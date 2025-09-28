Atualizações sobre o ETF XRP: BlackRock Avalia o Impulso para o ETF XRP

O post Atualizações do ETF XRP: BlackRock Avalia o Push do ETF XRP apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O ETF XRP é o grande destaque. Gestores de ativos estão a circular mudanças regulatórias para trazer fundos negociados em bolsa vinculados ao XRP para as carteiras. O push para um ETF XRP está ganhando força com a BlackRock agora avaliando abertamente sua estratégia. Em meio a todo o ruído, a Remittix encontra o seu momento: enquanto o capital cripto busca legitimidade através de ETFs, ela se posiciona com utilidade e infraestrutura, não apenas com narrativa especulativa. Momentum do ETF XRP e Sinais da BlackRock A BlackRock está supostamente discutindo um ETF spot de XRP, desencadeando conversas nos círculos cripto e colocando o XRP de volta no foco institucional. Ainda assim, Robbie Mitchnick, chefe de ativos digitais da BlackRock, enfatiza que qualquer registro dependerá da clara demanda dos clientes, profundidade de liquidez e uma forte tese de investimento. Enquanto isso, o preço do XRP manteve-se firme próximo ao nível de suporte de $2,70, mesmo com a especulação sobre ETF aumentando e indicadores técnicos sugerindo que a pressão pode estar a aumentar. Remittix Está a Crescer em Paralelo ao Hype do ETF Enquanto o XRP aproveita o ciclo de notícias do ETF, a Remittix oferece outra narrativa, que está enraizada na utilidade de pagamentos e no momentum de listagem. Onde o XRP depende da afirmação regulatória, a Remittix está ativamente a construir e a anunciar expansão de listagem. O anúncio da próxima terceira listagem CEX da Remittix compete pela atenção dos investidores com as manobras do ETF XRP. A Remittix agora é verificada pela CertiK e ocupa o primeiro lugar no Skynet da CertiK para tokens pré-lançamento, selando a confiança ao nível de segurança. A sua carteira está disponível em beta e está sendo testada pelos utilizadores da comunidade. O projeto inclui um programa de recomendação de 15% USDT com reivindicações a cada 24 horas, e executa uma oferta de $250.000 para acelerar a adoção. Já ultrapassou dois limiares de capital de listagem CEX e está agora pronto para a sua terceira entrada em grande bolsa. A Remittix vendeu mais de 672 milhões de tokens, o preço do token é $0,113, e o projeto arrecadou mais de $26,7 milhões. Aqui está o motivo pelo qual os investidores estão a migrar para a Remittix: Auditada pela CertiK, construída com confiança...