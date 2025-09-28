A competição da Taça Stanley 2026 amplia-se após lesão de Aleksander Barkov

A publicação "A Competição da Stanley Cup de 2026 Amplia-se Após a Lesão de Aleksander Barkov" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O capitão do Florida Panthers, Aleksander Barkov, recebe a Stanley Cup em 17 de junho de 2025. (Foto de Brian Babineau/NHLI via Getty Images) NHLI via Getty Images Quando Bill Zito chegou ao Estado do Sol como gerente geral do Florida Panthers em 2020, ele não perdeu tempo transformando a franquia num colosso. Mas após a notícia divulgada na sexta-feira de que o capitão dos Panthers, Aleksander Barkov, deverá ficar afastado por sete a nove meses após uma cirurgia no joelho para reparar uma lesão pré-temporada, Zito enfrentará possivelmente o seu maior desafio até agora enquanto tenta se preparar para perseguir a Stanley Cup de 2026. Não apenas o capitão, mas também um três vezes vencedor do Troféu Selke como o melhor atacante defensivo da NHL, incluindo em 2024 e 2025, os 44 pontos de Barkov nas últimas duas corridas de playoff o empatam com Carter Verhaeghe como o segundo maior pontuador dos Panthers, e seus 981:11 de tempo total de gelo pós-temporada lideram todos os atacantes da Flórida. Os Panthers vêm de três aparições consecutivas na Final da Stanley Cup, perdendo para o Vegas Golden Knights em 2023 antes de suas vitórias consecutivas. Mas a chance de um tricampeonato já era pequena, mesmo antes da lesão de Barkov. Isso não acontece há mais de 40 anos, desde que o New York Islanders venceu quatro vezes consecutivas na liga de 21 equipas entre 1980 e 1983. Agora, com 32 equipas na NHL, há mais de 50% de competição. E enquanto o campo de jogo foi nivelado de certa forma pela introdução do limite salarial em 2005, novas regras que estão entrando em vigor este ano antes do início oficial do próximo acordo coletivo de trabalho em 15 de setembro de 2026 criarão uma paisagem inexplorada enquanto Zito tenta contornar a perda de seu jogador franquia. Primeiro — as equipas agora estão limitadas em quanto espaço de limite salarial eles têm alocado para aumentar...