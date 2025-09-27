Exchange MEXC
Derivativos do Bitcoin Aquecem: Pilha de Futuros de $77,45B, Opções de Compra Ainda Dominam o Mercado de Opções
As mesas de derivativos estão funcionando a todo vapor neste fim de semana, e o painel de opções do bitcoin está basicamente gritando "escolha um lado" enquanto os futuros se acumulam perto dos máximos do ciclo. Liquidez Profunda, Apostas Mais Precisas: Multidão de Opções de Bitcoin Mira Strikes de $110K O Bitcoin está sendo negociado a $109.449 no sábado, e o complexo de futuros está robusto: o interesse aberto total (OI) está em [...]
Desbloqueando uma nova era de estabilidade descentralizada
Polkadot PUSD: Desbloqueando Uma Nova Era De Estabilidade Descentralizada
Touros do Bitcoin apontam para $150K, mas Digitap surge como a melhor cripto para comprar agora para ganhos em 2025
Touros do Bitcoin Visam $150K, Mas Digitap Surge Como Melhor Cripto Para Comprar Agora Para Ganhos em 2025
Todas as formas como 'Peacemaker' nos revelou a reviravolta do episódio 6 antecipadamente
Esta semana, Peacemaker teve a grande revelação de uma reviravolta que foi sutilmente construída ao longo da temporada. Mas pelo menos uma pista era tão sutil que nem sequer entrou na "lista" de provas criada pelos fãs até depois do facto. Seguem-se spoilers, mas hey, não devias ter clicado num link sobre a reviravolta em Peacemaker. A reviravolta foi, claro, que o "mundo ideal" do Peacemaker era na verdade um país totalmente branco onde os Nazis aparentemente venceram a Segunda Guerra Mundial e agora prenderam ou mataram todas as minorias. O que os fãs notaram antes de tudo isto é que estava a ser preparado de várias formas durante praticamente os primeiros minutos do tempo de John no mundo alternativo. Tais como: Só Pessoas Brancas – Os fãs notaram o que Emilia Harcourt notou quase imediatamente, que não havia pessoas não-brancas em lugar nenhum. Nem na cidade, nem na ARGUS, em nenhum lugar. Os fãs notaram, ela notou, e essa foi uma das grandes pistas que realmente apareceu no programa, fora quando as coisas se tornaram realmente óbvias. Sem Bandeiras – Esta foi a pista de "revelação" completa, uma bandeira americana com uma suástica. Antes disto, não havia bandeiras americanas em nenhum lugar na pequena cidade americana, nem na agência governamental ARGUS que foi mostrada. O vermelho, branco e azul ainda estão presentes, mas os Nazis apropriaram-se disso. Sem Eagly – Embora uma águia fosse de facto um dos muitos símbolos que os Nazis usavam na sua iconografia, não era uma águia careca, e como tal, Peacemaker não tinha uma águia como companheira. O seu irmão não parecia achar que isso era algo mau, mas o curso de eventos que o levou a obter o símbolo americano no mundo real claramente nunca aconteceu. Pai Heroico – Embora a teoria inicial pudesse ser que neste...
Bitcoin cai ligeiramente, enquanto Ozak AI mantém atividade de pré-venda e envolvimento da comunidade
Há uma ligeira queda no Bitcoin (BTC), que caiu 0,92%, abaixo da sua recente máxima acima de 117.000. No entanto, a Ozak AI tem mantido o seu impulso de pré-venda, e ainda mantém boa interação com a sua comunidade e investidores. Apesar das conquistas e parcerias estratégicas, a Ozak AI demonstra perspectivas positivas no campo da blockchain com IA. Resultados da Pré-venda da Ozak AI: Bom Crescimento e Perspectiva de ROI. Esta pré-venda da Ozak AI já adquiriu um impulso impressionante, e o preço do token aumentou desde a primeira fase, quando foi vendido a $0,001, até o momento presente, com o preço do token em $0,012. O projeto conseguiu vender mais de 918 milhões de tokens e ganhou um total de mais de $3,41 milhões como resultado. O sucesso da pré-venda indica um aumento notável no valor dos tokens em 1300 por cento desde a primeira etapa, e as perspectivas de preços futuros indicam crescimento adicional. O preço atual da Etapa 6 da pré-venda já está no preço de $0,012 e a próxima fase provavelmente permitirá que o preço do token alcance a marca de $0,014. O fornecimento do token, $OZ, da Ozak AI é limitado a 10 bilhões, dos quais 3 bilhões serão vendidos durante a pré-venda. Alocações estratégicas como 3 bilhões de tokens para desenvolvimento do ecossistema e liquidez e 2 bilhões de tokens a serem alocados no desenvolvimento futuro também serão benéficas para o ecossistema. O preço-alvo mínimo do projeto é 1,00 e o ROI potencial do projeto desde a fase inicial até a listagem é superior a 7000%. As diversidades e funcionalidades mais essenciais que trazem o engajamento.
Empresas brasileiras adotam Bitcoin para estabilidade
Empresas brasileiras, particularmente pequenas e médias empresas, estão cada vez mais recorrendo ao Bitcoin como um ativo de reserva para se fortalecerem contra incertezas económicas. Com o Brasil ocupando uma posição alta na adoção global de criptomoedas, estas mudanças refletem uma alteração mais ampla nas estratégias financeiras em meio a preocupações sobre inflação e valores de moeda flutuantes.
CEO da Galaxy prevê um Bitcoin de $200.000 após a substituição de Powell enquanto o Bitcoin Hyper dispara
CEO da Galaxy Prevê um Bitcoin de $200.000 Após a Substituição de Powell enquanto o Bitcoin Hyper Dispara
$200.000 BTC: Mike Novogratz prevê aumento do preço do Bitcoin
O ciclo do Bitcoin ainda funciona? Como a cripto poderia transformar o mundo? O CEO da Galaxy Digital, Mike Novogratz, emitiu mais uma previsão ousada sobre o Bitcoin. "O Bitcoin pode chegar a 200.000? Claro que pode", disse ele. Novogratz acredita que o atual ciclo cripto pode se desenvolver de forma diferente dos anteriores, citando o interesse institucional sem precedentes e a ascensão das finanças tokenizadas. Falando no podcast de Kyle Chasse, Novogratz refletiu sobre a escala da atividade recente do Bitcoin gerida pela Galaxy, observando: "Quando vendemos 9 mil milhões de dólares em Bitcoin para um cliente, pensei comigo mesmo, onde estaria o Bitcoin se eu não tivesse vendido esses 9 mil milhões? Muito mais alto. Essa é a escala de que estamos falando." O ciclo do Bitcoin ainda funciona? Novogratz alertou que os frenesis do mercado frequentemente atingem picos que excedem as expectativas. "A última etapa dos frenesis do mercado de ações sempre fica mais louca do que se pode imaginar. No final do dia, o preço é mais do que apenas números num gráfico — trata-se de narrativa, comunidade e crença", disse ele. Historicamente, os mercados cripto têm se movido em ciclos de quatro anos, muitas vezes culminando em picos eufóricos seguidos por correções acentuadas. "Normalmente, este seria o momento em que deveríamos estar a vender tudo e ir embora", disse Novogratz, referindo-se ao padrão visto em 2017 e 2021. "E as palavras mais perigosas em investimentos são: 'Desta vez pode ser diferente.' Mas — vai ser diferente desta vez." Como a cripto poderia transformar o mundo? Novogratz argumentou que a diferença agora está na adoção institucional e no desenvolvimento de infraestrutura. "O que estamos a ver na Galaxy é que todos os bancos e instituições estão a perceber: 'Precisamos de alguma forma de hot e cold wallets porque vamos negociar moedas em token e ações em token.' Os custodiantes vão ser importantes", explicou. Ele revelou que a Galaxy recentemente tokenizou as suas próprias ações na Superstate, que...
Ações da Electronic Arts (EA): Empresa explora acordo de compra privada de 50 mil milhões de dólares
A Electronic Arts está em negociações avançadas para uma compra privada de 50 mil milhões de dólares que seria a maior aquisição alavancada da história. O negócio envolve a Silver Lake, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita e a Affinity Partners de Jared Kushner. As ações da EA subiram quase 15% para um novo recorde histórico de 193,35 dólares após a notícia do potencial negócio.
Bitcoin previsto para atingir o pico em 2026 – Eis o porquê
Após uma semana de negociação bastante turbulenta, os preços do Bitcoin agora estão abaixo de $110.000, representando uma queda de 12% em relação à sua máxima histórica de $124.457. Nesta situação, o popular analista Ted Pillows compartilhou uma previsão de mercado audaciosa que dissiparia os temores de um iminente topo de ciclo. Demanda Institucional Para Estender o Ciclo de Mercado do Bitcoin Até 2026 Um ciclo típico do mercado cripto sempre atingiu seu pico no quarto trimestre do quarto ano. Este momento geralmente coincide com o pré-hype pós-halving e uma forte onda de demanda do mercado de varejo e institucional. Tal comportamento foi observado nos últimos dois ciclos quando o Bitcoin atingiu um topo de mercado de $19.700 em dezembro de 2017, e $69.000 em novembro de 2021. No entanto, Ted Pillows postula que o mercado atual provavelmente apresentará um padrão diferente, que se alinha com o ciclo de negócios dos EUA. Geralmente, a política de negócios dos EUA centrada em liquidez, taxas de juros e inflação desempenha um papel importante na demanda por Bitcoin. Notavelmente, o Federal Reserve dos EUA implementou seu primeiro corte de taxa de 2025 em setembro, e os analistas de mercado esperam que a autoridade monetária mantenha essa abordagem dovish pelos próximos seis meses. Em particular, o JP Morgan prevê que o Fed implementará mais dois cortes de taxa em 2025 e um em 2026. Espera-se que essa queda nas taxas de juros aumente o acesso dos investidores à liquidez por meio de empréstimos e apoie investimentos em ativos de risco como o Bitcoin. Além disso, a introdução de ETFs Spot de Bitcoin também mudou a estrutura de fluxo de entrada. Notavelmente, esses investimentos melhoraram a facilidade de investimento institucional em Bitcoin, com os atuais fluxos de entrada cumulativos de ETF avaliados em $57,23 bilhões. Importante, esses pesados fluxos de entrada, juntamente com o surgimento de empresas de tesouraria de Bitcoin, contribuíram para amadurecer o mercado de Bitcoin que agora provavelmente será impulsionado por ciclos macroeconômicos em vez dos tradicionais ciclos cripto-nativos. Se as forças do mercado dos EUA se provarem dominantes,...
