As Bandas de Bollinger do Bitcoin atingem compressão recorde: O que isso sinaliza e como utilizá-lo
O post Análise de Bollinger (BOLL) do Bitcoin Atinge Compressão Recorde: O Que Sinaliza e Como Usá-la apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As Análise de Bollinger semanais do Bitcoin enrolaram-se nos seus níveis mais apertados já registados—silenciosas como uma biblioteca, tensas como um cordão—frequentemente um prelúdio para um movimento forte quando a volatilidade de preços volta. Quando as Bandas Sussurram: A Compressão Semanal Mais Apertada do Bitcoin, Decodificada O Bitcoin.com News já publicou explicações sobre osciladores e médias móveis; considere isto o seu próximo passo em [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoins-bollinger-bands-hit-record-squeeze-what-it-signals-and-how-to-use-it/
BitcoinEthereumNews
2025/09/28 14:32
História: Depois do retalho, irão as baleias empurrar os IP para um rali além dos 16%?
IP sobe 16% em 24 horas à medida que os investidores de retalho alimentam o momentum — poderá o rali sustentar-se?
Coinstats
2025/09/28 14:00
Crescimento dos Derivativos de Bitcoin pode impulsionar a Capitalização de mercado para $10 Triliões
O post Crescimento dos Derivativos de Bitcoin Pode Impulsionar a Capitalização de mercado para $10 Trilhões apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: A capitalização de mercado do Bitcoin pode atingir $10 trilhões devido aos derivativos. A adoção institucional muda as estruturas de controle de risco. O crescimento recorde dos futuros da CME impacta a liquidez do mercado cripto. James Van Straten, um analista de mercado, prevê que a capitalização de mercado do Bitcoin pode atingir $10 trilhões devido à maturidade dos derivativos como opções, como visto com os futuros da CME. Esta mudança sugere maior participação institucional, antecipação de volatilidade reduzida e um possível alívio das flutuações drásticas de mercado, enquanto potencialmente modera os altos retornos de investimento. Derivativos de Bitcoin Impulsionam o Envolvimento Institucional A maturação dos derivativos de Bitcoin, notavelmente o recorde de interesse aberto em futuros de Bitcoin na Chicago Mercantile Exchange (CME), sinaliza uma mudança estrutural. O envolvimento de investidores institucionais visa mitigar a volatilidade e aumentar a capitalização de mercado. Van Straten argumenta que o uso de estratégias sistemáticas de venda de volatilidade melhora a liquidez, alinhando-se com um comportamento de mercado mais maduro. O recorde de interesse aberto na CME sinaliza um mercado agora sustentado por estratégias sistemáticas e liquidez aprimorada, levando tanto à estabilidade quanto à diminuição de picos especulativos. Esta mudança provavelmente reduzirá tanto os altos riscos de volatilidade quanto as aceleradas altas de preços típicas nos mercados de criptomoedas. A reação do mercado tem sido cautelosamente otimista, com muitos vendo o recorde de interesse aberto como um sinal de fortalecimento da infraestrutura da indústria. Grandes figuras ainda não comentaram; no entanto, a participação institucional sugere um crescente reconhecimento do potencial das criptomoedas. Tendências Históricas e Insights de Estabilização do Mercado Você sabia? A introdução de futuros de Bitcoin pela CME em 2017 impactou similarmente o mercado, ligando o interesse institucional com corridas de alta e redução de volatilidade. De acordo com o CoinMarketCap, o Bitcoin (BTC) está sendo negociado a $109.402,45, com uma capitalização de mercado de $2,18 trilhões. O preço viu uma queda de 0,27% em 24 horas com um declínio de 5,44% em 7 dias. Isso reflete uma tendência de estabilização em curso. Bitcoin(BTC), gráfico diário, captura de tela no CoinMarketCap às 05:54 UTC em 28 de setembro de 2025. Fonte: CoinMarketCap...
BitcoinEthereumNews
2025/09/28 14:00
Pepe e Dogwifhat despertam frenesi enquanto BullZilla lidera como as melhores pré-vendas de meme coins para comprar agora
Os mercados de criptomoedas sempre prosperaram com momentum, e as meme coins continuam a alimentar algumas das narrativas mais fortes em 2025. Pepe e Dogwifhat estão mais uma vez a gerar manchetes com rápida adoção e tração viral. No entanto, é o BullZilla ($BZIL), ainda em pré-venda, que está a ser aclamado em fóruns e plataformas de pesquisa como a principal pré-venda de meme coin [...]
Coinstats
2025/09/28 13:45
ONU: Projeto piloto de pensões prova que a blockchain é a tecnologia de verificação de identidade "definitiva"
PANews relatou em 28 de setembro que, de acordo com a CoinDesk, as Nações Unidas lançaram recentemente um documento técnico demonstrando a sua reforma bem-sucedida do sistema de pensões através da adoção da tecnologia blockchain, saudando esta inovação como "a tecnologia definitiva para verificação de identidade digital". A tecnologia, pilotada pelo Fundo de Pensões do Pessoal Conjunto das Nações Unidas (UNJSPF) em colaboração com a Fundação Hyperledger, visa aproveitar a infraestrutura de identidade digital blockchain para melhorar a segurança, eficiência e transparência dos processos globais de pensões. Anteriormente, o sistema de pensões das Nações Unidas dependia de um processo baseado em papel com 70 anos para verificar a identidade e o estado de sobrevivência de mais de 70.000 beneficiários em 190 países. Este sistema era propenso a erros e abusos, resultando na suspensão de aproximadamente 1.400 pagamentos anualmente. Após um programa piloto em 2020 e a implementação oficial da autenticação digital blockchain em 2021, as Nações Unidas melhoraram significativamente os seus processos de gestão. Com base no piloto bem-sucedido, as Nações Unidas planeiam expandir o sistema e partilhá-lo com outras organizações internacionais.
PANews
2025/09/28 13:33
Queda do Preço SHIB: Porque o Pior Ainda Pode Estar Para Vir?
Poupanças em queda, inflação em alta e gráficos baixistas apontam para uma coisa. Os problemas do SHIB podem ter apenas começado.
Crypto Ticker
2025/09/28 13:30
Se Investir $1.000 em XRP Hoje, Poderá Valer $2.500 até ao Final de 2025; Veja Como Cardano (ADA) e Little Pepe (LILPEPE) se Comparam
Com os mercados de criptomoedas mostrando um momentum renovado, um investimento de $1.000 em XRP hoje poderia realisticamente crescer para $2.500 até o final de 2025, impulsionado pela adoção em curso e interesse institucional. Enquanto isso, outros projetos de alto potencial estão atraindo atenção por seu potencial de valorização desproporcional. Cardano (ADA) mostra promessa de ganhos multiplicados, enquanto Little Pepe (LILPEPE) continua a superar as expectativas, [...]]]>
Crypto News Flash
2025/09/28 13:29
DOGE sob pressão: Whales descarregam à medida que se aproxima o nível de suporte chave
O preço do DOGE caiu aproximadamente 15% na última semana.
DOGE
$0.20896
+8.62%
CryptoPotato
2025/09/28 13:21
Atualizações sobre o ETF XRP: BlackRock Avalia o Impulso para o ETF XRP
O post Atualizações do ETF XRP: BlackRock Avalia o Push do ETF XRP apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O ETF XRP é o grande destaque. Gestores de ativos estão a circular mudanças regulatórias para trazer fundos negociados em bolsa vinculados ao XRP para as carteiras. O push para um ETF XRP está ganhando força com a BlackRock agora avaliando abertamente sua estratégia. Em meio a todo o ruído, a Remittix encontra o seu momento: enquanto o capital cripto busca legitimidade através de ETFs, ela se posiciona com utilidade e infraestrutura, não apenas com narrativa especulativa. Momentum do ETF XRP e Sinais da BlackRock A BlackRock está supostamente discutindo um ETF spot de XRP, desencadeando conversas nos círculos cripto e colocando o XRP de volta no foco institucional. Ainda assim, Robbie Mitchnick, chefe de ativos digitais da BlackRock, enfatiza que qualquer registro dependerá da clara demanda dos clientes, profundidade de liquidez e uma forte tese de investimento. Enquanto isso, o preço do XRP manteve-se firme próximo ao nível de suporte de $2,70, mesmo com a especulação sobre ETF aumentando e indicadores técnicos sugerindo que a pressão pode estar a aumentar. Remittix Está a Crescer em Paralelo ao Hype do ETF Enquanto o XRP aproveita o ciclo de notícias do ETF, a Remittix oferece outra narrativa, que está enraizada na utilidade de pagamentos e no momentum de listagem. Onde o XRP depende da afirmação regulatória, a Remittix está ativamente a construir e a anunciar expansão de listagem. O anúncio da próxima terceira listagem CEX da Remittix compete pela atenção dos investidores com as manobras do ETF XRP. A Remittix agora é verificada pela CertiK e ocupa o primeiro lugar no Skynet da CertiK para tokens pré-lançamento, selando a confiança ao nível de segurança. A sua carteira está disponível em beta e está sendo testada pelos utilizadores da comunidade. O projeto inclui um programa de recomendação de 15% USDT com reivindicações a cada 24 horas, e executa uma oferta de $250.000 para acelerar a adoção. Já ultrapassou dois limiares de capital de listagem CEX e está agora pronto para a sua terceira entrada em grande bolsa. A Remittix vendeu mais de 672 milhões de tokens, o preço do token é $0,113, e o projeto arrecadou mais de $26,7 milhões. Aqui está o motivo pelo qual os investidores estão a migrar para a Remittix: Auditada pela CertiK, construída com confiança...
BitcoinEthereumNews
2025/09/28 13:02
24.540% ROI em jogo: A pré-venda do MoonBull ilumina o caminho para a melhor compra de criptomoedas em 2025 enquanto Cat in a Dog's World e Cheems ganham força
E se a próxima meme coin que você ignorou se transformar no bilhete para uma riqueza que muda a vida? A criptomoeda não é estranha a [...] A publicação 24.540% ROI em jogo: A pré-venda do MoonBull ilumina o caminho para a melhor compra de cripto em 2025 enquanto Cat in a Dog's World e Cheems ganham força apareceu primeiro no Coindoo.
Coindoo
2025/09/28 12:45
