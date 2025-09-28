2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Libertando insights de mercado ininterruptos do mundo Bitcoin

Libertando insights de mercado ininterruptos do mundo Bitcoin

A publicação Revelando Insights de Mercado Ininterruptos do Bitcoin World apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto em tempo real: Revelando Insights de Mercado Ininterruptos do Bitcoin World Pular para o conteúdo Início Notícias Cripto Notícias Cripto em tempo real: Revelando Insights de Mercado Ininterruptos do Bitcoin World Fonte: https://bitcoinworld.co.in/real-time-crypto-news-updates/
BRC20.COM
COM$0.012562+24.24%
RealLink
REAL$0.07144+1.99%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/28 06:42
Compartilhar
Os investidores de retalho chamam a isto a oportunidade de $20 para $500.000 da década

Os investidores de retalho chamam a isto a oportunidade de $20 para $500.000 da década

A partir de apenas $20, os compradores pioneiros dizem que o Moonshot MAGAX poderia crescer para uma fortuna de $500.000. Descubra por que este meme token com tecnologia de IA está a alimentar a urgência dos investidores.
WHY
WHY$0.00000002216-32.72%
Sleepless AI
AI$0.0849+5.59%
Memecoin
MEME$0.001827+9.07%
Compartilhar
Blockchainreporter2025/09/28 06:00
Compartilhar
Como as empresas de tesouraria de ativos digitais poderiam remodelar as economias blockchain, explica o fundo hedge

Como as empresas de tesouraria de ativos digitais poderiam remodelar as economias blockchain, explica o fundo hedge

O post Como as Empresas de Tesouraria de Ativos Digitais Poderiam Remodelar as Economias Blockchain, Explica Fundo de Hedge apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Empresas de tesouraria cripto que acumulam tokens poderiam evoluir de invólucros especulativos para motores económicos de longo prazo para blockchains, argumenta o cofundador da Syncracy Capital, Ryan Watkins. Empresas de tesouraria de ativos digitais (DAT) são companhias negociadas publicamente que levantam capital para adquirir e gerir cripto em seus balanços. Em um post de blog de 23 de setembro e um thread acompanhante no X, Watkins disse que as DATs já detêm aproximadamente 105 mil milhões de dólares em ativos entre bitcoin, ether e outros principais, uma escala que poucos participantes do mercado consideraram completamente. Sua afirmação principal: um pequeno número dessas empresas pode amadurecer para se tornarem operadores duráveis que ajudam a financiar, governar e construir dentro das redes cujos tokens eles possuem. Além da especulação Watkins disse que a maioria da atenção tem se fixado nas dinâmicas de negociação de curto prazo — prémios para valor líquido de ativos, anúncios de captação de recursos e "qual é o próximo token" — o que perde o arco maior. "Imaginamos DATs selecionadas se tornando contrapartes com fins lucrativos e negociadas publicamente para fundações cripto, mas com mandatos mais amplos para implantar capital, operar negócios e participar na governança", escreveu ele. Como algumas DATs já controlam fatias significativas do fornecimento de tokens, suas tesourarias podem ser mais do que cofres; elas podem ser alavancas de política e produto dentro dos ecossistemas. Ele apontou para exemplos nativos de cripto onde a escala importa: na Solana, provedores RPC e market makers proprietários que fazem stake de mais SOL podem melhorar o pouso de transações e a captura de spread; no Hyperliquid, front ends que fazem stake de mais HYPE podem reduzir taxas de usuário ou aumentar taxas de captação sem aumentar custos. Acesso a grandes pools permanentes de ativos nativos pode ajudar tais negócios a iniciar e escalar, disse ele. Dinheiro programável, balanços produtivos Watkins contrastou essas jogadas com a estratégia apenas-bitcoin da MicroStrategy, que é em grande parte sobre estrutura de capital em torno de um ativo não programável. Ele continuou dizendo que, em comparação, tokens em plataformas de contrato inteligente — ETH, SOL, HYPE — são programáveis e podem ser colocados...
FUND
FUND$0.01383-29.79%
BRC20.COM
COM$0.012562+24.24%
Core DAO
CORE$0.2678+0.56%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/28 05:50
Compartilhar
Carnificina Cripto: 6 mil milhões de dólares liquidados, BTC e ETH caem em semana brutal

Carnificina Cripto: 6 mil milhões de dólares liquidados, BTC e ETH caem em semana brutal

O post Carnage Cripto: 6 mil milhões de dólares liquidados, BTC e ETH caem em semana brutal apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado cripto perdeu 240 mil milhões de dólares esta semana, com o bitcoin, ethereum e XRP a registarem quedas acentuadas. Bitcoin lidera queda O ecossistema cripto encerrou mais uma semana turbulenta, com a capitalização total do mercado a cair de 4,12 biliões de dólares para 3,88 biliões de dólares. O Bitcoin (BTC) liderou a queda, descendo de cerca de 115.700 dólares em 20 de setembro para 109.500 dólares até 27 de setembro às [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/crypto-carnage-6b-liquidated-btc-and-eth-plunge-in-brutal-week/
Bitcoin
BTC$113,965.98+1.85%
Ethereum
ETH$4,120.87+8.07%
BRC20.COM
COM$0.012562+24.24%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/28 05:23
Compartilhar
O Bitcoin Pode Atingir a Marca dos $200.000?

O Bitcoin Pode Atingir a Marca dos $200.000?

O post Pode o Bitcoin Atingir a Marca dos $200.000? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Numa recente discussão em podcast, Mike Novogratz, que lidera a Galaxy Digital como CEO, partilhou uma previsão impressionante sobre a trajetória de preços do Bitcoin. Ele previu a possibilidade do Bitcoin atingir impressionantes $200.000 enquanto o mercado passa por transformações únicas impulsionadas pelo crescente interesse institucional e pela expansão das finanças através da tokenização. Continue a Leitura: Pode o Bitcoin Atingir a Marca dos $200.000? Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/can-bitcoin-hit-the-200000-mark
BRC20.COM
COM$0.012562+24.24%
FUTURECOIN
FUTURE$0.11651+3.24%
LayerNet
NET$0.00006804-5.09%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/28 04:56
Compartilhar
Preço do Bitcoin Estagnado Abaixo de $110.000: Eis o Que Esperar nos Próximos Dias

Preço do Bitcoin Estagnado Abaixo de $110.000: Eis o Que Esperar nos Próximos Dias

O post Preço do Bitcoin Preso Abaixo de $110.000: Eis o Que Esperar nos Próximos Dias apareceu no BitcoinEthereumNews.com. De acordo com um relatório publicado pela plataforma de análise de opções de criptomoedas GreeksLive em 27 de setembro, os sentimentos estão complexamente divididos entre os participantes do mercado. Segundo os dados, alguns investidores venderam opções de compra de Bitcoin (BTC) a $110.000, enquanto outros compraram puts (vendas) a $109.000. Estas posições opostas refletem ceticismo sobre as perspectivas do mercado para o quarto trimestre. Alguns investidores estão chamando as previsões otimistas que circulam nas redes sociais de "exageradas" e classificando a recente ação de preço como "comportamento de preço insensato". O relatório também observa que a volatilidade diminuiu significativamente à medida que o fim de semana se aproxima, tornando grandes oscilações de preço "improváveis". No entanto, muitos traders obtiveram lucros tanto em opções de compra de ETH quanto em opções de venda de BTC, tendendo a fechar suas posições antes de mantê-las durante o fim de semana. Por outro lado, embora o mercado esteja falando sobre uma meta de $112.000 para o BTC no fim de semana, o posicionamento atual dos investidores permanece mais cauteloso e parcialmente baixista. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga nossa conta do Telegram e Twitter agora para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/bitcoin-price-stuck-below-110000-heres-what-to-expect-in-the-coming-days/
SphereX
HERE$0.00021+0.47%
BRC20.COM
COM$0.012562+24.24%
Bitcoin
BTC$113,965.98+1.85%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/28 04:32
Compartilhar
Trader de criptomoedas que apostou $1B em Bitcoin regressa com posição Long alavancada 3x em ASTER

Trader de criptomoedas que apostou $1B em Bitcoin regressa com posição Long alavancada 3x em ASTER

O post Trader de Criptomoedas Que Apostou $1B em Bitcoin Retorna Com Long Alavancado 3x em ASTER apareceu no BitcoinEthereumNews.com. James Wynn, o trader pseudônimo por trás de uma aposta de um bilhão de dólares em BTC$109.499,06 no início deste ano, está de volta. Desta vez, Wynn está fazendo uma jogada alavancada em ASTER apenas dias depois de ser liquidado no mesmo token. Wynn abriu um novo long alavancado 3x em ASTER, o token nativo da emergente exchange de perpetuais Aster, no valor de mais de $16.000, entrando a $1,97 com um nível de liquidação em torno de $1,57. O movimento foi primeiro detectado pela Onchain Lens. Embora o valor em dólares pareça pequeno comparado às posições anteriores de Wynn, a negociação provavelmente é uma cobertura em uma posição diferente na própria Aster. "Estou fazendo farming do airdrop de $ASTER", escreveu o trader no X. "Acredito que será um dos maiores [da] história cripto." O movimento é a mais recente aposta de alto risco de Wynn na Hyperliquid, uma plataforma de derivativos on-chain onde ele anteriormente fez um long de $1,2 bilhão em bitcoin usando alavancagem de 40x. Essa posição fechou com uma perda de $17,5 milhões, antes de ele mudar para um short de um bilhão de dólares. Em um determinado momento, ele tinha toda a sua carteira de $50 milhões em jogo. Essa sequência selvagem terminou com Wynn dizendo que estava saindo "um vencedor" depois de obter $25 milhões em lucro. Leia mais: Como a Implosão de $100M de James Wynn É uma História Familiar de Alavancagem Fonte: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/27/trader-who-bet-usd1b-on-bitcoin-returns-with-3x-leveraged-long-on-aster
XYZ.Trades
TRADER$0.0000756-4.18%
Aster
ASTER$1.491+12.24%
BRC20.COM
COM$0.012562+24.24%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/28 03:50
Compartilhar
Indicadores de mercado sinalizam outra queda para o preço da Pi Network

Indicadores de mercado sinalizam outra queda para o preço da Pi Network

O token nativo da PI Network, PI, permaneceu preso num mercado lateral após cair para uma nova mínima histórica de $0,1842 em 22 de setembro. Desde então, a criptomoeda tem oscilado dentro de um canal horizontal, encontrando suporte em $0,2565 enquanto enfrenta resistência em $0,2917. Com nuvens baixistas pairando sobre o mercado mais amplo, o PI corre o risco de revisitar seu preço mínimo. O momentum fraco mantém o PI sob pressão O Average True Range (ATR) em queda do PI reflete o enfraquecimento do momentum entre os participantes do mercado spot. Leituras do gráfico diário PI/USD mostram que este indicador tem apresentado uma tendência constante de queda desde que o mercado lateral começou em 23 de setembro, chegando a 0,0234 no momento da publicação. Quer mais insights sobre tokens como este? Inscreva-se na Newsletter Diária de Criptomoedas do Editor Harsh Notariya aqui. PI Average True Range. Fonte: TradingView O ATR mede o grau de movimento de preço durante um determinado período. Quando apresenta uma tendência descendente como esta, geralmente indica que as flutuações de preço estão se estreitando e o momentum geral está enfraquecendo. Este declínio destaca a diminuição da participação dos traders nos mercados spot e a falta de novos influxos de capital para o token, sugerindo a probabilidade de uma quebra do suporte em $0,2565 no curto prazo. Além disso, o PI negocia solidamente abaixo da sua Média Móvel Exponencial (EMA) de 20 dias, confirmando esta perspectiva baixista. No momento da publicação, esta média móvel chave forma uma resistência dinâmica acima do preço do PI em $0,3185. PI EMA de 20 dias. Fonte: TradingView A EMA de 20 dias mede o preço médio de um ativo nos últimos 20 dias de negociação, dando mais peso aos preços recentes. Quando o preço cai abaixo dela, os vendedores estão no controle, e o momentum do mercado está inclinado para baixo. Isso sinaliza que o PI está lutando para atrair momentum ascendente e poderia estender seu movimento lateral, ou até mesmo enfrentar nova pressão de baixa se o sentimento não melhorar. Os riscos de queda continuam a aumentar Com o momentum de negociação enfraquecendo, a ação do preço do PI parece cada vez mais vulnerável a outra quebra. Isso poderia empurrar o preço abaixo do suporte de $0,2565 e revisitar sua mínima histórica. Análise de Preço do PI. Fonte: TradingView Por outro lado, se o sentimento melhorar, o PI poderia tentar romper a resistência em $0,2919. Uma quebra acima deste nível poderia marcar o início de uma tentativa de recuperação, empurrando o preço do PI acima da sua EMA de 20 dias.
Pi Network
PI$0.21082+1.22%
TokenFi
TOKEN$0.00926+1.98%
Artrade
ATR$0.007228+0.30%
Compartilhar
Coinstats2025/09/28 03:00
Compartilhar
ETFs de Solana Poderiam Chegar em Semanas Após Registos Alterados

ETFs de Solana Poderiam Chegar em Semanas Após Registos Alterados

TLDR Fidelity, Franklin Templeton e outros gestores atualizam registros para ETFs de Solana. Os ETFs de Solana poderiam ser aprovados nas próximas duas semanas após atualizações regulatórias. Novos ETFs de Solana irão rastrear diretamente o preço do ativo e oferecer recompensas de staking. As novas regras de ETF de criptomoedas da SEC poderiam acelerar a aprovação dos ETFs de Solana. Uma série de [...] A publicação ETFs de Solana Poderiam Chegar em Semanas Após Registros Alterados apareceu primeiro no CoinCentral.
Compartilhar
Coincentral2025/09/28 02:57
Compartilhar
Novos recordes de criptomoeda podem ser quebrados com o Remittix prestes a eclipsar os ganhos iniciais do Dogecoin e Shiba Inu

Novos recordes de criptomoeda podem ser quebrados com o Remittix prestes a eclipsar os ganhos iniciais do Dogecoin e Shiba Inu

A mais recente previsão de preço do Shiba Inu mostra um potencial de crescimento modesto, enquanto o Remittix (RTX) está a emergir com um novo caso de uso [...] A publicação Novos recordes de criptomoeda podem ser quebrados à medida que o Remittix se prepara para eclipsar os ganhos iniciais do Dogecoin e Shiba Inu apareceu primeiro no Coindoo.
BitShiba
SHIBA$0.000000000625+13.84%
GAINS
GAINS$0.02356+11.81%
Compartilhar
Coindoo2025/09/28 02:50
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.

Dell Technologies Inc. ($DELL) Ações: CEO Michael Dell vende mil milhões em Participações / Ações à medida que a atividade interna aumenta