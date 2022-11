Cada ETF alavancado da MEXC é uma unidade de participação de um fundo alavancado. O gestor do fundo garante que os retornos do fundo sejam baseados em um múltiplo específico do ativo subjacente e que os traders possam obter esse múltiplo específico de lucros do ativo subjacente. Quando a volatilidade dos preços no lado oposto excede o limite, um mecanismo de reequilíbrio é usado para cobrir riscos para controlar a perda líquida.