Na noite de 27 de abril, manchetes afirmando que a “ProShares recebeu aprovação da SEC para três ETFs de XRP” se espalharam rapidamente, gerando entusiasmo no mercado cripto. A formulação - referindo-Na noite de 27 de abril, manchetes afirmando que a “ProShares recebeu aprovação da SEC para três ETFs de XRP” se espalharam rapidamente, gerando entusiasmo no mercado cripto. A formulação - referindo-
Aprender/Aprendizado/Em destaque/Confusão so...sso importa

Confusão sobre ETF de Futuros de XRP: O que realmente aconteceu e por que isso importa

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Tendências do mercado
XRP
XRP$2.2799-0.16%
PortugalNationalTeam
POR$0.6178-3.39%
Bitcoin
BTC$102,573.55+0.50%
Ethereum
ETH$3,449.89+1.56%
Massa
MAS$0.00489-0.81%

Na noite de 27 de abril, manchetes afirmando que a “ProShares recebeu aprovação da SEC para três ETFs de XRP” se espalharam rapidamente, gerando entusiasmo no mercado cripto. A formulação - referindo-se apenas a “ETFs de XRP” - levou muitos a acreditar erroneamente que os EUA haviam aprovado seu primeiro ETF spot de altcoin, após os recentes lançamentos dos ETFs spot de BTC e ETH. Isso resultou em um breve aumento no sentimento do mercado.


Mas o burburinho durou pouco. A notícia foi logo esclarecida: a ProShares está lançando ETFs baseados em Futuros, não produtos Spot. Apesar de ter sido um alarme falso, o incidente revela o quanto o mercado está preparado para um ETF Spot de XRP - e como o sentimento dos investidores permanece sensível a avanços regulatórios.

1. O que a ProShares está realmente lançando


A ProShares está lançando três ETFs de Futuros de XRP baseados em contratos negociados na Chicago Mercantile Exchange (CME), oferecendo exposição por meio de acordos de swap, sem possuir tokens XRP reais.

Previstos para lançamento em 30 de abril, os ETFs são: Ultra XRP ETF (oferecendo exposição alavancada de 2x aos Futuros de XRP), Short XRP ETF (oferecendo exposição inversa de 1x aos Futuros de XRP) e Ultra Short XRP ETF (oferecendo exposição inversa de 2x aos futuros de XRP). Esses instrumentos permitem que os traders especulem sobre os movimentos de preço do XRP - tanto em alta quanto em baixa - sem precisar manter o ativo em si.

2. Expansão do mercado de derivativos de XRP: oportunidades e implicações


2.1 Expansão e impacto dos derivativos de XRP


A introdução dos ETFs da ProShares marca uma expansão adicional do mercado de derivativos de XRP. Ao contrário dos ETFs spot, os ETFs de Futuros acompanham o desempenho dos contratos futuros de XRP, não do ativo em si. Isso os torna ideais para traders de curto prazo, investidores alavancados e instituições que buscam estratégias de hedge sem os riscos de custódia. Ao reduzir as barreiras à participação, esses ETFs diversificam as ferramentas disponíveis para interagir com a ação de preço do XRP.

2.2 Brasil sai na frente: primeiro ETF Spot de XRP do mundo


Enquanto os EUA continuam deliberando sobre a aprovação de um ETF Spot de XRP, o Brasil já deu um passo decisivo. Em 25 de abril, a Hashdex lançou o primeiro ETF spot de XRP do mundo, negociado sob o ticker XRPH11 na Bolsa B3. Gerenciado pela Genial Investimentos, o ETF acompanha o Nasdaq XRP Reference Price Index e aloca pelo menos 95% de seus ativos diretamente em XRP. Esse desenvolvimento não apenas oferece aos investidores brasileiros um ponto de entrada direto e regulamentado no mercado de XRP, mas também sinaliza um crescente senso de legitimidade global e reconhecimento institucional para o ativo.

3. Aprovação de ETF Spot de XRP: o caminho à frente


3.1 Expectativas do mercado para ETF Spot de XRP


Embora o lançamento dos ETFs de Futuros de XRP forneça mais opções de negociação para o mercado, do ponto de vista dos fluxos de capital de médio a longo prazo e do investimento em valor, o foco real permanece na eventual aprovação de um ETF spot de XRP. A introdução de um ETF spot atrairia capital institucional tradicional, trazendo influxos adicionais de capital. O analista sênior de ETFs da Bloomberg, Eric Balchunas, afirmou que, embora ainda não aprovado, as chances de um ETF spot de XRP ser aprovado são bastante altas.


3.2 Desafios regulatórios


Dito isso, a aprovação regulatória não será fácil. A SEC manteve uma postura cautelosa em relação ao mercado de criptomoedas, especialmente quando se trata de ETFs spot. No passado, a SEC repetidamente adiou ou negou aplicações para ETFs spot de Bitcoin e Ethereum. Para o XRP, os desafios regulatórios podem ser ainda mais complexos. Por um lado, o status legal do XRP nos EUA permanece incerto, já que a batalha legal entre a Ripple e a SEC ainda está em andamento. Por outro lado, o tamanho do mercado e a liquidez do XRP são relativamente menores, o que pode dificultar o cumprimento dos requisitos da SEC para liquidez, transparência e proteção ao investidor em ETFs.

3.3 A corrida entre gestores de ativos


Apesar dos obstáculos regulatórios, muitas empresas de gestão de ativos estão se posicionando ativamente no mercado de ETFs Spot de XRP. Além da ProShares, empresas como Grayscale, 21Shares e Bitwise também apresentaram aplicações semelhantes para fundos Spot. A participação dessas empresas não apenas intensifica a concorrência no mercado, mas também ajuda a acelerar o processo de aprovação para ETFs Spot de XRP.

4. Impacto de longo prazo de um ETF Spot de XRP no mercado


A aprovação e o lançamento de um ETF Spot de XRP teriam implicações profundas e abrangentes para o mercado de XRP. Isso aumentaria significativamente tanto a liquidez quanto a transparência, ao mesmo tempo em que aceleraria a integração do ativo no sistema financeiro global.

Ao oferecer um ponto de entrada regulamentado e acessível para investidores tradicionais, um ETF canalizaria um fluxo constante de capital para o XRP, melhorando a profundidade do mercado e a facilidade de negociação. Ao mesmo tempo, a transparência estrutural dos ETFs mudaria o foco dos investidores para os fundamentos subjacentes do XRP - como utilidade, adoção e desempenho da rede - em vez de apenas especulação. À medida que a atividade de negociação impulsionada por ETFs aumenta, a descoberta de preços se tornaria mais eficiente, ajudando o mercado a refletir melhor a dinâmica real de oferta e demanda. Isso, por sua vez, reduziria a volatilidade, limitando oportunidades de manipulação e apoiando um ambiente de mercado mais estável e sustentável.

Em última análise, a aprovação de um ETF spot de XRP marcaria um passo importante para a integração mais profunda do token nas finanças tradicionais, criando conexões mais estreitas entre os ativos cripto e o ecossistema financeiro mais amplo.

5. Considerações finais: um futuro de promessas e desafios


O que começou como uma interpretação errônea de notícias tornou-se um momento de destaque para o XRP. Embora os ETFs de Futuros da ProShares tenham causado alguma confusão, eles também reafirmaram o crescente apetite institucional por exposição ao XRP.

Mas o prêmio final - um ETF Spot de XRP aprovado nos EUA - continua sendo evasivo. Ambiguidade legal, conservadorismo regulatório e forte concorrência entre gestores de fundos significam que a jornada não será tranquila.

Ainda assim, à medida que as barreiras caem e o interesse dos investidores cresce, os ETFs de XRP - sejam de Futuros ou Spot . estão prontos para desempenhar um papel fundamental na formação da próxima onda de convergência cripto-financeira.

Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento sobre investimento, tributação, jurídico, financeiro, contábil ou quaisquer outros serviços relacionados, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC oferece essas informações apenas para fins de referência e não fornece aconselhamento de investimento. Por favor, certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e exerça cautela ao investir. A MEXC não é responsável pelas decisões de investimento dos usuários.

Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

O que é a Ethena? Um guia completo sobre o protocolo de dólar sintético nativo de criptomoedas

O que é a Ethena? Um guia completo sobre o protocolo de dólar sintético nativo de criptomoedas

Resumo rápido (TL;DR)1) USDe é um dólar sintético, não uma stablecoin lastreada em moeda fiduciária: é garantido por ativos cripto e posições vendidas em futuros, em vez de reservas tradicionais em mo

O que é BIANRENSHENG (BINANCELIFE)? De meme da internet a fenômeno cripto

O que é BIANRENSHENG (BINANCELIFE)? De meme da internet a fenômeno cripto

Resumo rápido1) Conquista histórica: BIANRENSHENG (BINANCELIFE) se tornou o primeiro memecoin chinês a estrear na Binance, quebrando paradigmas do mercado.2) Crescimento explosivo: Em apenas três dias

O que é a 375ai (EAT)? Uma análise completa da primeira rede de inteligência de dados de borda descentralizada do mundo

O que é a 375ai (EAT)? Uma análise completa da primeira rede de inteligência de dados de borda descentralizada do mundo

Resumo rápido;1) Inteligência de borda descentralizada: 375ai construiu a primeira rede de inteligência de dados de borda descentralizada do mundo, que realiza processamento e análise de IA em tempo r

O que é o protocolo x402? Um guia completo para as 5 principais vantagens do padrão nativo de pagamento HTTP

O que é o protocolo x402? Um guia completo para as 5 principais vantagens do padrão nativo de pagamento HTTP

Resumo rápido1) O protocolo x402 ativa o código de status HTTP 402, adormecido por 30 anos, habilitando recursos nativos de pagamento na Web.2) Zero taxas de protocolo e liquidação em 2 segundos revol

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus