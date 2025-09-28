A cantora de IA Xania Monet acabou de entrar nas paradas da Billboard, assinou contrato de $3M. Será este o futuro da música?

A Cantora de IA Xania Monet TALISHA JONES Dezessete milhões de streams em dois meses. Um contrato discográfico multimilionário. Um single nas paradas da Billboard. Estes são o tipo de estatísticas que normalmente pertencem a estrelas humanas em ascensão. Mas hoje pertencem a Xania Monet — uma cantora de R&B impulsionada por IA que não existe em forma humana. Monet foi criada pela nativa do Mississippi de 31 anos, poeta e proprietária de estúdio de design Talisha Jones, usando Suno, uma espécie de ChatGPT para compositores, permitindo-lhe transformar suas letras em música. O single de sucesso de Monet, "How Was I Supposed to Know?", subiu para o top 10 de vendas de Canções Digitais R&B da Billboard e alcançou o 22º lugar na tabela geral de vendas de Canções Digitais. E seu catálogo de cinco músicas gerou uma receita estimada de $52.000 até o momento. A ascensão de Monet apresenta tanto oportunidade quanto risco existencial. Com a indústria musical numa encruzilhada entre economia de streaming, questões de direitos autorais e o papel crescente da IA, como lidar com uma artista que não existe realmente? A Criação de Uma Estrela de IA Talisha Jones imaginou Xania Monet não como um truque, mas como uma persona musical totalmente realizada. Com a ajuda da tecnologia da Suno, ela criou faixas que deram vida ao som polido de R&B que domina as playlists. Os resultados estão inegavelmente repercutindo entre os ouvintes. "I Ask For So Little" tem aproximadamente 1,56 milhões de streams. A partir daí, "This Ain't No Tryout", "The Strong Don't Get a Break" e "Let God, Let Go" somam mais de 12.500 unidades de consumo de álbum. Para Jones, o potencial do projeto é transformador, e sua capacidade de traduzir visão, estratégia e ferramentas de IA em uma marca comercializável pode ser a parte mais convincente da história de Monet. Na semana passada, o selo independente de Neil Jacobson, Hallwood Media, assinou com Monet um contrato discográfico supostamente no valor de até $3 milhões, após uma guerra de lances. Mas muito disso é novo...