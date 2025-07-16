Zypher Network é uma camada de computação alimentada por ZK (zero-knowledge), desenvolvida para agentes de IA confiáveis (trustless). Por meio de soluções de middleware como Proof of Prompt e Proof ofZypher Network é uma camada de computação alimentada por ZK (zero-knowledge), desenvolvida para agentes de IA confiáveis (trustless). Por meio de soluções de middleware como Proof of Prompt e Proof of
Aprender/Zona de tokens em alta/Apresentação do projeto/Zypher Netw...inteligente

Zypher Network: construindo uma IA on-chain segura e inteligente

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Básico#Tendências do mercado
UMA
UMA$1.0276-2.04%
PortugalNationalTeam
POR$0.6181-3.34%
ZKsync
ZK$0.05823-2.73%
ZeroLend
ZERO$0.000009041-1.29%
Eclipse
ES$0.10233-2.74%

Zypher Network é uma camada de computação alimentada por ZK (zero-knowledge), desenvolvida para agentes de IA confiáveis (trustless). Por meio de soluções de middleware como Proof of Prompt e Proof of Inference, a rede garante consistência e integridade de dados sem expor conteúdo sensível. Ao permitir uma infraestrutura de aplicações baseada em ZK, o Zypher capacita humanos e agentes de IA a realizarem operações seguras, autônomas e financeiramente sensíveis diretamente na blockchain.

1. O que é o Zypher Network?


O Zypher Network é a primeira camada de computação baseada em provas de conhecimento zero (zero-knowledge proofs) voltada para agentes de IA trustless e dApps em larga escala. Ele permite operações de IA seguras, autônomas e verificáveis on-chain. Suas soluções de middleware, Proof of Prompt e Proof of Inference, verificam entradas e saídas de agentes de IA, preservando a confidencialidade dos dados.

Construído sobre infraestrutura ZK, o Zypher permite que desenvolvedores criem e implementem aplicações de IA para cenários críticos, financeiros e com alta demanda por privacidade. Sua infraestrutura sem Gas e abstração serverless oferece desempenho elevado, baixo custo e escalabilidade, tornando a IA on-chain tão acessível quanto aplicações Web2 tradicionais.

1.1 Principais recursos e soluções do Zypher Network:


Middleware ZK: Verifica entradas (Proof of Prompt) e saídas (Proof of Inference) de modelos de IA sem revelar os dados originais.
Execução Serverless: Operações paralelas e sem gás, garantindo baixa latência e alto throughput.
Agentes de IA descentralizados: Modelos de IA trustless e autônomos aplicáveis a finanças, games e redes sociais.
Ecossistema aberto: Infraestrutura permissionless e componível, facilitando a integração de modelos e dados de terceiros.

1.2 Crescimento do ecossistema Zypher:


  • Mais de 500.000 membros ativos na comunidade contribuindo com o desenvolvimento do ecossistema.
  • Zytron, a chain pública com foco em IA da Zypher, já conta com 3 milhões de usuários, alimentando mais de 50 aplicações baseadas em IA.

2. O que é o Zytron?


Zytron é a chain pública centrada em IA do Zypher Network, construída sobre a Linea, marcando o lançamento oficial da mainnet Layer-3 do Zytron. Trata-se de uma infraestrutura Rollup sem Gas, especialmente projetada para agentes de IA trustless, otimizada para verificação com provas ZK. Com modelos de IA pré-configurados, usuários e desenvolvedores conseguem facilmente implantar soluções baseadas em inteligência artificial.

2.1 Contratos pré-compilados no Zytron


Zytron oferece um processamento de provas de conhecimento zero superior em comparação com soluções típicas de Layer-2, com até 10 vezes mais velocidade e 200 vezes menos taxas de Gas. Seus contratos pré-compilados permitem funcionalidades mais avançadas, especialmente indicadas para operações com uso intensivo de recursos, como adição de pontos em curvas elípticas, multiplicação escalar e operações de pareamento, essenciais para uma verificação zkSNARK eficiente e segura on-chain.

Otimização de desempenho: Altamente integrada e otimizada em nível de protocolo para cálculos criptográficos.

Taxas de Gas mais baixas: Redução significativa nos custos de Gas por meio do uso de contratos pré-compilados.

Transações mais rápidas: Com o limite de gás do Ethereum em 30 milhões por bloco, os contratos pré-compilados reduzem a sobrecarga de gás associada às zkSNARKs, permitindo mais transações por bloco.

Desenvolvimento acelerado: Os desenvolvedores evitam codificação criptográfica complexa ao utilizar funcionalidades já incorporadas.

Segurança aprimorada: O Zytron introduz uma curva elíptica mais compatível com SNARKs e mais segura, solucionando as limitações da altbn128 do Ethereum (que oferece apenas 100–110 bits de segurança).

3. Tokenomics do Zypher Network: impulsionando o ecossistema ZK + IA


O Zypher Network apresenta um modelo de tokenização de próxima geração, projetado para dar suporte à economia descentralizada da IA e estabelecer uma base econômica sólida para o futuro Web3 movido a ZK + IA.

Seu sistema de dois tokens inclui ZYPH para governança e incentivos ao ecossistema, e ZKASH para mineração e utilidade funcional, possibilitando o crescimento em larga escala de aplicações de IA e usuários em um ambiente permissionless.

  • Incentivos nativos: Suporte aos mecanismos de Proof of Prompt e Proof of Inference.
  • Mineração em múltiplos modos: Abrange computação de IA, interações e contribuições comportamentais.
  • Social Mining integrado: Aumenta o engajamento e a participação da comunidade.
  • Alinhamento de valor: O valor de longo prazo está fortemente vinculado à contribuição real on-chain, atividade computacional e envolvimento dos usuários.


Isenção de responsabilidade: Este conteúdo não constitui aconselhamento de investimento, tributário, jurídico, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza, nem representa recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. O Aprendizado MEXC fornece este material apenas para fins informativos e não oferece consultoria de investimentos. Certifique-se de compreender os riscos envolvidos e invista com cautela. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.



Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

O que é Bitlayer (BTR)? Um guia para a próxima geração de soluções Layer-2 do Bitcoin

O que é Bitlayer (BTR)? Um guia para a próxima geração de soluções Layer-2 do Bitcoin

À medida que o Bitcoin se consolidou como a rede blockchain mais segura e descentralizada, suas limitações em escalabilidade e programabilidade tornaram-se mais evidentes. Embora o Bitcoin estabeleça

IA × Blockchain × Ciência de dados: Como a Codatta está transformando a economia de dados da Web3

IA × Blockchain × Ciência de dados: Como a Codatta está transformando a economia de dados da Web3

Em meio à crescente convergência entre as tecnologias de blockchain e IA, a Codatta surge como um protocolo de dados descentralizado e revolucionário, enfrentando um dos principais desafios da Web3: c

LABUBU: Dos brinquedos da moda aos memes, a jornada fantástica de uma sensação global

LABUBU: Dos brinquedos da moda aos memes, a jornada fantástica de uma sensação global

Mesmo que você ainda não tenha um Labubu, há grandes chances de já ter ouvido falar desse fenômeno cultural global.1. O que é Labubu?Labubu, protagonista da série &#34;Monsters&#34; criada pelo artist

Inovação em blockchain: como a Pi Network está moldando o futuro das criptomoedas

Inovação em blockchain: como a Pi Network está moldando o futuro das criptomoedas

Ao entrar em 2025, a Pi Network se encontra em um ponto crítico de oportunidades e desafios. O que começou como um experimento ambicioso de mineração móvel se transformou em um dos projetos blockchain

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus