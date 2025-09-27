2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Trump afirma falsamente que agentes do FBI estavam entre os manifestantes de 6 de janeiro

Trump afirma falsamente que agentes do FBI estavam entre os manifestantes de 6 de janeiro

A publicação "Trump Falsamente Reivindica que Agentes do FBI Estavam Entre os Manifestantes de 6 de Janeiro" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaque O Presidente Donald Trump no sábado afirmou falsamente que agentes do FBI estavam entre os instigadores durante os protestos no Capitólio em 6 de janeiro de 2021, apesar de uma investigação anterior não ter encontrado agentes federais infiltrados entre as multidões. Uma investigação anterior não encontrou "nenhuma evidência" de que o FBI tinha agentes infiltrados nos protestos no Capitólio. Copyright 2021 The Associated Press. Todos os direitos reservados. Factos Principais Trump, escrevendo no Truth Social, disse que "agora parece que Agentes do FBI estavam presentes, e dentro, do Protesto de 6 de janeiro, provavelmente atuando como Agitadores e Insurrecionistas, mas certamente não como 'oficiais de aplicação da lei'." No ano passado, o inspetor geral do Departamento de Justiça relatou que "centenas" de agentes do FBI foram enviados ao Capitólio para auxiliar a Polícia do Capitólio, embora não houvesse "nenhuma evidência" de que o FBI tivesse "funcionários infiltrados nas várias multidões de protesto, ou no Capitólio, em 6 de janeiro." Esta é uma história em desenvolvimento. Fonte: https://www.forbes.com/sites/tylerroush/2025/09/27/trump-falsely-claims-fbi-agents-acted-as-agitators-and-insurrectionists-on-jan-6/
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6.172+3.24%
BRC20.COM
COM$0.012562+24.24%
Nowchain
NOW$0.00353-13.26%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/28 03:43
Compartilhar
Bitcoin, Ethereum e Dogecoin sofrem derrota, mas estes fatores indicam que é hora de se preparar para um rebote

Bitcoin, Ethereum e Dogecoin sofrem derrota, mas estes fatores indicam que é hora de se preparar para um rebote

O post Bitcoin, Ethereum, And Dogecoin Suffer Beatdown, But These Factors Say Get Ready For A Bounce apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin, Ethereum, And Dogecoin Suffer Beatdown, But These Factors Say Get Ready For A Bounce | Bitcoinist.com Cadastre-se para o nosso boletim informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Scott Matherson é um destacado escritor de cripto na Bitcoinist, que possui uma mente analítica afiada e uma compreensão profunda do panorama das moedas digitais. Scott ganhou reputação por entregar artigos bem pesquisados e que estimulam a reflexão, que ressoam tanto com novatos quanto com entusiastas experientes de cripto. Fora da sua escrita, Scott é apaixonado por promover a literacia em cripto e frequentemente trabalha para educar o público sobre o potencial da blockchain. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, está a dar consentimento para que os cookies sejam utilizados. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-ethereum-and-doge-suffer/
GET
GET$0.00275--%
READY
READY$0.03993+10.09%
BRC20.COM
COM$0.012562+24.24%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/28 03:20
Compartilhar
BTC termina trimestre fraco em meio a pressões sazonais enquanto mNAV contrai em empresas de tesouraria

BTC termina trimestre fraco em meio a pressões sazonais enquanto mNAV contrai em empresas de tesouraria

O post BTC Encerra Trimestre Fraco Em Meio a Pressões Sazonais enquanto mNAV Contrai em Empresas do Tesouro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. BTC$109.481,70 acabou de encerrar o que é historicamente a terceira pior semana do ano para a maior criptomoeda, com uma queda acima da média de 5%. A semana 38 efetivamente encerra o terceiro trimestre, que subiu cerca de 1%, bem como setembro, que conseguiu manter-se estável. Embora os números sejam consistentes com a reputação histórica do período como uma das estações mais fracas do ano, alguns catalisadores podem ter contribuído para o desempenho abaixo do esperado. Na sexta-feira, mais de $17 bilhões em opções expiraram, com o preço de max pain — o preço de exercício no qual os detentores de opções perdem mais dinheiro e os escritores de opções lucram mais — situado em $110.000, que atuou como um centro gravitacional para o preço spot. Um fator técnico chave continua sendo a base de custo do detentor de curto prazo em $110.775, que reflete o preço médio de aquisição on-chain para moedas que se moveram nos últimos seis meses. O Bitcoin testou este nível em agosto, e em mercados altistas, normalmente se move em direção a esta linha várias vezes. Este ano, quebrou significativamente abaixo desse nível apenas uma vez: durante o acesso de raiva tarifária em abril, quando caiu para valores tão baixos quanto $74.500. Base de Custo (Glassnode) Ampliando a visão, é importante avaliar se o bitcoin permanece em uma tendência de alta caracterizada por máximas mais altas e mínimas mais altas para ter uma ideia se o rally é sustentável. O analista Caleb Franzen destaca que o bitcoin escorregou abaixo de sua média móvel exponencial (EMA) de 100 dias, com a EMA de 200 dias situada em $106.186. A mínima significativa anterior foi em torno de $107.252 em 1 de setembro, e para que a tendência mais ampla permaneça intacta, o bitcoin precisará se manter acima desse nível., Cenário Macro A economia dos EUA cresceu a um ritmo anualizado de 3,8% no segundo trimestre, bem acima da estimativa de 3,3% e o desempenho mais forte desde o segundo trimestre de 2023. Inicial...
Bitcoin
BTC$113,965.98+1.85%
BRC20.COM
COM$0.012562+24.24%
1
1$0.004755+25.92%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/28 02:41
Compartilhar
12 cápsulas do tempo de criptomoedas abrem em 2 dias: carteiras inativas movimentam $32M em Bitcoin

12 cápsulas do tempo de criptomoedas abrem em 2 dias: carteiras inativas movimentam $32M em Bitcoin

O post 12 Cápsulas do Tempo Cripto Abrem em 2 Dias: Carteiras Dormentes Movimentam $32M em Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Não mais dormentes, uma dúzia de carteiras bitcoin há muito silenciosas acabaram de quebrar seu sono de uma década e lançaram um total combinado de 294,56 BTC—aproximadamente $32,24 milhões—de volta à circulação nas últimas 48 horas. Bitcoin do Passado: 12 Carteiras Dormentes Movimentam Quase 300 BTC Desde 26 de setembro, quase 300 BTC que não haviam se mexido por anos subitamente despertaram. A mais antiga [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/12-crypto-time-capsules-open-in-2-days-dormant-wallets-move-32m-in-bitcoin/
OpenLedger
OPEN$0.44533+8.93%
Movement
MOVE$0.0863+5.11%
BRC20.COM
COM$0.012562+24.24%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/28 01:50
Compartilhar
Desenvolvedor de Bitcoin gera controvérsia sobre alegados planos

Desenvolvedor de Bitcoin gera controvérsia sobre alegados planos

O post Desenvolvedor de Bitcoin Gera Controvérsia Sobre Supostos Planos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A comunidade Bitcoin está atualmente envolvida num acalorado debate sobre possíveis alterações ao protocolo, centrando-se em reivindicações envolvendo o desenvolvedor de longa data Luke Dashjr. Um relatório dos media trouxe à luz supostas sugestões de Dashjr, alegadamente defendendo mudanças significativas na blockchain imutável do Bitcoin. Continue a Ler: Desenvolvedor de Bitcoin Gera Controvérsia Sobre Supostos Planos Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-developer-sparks-controversy-over-alleged-plans
BRC20.COM
COM$0.012562+24.24%
Bitlight Labs
LIGHT$0.8277-1.38%
LayerNet
NET$0.00006804-5.09%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/28 01:14
Compartilhar
Notícias BTC: Rumores de Hard Fork Contestados

Notícias BTC: Rumores de Hard Fork Contestados

A publicação Notícias BTC: Rumores de Hard Fork Contestados apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Debates sobre o futuro do Bitcoin não são novidade, mas esta semana a discussão ganhou contornos mais acentuados. Um dos desenvolvedores de longa data do Bitcoin esteve no centro de uma tempestade sobre imutabilidade, censura e o que significa "salvar" o protocolo. A controvérsia escalou em 25 de setembro, após um artigo publicado pelo The Rage alegando revelar que Luke Dashjr, mantenedor do software Bitcoin Knots, defende um hard fork que instalaria um comité multisig confiável com poder para alterar retroativamente a blockchain, revisar transações e remover conteúdo ilícito. Um hard fork de blockchain é uma divergência permanente da versão anterior do software da blockchain, exigindo que todos os participantes atualizem para o novo protocolo porque as versões nova e antiga são incompatíveis. O artigo citou supostas mensagens de texto vazadas nas quais Dashjr teria alertado: "Ou o Bitcoin morre ou temos que confiar em alguém." A história espalhou-se pelo X, atraindo centenas de milhares de visualizações e intensificando uma divisão filosófica de longa data: o Bitcoin deve permanecer uma camada de liquidação neutra, ou os desenvolvedores devem filtrar ativamente o que conta como uso legítimo da rede? Dashjr rejeitou as alegações categoricamente. "A verdade é que não propus um hardfork ou qualquer coisa do género, e esses maus atores estão apenas se agarrando a qualquer coisa para me difamar e tentar minar meus esforços para salvar o Bitcoin novamente", escreveu ele. O The Rage respondeu com um meme exigindo saber quem enviou as mensagens vazadas que sua história compartilhou. Dashjr repetiu sua posição várias vezes nas 24 horas seguintes. "Não, nada mudou. Ninguém está pedindo um hard fork ainda", publicou. Em outra resposta, ele sublinhou: "Não há hard fork." A Divisão Knots vs. Core Por trás da disputa está uma divisão mais profunda entre o projeto Bitcoin Knots de Dashjr e o Bitcoin mais amplo...
Bitcoin
BTC$113,965.98+1.85%
BRC20.COM
COM$0.012562+24.24%
FUTURECOIN
FUTURE$0.11651+3.24%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/28 00:56
Compartilhar
Bitcoin arrisca queda para $94.000: Bandas de preço sinalizam potencial declínio

Bitcoin arrisca queda para $94.000: Bandas de preço sinalizam potencial declínio

O post Bitcoin Risca Queda para $94.000: Bandas de Preço Sinalizam Potencial Baixa apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin continua em negociação monótona, variando entre $108.645 e $110.369 após uma queda acentuada para um mínimo de $108.623 na quinta-feira. O Bitcoin recuperou-se ligeiramente na sexta-feira, coincidindo com a divulgação dos dados do PCE e um grande vencimento de opções; no entanto, seus ganhos não puderam ser sustentados. O Bitcoin apagou seus ganhos diários no início de sábado, subindo apenas 0,3% nas últimas 24 horas para $109.330, mas caindo 5,78% na última semana. Enquanto o mercado aguarda o próximo movimento do Bitcoin, analistas e indicadores apontam para uma linha crítica na areia, uma queda abaixo da qual pode resultar em um declínio adicional, possivelmente abaixo de $100.000, devolvendo o Bitcoin aos cinco dígitos. De acordo com Ali, um analista cripto, que citou as bandas de preço MVRV, $116.354 continua sendo uma linha na areia para o Bitcoin. Isso porque a falha em recuperar $116.354 coloca o Bitcoin (BTC) em risco de uma queda para $94.334. Mercado Bitcoin enfrenta uma folha em branco De acordo com a Glassnode, o maior vencimento de opções na Deribit redefiniu o posicionamento, com o BTC estabelecendo-se em $109.000 versus um max pain de $110.000. O mercado agora enfrenta uma folha em branco, já que os vencimentos já aconteceram. Agora pode ser crucial observar o interesse aberto (OI), estrutura de prazo, inclinação, spreads de volatilidade e fluxos para medir o sentimento. O interesse aberto nas opções de BTC caiu de 515.000 BTC para 355.000 posições encerradas com o vencimento, desencadeando uma redefinição. Um aumento no interesse aberto nos próximos dias pode ser crucial para saber onde os traders buscam nova exposição e seu sentimento, já que as opções de BTC apontam para cautela de curto prazo. O mercado está descontando movimentos de curto prazo, enquanto indicadores de longo prazo sugerem o contrário, indicando que parece haver calma agora, mas oscilações maiores podem vir mais tarde. Fonte: https://u.today/bitcoin-risks-94000-drop-pricing-bands-signal-potential-downturn
BRC20.COM
COM$0.012562+24.24%
Major
MAJOR$0.11683+32.37%
GAINS
GAINS$0.02356+11.81%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/28 00:14
Compartilhar
TeraWulf planeia expansão de centro de dados de 3 mil milhões de dólares

TeraWulf planeia expansão de centro de dados de 3 mil milhões de dólares

Detalhe: https://coincu.com/news/terawulf-3-billion-data-center/
BRC20.COM
COM$0.012562+24.24%
Compartilhar
Coinstats2025/09/27 23:58
Compartilhar
Bilionário Mike Novogratz revela as suas três altcoins preferidas além do Bitcoin – uma é bastante surpreendente

Bilionário Mike Novogratz revela as suas três altcoins preferidas além do Bitcoin – uma é bastante surpreendente

O post Bilionário Mike Novogratz Revela Suas Três Altcoins Preferidas Além do Bitcoin - Uma É Bastante Surpreendente apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Mike Novogratz, ex-sócio da Goldman Sachs, veterano de Wall Street e fundador da Galaxy Digital, compartilhou suas previsões impressionantes sobre o futuro dos mercados de criptomoedas. Novogratz ofereceu insights privilegiados sobre ciclos de mercado, adoção institucional e os catalisadores que desencadearão o próximo grande rali de alta. Após oito anos de espera, o "rebanho" de Wall Street finalmente chegou ao mercado cripto, segundo Novogratz. O envolvimento da BlackRock em ETFs e o papel de Larry Fink foram fundamentais para mudar a mentalidade institucional. Diferentemente dos ciclos cripto de quatro anos anteriores, Novogratz acredita que as coisas serão diferentes desta vez: Clareza Regulatória: Novas leis e a postura pró-cripto da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos estão abrindo caminho para o crescimento da indústria. Integração Corporativa: Os bancos de Wall Street e as grandes empresas americanas acelerarão a mudança de "contas para carteiras" integrando ativos tokenizados e stablecoins. Tokenização de Ativos Reais (RWA): Os portfólios se tornarão uma mistura de ativos reais tokenizados, incluindo ações, títulos e empréstimos privados. Novogratz enfatiza a importância da comunidade e tendências na avaliação de projetos cripto bem-sucedidos. "Todas as criptomoedas bem-sucedidas são cultos", diz ele, observando que projetos como XRP e Cardano, mesmo com poucos casos de uso, sobrevivem e ganham valor graças à força de suas comunidades. Segundo ele, até mesmo ações como Tesla e MicroStrategy agora têm uma estrutura de "culto" semelhante à das criptomoedas. Mike Novogratz revela suas quatro maiores posições, expressando forte crença em três altcoins, além do Bitcoin. As quatro maiores posições de Novogratz são: Bitcoin (BTC) Solana (SOL) Hyperliquid (HYPE) Ethereum (ETH) Ele resume sua tese sobre Solana (SOL) da seguinte forma: "A narrativa da Solana é que será uma plataforma para os mercados de capitais da internet." O fato de empresas de elite de negociação de alta frequência como a Jump Capital optarem por construir na Solana torna o SOL um forte candidato para os grandes mercados de capitais. Apesar dos riscos globais atuais (especialmente as opções de venda que ele comprou devido às altas avaliações no NASDAQ),...
BRC20.COM
COM$0.012562+24.24%
FUTURECOIN
FUTURE$0.11651+3.24%
Major
MAJOR$0.11683+32.37%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/27 23:47
Compartilhar
ETF Solana com Staking: Decisão da SEC Esperada Dentro de Duas Semanas

ETF Solana com Staking: Decisão da SEC Esperada Dentro de Duas Semanas

E se outubro se tornasse o mês da Solana? Vários ETFs spot com staking poderiam ser aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos dentro de duas semanas. Uma decisão que poderia desencadear um novo momentum institucional e remodelar o panorama cripto. Mas será que este reconhecimento regulatório será suficiente para impulsionar a SOL a um estatuto comparável ao Bitcoin e Ethereum? O artigo Solana ETF with Staking: SEC Decision Expected Within Two Weeks apareceu primeiro no Cointribune.
Solana
SOL$193.73+6.22%
Compartilhar
Coinstats2025/09/27 23:05
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.

Dell Technologies Inc. ($DELL) Ações: CEO Michael Dell vende mil milhões em Participações / Ações à medida que a atividade interna aumenta