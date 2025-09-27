2025-10-13 Monday

Novogratz prevê aumento do Bitcoin com cenário de presidente do Fed favorável

Novogratz prevê aumento do Bitcoin com cenário de presidente do Fed favorável

O post Novogratz Prevê Aumento do Bitcoin com Cenário de Presidente do Fed Dovish apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Novogratz prevê aumento do Bitcoin com mudanças dovish na Reserva Federal. Bitcoin pode atingir $200.000 de acordo com o cenário de Novogratz. O cenário apresenta riscos potenciais para a estabilidade económica dos EUA. O CEO da Galaxy Digital, Mike Novogratz, sugeriu que o Bitcoin poderia disparar para $200.000 se um presidente dovish da Reserva Federal for nomeado, potencialmente influenciando a estabilidade económica dos EUA. Este cenário poderia catalisar mudanças significativas no mercado, acentuando a tensão entre o crescimento cripto e o panorama económico americano. A Visão de Novogratz sobre o Bitcoin a $200.000 em Meio às Previsões do Fed Mike Novogratz, CEO da Galaxy Digital, previu um potencial aumento do Bitcoin impulsionado pela liderança dovish da Reserva Federal. Seus comentários centram-se na crença de que um cenário de corte nas taxas pode impulsionar o preço do Bitcoin. Esta perspectiva faz parte da análise mais ampla de mercado de Novogratz, ligando a política monetária ao desempenho cripto. As mudanças esperadas de tal virada dovish são significativas. Se realizado, o cenário poderia direcionar o Bitcoin para uma avaliação excepcionalmente alta. O envolvimento institucional, com ETFs spot por empresas como BlackRock e Fidelity, poderia reforçar ainda mais esta tendência. "Se o Fed cortar as taxas quando não deveria estar cortando, e você nomear um presidente extremamente dovish, isso poderia levar a um momento de 'aumento explosivo final' para o Bitcoin. O Bitcoin poderia chegar a $200.000? Claro que poderia... porque se este cenário acontecer, seria uma narrativa totalmente nova." — Mike Novogratz Panorama de Mercado do Bitcoin: Dados Históricos e Análise Você sabia? Políticas monetárias dovish do passado, como durante o período de 2020-2021, historicamente levaram o Bitcoin a atingir novos máximos de preço, à medida que os ativos de risco viram um aumento de liquidez. O Bitcoin (BTC) está atualmente avaliado em $109.588,18, com uma capitalização de mercado de $2,18 trilhões, dominando 57,74% do mercado, segundo dados da CoinMarketCap. As últimas 24 horas viram uma queda de preço de -1,53%, enquanto uma análise semanal mostra um declínio de -5,36%. O volume de negociação diminuiu em -27,82%. Bitcoin(BTC), gráfico diário, captura de tela na CoinMarketCap...
O preço do BTC vai cair para $81.000?

O preço do BTC vai cair para $81.000?

O post "O Preço do BTC Vai Cair para $81.000?" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O preço do Bitcoin está mantendo-se logo acima de 109.000, mas a pressão está aumentando. Com a inflação subindo novamente devido às tarifas renovadas de Trump, e o Fed preso entre cortes de taxa e preços persistentes, os investidores estão perguntando: o preço do Bitcoin poderia cair até 81.000? Vamos analisar isso. Notícias do Bitcoin: Inflação, Tarifas e Psicologia do Mercado A pesquisa do Federal Reserve Bank da Filadélfia aponta para uma inflação subindo para 3% até o final do ano, um pouco mais alta que os atuais 2,9%. O PCE central permanece obstinado em 2,9%, e Goldman vê isso subindo para 3,2% até dezembro. Não é uma inflação descontrolada, mas é alta o suficiente para manter o Fed cauteloso. Eis a questão: os mercados estavam apostando em cortes de taxa mais rápidos e profundos após o primeiro corte do Fed em 2025. A reaceleração da inflação muda esse roteiro. Se o Fed desacelerar, ativos de risco como o preço do BTC poderiam sofrer. Os traders tendem a sair das criptomoedas quando as taxas permanecem restritivas, já que o custo de oportunidade de manter um ativo sem rendimento aumenta. Inflação Tarifária: Uma Ameaça Temporária mas Persistente As tarifas estão atuando como um impulsionador artificial da inflação. Pesquisas sugerem que as empresas repassaram cerca de 70% dos custos até agora, mas mais repasses são esperados no Q4. Isso significa que a inflação pode parecer mais quente até o final do ano, mesmo se a demanda subjacente for fraca. Para as notícias do Bitcoin, a inflação impulsionada por tarifas corta de duas maneiras. Por um lado, a inflação persistente mantém os rendimentos reais altos, o que prejudica as criptomoedas. Por outro lado, a pressão tarifária prolongada enfraquece a confiança do consumidor e estimula a demanda por ativos de proteção. Historicamente, o preço do Bitcoin prospera quando os investidores veem a política fiduciária como comprometida. No momento, no entanto, os traders estão mais preocupados com os atrasos do Fed no afrouxamento do que com argumentos de proteção a longo prazo. Previsão do Preço do Bitcoin: Gráfico Diário do BTC Gráfico Diário BTC/USD - TradingView O gráfico diário do preço do BTC mostra o preço consolidando perto de 109.600 após uma queda acentuada...
BONDX Simplifica Compras na Web3 e Pagamentos em Cripto na Uquid

BONDX Simplifica Compras na Web3 e Pagamentos em Cripto na Uquid

BONDX e Uquid unem-se para compras e pagamentos em cripto sem interrupções, gratificantes e sem fronteiras, expandindo globalmente a acessibilidade do e-commerce na Web3.
Revelando as informações cruciais sobre a Relação Long/Short dos Futuros Perpétuos de BTC

Revelando as informações cruciais sobre a Relação Long/Short dos Futuros Perpétuos de BTC

A publicação Revelando os Insights Cruciais da Relação Long/Short de Futuros Perpétuos de BTC apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Revelando os Insights Cruciais da Relação Long/Short de Futuros Perpétuos de BTC Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas Revelando os Insights Cruciais da Relação Long/Short de Futuros Perpétuos de BTC Fonte: https://bitcoinworld.co.in/btc-perpetual-futures-ratio-7/
STHs de Bitcoin estão a capitular—60k BTC chega às exchanges com perdas

STHs de Bitcoin estão a capitular—60k BTC chega às exchanges com perdas

O post Bitcoin STHs Estão Capitulando—60k BTC Chega às Exchanges Com Prejuízo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin STHs Estão Capitulando—60k BTC Chega às Exchanges Com Prejuízo Cadastre-se para Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Keshav é formado em Física e trabalha como escritor no Bitcoinist desde junho de 2021. Ele é apaixonado por escrever e, ao longo dos anos, adquiriu experiência trabalhando em uma variedade de nichos. Keshav mantém um interesse ativo no mercado de criptomoedas, sendo a análise on-chain uma área que ele particularmente gosta de pesquisar e escrever. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para que os cookies sejam usados. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-short-term-capitulating-60000-btc-hits-loss/
AlphaTON lança Tesouraria TON com compra de 30 milhões de dólares

AlphaTON lança Tesouraria TON com compra de 30 milhões de dólares

A publicação "AlphaTON lança Tesouraria TON com compra de 30 milhões de dólares" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A AlphaTON Capital fechou um financiamento de 71 milhões de dólares e completou a sua primeira aquisição de tokens TON no valor de 30 milhões de dólares, posicionando-se como uma empresa líder de tesouraria focada no ecossistema Telegram. A empresa planeia expandir as suas participações para 100 milhões de dólares enquanto financia operações de staking e desenvolvimento do ecossistema. AlphaTON Capital garante financiamento de 71 milhões de dólares, adquire 30 milhões em [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/alphaton-launches-ton-treasury-with-30-million-buy/
Desenvolvedor do Knots Luke Dashjr planeia Hard Fork para 'salvar Bitcoin'

Desenvolvedor do Knots Luke Dashjr planeia Hard Fork para 'salvar Bitcoin'

O post Desenvolvedor do Knots Luke Dashjr Planeia Hard fork Para 'Salvar o Bitcoin' apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Luke Dahsjr, desenvolvedor do software de nó completo Bitcoin Knots, está supostamente considerando um hard fork que permitiria a um quórum alterar dados de transações Bitcoin considerados ilícitos. O fork substituiria esses dados por ZKPs, potencialmente estabelecendo as bases para censura sistêmica. Desenvolvedor do Knots Luke Dashjr Supostamente Envolvido em Plano para 'Salvar o Bitcoin' Com [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/knots-developer-luke-dashjr-plans-hard-fork-to-save-bitcoin/
Euro fortalece-se acima de 1,1650 antes dos dados de inflação PCE dos EUA

Euro fortalece-se acima de 1,1650 antes dos dados de inflação PCE dos EUA

O post Euro fortalece acima de 1.1650 antes dos dados de inflação PCE dos EUA apareceu no BitcoinEthereumNews.com. EUR/USD ganha tração perto de 1.1680 na sessão asiática de sexta-feira. Os traders obterão mais indicações dos principais dados de inflação PCE dos EUA mais tarde na sexta-feira. A sondagem da Reuters indica que a maioria dos economistas pesquisados espera que o BCE mantenha as taxas de juros estáveis pelo menos até dezembro de 2025. O par EUR/USD recupera algum terreno perdido em torno de 1.1680 durante as horas de negociação asiáticas na sexta-feira, impulsionado por um Dólar americano (USD) mais fraco. Os mercados podem tornar-se cautelosos mais tarde no dia antes do relatório-chave do Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) dos EUA de agosto. Os traders continuam a avaliar sinais mistos dos decisores políticos da Reserva Federal (Fed). O presidente da Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, afirmou que o banco central dos EUA pode não precisar de baixar as taxas de juros novamente em breve, citando a necessidade de continuar a reduzir a inflação. Enquanto isso, o presidente da Fed de Chicago, Austan Goolsbee, observou que não estava ansioso para fazer muito mais flexibilização da política enquanto a inflação está acima da meta e movendo-se na direção errada. A atenção mudará para os dados de gastos do consumidor dos EUA para sinais de quão urgentemente a economia precisa de um corte adicional de taxa da Fed. Os mercados estão agora precificando quase 87,7% de probabilidade de um corte de taxa de 25 pontos base (bps) na reunião de outubro, abaixo da possibilidade de 90%-92% na quarta-feira. Quaisquer sinais de inflação mais alta poderiam diminuir o caso para cortes de taxa da Fed e sustentar o Dólar, o que cria um obstáculo para o par principal. Do outro lado do Atlântico, uma maioria significativa dos economistas pesquisados esperava que o Banco Central Europeu (BCE) mantivesse as taxas inalteradas pelo resto do ano, de acordo com uma sondagem da Reuters. Expectativas crescentes de que o BCE terminou os cortes de taxas poderiam apoiar a moeda comum contra o USD. No entanto, algumas instituições financeiras antecipam mais cortes no final deste ano ou no início de 2026 se as condições justificarem. Perguntas Frequentes (FAQ) sobre o Euro...
O papel evolutivo da Blockchain de camada 1 na adoção mainstream

O papel evolutivo da Blockchain de camada 1 na adoção mainstream

O post O Papel em Evolução da Blockchain Layer-1 na Adoção Mainstream apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em 2025, a indústria cripto está mudando do hype para a utilidade. Estruturas de stablecoin estão tomando forma, ativos tokenizados estão entrando em mercados populares, e a inteligência artificial está começando a transacionar on-chain. No centro dessas mudanças, as blockchains layer-1 estão sendo redefinidas não como experimentos, mas como a infraestrutura que impulsiona a adoção no mundo real. "As Layer-1s ainda são a espinha dorsal da indústria", disse Marc Vanlerberghe, diretor de estratégia e marketing da Fundação Algorand, no episódio desta semana do Decentralize with Cointelegraph. "Todo o resto é construído sobre elas. Você pode inovar infinitamente nas bordas, mas sem uma base segura e escalável, nada se sustenta." Obstáculos à adoção Apesar do progresso técnico, a integração e retenção continuam sendo pontos críticos. Como Vanlerberghe explicou: "É um desafio impossível hoje. Você precisa estar realmente, realmente, realmente motivado para passar pelos obstáculos e enfrentar a complexidade que é a cripto." Essa dificuldade impediu que muitos novos usuários continuassem com aplicativos blockchain após sua primeira tentativa. Para resolver isso, projetos em todo o ecossistema estão experimentando campanhas gamificadas e designs de carteira simplificados com o objetivo de reduzir o atrito. "Queremos que as pessoas experimentem os benefícios de usar Algorand, não falando sobre finalidade instantânea, mas fazendo com que as pessoas a experimentem", disse Vanlerberghe. Relacionado: BitGo obtém licença para lançar negociação regulamentada de cripto na Europa O caminho à frente Mesmo com novos experimentos se desenrolando no ecossistema como meio de integrar e reter usuários, ele enfatizou a importância da resiliência e visão. "Você só precisa continuar... você precisa realmente entender qual é sua Estrela do Norte. E é para lá que você está mirando. E através de altos e baixos, você simplesmente continua a progredir." Essa Estrela do Norte para Algorand, segundo Vanlerberghe, inclui tanto a adoção no varejo quanto casos de uso empresarial como tokenização e pagamentos. À medida que as finanças tokenizadas se expandem e a blockchain...
Comunidade DeFi em alerta após suspeita de Rug Pull de 3,6 milhões de dólares da Hypervault

Comunidade DeFi em alerta após suspeita de Rug Pull de 3,6 milhões de dólares da Hypervault

O protocolo de finanças descentralizadas (DeFi) HyperVault é suspeito de ter executado um "rug pull", conforme a conta de análise on-chain PeckShield notou um fluxo de saída anormal de fundos do protocolo, no valor aproximado de $3,6 milhões. Protocolo DeFi HyperVault Puxa o Tapete De acordo com uma publicação no X pela conta de análise on-chain PeckShield, o protocolo DeFi baseado em Hyperliquid, HyperVault, parece ter [...]
