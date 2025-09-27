$200.000 BTC: Mike Novogratz prevê aumento do preço do Bitcoin

O ciclo do Bitcoin ainda funciona? Como a cripto poderia transformar o mundo? O CEO da Galaxy Digital, Mike Novogratz, emitiu mais uma previsão ousada sobre o Bitcoin. "O Bitcoin pode chegar a 200.000? Claro que pode", disse ele. Novogratz acredita que o atual ciclo cripto pode se desenvolver de forma diferente dos anteriores, citando o interesse institucional sem precedentes e a ascensão das finanças tokenizadas. Falando no podcast de Kyle Chasse, Novogratz refletiu sobre a escala da atividade recente do Bitcoin gerida pela Galaxy, observando: "Quando vendemos 9 mil milhões de dólares em Bitcoin para um cliente, pensei comigo mesmo, onde estaria o Bitcoin se eu não tivesse vendido esses 9 mil milhões? Muito mais alto. Essa é a escala de que estamos falando." O ciclo do Bitcoin ainda funciona? Novogratz alertou que os frenesis do mercado frequentemente atingem picos que excedem as expectativas. "A última etapa dos frenesis do mercado de ações sempre fica mais louca do que se pode imaginar. No final do dia, o preço é mais do que apenas números num gráfico — trata-se de narrativa, comunidade e crença", disse ele. Historicamente, os mercados cripto têm se movido em ciclos de quatro anos, muitas vezes culminando em picos eufóricos seguidos por correções acentuadas. "Normalmente, este seria o momento em que deveríamos estar a vender tudo e ir embora", disse Novogratz, referindo-se ao padrão visto em 2017 e 2021. "E as palavras mais perigosas em investimentos são: 'Desta vez pode ser diferente.' Mas — vai ser diferente desta vez." Como a cripto poderia transformar o mundo? Novogratz argumentou que a diferença agora está na adoção institucional e no desenvolvimento de infraestrutura. "O que estamos a ver na Galaxy é que todos os bancos e instituições estão a perceber: 'Precisamos de alguma forma de hot e cold wallets porque vamos negociar moedas em token e ações em token.' Os custodiantes vão ser importantes", explicou. Ele revelou que a Galaxy recentemente tokenizou as suas próprias ações na Superstate, que...