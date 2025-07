O que são Meme coins?

As meme coins são como o entretenimento do mundo das criptomoedas. Nascidas da cultura da internet, piadas e memes, elas frequentemente começam como tokens divertidos e despretensiosos, inspirados por quase qualquer coisa. Por exemplo, uma foto viral de um cachorro deu origem ao DOGE , a meme coin mais popular, assim como alguns memes da internet em alta, como o CHILLGUY

Apesar de suas raízes cômicas, as meme coins são famosas pelas suas oscilações de preço e empolgação. Embora não ofereçam a mesma utilidade ou visão de longo prazo de criptomoedas consolidadas como o BTC, seu apelo está na comunidade e na jornada imprevisível que proporcionam. Seja pelas memes ou pela chance de aproveitar a próxima grande oportunidade, as meme coins são uma parte divertida e imprevisível do universo cripto.