Interceção de Drew Allar sela mais uma derrota do Penn State contra um adversário de topo

Interceção de Drew Allar sela mais uma derrota do Penn State contra um adversário de topo

A publicação "A Interceção de Drew Allar Sela Mais Uma Derrota de Penn State Contra um Adversário de Topo" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O quarterback de Penn State Drew Allar (15) e o treinador principal de Penn State James Franklin reagem após perderem para Oregon na segunda prorrogação do seu jogo de futebol universitário da NCAA, sábado, 27 de setembro de 2025, em State College, Pa. (Foto AP/Barry Reeger) Copyright 2025 The Associated Press. Todos os direitos reservados Mesmo antes do College Football Playoff começar em dezembro passado, Drew Allar anunciou que retornaria a Penn State. Allar, o melhor quarterback da turma do ensino médio de 2022, havia mostrado sinais desse potencial em duas temporadas como titular universitário. Ainda assim, ele foi inconsistente e sentiu que precisava de mais uma temporada com os Nittany Lions para melhorar suas perspectivas no draft da NFL e alcançar seus objetivos universitários. No sábado à noite, Allar mais uma vez ficou aquém contra um adversário de topo, quando lançou uma interceção na primeira jogada de Penn State na segunda prorrogação, garantindo a derrota de 30-24 dos Nittany Lions nº 3 para Oregon nº 6 no jogo anual "White Out", onde quase todos no estádio de mais de 111.000 adeptos vestiam branco. Allar completou 14 de 25 passes para 137 jardas, dois touchdowns e uma interceção. E mesmo tendo liderado duas campanhas de pontuação no quarto período e outra na primeira prorrogação, ele cometeu outro erro crucial, quando o defesa de Oregon Dillon Thieneman se colocou à frente do passe de Allar para garantir a vitória dos Ducks. Allar agora está 0-6 como titular contra equipas classificadas entre as seis melhores na pesquisa da Associated Press. Nesses jogos, Allar completou apenas 50% de seus passes com sete touchdowns e cinco interceções. Ele cometeu alguns erros importantes, incluindo nas semifinais do CFP em janeiro contra Notre Dame, quando lançou uma interceção com 33 segundos restantes em um jogo empatado. Mitch Jeter então fez um field goal de 41 jardas para dar aos Fighting...
Bitcoin e ETFs de Ether fecham a semana no vermelho com saídas superiores a 660 milhões de dólares

Bitcoin e ETFs de Ether fecham a semana no vermelho com saídas superiores a 660 milhões de dólares

O post Bitcoin e ETFs de Ether Fecham a Semana no Vermelho com Fluxo de Saída Superior a $660 Milhões apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin registaram um fluxo de saída massivo de $418 milhões, enquanto os ETFs de ether registaram o seu quinto dia consecutivo de resgates com $248 milhões. Êxodo de ETF Aprofunda-se: Fundos de Bitcoin Perdem $418 Milhões, Ether Vê Fluxo de Saída de $248 Milhões Foi uma semana que o mercado de ETF preferiria esquecer. Os fundos de Bitcoin e ether fecharam sexta-feira, 26 de setembro, profundamente [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoin-and-ether-etfs-close-the-week-in-red-as-outflows-top-660-million/
Cleveland Guardians entram nos playoffs da MLB de forma improvável

Cleveland Guardians entram nos playoffs da MLB de forma improvável

O post Cleveland Guardians Entram nos Playoffs da MLB De Maneira Improvável apareceu no BitcoinEthereumNews.com. MINNEAPOLIS, MINNESOTA – 20 DE SETEMBRO: Jose Ramirez #11 do Cleveland Guardians celebra após acertar um home run solo contra o Minnesota Twins na primeira entrada do primeiro jogo de uma rodada dupla no Target Field em 20 de setembro de 2025 em Minneapolis, Minnesota. (Foto de Stephen Maturen/Getty Images) Getty Images Respire fundo, fãs do Cleveland Guardians. A vossa equipa conseguiu. No sábado, 27 de setembro, o Cleveland Guardians entrou na pós-temporada da Major League Baseball pelo segundo ano consecutivo de uma maneira incrível e altamente improvável. Os Guardians derrotaram o Texas Rangers por 3-2 perante uma multidão que esgotou o Progressive Field em Cleveland. Empatados com o Texas Rangers no final da 9ª entrada, o treinador do Texas Rangers, Bruce Bochy, optou por dar uma base por bolas intencional ao shortstop dos Guardians, Gabriel Arias, enchendo as bases. O próximo batedor, C. J. Kayfus, que entrou no jogo como pinch hitter para o primeira base Jhonkensy Noel na 8ª entrada, foi atingido por um arremesso do relevador canhoto dos Rangers, Robert Garcia. Ironicamente, Kayfus também é canhoto, e o confronto entre Garcia e Kayfus parecia ideal para Garcia. Não era para ser. Eis como se desenrolou o épico final da 9ª entrada para Cleveland: Johnathan Rodriguez recebeu uma base por bolas para iniciar a entrada. Ele tinha acertado um home run e um single anteriormente no jogo. O veloz Petey Halpin correu por Rodriguez. Com dois eliminados, o primeira base Kyle Manzardo acertou um bloop single no campo esquerdo raso, colocando corredores nas pontas, já que Halpin saiu com o arremesso. O shortstop Gabriel Arias recebeu uma base por bolas intencional, enchendo as bases. C. J. Kayfus foi atingido por um arremesso de Garcia, e o caos começou. Quando Halpin tocou a home plate, os Guardians haviam alcançado os playoffs. Incrível, mas verdadeiro. CLEVELAND, OH – 23 DE SETEMBRO: O arremessador titular do Cleveland Guardians, Gavin Williams (32), é parabenizado no banco de reservas após a quarta entrada...
Previsão do Preço de XRP Após as Aprovações de ETF em Outubro de 2025

Previsão do Preço de XRP Após as Aprovações de ETF em Outubro de 2025

A publicação "Previsão de Preço do XRP Após as Aprovações de ETF em Outubro de 2025" apareceu primeiro na Coinpedia Fintech News O mercado de criptomoedas está a observar Outubro atentamente enquanto a SEC enfrenta prazos para múltiplas aplicações de ETF, incluindo ETFs de XRP. Analistas dizem que uma aprovação poderia desencadear um "choque de oferta" no mercado do XRP, onde os tokens disponíveis nas exchanges já estão em mínimos históricos. O inventário de XRP da Coinbase, por exemplo, caiu quase 90 por cento nos últimos meses e ...
Novo Registo de ETF de XRP Alerta para Risco de Manipulação por Baleias

Novo Registo de ETF de XRP Alerta para Risco de Manipulação por Baleias

O post Novo Registro de ETF de XRP Alerta sobre Risco de Manipulação por Whales (Baleias) apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O post Novo Registro de ETF de XRP Alerta sobre Risco de Manipulação por Whales (Baleias) apareceu primeiro no Coinpedia Fintech News Um novo registro de ETF na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) sinalizou a manipulação por whales como um risco claro no mercado de XRP. O prospecto do ETF Cyber Hornet S&P500/XRP observa que um pequeno número de grandes detentores controla grande parte do fornecimento de XRP. Suas negociações poderiam influenciar os preços e reduzir a estabilidade do mercado. O advogado Bill Morgan disse que o registro é significativo porque um candidato institucional reconheceu um risco frequentemente ignorado nos círculos cripto. Muitos traders apontam para forças mais amplas do mercado ou especulação para explicar movimentos bruscos. Mas Morgan argumentou que se um patrocinador de ETF mostra atividade de whales em um documento formal da SEC, isso deve ser tratado como uma preocupação genuína. O prospecto apresentado à SEC para o ETF Cyber Hornet S&P500/XRP fornece uma avaliação de risco para os investidores no ETF em relação ao componente XRP. Um dos riscos mencionados é a manipulação por whales de XRP É surpreendente que frequentemente quando as pessoas levantam a questão de... pic.twitter.com/twdpkCGoo8 — bill morgan (@Belisarius2020) 27 de setembro de 2025 O registro também detalhou os riscos estruturais do XRP. Como todo o seu fornecimento foi criado no lançamento, o XRP não pode expandir para atender à demanda crescente. Sem recompensas de mineração ou staking, os validadores garantem a rede sem nova emissão. Esta configuração torna o XRP diferente de ativos como Bitcoin e Ethereum, mas também adiciona desafios de liquidez e volatilidade. Ao identificar a manipulação por whales como um risco material, o registro do ETF pode influenciar como reguladores, instituições e investidores abordam os mercados cripto. Isso poderia marcar um passo em direção a maior transparência e uma discussão mais aberta sobre as realidades da negociação de ativos digitais. "Se um candidato institucional para um ETF reconhece o risco de manipulação por whales, então isso deve ser considerado um...
5 Melhores Criptos em 2025: A Lista Definitiva das Melhores Meme Coins com Enorme Potencial

5 Melhores Criptos em 2025: A Lista Definitiva das Melhores Meme Coins com Enorme Potencial

O mundo cripto está em efervescência, e 2025 está se moldando para ser um ano emocionante para investidores. À medida que mais pessoas [...] O post 5 Melhores Criptomoedas em 2025: A Lista Definitiva de Meme Coins de Topo com Enorme Potencial apareceu primeiro no Coindoo.
TRON atinge 334,59 milhões de contas em apenas oito anos, consolidando a sua escala global

TRON atinge 334,59 milhões de contas em apenas oito anos, consolidando a sua escala global

O post TRON Atinge 334,59M de Contas em Apenas Oito Anos, Consolidando sua Escala Global apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em apenas oito anos, a TRON evoluiu de uma ideia ousada para uma das redes blockchain mais dominantes do mundo. Desde o seu lançamento em 2017, a rede expandiu-se a um ritmo explosivo, ultrapassando 334,59 milhões de contas totais e garantindo uma posição como uma das blockchains mais utilizadas no espaço de ativos digitais. Este marco não representa apenas crescimento; sublinha a capacidade da TRON de conquistar adoção em escala global. Poucos projetos em cripto conseguiram manter este tipo de atividade, mas a TRON continua a provar a sua relevância como espinha dorsal de uma economia digital próspera. Transações Diárias de USDT Mantêm a TRON à Frente Uma das maiores histórias de sucesso da TRON é o seu papel nas transferências de stablecoin, particularmente Tether (USDT). Em média, a rede processa 2,36 milhões de transações USDT diariamente, de acordo com dados da CoinMarketCap, com um impressionante volume de $22,55 mil milhões movimentando-se através da sua cadeia todos os dias. Este volume não é apenas negociação especulativa. Reflete a procura real por liquidações rápidas e de baixo custo. Pagamentos transfronteiriços, transferências peer-to-peer e finanças descentralizadas (DeFi) dependem da infraestrutura da TRON. A rede tornou-se a via principal para a atividade de stablecoin, deixando os concorrentes a lutar para acompanhar. Uma atualização recente da comunidade destacou esta tendência, mostrando como a TRON domina o mercado de transferências de stablecoin Desde a sua fundação em 2017, #Tron ultrapassou 334,59M de contas em apenas oito anos. Atualmente processa uma média de 2,36M de transferências $USDT diariamente, com um volume diário de transferência $USDT de $22,55B.https://t.co/m802HEOMBm pic.twitter.com/MU5i22TFoF — Lookonchain (@lookonchain) 27 de setembro de 2025 Uma Blockchain Construída para Escala Desde o início, a TRON posicionou-se de forma diferente das outras blockchains. Em vez de perseguir ciclos de hype, concentrou-se no desempenho e na adoção. Essa estratégia está agora a dar frutos. A rede oferece consistentemente alto rendimento, baixas taxas e confiabilidade, três fatores que mais importam para os utilizadores que movimentam milhares de milhões em stablecoins ou interagem...
Cathie Wood: Ethereum não pode ultrapassar Bitcoin, discorda da visão de Tom Lee

Cathie Wood: Ethereum não pode ultrapassar Bitcoin, discorda da visão de Tom Lee

PANews relatou em 28 de setembro que Cathie Wood, fundadora e CEO da Ark Invest, disse numa entrevista ao podcast "The Master Investor" que acredita firmemente que o Bitcoin se tornará a maior criptomoeda até à data. Ela também partilhou a sua amigável discordância com Tom Lee da Fundstrat, explicando por que acredita que o Ethereum não pode ultrapassar o Bitcoin, apesar do seu crescente interesse no Ethereum e recentes compras de ações da BitMine. Wood disse que prefere o Bitcoin ao Ethereum porque o Bitcoin continuará a expandir-se em escala; é um sistema monetário global baseado em regras, e como Layer 1 que nunca foi hackeado, é também a primeira plataforma a criar uma classe de ativos inteiramente nova. Em contraste, embora o Blockchain Ethereum forneça suporte para DeFi, está enfrentando uma competição feroz da Layer 2.
Uma baleia obteve outro lucro de $41,38 milhões em XPL, elevando o seu lucro total para $80,15 milhões em XPL no mês passado.

Uma baleia obteve outro lucro de $41,38 milhões em XPL, elevando o seu lucro total para $80,15 milhões em XPL no mês passado.

PANews relatou em 28 de setembro que, de acordo com o analista on-chain Yu Jin, @Techno_Revenant, que lucrou $38,77 milhões manipulando liquidações de XPL há um mês, agora fez mais $41,38 milhões em XPL. Em outras palavras, ele ganhou $80,15 milhões em XPL em apenas um mês. Em 27 de agosto, ele usou duas carteiras para primeiro emboscar e abrir long, depois elevou o preço para acionar a liquidação e o fechamento automático de posições, obtendo assim um lucro de até 38,77 milhões de dólares americanos. Ele então dispersou seus lucros em mais de 20 endereços, usando alavancagem de 1x para abrir aproximadamente 45 milhões de posições XPL a um preço médio de entrada de $0,77. Na época, ele sozinho detinha a grande maioria das posições long de XPL na Hyperliquid. Essas posições long de XPL permaneceram inalteradas até ontem, quando o preço do XPL estava em $1,3. Ele então fechou todas essas posições long de contratos XPL de 1x e simultaneamente comprou XPL spot. Agora, ele detém 45,47 milhões de XPL spot, com um preço de custo de apenas US$0,77 e um lucro flutuante de até US$41,38 milhões.
Aposta em criptomoedas elimina 87% do valor de mercado do Smart Digital Group

Aposta em criptomoedas elimina 87% do valor de mercado do Smart Digital Group

As ações da Smart Digital Group listadas na Nasdaq colapsaram depois que a empresa anunciou planos para construir um pool de ativos de criptomoedas focado em Bitcoin e Blockchain Ethereum. Leitura relacionada: A escolha do presidente do Fed pode ser o maior Bull (touro) do Bitcoin, diz CEO. A venda massiva eliminou uma enorme parte do valor de mercado em um único dia, com as ações caindo aproximadamente 87% [...]
