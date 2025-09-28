2025-10-13 Monday

Paisagem de retalho da China enfrenta "grande alteração": Desenvolvedor de Xintiandi

O post "A Paisagem de Retalho da China Enfrenta 'Mudança Importante': Desenvolvedor do Xintiandi" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Vista de cima do Xintandi no centro de Xangai. Xintandi é um complexo sofisticado de compras e restaurantes que tem sido extremamente bem-sucedido em gerar interesse em gastronomia refinada e estilo de vida elevado. (Foto de Ryan Pyle/Corbis via Getty Images) Corbis via Getty Images Como impulsionar os gastos dos consumidores chineses como parte do PIB é um tema quente no país e em todo o mundo. O presidente da desenvolvedora por trás de um dos projetos imobiliários comerciais e de retalho mais icônicos da China, Xintiandi, opinou sobre as tendências atuais de consumo em uma nota em um relatório financeiro esta semana. Mudanças nas atitudes dos consumidores e incerteza econômica estão levando a mudanças importantes nos gastos de retalho da China, escreveu o presidente da Shui On Land, Vincent Lo, no mais recente relatório intercalar da empresa listada em Hong Kong, publicado na quarta-feira. "A paisagem de retalho da China está passando por uma mudança importante, com atitudes flutuantes dos consumidores e uma perspectiva econômica incerta, à medida que o consumo transita de ser amplamente orientado pelo preço para ser mais orientado pelo valor e liderado pela experiência", escreveu Lo em sua nota de presidente. O consumo doméstico é um componente importante da atividade econômica, disse Lo, "mas tem sido contido pela fraca confiança do consumidor, restringindo o crescimento. Estimular a demanda doméstica continuará, portanto, a ser uma tarefa fundamental nos próximos anos." Em um relatório de junho, o Banco Mundial disse que o crescimento do PIB da China está a caminho de moderar de 5,0% em 2024 para 4,5% em 2025 e 4,0% em 2026, à medida que as restrições comerciais globais e a incerteza pesam sobre as exportações, o investimento em manufatura e a demanda por trabalho. "Além do estímulo de curto prazo, a China precisará depender mais do consumo das famílias como motor de crescimento. Uma melhoria sustentada no consumo das famílias exigirá maior ambição de reforma", observou. Xintiandi abriu no centro de Xangai em 2001. Em vez de demolir edifícios deteriorados e construir novos apartamentos que se esgotariam rapidamente, a Shui On e o arquiteto principal Benjamin...
CEO da Galaxy Digital aposta na Solana, Ethereum e Bitcoin para o próximo boom do mercado

O post CEO da Galaxy Digital Aposta em Solana, Ethereum e Bitcoin para o Próximo Boom do Mercado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. AltcoinsBitcoin 28 de setembro de 2025 | 11:16 Mike Novogratz, ex-parceiro da Goldman Sachs e diretor da Galaxy Digital, delineou uma visão ousada para a próxima fase do mercado cripto. Ele acredita que a longa espera pela adoção mainstream acabou, com o impulso dos ETFs da BlackRock e a defesa de Larry Fink finalmente atraindo Wall Street para os ativos digitais. Diferentemente dos ciclos previsíveis de quatro anos que anteriormente definiam as criptomoedas, Novogratz espera que esta corrida seja moldada por uma nova mistura de clareza regulatória, tokenização e integração corporativa. Ele prevê que bancos e grandes empresas acelerarão a mudança de contas para carteiras blockchain, enquanto os portfólios do futuro combinarão títulos tradicionais com ações, títulos e empréstimos tokenizados. Novogratz também argumenta que o poder da comunidade continua sendo um dos mais fortes impulsionadores de valor das criptomoedas. Ele aponta para XRP e Cardano como exemplos de redes que prosperam mais com apoiadores dedicados do que com utilidade generalizada. Até mesmo Tesla e MicroStrategy, ele diz, agora operam com uma "dinâmica de culto semelhante à cripto" que sustenta suas avaliações. Sua própria convicção está em quatro participações: Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid e Solana. Destas, ele destaca o potencial da Solana para se tornar uma plataforma para mercados de capital global, apoiada pelo interesse de empresas de negociação de alta frequência como a Jump Capital. Apesar de reconhecer os riscos globais e se proteger contra avaliações elevadas de ações, Novogratz acredita que o mercado em alta terminará de forma espetacular. Ele descreve o frenesi vindouro como "mais louco do que você pode imaginar", prevendo um topo explosivo que poderia empurrar o Bitcoin para $200.000. O catalisador, ele argumenta, pode vir de Washington. Se o Federal Reserve perder independência sob pressão política — particularmente se o Presidente Trump instalar um presidente do Fed dovish e forçar cortes prematuros nas taxas — Novogratz vê o ouro e o Bitcoin disparando à medida que os investidores perdem a fé no dólar. As informações fornecidas neste artigo são para fins educacionais...
PAAL AI Revela PaaLLM 0.6, Um LLM Específico para Criptomoeda

De acordo com a PAAL AI, a atualização PaaLLM 0.6 poderá revolucionar o envolvimento cripto, pois existe uma necessidade significativa de um assistente integrado impulsionado por IA.
No Monte Etna na Sicília a qualidade dos vinhos brancos está a disparar

A publicação "No Monte Etna Na Sicília A Qualidade Dos Vinhos Brancos Está A Disparar" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Vinhedos ao longo das encostas do Monte Etna, Sicília, Itália Consorzio Tutela Vini Etna DOC Conhecido há muito tempo pelos épicos vinhos tintos feitos a partir das uvas Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio, os mais de 400 produtores de vinho agrupados nas encostas do Monte Etna, no leste da Sicília—o maior vulcão da Europa continental—estão agora a produzir cada vez mais vinhos brancos (principalmente a partir das uvas Carricante e Cataratto, mas também com Minella Bianca). Os sabores podem ser fenomenais. O Monte Etna é um local muito desejado pelos produtores de vinho. De acordo com dados do Consórcio de Vinhos Etna DOC, entre 2014 e 2024 o número de produtores de vinho do Monte Etna saltou de 242 para 474; a área de vinhedos cresceu 73% e o volume de vinho produzido cresceu 117%. Outros dados do consórcio indicam que entre 2019 e 2024 o volume de vinho tinto produzido (Rosso e Rosso Riserva) aumentou 3%, enquanto o volume de vinho branco (Bianco e Bianco Superiore) aumentou 37%. A divisão geral durante esses seis anos mudou de 66% tinto/34% branco para 56% tinto/44% branco. Vinhedos na base do Monte Etna, Sicília, Itália Consorzio Tutela Vini Etna DOC Falei com produtores para saber mais. Alberto Graci produz vinho no lado norte do Monte Etna—a cerca de uma hora de carro para o interior a partir de Taormina—onde a precipitação pode ser significativamente maior do que no lado sul do vulcão. "O Etna era conhecido pelos tintos. Penso que os brancos estão a tornar-se mais importantes agora. Podem ter doçura com uma expressão salgada, estrutura sem suavidade e ter acidez, mas não serem vinhos ácidos." Michele Faro, proprietário da Pietradolce nas encostas setentrionais do Etna, partilhou os seus pensamentos. "O Etna começou com poucos brancos, e agora brancos e tintos estão cerca de 50/50. Penso que vai manter-se neste equilíbrio." Cachos de uvas brancas, Monte Etna, Sicília, Itália Consorzio Tutela Vini Etna DOC Angelo Silvestro, Hospitalidade...
Zoth adquire Neemo Finance do ecossistema Soneium, entrando no mercado blockchain japonês

PANews relatou em 28 de setembro que a Zoth anunciou a aquisição da Neemo Finance, um protocolo de infraestrutura de staking de liquidez e tesouraria no ecossistema Soneium. Esta medida fortalece a sua posição como o primeiro sistema operativo StableFi de pilha completa e expande-se para o mercado blockchain japonês. A Neemo, apoiada pela Sony Block Solution, irá alegadamente ajudar a Zoth a integrar funcionalidades de staking de liquidez e tesouraria, melhorando a estratégia de rendimento e a eficiência de capital da stablecoin ZeUSD. A equipa da Neemo irá juntar-se à Zoth para impulsionar o desenvolvimento de produtos e tecnologia, ao mesmo tempo que abre portas para a Zoth colaborar com instituições asiáticas. Anteriormente, a Zoth tinha alcançado uma aliança de 75 milhões de dólares com a Haven1 para promover a adoção institucional de RWAs. Em 11 de agosto, a Zoth recebeu um investimento estratégico de 15 milhões de dólares da Bolts Capital para promover a blockchainização de RWAs.
Por que as ações de Tesouraria de Criptomoeda poderiam cair 50% nos próximos meses

TLDR Empresas de tesouraria cripto financiadas por PIPE enfrentam potenciais quedas de 50% no preço das ações à medida que os períodos de bloqueio expiram e os investidores vendem ações. Empresas como Kindly MD (NAKA) já caíram 97% para perto dos seus preços de oferta PIPE após desbloqueios. Sete empresas de pequena capitalização estão a recorrer a recompras de ações financiadas por dívida para apoiar avaliações em queda, apesar de possuírem ativos cripto. Um em [...] O artigo "Por que as ações de Tesouraria comunitária de Criptomoeda podem cair 50% nos próximos meses" apareceu primeiro no CoinCentral.
ChainAware faz parceria com BlazPay para revolucionar o DeFi com IA e confiança

O post ChainAware Faz Parceria Com BlazPay Para Revolucionar DeFi Com IA E Confiança apareceu no BitcoinEthereumNews.com. ChainAware, um motor de previsões em blockchain, anunciou uma parceria estratégica com BlazPay, uma plataforma impulsionada por IA que atende mais de 1,2 milhões de usuários. A colaboração visa simplificar o DeFi através de funcionalidades inovativas como um copiloto conversacional de DeFi, swaps cross-chain e recompensas gamificadas. Esta parceria aproveita uma tendência crescente de soluções impulsionadas por IA no mundo cripto. Ao integrar a inteligência a nível de carteira da ChainAware, detecção preditiva de fraude e insights em tempo real de pontos de mudança de mercado (MCP), os usuários da BlazPay podem agora desfrutar de uma experiência segura. ChainAware e BlazPay Unem-se Contra Rug Pulls e Riscos de Fraude O momento desta aliança é particularmente significativo enquanto a indústria de criptomoedas enfrenta desafios crescentes de fraude. As perdas globais por fraude cripto atingiram $3,6 biliões apenas na primeira metade de 2025, sublinhando a necessidade crítica de medidas de segurança robustas. A expertise da ChainAware em detecção preditiva de fraude e prevenção de rug pull complementa as ofertas da BlazPay. Esta parceria também se alinha com a popularidade crescente de swaps cross-chain, com a Chainlink reportando um aumento de 50% nas transações cross-chain este ano, refletindo a demanda crescente por soluções blockchain interoperáveis. A parceria tem relevância especial na Índia, onde a BlazPay opera e o mercado cripto está experimentando um rápido crescimento. Uma previsão recente da PwC prevê um influxo de $241 milhões em investimentos em startups blockchain indianas até o final de 2025, impulsionado pelo interesse crescente em tecnologias descentralizadas. À medida que a base de usuários da BlazPay na região se beneficia de ferramentas de tomada de decisão mais inteligentes, esta colaboração posiciona ambas as empresas na vanguarda do panorama cripto indiano. Redefinindo DeFi com IA e Recompensas Gamificadas Juntas, ChainAware.ai e BlazPay estão construindo um futuro onde a criptomoeda não é apenas acessível, mas também segura e intuitiva. A ênfase da parceria em insights em tempo real e recompensas gamificadas poderia estabelecer um novo padrão para como os usuários interagem com plataformas DeFi globalmente. À medida que o mercado cripto continua a evoluir, esta aliança serve como um...
Hyperdrive: A causa raiz do problema foi identificada e corrigida, e um plano de compensação será formulado para os utilizadores afetados

PANews relatou em 28 de setembro que a Hyperdrive lançou uma atualização sobre um incidente de segurança afirmando que a causa raiz do problema foi identificada e uma correção foi implementada. As contas afetadas também foram identificadas, e um plano de compensação será desenvolvido em breve. Espera-se que o mercado retome as operações normais em no máximo 24 horas, possivelmente até mais cedo. Isso confirma declarações anteriores de que o impacto do problema foi limitado, afetando apenas dois mercados da Hyperdrive. Por favor, esteja atento a golpes online e confie apenas em informações oficiais; a equipe nunca enviará mensagens privadas proativamente ou solicitará chaves privadas. Neste momento, não interaja com o protocolo ou tente enviar fundos para qualquer um dos seus contratos inteligentes.
Novogratz: Bitcoin pode chegar a $200.000 com corte de taxas de juros por Trump

O conhecido investidor Mike Novogratz vê uma oportunidade notável para o Bitcoin: se Donald Trump nomear em breve um novo chefe "dovish" para a Reserva Federal, isso poderia impulsionar o preço do Bitcoin em direção aos $200.000. Segundo Novogratz, este é o cenário que poderia causar uma bullrun explosiva, mas ele... A notícia Novogratz: Bitcoin pode chegar a $200.000 com redução de juros por Trump apareceu primeiro em Blockchain Stories.
Aster ultrapassa os $2! Previsões de preço da Pi Network de especialistas enquanto Remittix é apontada como a melhor cripto para comprar agora

Aster recentemente ultrapassou os $2, e a Pi Network está a atrair nova atenção com especulações sobre atualizações de listagem e parcerias tecnológicas. Enquanto a Aster aproveita o momentum e a Pi experimenta com integrações de identidade, a Remittix destaca-se na conversa sobre "Melhor Nova Criptomoeda Para Comprar"; a sua estrutura, impulso de listagem e hype da comunidade colocam-na numa classe diferente.
