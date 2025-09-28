Exchange MEXC
Notícias sobre criptomoedas
2025-10-13
Notícias sobre criptomoedas
Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
5220% ROI na melhor nova pré-venda em outubro de 2025
O post 5220% ROI na Melhor Nova Pré-venda em Outubro de 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 28 de setembro de 2025 | 03:15 A pré-venda explosiva da BullZilla aumenta com potencial de ROI de 5220%, enquanto Chainlink e Litecoin continuam provando utilidade. O que leva investidores a arriscarem milhares em meme coins enquanto outros se apegam a ativos mais seguros como Chainlink ou Litecoin? É a atração de retornos astronômicos, a chance de ser pioneiro e a emoção de ver quantias modestas se transformarem em portfólios que valem milhões. Investidores tradicionais frequentemente subestimam o poder bruto das pré-vendas, mas entusiastas experientes de cripto sabem que o posicionamento antecipado é tudo. É por isso que a BullZilla ($BZIL) cativou a comunidade cripto com suas agressivas etapas de pré-venda, vendendo mais de 29 bilhões de tokens e arrecadando mais de $680.000, com mais de 2.100 detentores já a bordo. Sua mecânica única, como aumentos progressivos de preço e queimas de suprimento, posicionam-na não apenas como mais uma meme coin, mas como a melhor nova pré-venda em outubro de 2025. Junto com LINK e LTC, oferece um contraste intrigante nas narrativas cripto. Vamos analisar os desenvolvimentos mais recentes de cada projeto: BullZilla, Chainlink e Litecoin. O Rugido da BullZilla: Melhor Nova Pré-venda em Outubro de 2025 com Potencial de 100x? Uma meme coin realmente pode oferecer tokenomics disciplinada enquanto ainda atrai baleias? A BullZilla diz que sim, com um sistema de pré-venda que pune a hesitação e recompensa a convicção. Diferente de lançamentos aleatórios, o DNA da BullZilla foi forjado no "fogo azul" do Ethereum, com um sistema cuidadosamente projetado de 24 estágios. Cada estágio avança quando $100.000 são arrecadados ou após 48 horas, o que ocorrer primeiro, na melhor nova pré-venda em outubro de 2025. Snapshot da Pré-venda da BullZilla Métrica | Valor Estágio Atual | 4º (Buffet de Vela Vermelha) Fase | 3ª Preço Atual | $0,00009907 Total da Pré-venda | $680.000+ Arrecadados Detentores de Token | 2.100+ Tokens Vendidos | 29B+ Potencial de ROI | 5220,89% para $0,00527 ROI do Estágio de Listagem Até Agora | 1622,96% (para os primeiros participantes) Considere o potencial: um investimento de $5.000 hoje a $0,00009907 garante aproximadamente 50.470.000 tokens $BZIL. Pelo...
Ecossistema Hyperliquid enfrenta grandes perdas após hack e Rug Pull
Em 27 de setembro, a Hyperdrive confirmou que duas posições de carteira de utilizadores no seu Treasury Market foram comprometidas num ataque que [...] O post Ecossistema Hyperliquid enfrenta grandes perdas após hack e Rug Pull apareceu primeiro no Coindoo.
Solana pode tornar-se a próxima grande aposta de Wall Street, enquanto os retalhistas encontraram uma nova oportunidade
O post Solana Pode Tornar-se na Próxima Grande Aposta de Wall Street, Enquanto os Retalhistas Encontraram uma Nova Oportunidade apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Aviso: Este conteúdo é um artigo patrocinado. Bitcoinsistemi.com não é responsável por quaisquer danos ou negatividades que possam surgir das informações acima ou de qualquer produto ou serviço mencionado no artigo. Bitcoinsistemi.com aconselha os leitores a fazerem pesquisas individuais sobre a empresa mencionada no artigo e lembra que toda a responsabilidade pertence ao indivíduo. A conversa sobre criptomoedas inclinou-se mais uma vez para a Solana. Analistas, traders e até repórteres de mercado destacaram a sua crescente presença em discussões sobre adoção institucional. O seu alto rendimento e liquidação rápida continuam a atrair especulação de que um dia poderá sentar-se ao lado da Ethereum como espinha dorsal para ativos tokenizados, ETFs e produtos alinhados com Wall Street. A ideia de "Solana institucional" já foi levantada antes, mas o recente aumento na atividade de derivativos, conversas na mídia financeira e expansão do seu ecossistema de desenvolvedores dão nova força à tese. Mas enquanto a atenção de Wall Street é notável, o lado retalhista da equação está a desenrolar-se numa frente diferente. As comunidades estão a falar sobre oportunidades alternativas que espelham o espírito da adoção inicial de criptomoedas, projetos onde alto risco se combina com alto potencial. É aqui que os investidores de retalho, menos preocupados com regulamentação e mais com retorno assimétrico, estão a encontrar a sua voz. Dentro desta narrativa dupla de força institucional e especulação retalhista, MAGACOIN FINANCE surge como um nome que vale a pena integrar na conversa mais ampla. O Crescente Fascínio de Wall Street por Solana As instituições não são cegas à estrutura única da Solana. A sua capacidade de processar milhares de transações por segundo com baixas taxas posiciona-a como uma camada de infraestrutura atraente para experiências de tokenização. Em sessões recentes, os mercados de derivativos ligados à Solana viram picos significativos de volume, sugerindo um interesse crescente entre fundos de hedge e emissores de produtos estruturados. Mesmo sem registos confirmados de ETF, a narrativa da Solana como candidata para empacotamento de Wall Street tornou-se mais forte...
Meta da Tether de valorização de meio trilião chama a atenção da Ark Invest
O post Meta de Avaliação de Meio Trilião da Tether Chama a Atenção da Ark Invest apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Meta de Avaliação de Meio Trilião da Tether Chama a Atenção da Ark Invest Cadastre-se para o Nosso Boletim Informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Christian, um jornalista e editor com funções de liderança em meios de comunicação filipinos e canadianos, é impulsionado pelo seu amor pela escrita e criptomoeda. Fora do trabalho, é um cozinheiro e cinéfilo constantemente intrigado pelo tamanho do universo. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para que os cookies sejam usados. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/tethers-half-trillion-valuation-goal-catches-ark-invests-attention/
ETFs Spot de Ethereum registam a maior semana de fluxo de saída desde o início, enquanto ETH recupera $4.000
Os fundos de Bitcoin e Ethereum líderes do setor da BlackRock mantiveram-se ligeiramente melhor do que os da Fidelity, sua principal rival neste espaço.
Avalanche e Cronos acendem a próxima onda enquanto BullZilla emerge entre as melhores pré-vendas de cripto atualmente
Cada ciclo de alta cria manchetes sobre as melhores pré-vendas de cripto atualmente, mas o panorama atual parece diferente. Desta vez, uma mistura de projetos de infraestrutura e mecânicas de pré-venda está a preparar o terreno. Avalanche e Cronos representam ecossistemas robustos que atraem tanto desenvolvedores como instituições, enquanto o BullZilla ($BZIL) traz a energia das meme coins fundida com a base comprovada do Ethereum. Para estudantes de finanças, [...]
Principais novas criptomoedas para aderir agora: Pré-venda da BullZilla desperta interesse junto com Monero e SUI
A pré-venda do BullZilla está a ganhar um momentum imparável, enquanto Monero e SUI continuam a atrair investidores que procuram privacidade e escalabilidade. Eis porque estes três são as melhores criptos novas para aderir agora, e como oportunidades em fase inicial podem moldar carteiras em 2025.
TRON vs Bonk vs MAGAX – Como os investidores de 2025 estão a equilibrar crescimento e inovação
À medida que o panorama cripto evolui em 2025, os investidores estão a observar atentamente opções estabelecidas como TRON (TRX) e Bonk (BONK). TRON [...] O post TRON vs Bonk vs MAGAX – Como os investidores de 2025 estão a equilibrar crescimento e inovação apareceu primeiro no Coindoo.
A Integração de Vision-LLMs em Sistemas AD: Capacidades e Desafios
Este artigo analisa o desenvolvimento e aplicação de Modelos de Linguagem de Visão de Grande Escala, focando na sua integração em sistemas de condução autónoma.
Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões
Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.
BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober
Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.
Dell Technologies Inc. ($DELL) Ações: CEO Michael Dell vende mil milhões em Participações / Ações à medida que a atividade interna aumenta