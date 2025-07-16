WorldShards: guia do iniciante para jogar o novo MMORPG NFT





Entre os muitos MMORPGs, WorldShards se destaca por seu cenário único e jogabilidade inovadora. Desenvolvido pela LowKick Games, este jogo multiplayer online de RPG em um ambiente sandbox transporta os jogadores para um mundo fantástico chamado Murrlandia, um reino fragmentado composto por ilhas flutuantes. Em WorldShards, os jogadores podem explorar livremente, batalhar e construir, tudo isso enquanto possuem verdadeiramente os ativos do jogo por meio da tecnologia blockchain. Este artigo oferece uma visão detalhada sobre o enredo do jogo, mecânicas de jogabilidade, sistema econômico e funcionalidades do token.









WorldShards é um MMORPG que combina elementos de sandbox com tecnologia blockchain. Situado em Murrlandia, um mundo devastado por um evento cataclísmico, o jogo apresenta inúmeras ilhas flutuantes para os jogadores explorarem. Como explorador, você descobrirá segredos perdidos, lutará contra invasores e se esforçará para reconstruir o mundo. WorldShards abandona os sistemas tradicionais de níveis e classes, oferecendo uma progressão flexível baseada em equipamentos e combinações de habilidades, permitindo que os jogadores criem seus próprios caminhos e personalizem suas experiências.









WorldShards redefine o conceito de MMORPG com diversas funcionalidades inovadoras:





1) Progressão sem níveis: Em vez de seguir sistemas tradicionais de níveis e classes, WorldShards permite que os jogadores personalizem sua progressão através de combinações de equipamentos e habilidades que se adequam ao seu estilo de jogo.





2) Sistema de combate dinâmico: O combate enfatiza a estratégia, permitindo que os jogadores enfrentem inimigos usando uma variedade de táticas — desde ataques diretos e furtividade até o uso de itens e combinações de armas.





3) Construção em ilhas flutuantes: Cada jogador possui uma ilha flutuante pessoal, onde pode construir uma casa, configurar estações de trabalho, processar recursos e criar equipamentos.





4) Economia movida pelos jogadores: O jogo apresenta uma economia baseada em coleta de recursos, processamento e comércio entre jogadores.





5) Propriedade de ativos via blockchain: Graças à tecnologia blockchain, os jogadores possuem verdadeiramente seus ativos no jogo, incluindo ilhas, equipamentos e tokens.









Começar no WorldShards é fácil, e aqui estão os passos essenciais:





1) Obter acesso: WorldShards está atualmente em acesso antecipado. Os jogadores precisam comprar uma chave de acesso através da plataforma OpenLoot ou possuir um colecionável de Fundador para entrar no jogo.





2) Escolha seu caminho de desenvolvimento: Sem um sistema de progressão baseado em níveis, você é livre para focar em crafting, combate ou exploração. Molde seu personagem de acordo com suas preferências.





3) Adquirir equipamentos: Sua escolha de armas e equipamentos define seu estilo de jogo. Misture e combine diferentes itens para desenvolver suas estratégias de combate preferidas.





4) Construir e personalizar sua ilha flutuante: Customize sua ilha flutuante coletando recursos, criando itens e personalizando-a para refletir sua identidade.





5) Participar de missões e atividades sociais: Junte-se a uma guilda, participe de missões cooperativas PvE ou explore dungeons para obter recompensas valiosas. A capital do jogo serve como um centro para interação comunitária, comércio e alianças.









WorldShards apresenta uma economia movida pelos jogadores, centrada na coleta de recursos, processamento e comércio. Os jogadores podem coletar recursos explorando ilhas, concluindo missões e derrotando inimigos, para então refiná-los em suas ilhas flutuantes e criar uma variedade de equipamentos e itens. Esses itens podem ser usados para avanço pessoal ou vendidos na casa de leilões do jogo.





Um mecanismo único chamado Fendas Ancestrais (Ancient Rifts) permite que os jogadores coletem e refinam essas fendas para melhorar a raridade e os atributos de seus equipamentos, aumentando seu valor de mercado. WorldShards também planeja lançar um sistema completo de leilões no segundo trimestre de 2025 para impulsionar ainda mais o comércio entre jogadores e a atividade econômica.









SHARDS é o principal token dentro do jogo, com um lançamento justo orientado pela comunidade. O fornecimento total é de 5 bilhões de tokens, distribuídos gradualmente ao longo de seis anos. 60% do fornecimento é alocado para recompensas dos jogadores, 25% para o desenvolvimento do ecossistema e 15% para marketing e crescimento da comunidade.













Os jogadores podem obter tokens SHARDS das seguintes formas:

Drops aleatórios: Quando equipados com um colecionável que tenha o efeito "Força de Atração", os jogadores têm a chance de receber tokens aleatoriamente ao realizar certas ações no jogo, como lutar contra inimigos, coletar recursos ou abrir baús.

Importação via carteira cripto: Os jogadores também podem trazer SHARDS para o jogo importando diretamente de suas carteiras cripto para uso dentro do jogo.









Os tokens SHARDS possuem uma variedade de utilidades dentro do jogo, incluindo:

Melhoria de colecionáveis: Ao atualizar colecionáveis, o atributo "Sorte" deve ser melhorado separadamente usando SHARDS.

Aprimoramento de raridade: Aumente a raridade dos seus colecionáveis para melhorar seu valor e desempenho.

Processamento de fendas: Use tokens SHARDS para processar Fendas (rifts) e aumentar a raridade dos itens.

Compra de itens raros: SHARDS podem ser usados para adquirir itens raros e valiosos no jogo.

Re-roll de atributos: Re-randomize os atributos de equipamentos para buscar melhores combinações.

Comércio: Como uma criptomoeda, SHARDS podem ser retirados do jogo e negociados em exchanges de criptomoedas.





Os jogadores também podem sacar SHARDS para suas carteiras cripto pessoais através da plataforma Open Loot e negociá-los em exchanges externas.









Com sua mistura de jogabilidade imersiva e propriedade de ativos impulsionada pela blockchain, WorldShards está estabelecendo um novo padrão para o futuro dos MMORPGs. Seja explorando, lutando, criando itens ou negociando, este jogo tem algo para todos. À medida que o jogo evolui e a comunidade cresce, WorldShards está prestes a se tornar um título de destaque no espaço de jogos blockchain. Junte-se a este mundo fantástico agora e comece sua jornada em Murrlandia!



