BTC$109.481,70 acabou de encerrar o que é historicamente a terceira pior semana do ano para a maior criptomoeda, com uma queda acima da média de 5%. A semana 38 efetivamente encerra o terceiro trimestre, que subiu cerca de 1%, bem como setembro, que conseguiu manter-se estável. Embora os números sejam consistentes com a reputação histórica do período como uma das estações mais fracas do ano, alguns catalisadores podem ter contribuído para o desempenho abaixo do esperado. Na sexta-feira, mais de $17 bilhões em opções expiraram, com o preço de max pain — o preço de exercício no qual os detentores de opções perdem mais dinheiro e os escritores de opções lucram mais — situado em $110.000, que atuou como um centro gravitacional para o preço spot. Um fator técnico chave continua sendo a base de custo do detentor de curto prazo em $110.775, que reflete o preço médio de aquisição on-chain para moedas que se moveram nos últimos seis meses. O Bitcoin testou este nível em agosto, e em mercados altistas, normalmente se move em direção a esta linha várias vezes. Este ano, quebrou significativamente abaixo desse nível apenas uma vez: durante o acesso de raiva tarifária em abril, quando caiu para valores tão baixos quanto $74.500. Base de Custo (Glassnode) Ampliando a visão, é importante avaliar se o bitcoin permanece em uma tendência de alta caracterizada por máximas mais altas e mínimas mais altas para ter uma ideia se o rally é sustentável. O analista Caleb Franzen destaca que o bitcoin escorregou abaixo de sua média móvel exponencial (EMA) de 100 dias, com a EMA de 200 dias situada em $106.186. A mínima significativa anterior foi em torno de $107.252 em 1 de setembro, e para que a tendência mais ampla permaneça intacta, o bitcoin precisará se manter acima desse nível., Cenário Macro A economia dos EUA cresceu a um ritmo anualizado de 3,8% no segundo trimestre, bem acima da estimativa de 3,3% e o desempenho mais forte desde o segundo trimestre de 2023.