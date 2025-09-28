Exchange MEXC
Theta Capital Revela Iniciativa de Fundo Blockchain de $200M
O post Theta Capital Revela Iniciativa de Fundo Blockchain de $200M apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Theta Capital lança um fundo blockchain de $200M direcionado a empreendimentos em estágio inicial. Visa uma TIR líquida de 25%. Apoia importantes VCs de cripto como Pantera e Polychain. A Theta Capital Management anunciou o lançamento de um fundo de fundos de $200 milhões, focado em investimentos blockchain em estágio inicial através de importantes sociedades de capital de risco, visando uma TIR líquida de 25%. Este fundo tem como alvo empreendimentos blockchain iniciais em meio à lenta atividade de VC, buscando retornos através da expertise de VCs de primeira linha em ativos digitais, potencialmente impactando tecnologias relacionadas e tokens como ETH e BTC. Theta Capital Busca Altos Retornos com Novo Fundo Blockchain A Theta Capital Management lançou um fundo de $200 milhões focado em oportunidades de investimento blockchain em estágio inicial. Este fundo, conhecido como Theta Blockchain Ventures V, planeja alocações para 10-15 principais sociedades de capital de risco centradas em ativos digitais. Apesar da atual hesitação de investimento de capital de risco, esta iniciativa visa aproveitar a expertise de empresas como Pantera e Polychain Capital. O estabelecimento deste fundo marca um movimento notável em meio à reduzida atividade de capital de risco no setor. Ao aproveitar a expertise especializada de VC, a Theta Capital visa equilibrar potenciais altos retornos contra riscos de investimento em estágio inicial observados. Seu objetivo de uma taxa interna de retorno líquida de 25% (TIR) sublinha este objetivo estratégico. Analistas de mercado reagiram observando a perspectiva ambiciosa do fundo, enquanto figuras-chave como Ruud Smets, Sócio-Gerente da Theta, enfatizam a vantagem que as VCs nativas de cripto possuem. Smets afirma: "Empresas de venture nativas de cripto têm uma vantagem sustentável além da mera exposição ao mercado" (Bloomberg). Sucesso Passado, Tendências de Mercado e Insights de Analistas Você sabia? As iniciativas de fundos anteriores da Theta alcançaram uma notável TIR líquida de 32,7%, excedendo significativamente o objetivo do novo fundo de 25%. Isso destaca a capacidade estratégica da Theta em capturar valor durante fases cruciais do mercado. De acordo com o CoinMarketCap, o Ethereum (ETH) atualmente é negociado a $4.038,46, com uma capitalização de mercado de $487.455.765.295. Apesar de um declínio de 10,07% nos últimos...
BitcoinEthereumNews
2025/09/29 03:30
Defensor do Bitcoin Ian Calderon candidata-se a governador da Califórnia
O post Defensor do Bitcoin Ian Calderon concorre a governador da Califórnia apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em 23 de setembro, Ian Calderon entrou nas Eleições Governamentais na Califórnia. Ele prometeu garantir que o Bitcoin estaria no balanço do estado se fosse eleito. No entanto, muitos na comunidade Bitcoin estão céticos. Resumo Calderon tem um histórico de vários anos defendendo cripto e Bitcoin na legislatura da Califórnia. Calderon está tentando agradar tanto a Republicanos quanto a Democratas. O anúncio de sua campanha governamental provocou reações mistas da comunidade cripto. Quem é Calderon? Calderon, um Democrata, atraiu escrutínio na semana passada com sua postura pró-cripto. Críticos dizem que sua narrativa sobre Bitcoin é um golpe de relações públicas. No entanto, outros consideraram a candidatura de Calderon notável, pois significa o crescente apoio bipartidário ao Bitcoin. Calderon serviu três mandatos na Legislatura da Califórnia antes de renunciar em 2020. Ele foi o primeiro millennial eleito para a Legislatura e o líder da maioria mais jovem na história da Assembleia Estadual da Califórnia. Entre suas iniciativas relacionadas ao Bitcoin está uma que visa tirar as criptomoedas da zona cinzenta. Afinal, Calderon é o autor do projeto de lei AB 2658 de 2018, que criou o Grupo de Trabalho de Blockchain da Califórnia. O objetivo era explorar o uso potencial da tecnologia blockchain e criptomoedas, colaborar com legisladores para definir o status legal das criptomoedas e avaliar possíveis riscos. Entre 2020 e 2022, ele contribuiu para o roteiro do Grupo de Trabalho de Blockchain e começou a trabalhar em um projeto de lei com o objetivo de tornar o Bitcoin uma moeda legal na Califórnia. Calderon viu o projeto de lei como uma legislação inovadora para todo o país. Ele disse em 2022: "É importante que estejamos fazendo este esforço na Califórnia por causa das implicações nacionais que terá. O objetivo aqui é ter um modelo nacional de legislação que possa funcionar em qualquer lugar do país." Vale dizer que, apesar da afirmação de Calderon sobre o Bitcoin como moeda legal, o projeto não...
BitcoinEthereumNews
2025/09/29 03:00
Protocolo Hyperdrive esclarece a segurança do thBILL após exploração da carteira
O post Hyperdrive Protocol Esclarece a Segurança do thBILL Após Exploração de Carteira apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Resposta da Hyperdrive, impacto no mercado, perda de $773k na exploração de carteira. Segurança do thBILL confirmada; apenas duas carteiras afetadas. Mercados retornarão após revisão de segurança e auditorias. A Hyperdrive relatou uma exploração de $773.000, afetando duas posições de carteira em seu mercado de tesouraria DeFi usando thBILL da Theo Network, em meio a investigações em curso. O incidente destaca vulnerabilidades de segurança em plataformas DeFi, provocando cautela no mercado e maior escrutínio sobre salvaguardas de protocolo e práticas de auditoria. Exploração Visa Carteiras Específicas, Resulta em Perda de $773.000 A Hyperdrive afirmou que o ativo thBILL em si permaneceu seguro durante uma exploração isolada de duas posições de carteira. O vetor de ataque envolveu vulnerabilidades de chamada arbitrária no contrato do router. Os mercados foram pausados como medida de precaução. A CertiK, uma auditora de segurança blockchain, confirmou que essas vulnerabilidades levaram a uma perda total de aproximadamente $773.000. Como resposta, a Hyperdrive anunciou planos para reativar os mercados dentro de 24 horas, garantindo que todos os protocolos de segurança estejam robustamente implementados. Como consequência direta, o mercado viu um sentido elevado de cautela entre os investidores. Os saques aumentaram, e a impressão geral levou outros protocolos dentro do ecossistema Hyperliquid a aumentar a frequência de suas auditorias. Discussões da comunidade enfatizaram a necessidade de segurança reforçada nas permissões de operador. Declarações divulgadas pela Hyperdrive através de canais oficiais no X (anteriormente Twitter) tranquilizaram as partes interessadas sobre o escopo limitado do ataque. "Não há vulnerabilidade no próprio thBILL; o incidente está isolado a duas posições usando thBILL como garantia no Mercado de Tesouraria Hyperdrive." – Equipe Hyperdrive, Declaração Oficial, Protocolo Hyperdrive Reações do Mercado e Próximos Passos para a Hyperdrive Você sabia? Um incidente anterior dentro do ecossistema Hyperliquid envolveu um rug pull de $3,6 milhões pela HyperVault apenas um dia antes deste ataque, sublinhando vulnerabilidades sistêmicas que afetam ativos digitais de renda fixa. Na última atualização, o BNB está sendo negociado a $978,52, ostentando uma capitalização de mercado de $136,20 bilhões, de acordo com o CoinMarketCap. O volume de negociação ao longo...
BitcoinEthereumNews
2025/09/29 02:30
Volume Diário de Negociação do PEPE cai abaixo de $270M, comparado com uma pré-venda arrecadando $108K rapidamente
O volume de negociação do PEPE caiu abaixo de $270M, sinalizando o desvanecimento do hype. Descubra por que os investidores estão a voltar-se para a pré-venda do MAGAX Stage 2, já arrecadando $108K mais rapidamente.
Blockchainreporter
2025/09/29 02:30
Novogratz: 'Eu não pensei que XRP duraria'
O post Novogratz: 'Eu Não Achava Que o XRP Duraria' apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Comunidades cripto semelhantes a cultos "Quem sou eu para julgar"? Durante uma conversa recente com o podcaster Kyle Chasse, o CEO da Galaxy Digital, Mike Novogratz, admitiu que não achava que o XRP sobreviveria ao processo da SEC. "O XRP tem uma das comunidades mais fortes que existe", disse Novogratz. O CEO da Galaxy elogiou o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, por navegar com sucesso pelos processos judiciais e manter a comunidade intacta. Comunidades cripto semelhantes a cultos Novogratz recordou que costumava descartar o XRP devido ao seu seguimento semelhante a um culto. No entanto, ele percebeu que isso é metade do que a cripto essencialmente é. "Depois de 2008, as pessoas não confiavam nos governos... Temos tão pouca confiança que estamos encontrando confiança nestas comunidades cripto online", observou Novogratz. Ele acrescentou que todas as criptomoedas que se tornaram bem-sucedidas são apoiadas por comunidades semelhantes a cultos. Isso diferencia as criptomoedas do mercado de ações, dado que ações individuais raramente têm seguidores tão apaixonados por trás delas (exceto por exemplos bastante raros como a Tesla). Você Também Pode Gostar Novogratz recorda que tem um funcionário que essencialmente vê o Bitcoin como o propósito inteiro da sua vida. "Quem sou eu para julgar"? Na verdade, Novogratz pensa que o XRP é o melhor token que alguém poderia ter comprado após novembro de 2024 com base em seu desempenho impressionante. "Quem teria adivinhado isso?" acrescentou Novogratz. Ele também observou que o token nunca é muito caro para a comunidade XRP, o que é bastante incomum para o mercado de ações. Mesmo que Novogratz costumasse ser cético em relação ao XRP devido à sua percebida falta de descentralização, ele adotou uma visão diferente desde então. "Quem sou eu para julgar onde as pessoas querem guardar seu dinheiro?" comentou Novogratz. Fonte: https://u.today/novogratz-i-didnt-think-xrp-would-last
BitcoinEthereumNews
2025/09/29 02:05
Changpeng Zhao esclarece função com a Aster em meio a especulações
O post Changpeng Zhao Esclarece Função com Aster Em Meio a Especulações apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Changpeng Zhao esclareceu sua função com a Aster como uma mera posição consultiva. A especulação levou a um aumento no preço do token ASTER. A YZi Labs detém uma participação minoritária na Aster. Changpeng Zhao esclareceu no X que ele é apenas um consultor da Aster, corrigindo informações erradas sobre sua função, em meio a especulações públicas sobre seu envolvimento total. A função consultiva de Zhao estimulou especulação, fazendo com que o preço do token ASTER aumentasse, destacando a sensibilidade do mercado aos endossos percebidos de figuras influentes em projetos de criptomoedas. Função Consultiva de Changpeng Zhao Impulsiona Aumento do Token ASTER O esclarecimento de Changpeng Zhao sobre sua função com a Aster envolveu afirmar que ele serve como consultor. Especulações anteriores do mercado sugeriram que ele fazia parte da equipe principal, com vários posts virais contribuindo para a desinformação. Zhao enfatizou seu foco em aconselhar sobre produto e tecnologia, não aspectos regulatórios. A posição consultiva confirmada por Zhao teve implicações significativas na dinâmica de mercado da Aster. O endosso percebido inicialmente fez com que o token ASTER aumentasse drasticamente. As declarações de Zhao também confirmaram que seu braço de investimentos, YZi Labs, detém uma participação minoritária na Aster, solidificando ainda mais sua conexão indireta. A reação do mercado ao envolvimento de Zhao foi substancial. O token ASTER experimentou um rápido aumento de valor, atribuído principalmente à associação com Zhao. Nas redes sociais, os esclarecimentos de Zhao foram notados de forma proeminente, direcionando a atenção da comunidade para os detalhes da função consultiva. Aumento de 2.000% do Token ASTER: Insights Históricos e de Mercado Você sabia? O token ASTER aumentou mais de 2.000% logo após interpretações errôneas sobre o envolvimento de Changpeng Zhao começarem a circular. Isso reflete uma tendência comum onde tokens vinculados a figuras-chave da indústria experimentam picos de valor temporários. De acordo com dados do CoinMarketCap, o token ASTER está cotado a $1,79, com um fornecimento circulante de 1.657.700.000 e uma capitalização de mercado de $2,97 bilhões. A dominância de mercado está em 0,08%, e viu um aumento de 12,99%...
BitcoinEthereumNews
2025/09/29 01:30
Poderá o preço do XRP ultrapassar os $2,80 enquanto a SEC estabelece prazo de 75 dias para ETF?
O post Pode o Preço do XRP Quebrar $2,80 Enquanto a SEC Define Prazo de 75 Dias para ETF? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Como o preço do XRP pairou perto do nível de $2,8 nos últimos dias, o token da Ripple ficou preso em uma faixa estreita de negociação. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) introduziu um processo de revisão mais curto de 75 dias para aplicações de fundos negociados em bolsa (ETF), uma mudança que deve impactar produtos vinculados ao XRP. Leituras técnicas mostraram o mercado em condições sobrecompradas, com suporte formando-se perto de $2,70 e resistência aparecendo próximo a $2,81. O Preço do XRP Permanece Confinado a Níveis Estreitos O preço do XRP registrou ganhos diários modestos, movendo-se em direção a $2,80 no momento da publicação. Comparado com BTC, XRP avançou cerca de 2%, negociando perto de 0,0000255 BTC. O Índice de Força Relativa (RSI), um indicador de momentum que mede condições sobrevendidas e sobrecompradas, estava próximo de 46 no momento da publicação. Este nível colocou o XRP abaixo do ponto médio de 50, indicando um estado neutro a pressionado. O suporte próximo a $2,70 permaneceu um marcador crítico. Os participantes do mercado recordaram instâncias recentes quando este nível havia interrompido quedas. Sua capacidade de se manter sob pressão continuou a ser testada enquanto os traders avaliavam o risco de queda. A resistência para o preço da moeda Ripple ficou próxima a $2,81. Este teto repetidamente bloqueou tentativas de alta, comprimindo a ação do preço em uma zona restrita. Juntos, suporte e resistência criaram um intervalo que impediu movimentos direcionais fortes. Os analistas revisaram o RSI em relação a padrões passados. Condições sobrecompradas anteriores haviam coincidido com fundos locais no mercado. No entanto, a posição atual do RSI abaixo de 50 sugeria que os compradores careciam de convicção. Uma recuperação acima de 50 teria apontado para uma melhoria na demanda, mas nenhum sinal desse tipo havia aparecido no momento da publicação. Fonte: X Mudança Regulatória Altera Cronogramas de ETF A SEC anunciou que as aplicações de fundos negociados em bolsa agora seriam revisadas dentro de um máximo de 75 dias. O sistema anterior exigia períodos mais longos, estendendo a incerteza para emissores e investidores. Esta mudança de regra teve um efeito direto sobre produtos de ativos digitais...
BitcoinEthereumNews
2025/09/29 01:28
Taxa de queima do Shiba Inu aumenta 200.000%, mas traders de meme coins acompanham um token com 5% de recompensas de bónus automático
Taxa de Queima do Shiba Inu Dispara A comunidade Shiba Inu está celebrando um aumento massivo na atividade de queima. Relatórios mostram que a taxa de queima do SHIB aumentou mais de 200.000% em apenas 24 horas. Milhões de tokens foram permanentemente removidos de circulação, gerando otimismo sobre a valorização de preço a longo prazo. A queima reduz o fornecimento e, em teoria, aumenta a escassez. Para um [...] A publicação Taxa de Queima do Shiba Inu Aumenta 200.000%, Mas Traders de Meme Coins Acompanham Um Token Com 5% de Recompensas de Bônus Automático apareceu primeiro no Blockonomi.
Blockonomi
2025/09/29 01:00
ETFs de Bitcoin dos EUA registam saídas líquidas de 900 milhões de dólares na última semana - Detalhes
A publicação ETFs de Bitcoin dos EUA Registam Saídas Líquidas de $900M Na Última Semana – Detalhes apareceu no BitcoinEthereumNews.com. ETFs de Bitcoin dos EUA Registam Saídas Líquidas de $900M Na Última Semana – Detalhes | Bitcoinist.com Cadastre-se para o Nosso Boletim Informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Opeyemi Sule é um entusiasta apaixonado por cripto, um escritor de conteúdo proficiente e jornalista no Bitcoinist. Opeyemi cria peças únicas desvendando as complexidades da tecnologia blockchain e compartilhando insights sobre as últimas tendências no mundo das criptomoedas. Opeyemi gosta de ler poesia, conversar sobre política e ouvir música, além do seu forte interesse em criptomoeda. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, está a dar consentimento para a utilização de cookies. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-etfs-post-900m-net-ouflow-past-week-details/
BitcoinEthereumNews
2025/09/29 00:08
Aurora poderá aparecer nestes oito estados
O post Aurora Poderá Aparecer Nestes Oito Estados apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaque A aurora boreal tem uma chance moderada de aparecer na noite de domingo para espectadores em estados ao longo da fronteira EUA-Canadá, disse a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica em sua previsão mais recente, o que significa que os espectadores ainda podem ver a aurora do local certo. A aurora boreal pode ser visível de alguns estados ao longo da fronteira EUA-Canadá e Alasca. LightRocket via Getty Images Fatos Principais Os meteorologistas estão prevendo um índice Kp de três em nove na noite de domingo até a manhã de segunda-feira—o que significa que a aurora boreal pode aparecer mais brilhante com mais "movimento e formações", de acordo com a NOAA. Não se espera que tempestades geomagnéticas afetem a Terra no domingo, disseram os meteorologistas, mas a atividade ainda pode aumentar na noite de domingo até a manhã de segunda-feira, de acordo com a previsão de três dias da NOAA. A linha de visão para 28 de setembro. NOAA Quais Estados Poderiam Ver A Aurora? Grande parte de Dakota do Norte, junto com a porção norte de Montana, a Península Superior de Michigan, o norte de Minnesota e o extremo norte de Wisconsin. O extremo nordeste de Washington e a ponta superior do panhandle de Idaho também estão dentro da área potencial de visualização, de acordo com a linha de visão prevista pela NOAA. A aurora também pode aparecer na maior parte do Alasca. Qual É A Melhor Maneira De Ver A Aurora? Potenciais observadores da aurora boreal devem viajar em direção ao polo norte magnético da Terra e se posicionar em uma colina ou outro ponto de observação. No local certo com uma vista desobstruída para o norte, os observadores podem ver a aurora mesmo que esteja a 600 milhas ao norte de sua localização atual, dizem os meteorologistas da NOAA. Os observadores devem viajar para fora das cidades e outras fontes de luz. As luzes geralmente são mais ativas entre 22:00 e 2:00. Qual É A Melhor Maneira De Fotografar A Aurora Boreal? Os fotógrafos devem trazer um tripé e uma lente grande angular capaz de baixa luminosidade com uma abertura de 4.0 ou menor, disseram especialistas ao National...
BitcoinEthereumNews
2025/09/28 23:46
