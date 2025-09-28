2025-10-13 Monday

Quão preocupado deve Arne Slot estar com a primeira derrota do Liverpool?

Quão preocupado deve Arne Slot estar com a primeira derrota do Liverpool?

O post Como Arne Slot Deveria Estar Preocupado Com a Primeira Derrota do Liverpool? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. LONDRES, INGLATERRA – 27 DE SETEMBRO: Arne Slot, Treinador do Liverpool, observa durante a partida da Premier League entre Crystal Palace e Liverpool em Selhurst Park em 27 de setembro de 2025 em Londres, Inglaterra. (Foto de Tom Dulat/Getty Images) Getty Images O início perfeito de temporada do Liverpool acabou. Chegou ao fim em Selhurst Park, onde o Crystal Palace venceu os campeões da Premier League, expondo algumas das fraquezas na equipa de Arne Slot. Questiona-se se a primeira derrota do Liverpool na temporada manteve o treinador holandês acordado durante a noite. Embora os resultados do Liverpool no início da campanha 2025/26 tenham sido fortes, as suas atuações têm estado num nível inferior. A equipa de Anfield criou o hábito de marcar golos tardios, mascarando alguns dos seus outros problemas. No sábado, foi o Palace que encontrou o fundo da rede no tempo de compensação para garantir um grande resultado. Eddie Nketiah do Crystal Palace marca o segundo golo da sua equipa durante a partida da Premier League em Selhurst Park, Londres. Data da imagem: sábado, 27 de setembro de 2025. (Foto de Jonathan Brady/PA Images via Getty Images) PA Images via Getty Images Ambos os golos do Crystal Palace vieram de situações de bola parada. O Liverpool foi apanhado a dormir na segunda fase dos movimentos de ataque e foi forçado a pagar por isso com Ismaila Sarr e Eddie Nketiah a encontrarem o fundo da rede. Os Reds receberam exatamente o que mereciam. Foram os segundos melhores. Talvez o mais preocupante sobre a atuação do Liverpool em Selhurst Park foi que o Crystal Palace causou tantos problemas no contra-ataque. Este tem sido um tema para o Liverpool nesta temporada – a equipa de Slot tem parecido vulnerável na transição defensiva. O Palace aproveitou ao máximo isso no sábado. "O Palace tem algumas ameaças. Bolas paradas são uma delas, mas contra-ataque e bolas nas costas são número...
BitcoinEthereumNews2025/09/28 19:37
Bitcoin mantém-se estável apesar da volatilidade do mercado

Bitcoin mantém-se estável apesar da volatilidade do mercado

O post Bitcoin Mantém-se Estável Apesar da Volatilidade do Mercado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Num mercado de outra forma turbulento, o fim de semana recente viu uma estabilização na esfera das criptomoedas, particularmente para o Bitcoin, que encontrou algum apoio na marca dos $109.500. Enquanto o mercado popular seguiu a liderança do Bitcoin, a MYX Finance atraiu atenção com um aumento significativo, desviando-se da atividade de outra forma contida. Continue a Ler: Bitcoin Mantém-se Estável Apesar da Volatilidade do Mercado Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-holds-steady-despite-market-volatility
BitcoinEthereumNews2025/09/28 18:56
Entre as melhores criptomoedas para comprar agora, a pré-venda de token duplo da XRP Tundra destaca-se sozinha com meta de 2400%

Entre as melhores criptomoedas para comprar agora, a pré-venda de token duplo da XRP Tundra destaca-se sozinha com meta de 2400%

A publicação "Entre as Melhores Criptomoedas para Comprar Agora, a Pré-venda de Token Duplo da XRP Tundra Destaca-se com Meta de 2400%" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os mercados de Criptomoedas sempre se moveram em ciclos. As temporadas de altcoins trouxeram riquezas repentinas, enquanto os períodos de inverno cripto testaram até os projetos mais fortes. Hoje, à medida que a indústria amadurece, oportunidades de valorização definidas são mais difíceis de encontrar. A XRP Tundra está entrando nesse espaço com uma pré-venda que combina mecânica de token duplo, geração de rendimento e proteção contra liquidação. Em vez de esperar anos por retornos incrementais, os compradores entram com avaliações claras e garantem acesso a sistemas de staking que podem pagar até 30% de APY (Taxa de Rendimento Anual). Como Uma Compra Desbloqueia Dois Tokens A pré-venda entrega valor de uma forma que a maioria dos lançamentos nunca tenta. Os compradores de TUNDRA-S a $0,068 não apenas garantem o token de utilidade e rendimento baseado em Solana, mas também recebem alocações gratuitas de TUNDRA-X na XRPL, avaliadas em $0,034. Além disso, cada compra inclui um bônus de 16%. Os preços de lançamento já estão definidos: $2,50 para TUNDRA-S e $1,25 para TUNDRA-X. Para os participantes da Fase 4, o spread representa um grande potencial de valorização. Os participantes iniciais das Fases 1 e 2 estão posicionados para ganhos de mais de 2.000% quando os tokens forem listados, destacando como cada estágio da pré-venda adiciona valor para aqueles que entraram mais cedo. A cobertura da indústria, como a análise da Crypto Nitro, apontou como esse tipo de transparência é raro em pré-vendas, onde os compradores geralmente esperam que as corretoras definam as avaliações. Detentores de XRP Finalmente São Pagos para Fazer Holding Para a comunidade XRP, a maior inovação da Tundra é o staking. Os Cryo Vaults permitem que os detentores travem XRP por períodos que variam de uma semana a três meses. Os retornos aumentam com a duração, chegando a 30% de APY. As Frost Keys, distribuídas como NFTs, atuam como impulsionadores, aumentando os rendimentos ou reduzindo os tempos de trava. Esta é a primeira vez que os proprietários de XRP podem ganhar sem mover ativos para fora do Ledger ou expô-los a plataformas de empréstimo não garantidas. Embora o staking ainda não esteja ativo, os participantes da pré-venda automaticamente reservam seu lugar no...
BitcoinEthereumNews2025/09/28 18:25
Cathie Wood chama o Bitcoin de sistema monetário baseado em regras, prefere-o em vez do Ethereum

Cathie Wood chama o Bitcoin de sistema monetário baseado em regras, prefere-o em vez do Ethereum

O post Cathie Wood chama o Bitcoin de sistema monetário baseado em regras, prefere-o em vez do Ethereum apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Cathie Wood disse ao podcast Master Investor apresentado por Wilfred Frost que ela não acredita que haverá muitas criptomoedas a longo prazo. "Bitcoin domina o espaço de criptomoedas quando se trata de cripto pura. Bitcoin é a criptomoeda. Pensamos que será a maior de longe. De longe", disse ela. De acordo com a conversa, Cathie separou o que ela chamou de "criptomoedas" de "ativos cripto", e colocou o Bitcoin no centro de sua perspectiva. Ela descreveu o Bitcoin como um sistema monetário construído sobre regras, onde o fornecimento é limitado a 21 milhões de unidades, com cerca de 20 milhões já em circulação hoje. Ela então comparou o Bitcoin às stablecoins, chamando-as de criptomoedas, mas explicando que estão vinculadas ao dólar americano através de garantia, principalmente composta por títulos do Tesouro. Cathie disse que as stablecoins encontraram seu lugar no DeFi porque podem ser usadas para gerar renda. Cathie descreve a adoção de stablecoin e finanças peer-to-peer Quando perguntada por que pessoas em cidades como Londres ou Nova York precisariam de stablecoins quando já podem movimentar dólares ou libras facilmente, Cathie respondeu que existem dois jogadores dominantes no mercado. "Tether está principalmente fora dos Estados Unidos e fora da Europa agora depois de Mika—ou você chama de Micah ou Mika, eu não sei. Os dois têm 90% do mercado. Circle é entre aspas mais compatível com regulamentações certamente nos Estados Unidos. E há uma versão Euro do USDC na Europa que não decolou", disse ela. Cathie admitiu que as stablecoins haviam tirado parte da demanda do Bitcoin, algo que sua análise anterior não esperava. Ela foi além para dizer que a verdadeira mudança trazida pela cripto é a remoção de intermediários nas finanças. Ela descreveu o sistema bancário tradicional como cheio de "cobradores de pedágio" que cobram altas...
BitcoinEthereumNews2025/09/28 18:16
Cathie Wood diz que prefere Bitcoin em vez de Ethereum

Cathie Wood diz que prefere Bitcoin em vez de Ethereum

Investidora veterana Cathie Wood prefere Bitcoin sobre Ether, mas continua a apostar neste último
Coinstats2025/09/28 17:45
Empresas intensificam o seu envolvimento com Bitcoin

Empresas intensificam o seu envolvimento com Bitcoin

O post Corporações Intensificam o Seu Envolvimento com Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O setor corporativo está a demonstrar um interesse crescente em Bitcoin, com 335 organizações a fazer holding de aproximadamente 3,75 milhões de Bitcoins, com base nos dados da Bitcointreasuries. Este considerável holding equivale a 17% do suprimento total de 21 milhões de Bitcoin, destacando o envolvimento intensificado de investidores institucionais no âmbito das criptomoedas. Continue a Leitura: Corporações Intensificam o Seu Envolvimento com Bitcoin Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/corporations-intensify-their-bitcoin-engagement
BitcoinEthereumNews2025/09/28 17:44
MYX Finance dispara com dois dígitos enquanto o preço do Bitcoin acalma abaixo dos 110 mil dólares: Observação do fim de semana

MYX Finance dispara com dois dígitos enquanto o preço do Bitcoin acalma abaixo dos 110 mil dólares: Observação do fim de semana

HASH é o melhor desempenho de hoje, tendo aumentado mais de 20%.
CryptoPotato2025/09/28 17:41
Sete Empresas Apresentam Alterações de ETF Spot Com Staking

Sete Empresas Apresentam Alterações de ETF Spot Com Staking

A publicação "Sete Empresas Apresentam Alterações de ETF Spot Com Staking" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Altcoins 28 de setembro de 2025 | 12:16 A corrida para lançar um ETF spot de Solana está a intensificar-se depois de Franklin, Fidelity, CoinShares, Bitwise, Grayscale, VanEck e Canary terem submetido alterações S-1 que incluem recursos de staking. O analista de ETF Nate Geraci, CEO da The ETF Store, chamou os registos de um marco importante e sugeriu que a aprovação poderia chegar nas próximas duas semanas. A inclusão de staking nos registos da Solana está a ser observada de perto como um sinal de que a SEC também pode autorizar o staking para futuros ETFs de Ethereum. Tal movimento marcaria um grande passo em frente na legitimação do staking como parte de produtos de investimento regulamentados. Geraci também destacou uma onda de desenvolvimentos marcantes de ETF nas últimas semanas: o lançamento dos primeiros ETFs spot de XRP e Dogecoin, a aprovação de ETFs cripto baseados em índices, a estreia de um ETF de staking de Ethereum, uma aplicação para o primeiro ETF Hyperliquid (HYPE), e até mesmo resistência da Vanguard contra produtos cripto spot. Com tantas novidades a chegar em rápida sucessão, Geraci disse que outubro poderia provar ser um mês crucial para ETFs cripto, remodelando o acesso institucional a ativos digitais e potencialmente estabelecendo novos precedentes para como o staking é integrado nos mercados dos EUA. A informação fornecida neste artigo é apenas para fins educacionais e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Realize sempre a sua própria pesquisa e consulte um consultor financeiro licenciado antes de tomar quaisquer decisões de investimento. Autor Alex é um jornalista financeiro experiente e entusiasta de criptomoedas. Com mais de 8 anos de experiência a cobrir as indústrias de cripto, blockchain e fintech, ele é bem versado no complexo e sempre em evolução mundo dos ativos digitais. Os seus artigos perspicazes e provocadores de reflexão fornecem aos leitores uma imagem clara dos últimos desenvolvimentos e tendências no mercado. A sua abordagem...
BitcoinEthereumNews2025/09/28 17:29
Adoção do USDFC aumenta à medida que o Ecossistema Filecoin se expande em três meses

Adoção do USDFC aumenta à medida que o Ecossistema Filecoin se expande em três meses

A adoção do USDFC cresce rapidamente no ecossistema Filecoin, com uso crescente por provedores de armazenamento e utilizadores de DeFi para pagamentos e liquidez.]]>
Crypto News Flash2025/09/28 17:11
Pode a Blockchain Ajudar a Fornecer um Rendimento Básico Universal?

Pode a Blockchain Ajudar a Fornecer um Rendimento Básico Universal?

Este artigo explora se as finanças descentralizadas (DeFi) podem ajudar a tornar o rendimento básico universal (UBI) viável. Avalia o potencial igualitário de protocolos estáveis de alto rendimento, carteiras sociais e stablecoins resistentes à inflação contra os desafios da intervenção governamental e concentração de riqueza. Desde protocolos de caridade como o Angel até conceitos radicais de mercado como a tributação de Harberger, a blockchain pode oferecer novas formas de redistribuir a riqueza de maneira justa e sustentável. Embora o UBI não surja apenas das forças de mercado, o DeFi poderia fornecer a base para sua realização.
Hackernoon2025/09/28 08:00
