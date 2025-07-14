Matador Technologies, a publicly traded company, has applied to raise $900 million in 25 months, including to accumulate Bitcoin reserves

PANews reported on July 14 that according to an official announcement, Matador Technologies Inc., a Canadian listed company, has submitted a preliminary simplified prospectus to the securities regulatory commissions of all Canadian provinces except Quebec. If approved, the final simplified prospectus will allow Matador to issue common shares, debt securities, warrants, subscription warrants, securities or any combination of the above securities up to 900 million Canadian dollars from time to time within 25 months. The company's management believes that the simplified prospectus will enable the company to efficiently obtain funds to seek future growth opportunities, make strategic acquisitions and accumulate Bitcoin asset reserves.