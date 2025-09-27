Novogratz prevê aumento do Bitcoin com cenário de presidente do Fed favorável
O post Novogratz Prevê Aumento do Bitcoin com Cenário de Presidente do Fed Dovish apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Novogratz prevê aumento do Bitcoin com mudanças dovish na Reserva Federal. Bitcoin pode atingir $200.000 de acordo com o cenário de Novogratz. O cenário apresenta riscos potenciais para a estabilidade económica dos EUA. O CEO da Galaxy Digital, Mike Novogratz, sugeriu que o Bitcoin poderia disparar para $200.000 se um presidente dovish da Reserva Federal for nomeado, potencialmente influenciando a estabilidade económica dos EUA. Este cenário poderia catalisar mudanças significativas no mercado, acentuando a tensão entre o crescimento cripto e o panorama económico americano. A Visão de Novogratz sobre o Bitcoin a $200.000 em Meio às Previsões do Fed Mike Novogratz, CEO da Galaxy Digital, previu um potencial aumento do Bitcoin impulsionado pela liderança dovish da Reserva Federal. Seus comentários centram-se na crença de que um cenário de corte nas taxas pode impulsionar o preço do Bitcoin. Esta perspectiva faz parte da análise mais ampla de mercado de Novogratz, ligando a política monetária ao desempenho cripto. As mudanças esperadas de tal virada dovish são significativas. Se realizado, o cenário poderia direcionar o Bitcoin para uma avaliação excepcionalmente alta. O envolvimento institucional, com ETFs spot por empresas como BlackRock e Fidelity, poderia reforçar ainda mais esta tendência. "Se o Fed cortar as taxas quando não deveria estar cortando, e você nomear um presidente extremamente dovish, isso poderia levar a um momento de 'aumento explosivo final' para o Bitcoin. O Bitcoin poderia chegar a $200.000? Claro que poderia... porque se este cenário acontecer, seria uma narrativa totalmente nova." — Mike Novogratz Panorama de Mercado do Bitcoin: Dados Históricos e Análise Você sabia? Políticas monetárias dovish do passado, como durante o período de 2020-2021, historicamente levaram o Bitcoin a atingir novos máximos de preço, à medida que os ativos de risco viram um aumento de liquidez. O Bitcoin (BTC) está atualmente avaliado em $109.588,18, com uma capitalização de mercado de $2,18 trilhões, dominando 57,74% do mercado, segundo dados da CoinMarketCap. As últimas 24 horas viram uma queda de preço de -1,53%, enquanto uma análise semanal mostra um declínio de -5,36%. O volume de negociação diminuiu em -27,82%. Bitcoin(BTC), gráfico diário, captura de tela na CoinMarketCap...
