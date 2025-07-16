Zora: Redefinindo o futuro da propriedade de mídia









Zora é uma plataforma Web3 inovadora criada para empoderar criadores por meio da propriedade descentralizada de mídias. Desde seu lançamento em 2020, ela se transformou em um ecossistema robusto que une um marketplace de NFTs, uma rede Layer 2 de alto desempenho, recursos sociais e ferramentas pensadas para criadores. No centro da proposta, o Zora visa transformar a forma como o conteúdo digital é criado, compartilhado e monetizado - devolvendo o controle a quem o produz.









A internet evoluiu drasticamente dos primórdios da Web 1.0 até a era mais sofisticada da Web 2.0 - passando de sistemas abertos porém ineficientes para plataformas altamente eficientes, porém cada vez mais centralizadas. Essa centralização enfraqueceu a relação direta entre criadores e seus públicos, já que grandes plataformas passaram a controlar os dados dos usuários e o acesso, monopolizando o valor da mídia. Ao mesmo tempo, a segurança e a permanência do conteúdo digital se tornaram frágeis, com banimentos frequentes de figuras públicas, levantando sérias preocupações sobre censura e o livre fluxo de informações.





O Protocolo Zora surgiu em resposta a esses desafios, com o objetivo de criar um protocolo universal para a propriedade de mídias. Ele permite que criadores tenham a verdadeira posse de seus conteúdos e se conectem diretamente com suas audiências — contornando plataformas centralizadas tradicionais. Em sua essência, o Zora idealiza um ecossistema de mídia descentralizado, resistente à censura, acessível e de propriedade dos usuários. Com isso, os criadores mantêm o controle sobre suas obras, decidem como o valor é distribuído e prosperam em um ambiente criativo aberto e transparente.





Impulsionado pelo boom dos NFTs, o Zora rapidamente chamou a atenção da comunidade Web3 com sua proposta inovadora de propriedade de mídias. Em maio de 2022, a plataforma levantou $50 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela Haun Ventures, com apoio da Coinbase Ventures, Kindred Ventures e outros - alcançando uma avaliação de $600 milhões. Esse financiamento acelerou o crescimento do Zora e consolidou sua posição como um dos principais players do cenário NFT em transformação.













Mídia como mercado: O Zora redefine a propriedade de mídias ao tratar cada conteúdo como um mercado próprio. Usuários podem fazer lances em NFTs, e os criadores têm autonomia para aceitar ofertas e concluir as transações. Esse modelo também permite royalties de revenda, garantindo que os criadores originais continuem sendo recompensados pelas negociações no mercado secundário.





Mecanismo de royalties: Com uma estrutura de royalties inovadora, o Zora permite que os donos de mídias mantenham uma parcela dos lucros em futuras revendas. Isso incentiva a produção contínua de conteúdo de qualidade e oferece aos investidores uma perspectiva de retorno mais estável. O resultado é um ecossistema mais sustentável, com valorização de longo prazo dos ativos de mídia.





Conceito de Criptomídia: O Zora introduziu o termo “Criptomídia” para descrever conteúdos multimídia tokenizados — como imagens, áudios e vídeos — registrados on-chain como NFTs. Essa abordagem garante autenticidade, verificação e resistência à censura. Mesmo podendo ser amplamente compartilhado, o conteúdo preserva sua origem e valor original.









O Protocolo Zora é composto por três componentes principais:





Contratos inteligentes Zora: Implantados na mainnet do Ethereum, facilitam a cunhagem, lances e negociação de mídias.

Zora Developer Kit (ZDK): Um kit de desenvolvimento baseado em TypeScript que simplifica a criação e integração de aplicações.

Zora Subgraph: Uma camada de indexação e consulta de dados baseada no The Graph, permitindo acesso eficiente a dados on-chain.





Além disso, o Zora lançou sua própria rede Layer 2 no Ethereum — a Zora Network — construída sobre o OP Stack, oferecendo alto desempenho e baixas taxas de transação.









A Zora Network é uma blockchain de segunda camada (Layer 2) desenvolvida sobre o Optimism OP Stack, voltada para aplicações de NFTs e mídias. Seus principais destaques incluem:





Descentralização e resistência à censura: Construída sobre o Ethereum, a Zora permite que os criadores possuam, controlem e monetizem seu conteúdo de forma independente, sem depender de plataformas centralizadas. Sua infraestrutura garante imutabilidade dos dados e forte proteção contra censura.





Verificação de unicidade e integridade do conteúdo: Para proteger a originalidade das mídias, o Zora utiliza verificação de integridade com checksums SHA-256. Cada ativo inclui dois URIs - um para os metadados e outro para o conteúdo - junto com os respectivos hashes, permitindo validação transparente on-chain.





Suporte a múltiplas representações de valor: O Zora suporta transações com qualquer token ERC-20 baseado em Ethereum - incluindo stablecoins, tokens de mineração de liquidez e tokens de governança associados a DAOs.





Composabilidade: Com o conteúdo como núcleo, o design do Zora promove a composabilidade - plataformas são construídas ao redor do conteúdo, e não o contrário. Desenvolvedores podem integrar o Zora facilmente a outros protocolos blockchain, desbloqueando possibilidades criativas e funcionais.









O Zora ganhou os holofotes quando a equipe da Base lançou o token “Base is for everyone” em sua plataforma. No entanto, falhas operacionais e confusão generalizada sobre memecoins causaram alta volatilidade de preços, gerando críticas da comunidade.





Apesar da controvérsia, o Zora continua a crescer, atraindo uma base cada vez maior de usuários e desenvolvedores. Estúdios e criadores independentes têm adotado a plataforma, aproveitando suas ferramentas para cunhar, negociar e monetizar NFTs. À medida que o ecossistema NFT evolui, o Zora segue focado em aprimorar seus produtos e serviços para atender às necessidades de sua crescente comunidade.









Com o crescimento acelerado das economias de criadores e plataformas, o Zora está redefinindo como o valor é capturado — adotando um modelo descentralizado de protocolo para internet. Mais do que uma nova visão para NFTs, o Zora se posiciona como infraestrutura fundamental para a economia criativa Web3.





Sua parceria com a MEXC, uma das principais exchanges de ativos digitais do mundo, acelera ainda mais seu crescimento. Reconhecida por suas taxas ultrabaixas, execução veloz, ampla cobertura de ativos e alta liquidez, a MEXC conquistou a confiança de investidores globalmente. Seu compromisso com projetos emergentes a torna uma base ideal para a inovação.





ZORA agora está disponível para negociação à vista e de futuros na MEXC, oferecendo aos usuários acesso a alta liquidez e baixas taxas — facilitando mais do que nunca sua participação.





Como comprar ZORA na MEXC:

1. Acesse e inicie sessão no apliclativo ou site oficial da MEXC.

2. Pesquise por “ZORA” e selecione negociação Spot ou de Futuros

3. Escolha o tipo de ordem, insira a quantidade e o preço, e confirme sua negociação.



