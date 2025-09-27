Exchange MEXC
Previsão de Preço do Bitcoin (BTC) para 27 de setembro
A publicação Previsão de Preço do Bitcoin (BTC) para 27 de setembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os touros estão a dominar sobre os ursos no primeiro dia do fim de semana, de acordo com o CoinStats. Principais moedas por CoinStats BTC/USD Ao contrário de outras moedas, o preço do Bitcoin (BTC) caiu 0,11% nas últimas 24 horas. Imagem por TradingView No gráfico horário, a taxa do BTC fez um falso rompimento do suporte local de $109.255. No entanto, se não houver um rebote, a queda provavelmente continuará até à área de $109.000 até amanhã. Imagem por TradingView No timeframe maior, a situação é menos clara. O preço da principal criptomoeda está dentro da barra de ontem, o que significa que nenhum lado está a dominar. Você Também Pode Gostar Neste caso, a consolidação na área de $109.000-$110.000 é o cenário mais provável para os próximos dias. Imagem por TradingView Do ponto de vista de médio prazo, a taxa do BTC continua a cair após um falso rompimento da resistência de $117.622. Se a queda continuar até ao suporte de $107.389, pode-se esperar um teste da zona de $105.000 em breve. O Bitcoin está a ser negociado a $109.352 no momento da publicação. Fonte: https://u.today/bitcoin-btc-price-prediction-for-september-27-0
BitcoinEthereumNews
2025/09/27 18:53
Observe $112K e $107K para grandes movimentos
O post Observe $112K e $107K para Grandes Movimentos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais insights: Bitcoin mantém-se perto de $109K, traders observam resistência de $112K e suporte de $107K para uma quebra decisiva. Ação limitada a um intervalo mostra o BTC consolidando entre $109.988 e $108.625, com volume diminuindo em timeframes baixos. Analistas alertam que recuperar $112K desencadeia tendência de alta, enquanto quebrar $107K arrisca correção em direção às zonas de $105K-$102K. Bitcoin Estagnado em $109K: Observe $112K e $107K para Grandes Movimentos Bitcoin (BTC) estava a ser negociado a $109.355 com um volume de 24 horas de $43,15 mil milhões. O preço caiu 0,24% no último dia e está em baixa 6% na semana. O mercado está calmo, com traders a observar por um sinal claro sobre o próximo movimento. O analista Ted observou que o Bitcoin está a manter-se perto de $109.000, um nível que tem atuado como pivô nos últimos dias. Ele disse, "Não estou a esperar muita atividade durante o fim de semana. Se o Bitcoin mostrar alguma volatilidade, $112K e $107K são 2 níveis cruciais." Fonte: Ted/X Níveis-Chave a Observar Ted apontou $112.000 como a resistência de curto prazo. Ele acrescentou, "Uma recuperação do nível de $112.000 iniciará uma tendência de alta." Uma quebra acima desta marca poderia trazer alvos em $113.400 e $117.400, com possibilidade de testar $124.000 se o momentum crescer. Por outro lado, $107.000 permanece como o principal suporte. Ted alertou, "Uma queda abaixo de $107.000 iniciará uma correção maior." Se esse nível falhar, os traders podem olhar para $105.800 e depois para a zona de $103.400-$102.000 como as próximas áreas de demanda. Ação Limitada a um Intervalo em Timeframes Curtos Altcoin Sherpa descreveu a ação de curto prazo do Bitcoin como lateral. Ele escreveu, "Intervalo de $BTC em timeframes baixos." Seu gráfico mostra um intervalo limitado por $109.988 na parte superior e $108.625 na parte inferior. O preço tem oscilado entre estes níveis sem quebrar. O volume de negociação diminuiu em comparação com anteriormente, embora picos ocasionais apareçam quando o preço testa os limites do intervalo. O Bitcoin permanece preso entre o suporte em $107.000...
BitcoinEthereumNews
2025/09/27 18:24
Pequena chance de quebrar abaixo do próximo suporte em 0,5730 – UOB Group
O post Pequena chance de quebrar abaixo do próximo nível de suporte em 0.5730 – UOB Group apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Dólar da Nova Zelândia (NZD) pode declinar ainda mais, mas resta saber se conseguirá quebrar abaixo do próximo nível de suporte em 0.5730. No longo prazo, a perspectiva para o NZD permanece negativa; o próximo nível a observar é 0.5730, observam os analistas de FX do UOB Group, Quek Ser Leang e Peter Chia. A perspectiva para o NZD permanece negativa VISÃO DE 24 HORAS: "O NZD despencou para uma baixa de 0.5807 há dois dias. Na sessão asiática inicial de ontem, éramos da opinião que o NZD 'poderia cair abaixo do suporte principal em 0.5800, mas talvez não conseguisse se manter abaixo desse nível.' Também apontamos que 'o próximo suporte principal em 0.5775 provavelmente não entrará em vista por enquanto.' Estávamos corretos na primeira contagem, mas não na segunda, já que o NZD despencou para uma baixa de 0.5759. Embora o forte momentum descendente continue a sugerir quedas adicionais, dadas as condições profundamente sobrevendidas, resta saber se o NZD conseguirá quebrar abaixo do próximo suporte em 0.5730. Para sustentar o momentum sobrevendido, o NZD deve se manter abaixo de 0.5800, com resistência menor em 0.5785." VISÃO DE 1-3 SEMANAS: "Esperávamos que o NZD negociasse com viés de baixa desde a última sexta-feira (veja as anotações no gráfico abaixo). Depois que o NZD caiu para uma baixa de 0.5807, indicamos ontem (25 de Set, spot em 0.5815) que 'a ação do preço não apenas indica que o NZD poderia quebrar abaixo de 0.5800, mas também que pode testar o próximo suporte principal em 0.5775.' No entanto, não esperávamos que o NZD caísse abaixo de 0.5775 tão cedo, já que despencou para uma baixa de 0.5759 na sessão de NY. A perspectiva para o NZD permanece negativa enquanto 0.5830 (o nível de 'forte resistência' estava em 0.5865 ontem) não for ultrapassado. O próximo nível a observar na queda é 0.5730." Fonte: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-small-chance-of-breaking-below-the-next-support-at-05730-uob-group-202509261416
BitcoinEthereumNews
2025/09/27 17:55
IOTA revela nova estrutura de confiança para simplificar a integração Blockchain
O post IOTA Revela Novo Framework de Confiança para Simplificar a Integração Blockchain apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Rongchai Wang 26 de Set de 2025 09:29 A IOTA apresenta o seu Framework de Confiança, uma suite open-source concebida para simplificar a tecnologia blockchain para empresas, oferecendo ferramentas para identidade, notarização e mais. A Fundação IOTA anunciou o lançamento do IOTA Trust Framework, uma inovadora suite open-source que visa simplificar a integração da tecnologia blockchain em aplicações empresariais do mundo real. Este framework fornece aos desenvolvedores e organizações ferramentas essenciais para criar aplicações seguras, escaláveis e conformes, aproveitando o alto desempenho do protocolo IOTA, de acordo com a Fundação IOTA. Blocos de Construção para Confiança Digital Concebido para preencher a lacuna entre a complexa tecnologia blockchain e as necessidades práticas de negócios, o IOTA Trust Framework oferece uma gama de componentes que abordam desafios comuns enfrentados pelas organizações. Estes incluem verificação de identidade, integridade de dados, gestão de ativos digitais e controle de acesso, tudo enquanto reduz o atrito associado às implementações blockchain tradicionais. Os Componentes do IOTA Trust Framework O framework compreende cinco produtos-chave: IOTA Identity: Facilita a transformação de entidades verificadas em participantes confiáveis dentro do ecossistema descentralizado da IOTA. IOTA Hierarchies: Oferece controle de acesso baseado em atributos refletindo estruturas organizacionais do mundo real. IOTA Notarization: Garante a integridade dos dados provando sua autenticidade e timestamp sem divulgar os próprios dados. IOTA Gas Station: Permite que transações de usuários sejam patrocinadas, melhorando a experiência do usuário ao eliminar a necessidade de gestão de tokens. IOTA Tokenization: Converte ativos reais e digitais em tokens seguros e negociáveis, proporcionando controle completo sobre propriedade e conformidade. Aplicações e Benefícios no Mundo Real O IOTA Trust Framework já está sendo utilizado em vários setores, oferecendo soluções como gestão de identidade digital, documentação comercial segura e tokenização de ativos reais. Ao fornecer uma infraestrutura open-source, gratuita e pronta para conformidade, o framework garante que as organizações possam implementar soluções blockchain sem o fardo de altos custos ou dependência de fornecedor. O design modular do framework permite que as empresas adotem...
BitcoinEthereumNews
2025/09/27 17:41
Bitcoin perde suporte de $110.000 mas sinal de risco diz que o mercado está seguro
O post Bitcoin Perde Nível de suporte de $110.000 Mas Sinal de Risco Diz Que o Mercado Está Seguro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Semilore Faleti é um escritor de criptomoedas especializado no campo do jornalismo e criação de conteúdo. Embora tenha começado a escrever sobre vários assuntos, Semilore logo descobriu um talento para desvendar as complexidades e minúcias no intrigante mundo das blockchains e criptomoedas. Semilore é atraído pela eficiência dos ativos digitais em termos de armazenamento e transferência de valor. Ele é um defensor fervoroso da adoção de criptomoedas, pois acredita que podem melhorar a digitalização e transparência dos sistemas financeiros existentes. Em dois anos de escrita ativa sobre cripto, Semilore cobriu múltiplos aspectos do espaço de ativos digitais, incluindo blockchains, finanças descentralizadas (DeFi), staking, tokens não fungíveis (NFT), regulamentações e atualizações de rede, entre outros. Nos seus primeiros anos, Semilore aperfeiçoou suas habilidades como redator de conteúdo, criando artigos educacionais que atendiam a um público amplo. Seus textos eram particularmente valiosos para indivíduos novos no espaço cripto, oferecendo explicações perspicazes que desmistificavam o mundo das moedas digitais. Semilore também criou peças para usuários veteranos de cripto, garantindo que estivessem atualizados com as mais recentes blockchains, aplicações descentralizadas e atualizações de rede. Esta base na escrita educacional continua a informar seu trabalho, garantindo que seu trabalho atual permaneça acessível, preciso e informativo. Atualmente na NewsBTC, Semilore dedica-se a reportar as últimas notícias sobre ação de preço de criptomoedas, desenvolvimentos on-chain e atividade de baleias. Ele também cobre as mais recentes análises de tokens e previsões de preço por especialistas de mercado de topo, fornecendo assim aos leitores informações potencialmente perspicazes e acionáveis. Através da sua pesquisa meticulosa e estilo de escrita envolvente, Semilore esforça-se para se estabelecer como uma fonte confiável no campo do jornalismo cripto para informar e educar seu público sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo em rápida evolução dos ativos digitais. Fora do seu trabalho, Semilore possui outras paixões como todos os indivíduos. Ele...
BitcoinEthereumNews
2025/09/27 17:29
Previsão do Preço do Bitcoin: Novogratz Prevê $200K se a Escolha de Trump para a Fed se Tornar Dovish
A publicação Previsão do Preço do Bitcoin: Novogratz Prevê $200K se a Escolha de Trump para o Fed Adotar uma Postura Dovish apareceu primeiro na Coinpedia Fintech News O mercado cripto está observando atentamente enquanto mudanças se aproximam na Reserva Federal dos EUA. O mandato de Jerome Powell como presidente do Fed termina em breve, e a escolha de seu sucessor poderá remodelar os mercados financeiros. Para o Bitcoin e para o setor cripto mais amplo, a decisão pode ser um poderoso catalisador para o próximo ciclo. Vamos mergulhar para entender. ...
CoinPedia
2025/09/27 17:26
Análise de dados do XRP Coinmarketcap sugere mercado forte para o modelo de token da Tundra
A publicação Análise de Dados do XRP Coinmarketcap Sugere Mercado Forte para o Modelo de Token da Tundra apareceu primeiro na Coinpedia Fintech News O XRP continua a figurar nos rankings de topo do Coinmarketcap, mantendo uma posição entre os ativos digitais mais negociados e amplamente detidos. Com volumes diários consistentemente medidos em biliões e uma capitalização de mercado que lhe garante um lugar entre as dez principais criptomoedas, o XRP continua a ser um instrumento fundamental para liquidação e liquidez entre exchanges. No entanto, a liquidez...
CoinPedia
2025/09/27 16:38
Desbloqueando Ganhos Surpreendentes Até 2030
A publicação Desbloqueando Ganhos Surpreendentes Até 2030 apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Previsão de preço do Bitcoin: Desbloqueando Ganhos Surpreendentes Até 2030 Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas Previsão de preço do Bitcoin: Desbloqueando Ganhos Surpreendentes até 2030 Fonte: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-prediction-2030-3/
BitcoinEthereumNews
2025/09/27 16:33
ETFs de criptomoedas crescem para além de BTC e ETH: Pepeto atrai atenção após listagens de DOGE e XRP
O post ETFs Cripto Crescem Além do BTC e ETH: Pepeto Atrai Atenção Após Listagens de DOGE e XRP apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O post ETFs Cripto Crescem Além do BTC e ETH: Pepeto Atrai Atenção Após Listagens de DOGE e XRP apareceu primeiro no Coinpedia Fintech News ETFs Spot dos EUA para DOGE e XRP Abrem Novas Oportunidades A REX Osprey introduziu os primeiros ETFs spot listados nos EUA para Dogecoin (DOGE) e XRP (XRP), fornecendo acesso regulamentado e direto a estas populares altcoins. Estes ETFs são estruturados sob as proteções da Lei de Empresas de Investimento dos EUA de 1940, que oferece salvaguardas aos investidores que muitos outros produtos cripto não possuem. Após o seu lançamento, tanto DOGE quanto XRP experimentaram aumentos de preço e um aumento no volume de negociação, sinalizando forte demanda agora que o acesso é mais fácil para investidores institucionais e de varejo. Esta tendência baseia-se em desenvolvimentos anteriores como o ETF de Solana e staking, mostrando que os ETFs cripto spot não são mais apenas produtos de nicho. Estão se tornando uma forma padrão para investidores convencionais ganharem exposição a ativos digitais além do Bitcoin e Ethereum. O mercado deixou sua mensagem clara: o cão latiu alto, e o mercado está agora ouvindo. Qual Deve Ser Seu Próximo Movimento de Investimento Inteligente A adoção crescente de meme coins e altcoins como DOGE e XRP em produtos ETF sugere que oportunidades ainda mais inovadoras estão no horizonte. Pepeto compartilha um DNA forte com estes tokens, particularmente Pepe, não apenas em suas origens de meme, mas também em seu modelo de fornecimento de 420 trilhões de tokens. No entanto, diferentemente de muitos projetos do passado, Pepeto permanece em sua fase inicial de crescimento, com um preço atual de apenas $0,000000155. Isso cria uma janela rara para os investidores se envolverem em um projeto promissor baseado em narrativa antes que seu preço comece a subir, muito parecido com posições iniciais em DOGE ou SHIB, e até mesmo PEPE. A integração do Pepeto com a cultura de memes, desenvolvimento contínuo de câmbio e utilidade de staking o tornam uma oportunidade de destaque na pré-venda atual...
BitcoinEthereumNews
2025/09/27 16:14
Eric Trump afirma que as Stablecoins poderiam proteger o dólar americano
Falando ao New York Post, ele argumentou que stablecoins devidamente reguladas iriam "salvar o dólar" num momento em que [...] A publicação Eric Trump Afirma que Stablecoins Poderiam Proteger o Dólar dos EUA apareceu primeiro no Coindoo.
Coindoo
2025/09/27 16:03
