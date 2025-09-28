Cleveland Guardians entram nos playoffs da MLB de forma improvável
MINNEAPOLIS, MINNESOTA – 20 DE SETEMBRO: Jose Ramirez #11 do Cleveland Guardians celebra após acertar um home run solo contra o Minnesota Twins na primeira entrada do primeiro jogo de uma rodada dupla no Target Field em 20 de setembro de 2025 em Minneapolis, Minnesota. (Foto de Stephen Maturen/Getty Images) Getty Images Respire fundo, fãs do Cleveland Guardians. A vossa equipa conseguiu. No sábado, 27 de setembro, o Cleveland Guardians entrou na pós-temporada da Major League Baseball pelo segundo ano consecutivo de uma maneira incrível e altamente improvável. Os Guardians derrotaram o Texas Rangers por 3-2 perante uma multidão que esgotou o Progressive Field em Cleveland. Empatados com o Texas Rangers no final da 9ª entrada, o treinador do Texas Rangers, Bruce Bochy, optou por dar uma base por bolas intencional ao shortstop dos Guardians, Gabriel Arias, enchendo as bases. O próximo batedor, C. J. Kayfus, que entrou no jogo como pinch hitter para o primeira base Jhonkensy Noel na 8ª entrada, foi atingido por um arremesso do relevador canhoto dos Rangers, Robert Garcia. Ironicamente, Kayfus também é canhoto, e o confronto entre Garcia e Kayfus parecia ideal para Garcia. Não era para ser. Eis como se desenrolou o épico final da 9ª entrada para Cleveland: Johnathan Rodriguez recebeu uma base por bolas para iniciar a entrada. Ele tinha acertado um home run e um single anteriormente no jogo. O veloz Petey Halpin correu por Rodriguez. Com dois eliminados, o primeira base Kyle Manzardo acertou um bloop single no campo esquerdo raso, colocando corredores nas pontas, já que Halpin saiu com o arremesso. O shortstop Gabriel Arias recebeu uma base por bolas intencional, enchendo as bases. C. J. Kayfus foi atingido por um arremesso de Garcia, e o caos começou. Quando Halpin tocou a home plate, os Guardians haviam alcançado os playoffs. Incrível, mas verdadeiro. CLEVELAND, OH – 23 DE SETEMBRO: O arremessador titular do Cleveland Guardians, Gavin Williams (32), é parabenizado no banco de reservas após a quarta entrada...
