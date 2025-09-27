Pequena chance de quebrar abaixo do próximo suporte em 0,5730 – UOB Group

O Dólar da Nova Zelândia (NZD) pode declinar ainda mais, mas resta saber se conseguirá quebrar abaixo do próximo nível de suporte em 0.5730. No longo prazo, a perspectiva para o NZD permanece negativa; o próximo nível a observar é 0.5730, observam os analistas de FX do UOB Group, Quek Ser Leang e Peter Chia. A perspectiva para o NZD permanece negativa VISÃO DE 24 HORAS: "O NZD despencou para uma baixa de 0.5807 há dois dias. Na sessão asiática inicial de ontem, éramos da opinião que o NZD 'poderia cair abaixo do suporte principal em 0.5800, mas talvez não conseguisse se manter abaixo desse nível.' Também apontamos que 'o próximo suporte principal em 0.5775 provavelmente não entraria em vista por enquanto.' Estávamos corretos na primeira contagem, mas não na segunda, já que o NZD despencou para uma baixa de 0.5759. Embora o forte momentum descendente continue a sugerir quedas adicionais, dadas as condições profundamente sobrevendidas, resta saber se o NZD conseguirá quebrar abaixo do próximo suporte em 0.5730. Para sustentar o momentum sobrevendido, o NZD deve se manter abaixo de 0.5800, com resistência menor em 0.5785." VISÃO DE 1-3 SEMANAS: "Esperávamos que o NZD negociasse com viés de baixa desde a última sexta-feira (veja as anotações no gráfico abaixo). Depois que o NZD caiu para uma baixa de 0.5807, indicamos ontem (25 de Set, spot em 0.5815) que 'a ação do preço não apenas indica que o NZD poderia quebrar abaixo de 0.5800, mas também que pode testar o próximo suporte principal em 0.5775.' No entanto, não esperávamos que o NZD caísse abaixo de 0.5775 tão cedo, já que despencou para uma baixa de 0.5759 na sessão de NY. A perspectiva para o NZD permanece negativa enquanto 0.5830 (o nível de 'forte resistência' estava em 0.5865 ontem) não for ultrapassado. O próximo nível a observar na queda é 0.5730." Fonte: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-small-chance-of-breaking-below-the-next-support-at-05730-uob-group-202509261416