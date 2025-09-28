Exchange MEXC
ETFs Spot de Ethereum sofrem o maior fluxo de saída semanal desde o lançamento, sinalizando baixo apelo institucional ⋆ ZyCrypto
Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Ether spot dos EUA sofreram sua maior semana de fluxo de saída, marcando a fuga de capital mais severa desde que os produtos foram lançados no início do ano passado. A sangria ocorreu quando o preço do Ether despencou abaixo do nível crucial de suporte de $4.000, antes de se recuperar ligeiramente. ETFs de ETH Sangram Enquanto Instituições Recuam Dados da SoSoValue mostram que os ETFs spot de ETH viram mais de $795,5 milhões saindo durante a semana que terminou em 26 de setembro, em um sinal de demanda institucional decrescente pelo segundo maior token do mundo por capitalização de mercado. Esses números são os mais altos desde que os fundos entraram no ar em 23 de julho, superando os fluxos de saída acumulados de $787,7 milhões registrados na semana que terminou em 5 de setembro. O FETH da Fidelity sofreu o maior fluxo de saída, com investidores retirando $362 milhões do fundo durante a semana passada. O iShares Ethereum Trust (ETHA) da BlackRock sangrou mais de $200 milhões em dinheiro de investidores. O ETHA foi o primeiro ETF de ether spot entre um grupo de 11 emissores a ultrapassar o marco de $1 bilhão em entradas líquidas. Atualmente, detém mais de $15 bilhões em ativos líquidos. Os ETFs de ETH combinados atualmente detêm 5,37% do fornecimento do ativo digital. A queda do ETH abaixo de $4K na quinta e sexta-feira culminou em um êxodo de $250 milhões durante cada dia, a pior sequência de fluxo de saída de dois dias desde meados de agosto. O preço do Ether recuperou-se ligeiramente em 27 de setembro, recuperando a marca de $4.000. O ETH está atualmente sendo negociado a $4.003,35, estável no dia e com queda de 10,6% na semana passada, de acordo com o agregador de preços CoinGecko. Todos os sinais apontam para investidores retirando lucros da mesa depois que o ETH saltou mais de 60% em um ano, atraindo considerável interesse institucional. Demanda por ETF de Bitcoin Enfraquece Enquanto isso, os ETFs de Bitcoin não ficaram imunes a esses fluxos de saída nos últimos sete dias, com os doze veículos de investimento institucional listados publicamente sangrando $902,5 milhões...
BitcoinEthereumNews
2025/09/28 23:44
Eis porque o preço do Bitcoin tem estado a cair esta semana
Este mês, o desempenho de preço pouco impressionante do Bitcoin desencadeou uma onda de sentimento baixista entre investidores institucionais. Isso levanta a possibilidade de que o ativo digital possa encerrar setembro no vermelho. Os dados on-chain também revelam um declínio na acumulação dos mineradores, pesando ainda mais sobre a criptomoeda já em dificuldades. Êxodo de ETF e Venda de Mineradores Podem Empurrar o Bitcoin Para Baixo A saída constante de liquidez dos fundos negociados em bolsa (ETFs) de BTC à vista reflete o interesse institucional em declínio. De acordo com a Sosovalue, a saída de capital desses fundos entre 22 e 26 de setembro totalizou 903 milhões de dólares, sinalizando uma retirada de capital do mercado. Entrada Líquida Total de ETF Bitcoin à Vista. Fonte: SosoValue A correlação entre os fluxos de ETF e o preço do BTC tem sido historicamente forte. Em julho, a moeda ultrapassou os 120.000 dólares, impulsionada por entradas mensais de ETF superiores a 5 bilhões de dólares. As saídas atuais marcam um forte contraste, sugerindo que o interesse institucional e a participação do meio do ano podem estar diminuindo. Esta tendência coloca a principal criptomoeda em risco de cair ainda mais se os investidores institucionais continuarem a retirar capital. Além disso, os dados on-chain mostram reservas de mineradores em queda, indicando que os mineradores estão vendendo em vez de acumular BTC, adicionando à perspectiva baixista da moeda. De acordo com os dados da CryptoQuant, esta reserva detém 1,8 milhões de BTC e perdeu 0,24% do seu valor desde 9 de setembro. Reserva de Mineradores de Bitcoin. Fonte: CryptoQuant As reservas de mineradores rastreiam a quantidade total de BTC que os mineradores mantêm em suas carteiras antes de vendê-lo no mercado. Quando essas reservas caem, isso sinaliza que os mineradores estão liquidando suas participações para realizar lucros ou cobrir custos operacionais. Este comportamento frequentemente aumenta a oferta da moeda no mercado, adicionando à pressão descendente sobre o preço do BTC. Vendas Pesadas Podem Desencadear Novas Baixas Se à vista...
BitcoinEthereumNews
2025/09/28 23:15
Previsão de Preço do Bitcoin (BTC) para 28 de setembro
A taxa do Bitcoin (BTC) subiu 0,14% desde ontem. Durante a última semana, o preço caiu 5,43%. No gráfico horário, o preço do BTC fez uma ruptura falsa do suporte local de $109.317, no entanto, a taxa não se afastou muito dele. Se a situação não mudar, pode-se esperar um movimento descendente adicional para a faixa de $109.000-$109.200. Em um período maior, a taxa da principal criptomoeda permanece sob pressão dos vendedores. Se a barra diária fechar em torno dos preços atuais ou abaixo, os traders podem testemunhar um teste da área de $108.000-$109.000 até o final do mês. Do ponto de vista de médio prazo, deve-se focar no fechamento da barra semanal em termos de $107.389. Se ocorrer uma ruptura, a correção provavelmente continuará até a faixa de $104.000. O Bitcoin está sendo negociado a $109.447 no momento da publicação.
BitcoinEthereumNews
2025/09/28 21:59
Melhores altcoins para comprar enquanto opções e derivativos empurram Bitcoin em direção a uma capitalização de mercado de $10T
Melhores Altcoins para Comprar enquanto Opções e Derivativos Push Bitcoin em Direção a $10T de Capitalização de mercado
BitcoinEthereumNews
2025/09/28 21:53
Estará a chegar uma avalanche de Bitcoin? Samson Mow vê uma fase de adoção 'repentina' pela frente
Está Chegando Uma Avalanche de Bitcoin? Samson Mow Vê Fase de Adoção 'Repentina' à Frente
BitcoinEthereumNews
2025/09/28 21:41
Cathie Wood da Ark apoia o Bitcoin a longo prazo, persegue Ethereum através da BitMine
Cathie Wood argumenta que o Bitcoin é a única rede Layer 1 nunca hackeada, fundamental para o seu papel monetário global. Ela diz que a dominância do Blockchain Ethereum está ameaçada pelas Layer 2 que intervêm na escalabilidade e taxas. Wood aumentou sua exposição ao ETH via ações da BitMine, equilibrando convicção com flexibilidade. Ela enquadra sua divergência com Tom Lee como filosófica: as regras do Bitcoin sobre o modelo evolutivo do ETH. Cathie Wood, CEO da Ark Invest, recentemente disse ao podcast The Master Investor que ainda prefere o Bitcoin ao Ethereum. Ela argumentou que o Bitcoin nunca foi violado e serve como uma camada monetária global baseada em regras. No entanto, admitiu que está se aproximando do Ethereum e aumentou a exposição via BitMine. Esta tensão captura um ponto de viragem na forma como os grandes investidores veem as criptomoedas. À medida que as pressões de preço aumentam e a competição entre plataformas se intensifica, a posição de Wood sinaliza o que pode vir a seguir. Seus comentários foram discutidos num tweet da WuBlockchain resumindo sua mudança de inclinação. Por que Wood Insiste na Dominância do Bitcoin (Cripto, Preço) No podcast, Wood enquadrou o Bitcoin não apenas como um ativo especulativo, mas como a única Layer 1 que nunca foi hackeada. Ela repetiu sua visão de que o Bitcoin permanecerá a rede monetária cripto fundamental para o mundo. Ela contrastou isso com o Ethereum: embora o Ethereum sustente grande parte do DeFi, ela acredita que agora enfrenta ameaças crescentes de concorrentes da Layer 2. Essa tendência, na sua visão, limita a capacidade do Ethereum de escalar como uma base monetária global. Wood também abordou críticas de Tom Lee da Fundstrat, que argumentou que o Ethereum poderia ultrapassar o Bitcoin. Ela descreveu a diferença como uma "discordância amigável", apontando para as regras, histórico e escala do Bitcoin como suas razões. Ela enfatizou que o status "nunca hackeado" do Bitcoin lhe confere credibilidade que poucas outras redes cripto podem igualar hoje. Esse histórico de segurança sustenta sua convicção de longo prazo em meio a ciclos de preços de mercado em mudança.
BitcoinEthereumNews
2025/09/28 21:11
Cathie Wood, que gere 35 mil milhões de dólares, responde à pergunta: "Será o Bitcoin ou o Ethereum o maior no futuro?"
Cathie Wood, Fundadora e CEO da Ark Invest, uma empresa focada em tecnologias emergentes e que gere $35 mil milhões em ativos, ofereceu as suas opiniões claras e convincentes sobre o mercado de criptomoedas. Aparecendo no "The Master Investor Podcast" apresentado por Wilfred Frost, Wood detalhou por que acredita que o Bitcoin será sempre a criptomoeda número um. De acordo com Wood, não haverá muitas criptomoedas no mercado, e o Bitcoin já possui o espaço "cripto puro". A famosa investidora acredita que o Bitcoin será sempre o maior de longe entre todos os seus outros concorrentes. Wood explica a principal característica que torna o Bitcoin superior como "um sistema monetário baseado em regras": "O Bitcoin é um sistema monetário, é baseado em regras. A regra é a teoria quantitativa da moeda: vai parar em 21 milhões de unidades. Atualmente estamos em cerca de 20 milhões de unidades. Essa é a teoria quantitativa." Contrariando as previsões de alguns analistas como Tom Lee de que o Ethereum (ETH) ultrapassará a capitalização de mercado do Bitcoin, Wood argumenta que o Bitcoin estará sempre à frente graças aos seus três papéis-chave: Sistema Monetário Global: Servindo como um sistema monetário global baseado em regras. Tecnologia Blockchain Layer 1: A tecnologia blockchain mais segura, conhecida por nunca ter sido hackeada. Wood observa que outros blockchains não podem fazer essa afirmação. O Primeiro Exemplo de uma Nova Classe de Ativos: O Bitcoin é o pioneiro de uma classe de ativos totalmente nova. Wood reconhece que o ETH desempenha um papel significativo no apoio ao mundo DeFi, acrescentando que a Ark Invest tem posições em Bitcoin, Ether e Solana nos seus fundos públicos. Referindo-se ao ouro, um armazenamento de valor tradicional, Wood disse que a Ark Invest não inclui ouro no seu portfólio porque o seu foco é na inovação disruptiva apoiada pela tecnologia. Ele leva o desempenho do ouro a sério, mas acredita que desta vez a subida pode estar relacionada com riscos geopolíticos em vez de inflação.
BitcoinEthereumNews
2025/09/28 20:26
DOGE deve fazer holding de $0,20 caso contrário poderá estar tudo acabado
O preço do Dogecoin continua a ser um tema de discussão nos círculos cripto enquanto a volatilidade de preços testa a sua força, mas a atenção está a mudar rapidamente para o Layer Brett. Com mais de $4 milhões angariados em pré-venda e outra fase perto de esgotar, $LBRETT está a combinar a velocidade do Ethereum com a cultura de meme coins para criar um impulso sério. Os traders veem-no como um
BitcoinEthereumNews
2025/09/28 20:19
A ausência de confiança na Blockchain ainda não pode ser confiada. Mas pode ser melhorada
A blockchain ainda não é totalmente sem confiança, mas projetos como Orbs, Humanity Protocol e Zeus estão reduzindo a dependência humana e impulsionando a descentralização.
Blockchainreporter
2025/09/28 20:08
Pode a Blockchain Ajudar a Fornecer um Rendimento Básico Universal?
Este artigo explora se as finanças descentralizadas (DeFi) podem ajudar a tornar o rendimento básico universal (UBI) viável. Avalia o potencial igualitário de protocolos estáveis de alto rendimento, carteiras sociais e stablecoins resistentes à inflação contra os desafios da intervenção governamental e concentração de riqueza. Desde protocolos de caridade como o Angel até conceitos radicais de mercado como a tributação de Harberger, a blockchain pode oferecer novas formas de redistribuir a riqueza de maneira justa e sustentável. Embora o UBI não surja apenas das forças de mercado, o DeFi poderia fornecer a base para sua realização.
Hackernoon
2025/09/28 08:00
