Cathie Wood, que gere 35 mil milhões de dólares, responde à pergunta: "Será o Bitcoin ou o Ethereum o maior no futuro?"

O post Cathie Wood, Que Gere $35 Mil Milhões, Responde à Questão: "Será o Bitcoin ou o Ethereum o Maior no Futuro?" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Cathie Wood, Fundadora e CEO da Ark Invest, uma empresa focada em tecnologias emergentes e que gere $35 mil milhões em ativos, ofereceu as suas opiniões claras e convincentes sobre o mercado de criptomoedas. Aparecendo no "The Master Investor Podcast" apresentado por Wilfred Frost, Wood detalhou por que acredita que o Bitcoin será sempre a criptomoeda número um. De acordo com Wood, não haverá muitas criptomoedas no mercado, e o Bitcoin já possui o espaço "cripto puro". A famosa investidora acredita que o Bitcoin será sempre o maior de longe entre todos os seus outros concorrentes. Wood explica a principal característica que torna o Bitcoin superior como "um sistema monetário baseado em regras": "O Bitcoin é um sistema monetário, é baseado em regras. A regra é a teoria quantitativa da moeda: vai parar em 21 milhões de unidades. Atualmente estamos em cerca de 20 milhões de unidades. Essa é a teoria quantitativa." Contrariando as previsões de alguns analistas como Tom Lee de que o Ethereum (ETH) ultrapassará a capitalização de mercado do Bitcoin, Wood argumenta que o Bitcoin estará sempre à frente graças aos seus três papéis-chave: Sistema Monetário Global: Servindo como um sistema monetário global baseado em regras. Tecnologia Blockchain Layer 1: A tecnologia blockchain mais segura, conhecida por nunca ter sido hackeada. Wood observa que outros blockchains não podem fazer essa afirmação. O Primeiro Exemplo de uma Nova Classe de Ativos: O Bitcoin é o pioneiro de uma classe de ativos totalmente nova. Wood reconhece que o ETH desempenha um papel significativo no apoio ao mundo DeFi, acrescentando que a Ark Invest tem posições em Bitcoin, Ether e Solana nos seus fundos públicos. Referindo-se ao ouro, um armazenamento de valor tradicional, Wood disse que a Ark Invest não inclui ouro no seu portfólio porque o seu foco é na inovação disruptiva apoiada pela tecnologia. Ele leva o desempenho do ouro a sério, mas acredita que desta vez a subida pode estar relacionada com riscos geopolíticos em vez de inflação. Ele acrescentou que os ricos...