Destaque A aurora boreal tem uma chance moderada de aparecer na noite de domingo para espectadores em estados ao longo da fronteira EUA-Canadá, disse a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica em sua previsão mais recente, o que significa que os espectadores ainda podem ver a aurora do local certo. A aurora boreal pode ser visível de alguns estados ao longo da fronteira EUA-Canadá e Alasca. LightRocket via Getty Images Fatos Principais Os meteorologistas estão prevendo um índice Kp de três em nove na noite de domingo até a manhã de segunda-feira—o que significa que a aurora boreal pode aparecer mais brilhante com mais "movimento e formações", de acordo com a NOAA. Não se espera que tempestades geomagnéticas afetem a Terra no domingo, disseram os meteorologistas, mas a atividade ainda pode aumentar na noite de domingo até a manhã de segunda-feira, de acordo com a previsão de três dias da NOAA. A linha de visão para 28 de setembro. NOAA Quais Estados Poderiam Ver A Aurora? Grande parte de Dakota do Norte, junto com a porção norte de Montana, a Península Superior de Michigan, o norte de Minnesota e o extremo norte de Wisconsin. O extremo nordeste de Washington e a ponta superior do panhandle de Idaho também estão dentro da área potencial de visualização, de acordo com a linha de visão prevista pela NOAA. A aurora também pode aparecer na maior parte do Alasca. Qual É A Melhor Maneira De Ver A Aurora? Potenciais observadores da aurora boreal devem viajar em direção ao polo norte magnético da Terra e se posicionar em uma colina ou outro ponto de observação. No local certo com uma vista desobstruída para o norte, os observadores podem ver a aurora mesmo que esteja a 600 milhas ao norte de sua localização atual, dizem os meteorologistas da NOAA. Os observadores devem viajar para fora das cidades e outras fontes de luz. As luzes geralmente são mais ativas entre 22:00 e 2:00. Qual É A Melhor Maneira De Fotografar A Aurora Boreal? Os fotógrafos devem trazer um tripé e uma lente grande angular capaz de baixa luminosidade com uma abertura de 4.0 ou menor, disseram especialistas ao National...