 109.000, mas a pressão está aumentando. Com a inflação subindo novamente devido às tarifas renovadas de Trump, e o Fed preso entre cortes de taxa e preços persistentes, os investidores estão perguntando: o preço do Bitcoin poderia cair até 81.000? Vamos analisar isso. Notícias do Bitcoin: Inflação, Tarifas e Psicologia do Mercado A pesquisa do Federal Reserve Bank da Filadélfia aponta para uma inflação subindo para 3% até o final do ano, um pouco mais alta que os atuais 2,9%. O PCE central permanece obstinado em 2,9%, e Goldman vê isso subindo para 3,2% até dezembro. Não é uma inflação descontrolada, mas é alta o suficiente para manter o Fed cauteloso. Eis a questão: os mercados estavam apostando em cortes de taxa mais rápidos e profundos após o primeiro corte do Fed em 2025. A reaceleração da inflação muda esse roteiro. Se o Fed desacelerar, ativos de risco como o preço do BTC poderiam sofrer. Os traders tendem a sair das criptomoedas quando as taxas permanecem restritivas, já que o custo de oportunidade de manter um ativo sem rendimento aumenta. Inflação Tarifária: Uma Ameaça Temporária mas Persistente As tarifas estão atuando como um impulsionador artificial da inflação. Pesquisas sugerem que as empresas repassaram cerca de 70% dos custos até agora, mas mais repasses são esperados no Q4. Isso significa que a inflação pode parecer mais quente até o final do ano, mesmo se a demanda subjacente for fraca. Para as notícias do Bitcoin, a inflação impulsionada por tarifas corta de duas maneiras. Por um lado, a inflação persistente mantém os rendimentos reais altos, o que prejudica as criptomoedas. Por outro lado, a pressão tarifária prolongada enfraquece a confiança do consumidor e estimula a demanda por ativos de proteção. Historicamente, o preço do Bitcoin prospera quando os investidores veem a política fiduciária como comprometida. No momento, no entanto, os traders estão mais preocupados com os atrasos do Fed no afrouxamento do que com argumentos de proteção a longo prazo. Previsão do Preço do Bitcoin: Gráfico Diário do BTC Gráfico Diário BTC/USD - TradingView O gráfico diário do preço do BTC mostra o preço consolidando perto de 109.600 após uma queda acentuada...