Bitcoin arrisca queda para $94.000: Bandas de preço sinalizam potencial declínio
O post Bitcoin Risca Queda para $94.000: Bandas de Preço Sinalizam Potencial Baixa apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin continua em negociação monótona, variando entre $108.645 e $110.369 após uma queda acentuada para um mínimo de $108.623 na quinta-feira. O Bitcoin recuperou-se ligeiramente na sexta-feira, coincidindo com a divulgação dos dados do PCE e um grande vencimento de opções; no entanto, seus ganhos não puderam ser sustentados. O Bitcoin apagou seus ganhos diários no início de sábado, subindo apenas 0,3% nas últimas 24 horas para $109.330, mas caindo 5,78% na última semana. Enquanto o mercado aguarda o próximo movimento do Bitcoin, analistas e indicadores apontam para uma linha crítica na areia, uma queda abaixo da qual pode resultar em um declínio adicional, possivelmente abaixo de $100.000, devolvendo o Bitcoin aos cinco dígitos. De acordo com Ali, um analista cripto, que citou as bandas de preço MVRV, $116.354 continua sendo uma linha na areia para o Bitcoin. Isso porque a falha em recuperar $116.354 coloca o Bitcoin (BTC) em risco de uma queda para $94.334. Mercado Bitcoin enfrenta uma folha em branco De acordo com a Glassnode, o maior vencimento de opções na Deribit redefiniu o posicionamento, com o BTC estabelecendo-se em $109.000 versus um max pain de $110.000. O mercado agora enfrenta uma folha em branco, já que os vencimentos já aconteceram. Agora pode ser crucial observar o interesse aberto (OI), estrutura de prazo, inclinação, spreads de volatilidade e fluxos para medir o sentimento. O interesse aberto nas opções de BTC caiu de 515.000 BTC para 355.000 posições encerradas com o vencimento, desencadeando uma redefinição. Um aumento no interesse aberto nos próximos dias pode ser crucial para saber onde os traders buscam nova exposição e seu sentimento, já que as opções de BTC apontam para cautela de curto prazo. O mercado está descontando movimentos de curto prazo, enquanto indicadores de longo prazo sugerem o contrário, indicando que parece haver calma agora, mas oscilações maiores podem vir mais tarde. Fonte: https://u.today/bitcoin-risks-94000-drop-pricing-bands-signal-potential-downturn
BitcoinEthereumNews2025/09/28 00:14