2025-10-13 Monday

A cantora de IA Xania Monet acabou de entrar nas paradas da Billboard, assinou contrato de $3M. Será este o futuro da música?

O post A Cantora de IA Xania Monet Acaba de Entrar nas Paradas da Billboard, Assinou Contrato de $3M. Este é o Futuro da Música? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Cantora de IA Xania Monet TALISHA JONES Dezessete milhões de streams em dois meses. Um contrato discográfico multimilionário. Um single nas paradas da Billboard. Estes são o tipo de estatísticas que normalmente pertencem a estrelas humanas em ascensão. Mas hoje pertencem a Xania Monet — uma cantora de R&B impulsionada por IA que não existe em forma humana. Monet foi criada pela nativa do Mississippi de 31 anos, poeta e proprietária de estúdio de design Talisha Jones, usando Suno, uma espécie de ChatGPT para compositores, permitindo-lhe transformar suas letras em música. O single de sucesso de Monet, "How Was I Supposed to Know?", subiu para o top 10 de vendas de Canções Digitais R&B da Billboard e alcançou o 22º lugar na tabela geral de vendas de Canções Digitais. E seu catálogo de cinco músicas gerou uma receita estimada de $52.000 até o momento. A ascensão de Monet apresenta tanto oportunidade quanto risco existencial. Com a indústria musical numa encruzilhada entre economia de streaming, questões de direitos autorais e o papel crescente da IA, como lidar com uma artista que não existe realmente? A Criação de Uma Estrela de IA Talisha Jones imaginou Xania Monet não como um truque, mas como uma persona musical totalmente realizada. Com a ajuda da tecnologia da Suno, ela criou faixas que deram vida ao som polido de R&B que domina as playlists. Os resultados estão inegavelmente repercutindo entre os ouvintes. "I Ask For So Little" tem aproximadamente 1,56 milhões de streams. A partir daí, "This Ain't No Tryout", "The Strong Don't Get a Break" e "Let God, Let Go" somam mais de 12.500 unidades de consumo de álbum. Para Jones, o potencial do projeto é transformador, e sua capacidade de traduzir visão, estratégia e ferramentas de IA em uma marca comercializável pode ser a parte mais convincente da história de Monet. Na semana passada, o selo independente de Neil Jacobson, Hallwood Media, assinou com Monet um contrato discográfico supostamente no valor de até $3 milhões, após uma guerra de lances. Mas muito disso é novo...
BitcoinEthereumNews2025/09/28 10:31
Atlético Madrid marca 5 contra o Real Madrid pela primeira vez em 75 anos

O post Atlético Madrid Marca 5 Contra o Real Madrid Pela Primeira Vez Em 75 Anos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Atlético Madrid marcou cinco golos contra o Real Madrid. AFP via Getty Images La Liga produziu um resultado surpreendente no primeiro dérbi de Madrid da temporada, com o Atlético Madrid a surpreender os vizinhos da cidade, o Real Madrid, com uma emocionante vitória por 5-2 no Estadio Riyadh Air Metropolitano no sábado à tarde. Num jogo emocionante, sete golos foram marcados num dérbi de Madrid na La Liga pela primeira vez desde 1963, com o Atlético a marcar cinco contra os seus rivais pela primeira vez num jogo da liga desde a histórica vitória por 6-3 de novembro de 1950. O jogo começou perfeitamente para os Colchoneros quando o defensor Robin Le Normand cabeceou para o golo de abertura, mas o Real Madrid respondeu com golos de Kylian Mbappé e Arda Güler para recuperar a liderança. Alexander Sorloth então cabeceou para o empate no intervalo, fazendo com que oito dos últimos 10 golos do Atleti contra o Real Madrid fossem de cabeça, para igualar o marcador novamente. Na segunda parte, Julián Álvarez tornou-se apenas o segundo homem deste século a marcar um penálti e um livre direto pelo Atlético no mesmo jogo, colocando o Atleti no caminho para a vitória. O substituto Antoine Griezmann fez o quinto nos descontos. Ao fazê-lo, o Atlético também chegou a seis dérbis consecutivos sem derrota, um recorde conjunto, igualando a sequência de 2013 a 2016, também sob a liderança de Diego Simeone. Reação à vitória do Atlético Após o jogo, houve cenas de alegria enquanto Diego Simeone liderava os seus jogadores nas celebrações em frente aos seus adeptos, tendo sido apanhado pelas câmaras a chorar na linha lateral depois do Atleti marcar o quarto golo da tarde. "Há muitas emoções por dentro", admitiu Simeone após o jogo, acrescentando: "a temporada começou de forma difícil, e há muito esforço de...
BitcoinEthereumNews2025/09/28 10:25
Um trader comprou tokens XPL no valor de $1,28 milhões

PANews relatou em 28 de setembro que, de acordo com a monitorização da Lookonchain, o trader Cozomo de' Medici (@CozomoMedici) depositou 1,28 milhões de USDC na Hyperliquid e comprou 781.252 XPL (no valor de 1,28 milhões de dólares americanos).
PANews2025/09/28 10:14
Divergência negativa do Bitcoin sugere pressão de venda iminente—Está o 'Uptober' sob ameaça?

O post Bitcoin Divergência Negativa Sugere Pressão de Venda Iminente—Está o 'Uptober' Sob Ameaça? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Divergência Negativa Sugere Pressão de Venda Iminente—Está o 'Uptober' Sob Ameaça? | Bitcoinist.com Cadastre-se para o Nosso Boletim Informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Opeyemi Sule é um entusiasta apaixonado por cripto, um escritor de conteúdo proficiente e jornalista no Bitcoinist. Opeyemi cria peças únicas desvendando as complexidades da tecnologia blockchain e compartilhando insights sobre as últimas tendências no mundo das criptomoedas. Opeyemi gosta de ler poesia, conversar sobre política e ouvir música, além do seu forte interesse em criptomoeda. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, você está dando consentimento para que os cookies sejam utilizados. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-negative-divergence-hint-imminent-selling/
BitcoinEthereumNews2025/09/28 09:38
Robert Kiyosaki alerta para despedimentos em massa enquanto a ameaça de encerramento do governo abala o sistema

O post Robert Kiyosaki Alerta para Demissões em Massa enquanto Ameaça de Paralisação Governamental Abala o Sistema apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A insegurança no emprego, o aumento da incerteza económica e as iminentes paralisações governamentais levaram Robert Kiyosaki a defender o empreendedorismo, a propriedade de ativos e a liberdade financeira em vez do emprego tradicional. Kiyosaki Soa o Alarme sobre a Segurança no Emprego em Meio à Turbulência Governamental Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, alertou sobre a fragilidade do emprego tradicional à luz [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/robert-kiyosaki-warns-of-mass-layoffs-as-government-shutdown-threat-shakes-the-system/
BitcoinEthereumNews2025/09/28 09:35
Sinergia entre UQUID e LINE simplifica compras Web3 com pagamentos Cripto sem fronteiras

Uquid e LINE a trabalhar em conjunto para permitir compras cripto sem fronteiras, fundindo a familiaridade da Web2 com pagamentos na Web3 para um comércio global sem interrupções.
Blockchainreporter2025/09/28 09:15
Notícias de criptomoedas: Previsão do preço do Bitcoin e a melhor pré-venda de criptomoedas para comprar agora no final do terceiro trimestre

Smart Money sabe que esta fase pode criar os próximos vencedores. Enquanto o Bitcoin ocupa o centro do palco, uma pré-venda com foco em pagamentos está a atrair [...] A publicação Crypto News: Previsão de Preço do Bitcoin e a Melhor Pré-venda de Criptomoedas Para Comprar Agora No Final do Q3 apareceu primeiro no Coindoo.
Coindoo2025/09/28 08:50
Análise: Empresas de reserva de criptomoedas enfrentam riscos semelhantes ao estouro da bolha das dot-com do século 21

A PANews informou em 28 de setembro que, de acordo com a Cointelegraph, Ray Youssef, fundador da plataforma de empréstimos peer-to-peer NoOnes, apontou que a atual ascensão das empresas de reserva de ativos cripto é semelhante ao frenesi de investimentos durante a bolha das dot-com e carrega riscos significativos de mercado. Ele acredita que, embora a entrada de instituições marque a entrada das criptomoedas numa classe de ativos populares, a maioria das empresas de reserva terá dificuldade em se sustentar e poderá ser forçada a vender suas participações, desencadeando o próximo mercado baixista. Apenas algumas empresas poderão continuar acumulando ativos com desconto. Youssef enfatizou que as empresas podem melhorar sua sobrevivência se adotarem estratégias prudentes. Reduzir a carga de dívida é fundamental. Emitir novas ações é mais seguro do que pedir empréstimos para financiamento, e pode evitar enfrentar pressão de reembolso de dívida durante quedas de mercado. Os vencimentos da dívida devem ser definidos razoavelmente, como abrangendo um ciclo de mercado típico de quatro anos, para reduzir riscos de liquidez. Em termos de seleção de ativos, o foco deve ser colocado em criptomoedas com oferta limitada ou ativos blue-chip com resiliência a longo prazo, em vez de altcoins que são altamente voláteis e podem depreciar permanentemente. Além disso, empresas com negócios reais e fontes de rendimento têm vantagens sobre empresas de reserva de ativos puras, que carecem de fluxo de caixa contínuo, dependem exclusivamente de operações de financiamento e têm resistência a riscos mais fraca. Através de gestão de ativos e controle de risco responsáveis, algumas empresas podem não apenas resistir a quedas de mercado, mas até mesmo alcançar crescimento contra a tendência.
PANews2025/09/28 08:20
Detentores de Chainlink e Litecoin mudam para a pré-venda da BullZilla após aumento da fase 4C: 5220% de ROI na melhor nova pré-venda em outubro de 2025

O que leva os investidores a arriscarem milhares em meme coins enquanto outros se agarram a ativos mais seguros como Chainlink ou Litecoin? É [...] A publicação Detentores de posições de Chainlink e Litecoin Mudam Para a Pré-venda do BullZilla Após Aumento da Fase 4C: 5220% ROI na Melhor Nova Pré-venda em outubro de 2025 apareceu primeiro no Coindoo.
Coindoo2025/09/28 08:15
NYDIG apela às empresas de Tesouraria de Bitcoin para abandonarem a métrica mNAV 'Enganosa'

PANews relatou em 28 de outubro que o The Block informou que a Strive Asset Management adquiriu a Semler Scientific numa transação totalmente em ações, criando uma empresa combinada com mais de 10.900 BTC. Em resposta, Greg Cipolaro, Diretor Global de Pesquisa da NYDIG, afirmou num relatório que a métrica "mNAV" comumente utilizada (definida como capitalização de mercado dividida por participações em criptomoedas) deveria ser removida dos relatórios da indústria. A aquisição destaca potenciais problemas com a métrica mNAV, que é usada para avaliar o valor das empresas de tesouraria de Bitcoin, mas pode ser enganosa ou desonesta. A NYDIG observou que, primeiro, o mNAV não contabiliza negócios operacionais ou outros ativos que as empresas de reserva de ativos digitais (DATs) possam ter, enquanto a maioria das grandes empresas de reserva de ativos Bitcoin têm negócios que criam valor. Segundo, o mNAV frequentemente usa um "número assumido de ações em circulação", que pode incluir obrigações convertíveis com condições de conversão não cumpridas. Os detentores de obrigações convertíveis podem exigir reembolso em dinheiro, o que é uma obrigação muito mais pesada para as DATs do que simplesmente emitir ações. Além disso, as obrigações convertíveis são essencialmente ferramentas de arbitragem de volatilidade, dando às DATs um incentivo para maximizar a volatilidade de ativos.
PANews2025/09/28 07:47
