YieldNest (YND) explicado: Explorando um novo motor de rendimento para restaking de Ethereum

À medida que a economia de staking do Ethereum amadurece, gerenciar de forma eficiente os ativos em staking e melhorar o desempenho dos rendimentos se tornou um tema central no mundo DeFi. A YieldNest surge para atender a essa necessidade. Como uma plataforma de agregação de rendimento focada em LSDFi (Finanças de Derivativos de Staking Líquido), a YieldNest tem como objetivo desbloquear todo o valor dos ativos em staking de Ethereum por meio de estratégias modulares e mecanismos automatizados de rebalanceamento.

1. O que é a YieldNest?


A YieldNest é uma plataforma inteligente de gestão de ativos especializada em restaking de derivativos líquidos de staking (LSD) baseados em Ethereum. Ao integrar o EigenLayer e diversos protocolos LSD amplamente utilizados, como Lido, Ether.fi e Renzo, a plataforma converte automaticamente os ativos LSD dos usuários em tokens baseados em estratégias (chamados de yTokens), que são restakeáveis, compostáveis e capazes de gerar rendimentos sustentáveis de forma contínua. Isso oferece aos usuários um caminho de rendimento mais eficiente e seguro.

A missão da YieldNest é construir uma infraestrutura de restaking LSDFi modular, automatizada e altamente segura, permitindo que os usuários maximizem seus rendimentos sem comprometer a segurança.

Os destaques da plataforma incluem:

  • Estratégias automatizadas de restaking: Integração direta com o EigenLayer e protocolos LSD, sem necessidade de operações manuais.
  • Custódia de nível institucional: Parcerias com Sygnum Bank, Fireblocks e outros para garantir a segurança dos ativos.
  • Arquitetura modular: Módulos de estratégia personalizáveis com suporte a múltiplos ativos e integração com diversos protocolos.
  • Governança flexível e transparente: Governança comunitária e atualizações de estratégias impulsionadas pelo token YND.

2. Principais recursos e arquitetura de YieldNest


O núcleo da YieldNest está em seu Motor de Estratégias e no modelo de yTokens, construído sobre uma estrutura modular com automação on-chain. Isso permite que os usuários participem facilmente de estratégias avançadas de rendimento no ecossistema LSDFi. Vamos explorar os três principais componentes.

2.1 yTokens: Ativos restakeados com rendimento estruturado


Quando os usuários depositam ativos LSD como stETH, weETH ou ezETH na YieldNest, esses ativos são automaticamente convertidos em yTokens (por exemplo, yETH). Cada yToken representa uma estratégia inteligente de restaking, que reinveste continuamente os rendimentos para potencializar o efeito de composição, ao mesmo tempo em que registra de forma transparente a composição dos ativos e o rendimento gerado.

Principais recursos da yTokens:

  • Representa uma participação em um portfólio diversificado de estratégias de restaking
  • Visibilidade on-chain das fontes de rendimento e da alocação de ativos
  • Suporte futuro para LSDs adicionais e implantação cross-chain

2.2 Motor de estratégia


Uma das grandes vantagens da YieldNest é seu motor de estratégias modular, projetado para se integrar a diversos protocolos LSD e AVSs (Active Validation Services – Serviços de Validação Ativa). Ele ajusta dinamicamente as configurações com base em perfis de risco, pesos dos protocolos e parâmetros de otimização de rendimento, equilibrando desempenho e segurança.

A camada de estratégia permite:

  • Seleção automatizada das melhores combinações de risco/recompensa para staking
  • Integração nativa com o EigenLayer para capturar recompensas dos AVSs
  • Serviços de custódia escaláveis para DAOs, fundos e instituições

2.3 Segurança e custódia: Construindo confiança institucional


Em um cenário onde protocolos de restaking enfrentam falhas recorrentes, a YieldNest coloca a segurança como prioridade máxima. As estratégias de custódia incluem:

  • Integrações com custodiantes confiáveis: Parcerias com Sygnum Bank, Fireblocks e outros custodiantes de nível 1
  • Multisig e separação de permissões: Contratos-chave são governados por assinaturas múltiplas, e atualizações de estratégia requerem aprovação da DAO
  • Auditorias transparentes: Todas as estratégias são visíveis on-chain e passam por auditorias de terceiros (por exemplo, OtterSec)

3. Tokenomics da YieldNest


A YieldNest adota um modelo de dois tokens: YND (token nativo de utilidade e governança) e veYND (token de governança com bloqueio de voto). Juntos, eles formam a base da governança e dos mecanismos de incentivo da YieldNest, equilibrando recompensas de curto prazo com participação estratégica de longo prazo.

3.1 YND: Token de utilidade central


O YND é o token nativo da YieldNest, com um suprimento total de 1 bilhão de unidades. Seus principais usos incluem:


  • Governança: O YND pode ser bloqueado para gerar veYND e permitir a participação de governança;
  • Distribuição de receita: YNDs bloqueados geram veYND, permitindo aos holders receberem parte das taxas da plataforma;
  • Incentivos ao ecossistema: Utilizado em parcerias estratégicas, recompensas de restaking, airdrops e mais;

O YND será distribuído gradualmente por meio de programas de incentivo, garantindo um lançamento justo e controle sobre a inflação.

3.2 veYND: Pilar de governança e incentivo


O veYND (Voting Escrow YND) é um token intransferível que representa YND bloqueado. Inspirado no modelo veToken da Curve, os usuários bloqueiam YND por um período (mínimo de 1 semana e máximo de 1 ano) para receber veYND.

  • Quanto maior o tempo de bloqueio = mais veYND
  • O valor de veYND diminui conforme o tempo de bloqueio se aproxima do fim
  • Usado para governança, participação em receitas e votações estratégicas

Esse mecanismo alinha os incentivos dos usuários com o crescimento da plataforma e desestimula a especulação de curto prazo.

3.3 Governança: Soberania estratégica da comunidade


Os holders de veYND têm poder de voto em diversas decisões de governança, como:

  • Seleção de estratégias dos yTokens e ajustes de parâmetros
  • Estrutura de taxas de protocolo e regras de distribuição
  • Propostas de novos ativos, planos de incentivo e expansão do ecossistema

A governança é executada on-chain, garantindo transparência total e dando voz ativa à comunidade.

3.4 Distribuição de receita: Desconto de taxas e recompensas de staking


A YieldNest gera receita por meio de recompensas de restaking, taxas de gestão de estratégias e taxas de negociação. Parte dessa receita é redistribuída aos holders de veYND como incentivo de longo prazo:

  • Compartilhamento de taxas do protocolo: holders de veYND recebem uma parte proporcional da receita gerada pelo protocolo.
  • Incentivos extras: Tokens YND são distribuídos com base nos pesos de veYND para recompensar os apoiadores de longo prazo.
  • Mecanismo de Boost: holders de veYND recebem maior ponderação de rendimento nos yTokens

3.5 Y-Airdrop e incentivos de lançamento


Para incentivar os primeiros usuários, a YieldNest lançará a campanha Y-Airdrop, que concede pontos YND para:

  • Usuários que fizerem restaking via EigenLayer
  • Holders de LSD que depositarem em estratégias de yToken
  • Participantes de tarefas da comunidade e campanhas promocionais

Após o Evento de geração de tokens (TGE), esses pontos poderão ser trocados por tokens YND, fortalecendo o engajamento e alinhamento da comunidade.

4. Cronograma de desenvolvimento e financiamento


A YieldNest foi lançada no final de 2023. Sua equipe é composta por veteranos da Ethereum, Avalanche, StarkWare e BitDAO, com ampla experiência em DeFi, staking e finanças on-chain.

Principais marcos:

  • 1º trimestre de 2024: Testes na mainnet e validação de estratégias
  • 2º trimestre de 2024: Captação de $3,5 milhões em financiamento seed com participação da GSR, Bankless Ventures, Figment Capital e outros
  • 3º trimestre de 2024: Lançamento oficial da yETH e programa de pontos da comunidade

5. Plano para o futuro


A YieldNest segue ampliando seu ecossistema de restaking dentro do universo LSDFi. Os próximos passos incluem:


  • Lançamento de novas estratégias yToken (como weETH, sfrxETH)
  • Expansão do suporte cross-chain (L2s, EigenDA e rollups do Ethereum)
  • Plano de incentivo 2.0 daYND (tesouro da comunidade, recompensas de staking de longo prazo)
  • Ferramentas modulares de gestão de ativos voltadas para DAOs e investidores institucionais
  • Iniciativas educacionais por meio da YieldNest Academy, promovendo o conhecimento em governança.

6. Como comprar tokens da YND na MEXC


Com o crescimento da infraestrutura de restaking, como o EigenLayer, plataformas de estratégias como a YieldNest podem se tornar a próxima fronteira após os LSTs (Derivativos Líquidos de Staking). A arquitetura da YieldNest (NestVaults modulares, derivativos líquidos de staking e gestão inteligente de estratégias) a posiciona como uma forte candidata para conectar usuários profissionais e individuais, desbloqueando a adoção em massa no espaço de restaking.

Os tokens de YND estão disponíveis agora na MEXC. Para negociar:

  • Abra e inicie a sessão pelo aplicativo da MEXC ou site oficial
  • Digite "YND" na barra de pesquisa para acessar a negociação Spot ou Futuros
  • Selecione o tipo da sua ordem, insira o montante/preço e conclua a sua negociação

Você também pode visitar a página do Airdrop+ da MEXC para participar do evento de airdrop de YND e ganhar recompensas extras!

Isenção de responsabilidade: Esta informação não constitui aconselhamento em investimento, tributação, questões legais, financeiras, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, tampouco representa recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC oferece informações apenas para fins de referência e não configura aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos e agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

