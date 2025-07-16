Zypher Network: construindo uma IA on-chain segura e inteligente





Zypher Network é uma camada de computação alimentada por ZK (zero-knowledge), desenvolvida para agentes de IA confiáveis (trustless). Por meio de soluções de middleware como Proof of Prompt e Proof of Inference, a rede garante consistência e integridade de dados sem expor conteúdo sensível. Ao permitir uma infraestrutura de aplicações baseada em ZK, o Zypher capacita humanos e agentes de IA a realizarem operações seguras, autônomas e financeiramente sensíveis diretamente na blockchain.









O Zypher Network é a primeira camada de computação baseada em provas de conhecimento zero (zero-knowledge proofs) voltada para agentes de IA trustless e dApps em larga escala. Ele permite operações de IA seguras, autônomas e verificáveis on-chain. Suas soluções de middleware, Proof of Prompt e Proof of Inference, verificam entradas e saídas de agentes de IA, preservando a confidencialidade dos dados.





Construído sobre infraestrutura ZK, o Zypher permite que desenvolvedores criem e implementem aplicações de IA para cenários críticos, financeiros e com alta demanda por privacidade. Sua infraestrutura sem Gas e abstração serverless oferece desempenho elevado, baixo custo e escalabilidade, tornando a IA on-chain tão acessível quanto aplicações Web2 tradicionais.









Middleware ZK: Verifica entradas (Proof of Prompt) e saídas (Proof of Inference) de modelos de IA sem revelar os dados originais.

Execução Serverless: Operações paralelas e sem gás, garantindo baixa latência e alto throughput.

Agentes de IA descentralizados: Modelos de IA trustless e autônomos aplicáveis a finanças, games e redes sociais.

Ecossistema aberto: Infraestrutura permissionless e componível, facilitando a integração de modelos e dados de terceiros.









Mais de 500.000 membros ativos na comunidade contribuindo com o desenvolvimento do ecossistema.

Zytron, a chain pública com foco em IA da Zypher, já conta com 3 milhões de usuários, alimentando mais de 50 aplicações baseadas em IA.









Zytron é a chain pública centrada em IA do Zypher Network, construída sobre a Linea, marcando o lançamento oficial da mainnet Layer-3 do Zytron. Trata-se de uma infraestrutura Rollup sem Gas, especialmente projetada para agentes de IA trustless, otimizada para verificação com provas ZK. Com modelos de IA pré-configurados, usuários e desenvolvedores conseguem facilmente implantar soluções baseadas em inteligência artificial.









Zytron oferece um processamento de provas de conhecimento zero superior em comparação com soluções típicas de Layer-2, com até 10 vezes mais velocidade e 200 vezes menos taxas de Gas. Seus contratos pré-compilados permitem funcionalidades mais avançadas, especialmente indicadas para operações com uso intensivo de recursos, como adição de pontos em curvas elípticas, multiplicação escalar e operações de pareamento, essenciais para uma verificação zkSNARK eficiente e segura on-chain.





Otimização de desempenho: Altamente integrada e otimizada em nível de protocolo para cálculos criptográficos.





Taxas de Gas mais baixas: Redução significativa nos custos de Gas por meio do uso de contratos pré-compilados.





Transações mais rápidas: Com o limite de gás do Ethereum em 30 milhões por bloco, os contratos pré-compilados reduzem a sobrecarga de gás associada às zkSNARKs, permitindo mais transações por bloco.





Desenvolvimento acelerado: Os desenvolvedores evitam codificação criptográfica complexa ao utilizar funcionalidades já incorporadas.





Segurança aprimorada: O Zytron introduz uma curva elíptica mais compatível com SNARKs e mais segura, solucionando as limitações da altbn128 do Ethereum (que oferece apenas 100–110 bits de segurança).









O Zypher Network apresenta um modelo de tokenização de próxima geração, projetado para dar suporte à economia descentralizada da IA e estabelecer uma base econômica sólida para o futuro Web3 movido a ZK + IA.





Seu sistema de dois tokens inclui ZYPH para governança e incentivos ao ecossistema, e ZKASH para mineração e utilidade funcional, possibilitando o crescimento em larga escala de aplicações de IA e usuários em um ambiente permissionless.





Incentivos nativos: Suporte aos mecanismos de Proof of Prompt e Proof of Inference.

Mineração em múltiplos modos: Abrange computação de IA, interações e contribuições comportamentais.

Social Mining integrado: Aumenta o engajamento e a participação da comunidade.

Alinhamento de valor: O valor de longo prazo está fortemente vinculado à contribuição real on-chain, atividade computacional e envolvimento dos usuários.









Isenção de responsabilidade: Este conteúdo não constitui aconselhamento de investimento, tributário, jurídico, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza, nem representa recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. O Aprendizado MEXC fornece este material apenas para fins informativos e não oferece consultoria de investimentos. Certifique-se de compreender os riscos envolvidos e invista com cautela. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.



