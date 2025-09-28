Paisagem de retalho da China enfrenta "grande alteração": Desenvolvedor de Xintiandi

O post "A Paisagem de Retalho da China Enfrenta 'Mudança Importante': Desenvolvedor do Xintiandi" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Vista de cima do Xintandi no centro de Xangai. Xintandi é um complexo sofisticado de compras e restaurantes que tem sido extremamente bem-sucedido em gerar interesse em gastronomia refinada e estilo de vida elevado. (Foto de Ryan Pyle/Corbis via Getty Images) Corbis via Getty Images Como impulsionar os gastos dos consumidores chineses como parte do PIB é um tema quente no país e em todo o mundo. O presidente da desenvolvedora por trás de um dos projetos imobiliários comerciais e de retalho mais icônicos da China, Xintiandi, opinou sobre as tendências atuais de consumo em uma nota em um relatório financeiro esta semana. Mudanças nas atitudes dos consumidores e incerteza econômica estão levando a mudanças importantes nos gastos de retalho da China, escreveu o presidente da Shui On Land, Vincent Lo, no mais recente relatório intercalar da empresa listada em Hong Kong, publicado na quarta-feira. "A paisagem de retalho da China está passando por uma mudança importante, com atitudes flutuantes dos consumidores e uma perspectiva econômica incerta, à medida que o consumo transita de ser amplamente orientado pelo preço para ser mais orientado pelo valor e liderado pela experiência", escreveu Lo em sua nota de presidente. O consumo doméstico é um componente importante da atividade econômica, disse Lo, "mas tem sido contido pela fraca confiança do consumidor, restringindo o crescimento. Estimular a demanda doméstica continuará, portanto, a ser uma tarefa fundamental nos próximos anos." Em um relatório de junho, o Banco Mundial disse que o crescimento do PIB da China está a caminho de moderar de 5,0% em 2024 para 4,5% em 2025 e 4,0% em 2026, à medida que as restrições comerciais globais e a incerteza pesam sobre as exportações, o investimento em manufatura e a demanda por trabalho. "Além do estímulo de curto prazo, a China precisará depender mais do consumo das famílias como motor de crescimento. Uma melhoria sustentada no consumo das famílias exigirá maior ambição de reforma", observou. Xintiandi abriu no centro de Xangai em 2001. Em vez de demolir edifícios deteriorados e construir novos apartamentos que se esgotariam rapidamente, a Shui On e o arquiteto principal Benjamin...