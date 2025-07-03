Swiss Bank AMINA supports Ripple stablecoin RLUSD custody and trading

By: PANews
2025/07/03 14:57
Lorenzo Protocol
BANK$0.14871+0.92%

PANews reported on July 3 that Swiss Bank AMINA announced the launch of custody and trading services for Ripple's stablecoin RLUSD, becoming the first global bank to support the stablecoin.

According to previous news, Ripple applied for a US banking license after Circle, and its subsidiary Standard Custody applied for a Federal Reserve master account .

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact service@support.mexc.com for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.

You May Also Like

Pré-venda de Cripto popular BFX ganha força depois do Reino Unido abrir mercado de £800B para investidores de retalho

Pré-venda de Cripto popular BFX ganha força depois do Reino Unido abrir mercado de £800B para investidores de retalho

Analistas preveem milhares de milhões em novos fluxos à medida que as Contas Poupança Individuais (ISAs) e fundos de pensões ganham a capacidade de manter digital [...] O artigo Top Crypto Presale BFX Ganha Força Depois do Reino Unido Abrir Mercado de £800B para Investidores de Retalho apareceu primeiro no Coindoo.
TOP Network
TOP$0.000096--%
GAINS
GAINS$0.0218+5.31%
Griffin AI
GAIN$0.0175+21.95%
Share
Coindoo2025/10/12 18:40
Share
Líder de Ativos Reais Securitize visa avaliação de 1 mil milhões de dólares em potencial SPAC da Cantor Fitzgerald

Líder de Ativos Reais Securitize visa avaliação de 1 mil milhões de dólares em potencial SPAC da Cantor Fitzgerald

TLDR A Securitize gere $4,62B em Ativos Reais tokenizados, liderando o mercado. A Cantor Equity Partners II poderia ajudar a Securitize a abrir capital com uma avaliação de $1B. Investidores de alto perfil como BlackRock e Coinbase Ventures apoiam a Securitize. As Ações da Cantor Equity Partners subiram 12,5% após as notícias sobre o SPAC da Securitize. A Securitize, uma importante participante na tokenização de Ativos Reais (RWA), [...] A publicação Líder de RWA Securitize Visa Avaliação de $1B em Potencial SPAC da Cantor Fitzgerald apareceu primeiro no CoinCentral.
Allo
RWA$0.005877+37.08%
4
4$0.13381+83.72%
RealLink
REAL$0.06959-1.50%
Share
Coincentral2025/10/12 18:15
Share
De um investimento de $4.000 para um portfólio de $333.333: Como a entrada de $0,012 da Ozak AI com um apoio de $3,56M proporciona multiplicadores de três dígitos

De um investimento de $4.000 para um portfólio de $333.333: Como a entrada de $0,012 da Ozak AI com um apoio de $3,56M proporciona multiplicadores de três dígitos

O Ozak AI entrou na Fase 6 da sua pré-venda de tokens $OZ, oferecendo um preço atual de $0,012 por token. A pré-venda já arrecadou $3,59 milhões em capital, com mais de 933 milhões de tokens $OZ vendidos. A plataforma sugere que a participação antecipada, como um investimento de $4.000 neste ponto de preço, poderia resultar num portfólio no valor de $333.333, assumindo que o token atinja um valor alvo de $1,00. Esta trajetória implica um retorno sobre o investimento de 83x, atraindo a atenção tanto de investidores individuais como de participantes institucionais. A campanha de angariação de fundos passou por várias etapas com interesse crescente, o que significa que há muita confiança entre os investidores. A estrutura técnica e o posicionamento de mercado do projeto são projetados para garantir considerável escalabilidade e fiabilidade como um elemento significativo do seu apelo. Como o preço está destinado a subir nas rondas subsequentes, aqueles que se apresentam para serem os primeiros a apoiá-lo estão a colocar-se numa situação onde podem desfrutar de qualquer lucro possível. Infraestrutura de IA Antecipatória e Sistemas de Dados Descentralizados. O conceito principal que sustenta o Ozak AI é uma coleção de Agentes de IA preditivos que irão prever financeiramente em tempo real. Estes algoritmos usam algoritmos de aprendizagem de máquina, como ARIMA, regressão linear e redes neurais, para produzir inteligência de mercado em ativos como criptomoedas, ações e forex. Estes Agentes de IA podem ser adaptados a investidores individuais para monitorizar e prever os seus investimentos. Além das suas ofertas de inteligência artificial, o Ozak AI mantém a Ozak Stream Network (OSN), uma infraestrutura descentralizada projetada para lidar com grandes volumes de dados financeiros. Neste sistema, nós distribuídos são usados para melhorar a velocidade de processamento e remover pontos únicos de falha para aumentar a fiabilidade e o acesso aos dados. O InterPlanetary File System (IPFS) é empregado para trazer descentralização ao armazenamento de dados, melhorando assim a integridade dos dados do projeto. O Ozak AI integra também os Serviços Ativamente Validados do EigenLayer (AVS) para descentralizar os processos de validação. O Arbitrum Orbit é uma solução de escalonamento de camada 2 do Ethereum que pode executar eficientemente contratos inteligentes, minimizando custos e latência no processamento de transações. Utilidade do Token, Monetização e Integração Estratégica. O token OZ é parte do ecossistema Ozak AI, que ajuda com a governança, staking e recompensas de desempenho. Aqueles dispostos a utilizar insights preditivos também podem monetizar as suas previsões e gerar rendimento passivo publicando sinais, que podem ser subscritos por outros. Neste modelo, a propriedade dos dados está correlacionada com a monetização, e a privacidade é mantida, mas encoraja a doação. O Ozak AI continua a expandir o seu ecossistema, trabalhando com empresas, incluindo Weblume e SINT. Tais alianças servem para implementar análises preditivas em programas descentralizados de maior escala. Também está listado em websites de qualidade da indústria como CoinMarketCap e CoinGecko, com 15 tendo uma auditoria Certik para confirmar a segurança. O uso combinado de IA refinada, blockchain e armazenamento descentralizado dá ao Ozak AI uma vantagem funcional em aplicações de análise preditiva nos mercados financeiros. No processo de pré-venda, o projeto visa fornecer aos participantes do mercado soluções seguras e escaláveis. Para mais informações sobre o Ozak AI, visite os links abaixo: Website: https://ozak.ai/ Twitter/X: https://x.com/OzakAGI Telegram: https://t.me/OzakAGI Este artigo não pretende ser um conselho financeiro. Apenas para fins educacionais.
4
4$0.13381+83.72%
Sleepless AI
AI$0.0782-5.89%
TokenFi
TOKEN$0.00881+0.11%
Share
Coinstats2025/10/12 17:46
Share

Trending News

More

Pré-venda de Cripto popular BFX ganha força depois do Reino Unido abrir mercado de £800B para investidores de retalho

Líder de Ativos Reais Securitize visa avaliação de 1 mil milhões de dólares em potencial SPAC da Cantor Fitzgerald

De um investimento de $4.000 para um portfólio de $333.333: Como a entrada de $0,012 da Ozak AI com um apoio de $3,56M proporciona multiplicadores de três dígitos

CEO da Tether: Bitcoin e ouro sobreviverão a qualquer outra moeda

Grayscale Apresenta Formulário 10 para Impulsionar o Caminho do TAO para o Status de ETP