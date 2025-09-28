Indicadores de mercado sinalizam outra queda para o preço da Pi Network

O token nativo da PI Network, PI, permaneceu preso num mercado lateral após cair para uma nova mínima histórica de $0,1842 em 22 de setembro. Desde então, a criptomoeda tem oscilado dentro de um canal horizontal, encontrando suporte em $0,2565 enquanto enfrenta resistência em $0,2917. Com nuvens baixistas pairando sobre o mercado mais amplo, o PI corre o risco de revisitar seu preço mínimo. O momentum fraco mantém o PI sob pressão O Average True Range (ATR) em queda do PI reflete o enfraquecimento do momentum entre os participantes do mercado spot. Leituras do gráfico diário PI/USD mostram que este indicador tem apresentado uma tendência constante de queda desde que o mercado lateral começou em 23 de setembro, chegando a 0,0234 no momento da publicação. PI Average True Range. Fonte: TradingView O ATR mede o grau de movimento de preço durante um determinado período. Quando apresenta uma tendência descendente como esta, geralmente indica que as flutuações de preço estão se estreitando e o momentum geral está enfraquecendo. Este declínio destaca a diminuição da participação dos traders nos mercados spot e a falta de novos influxos de capital para o token, sugerindo a probabilidade de uma quebra do suporte em $0,2565 no curto prazo. Além disso, o PI negocia solidamente abaixo da sua Média Móvel Exponencial (EMA) de 20 dias, confirmando esta perspectiva baixista. No momento da publicação, esta média móvel chave forma uma resistência dinâmica acima do preço do PI em $0,3185. PI EMA de 20 dias. Fonte: TradingView A EMA de 20 dias mede o preço médio de um ativo nos últimos 20 dias de negociação, dando mais peso aos preços recentes. Quando o preço cai abaixo dela, os vendedores estão no controle, e o momentum do mercado está inclinado para baixo. Isso sinaliza que o PI está lutando para atrair momentum ascendente e poderia estender seu movimento lateral, ou até mesmo enfrentar nova pressão de baixa se o sentimento não melhorar. Os riscos de queda continuam a aumentar Com o momentum de negociação enfraquecendo, a ação do preço do PI parece cada vez mais vulnerável a outra quebra. Isso poderia empurrar o preço abaixo do suporte de $0,2565 e revisitar sua mínima histórica. Análise de Preço do PI. Fonte: TradingView Por outro lado, se o sentimento melhorar, o PI poderia tentar romper a resistência em $0,2919. Uma quebra acima deste nível poderia marcar o início de uma tentativa de recuperação, empurrando o preço do PI acima da sua EMA de 20 dias.