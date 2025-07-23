O que é WLFI? Uma nova força no DeFi e pioneira em stablecoins lastreadas em dólar

World Liberty Financial (abreviado como WLF ou WLFI) é uma plataforma de finanças descentralizadas (DeFi) iniciada pela família Trump, com o objetivo de impulsionar a inovação nas finanças digitais com base nos valores fundamentais dos Estados Unidos.





Com a missão de se tornar a "Ponte do DeFi Americano", o projeto WLFI une influência a política e a tecnologia financeira para conectar o sistema financeiro tradicional ao universo cripto. Ele busca construir um ecossistema de ativos digitais impulsionado pela comunidade e com foco em conformidade regulatória.









À medida que os setores de criptomoedas e DeFi continuam a prosperar, as limitações dos sistemas financeiros tradicionais tornam-se cada vez mais evidentes. Altas taxas em transações internacionais, longos períodos de liquidação e problemas de confiança em instituições centralizadas estão impulsionando a necessidade de inovação financeira global.





O World Liberty Financial (WLFI) surgiu em resposta a essa demanda crescente. Apoiado pelo presidente Donald Trump e por membros de sua família, o projeto está sendo desenvolvido por uma equipe de profissionais experientes do setor cripto. Seu objetivo é oferecer um ambiente privado e peer-to-peer para empréstimos, financiamentos e investimentos em ativos digitais, sem a necessidade de intermediários financeiros tradicionais.





A visão do WLFI é construir uma plataforma financeira descentralizada global, promovendo o uso amplo do dólar americano no ecossistema DeFi por meio de sua stablecoin digital ( USD1 ), e, assim, impulsionar a independência e a inclusão financeiras.









Token WLFI: Um token de governança utilizado para propostas da comunidade e votações sobre decisões da plataforma. Stablecoin USD1: Uma stablecoin atrelada ao dólar americano, com paridade 1:1 e lastreada por dólares e títulos do Tesouro dos EUA, emitida em múltiplas blockchains. Infraestrutura DeFi: Inclui planos para empréstimos, financiamentos, geração de rendimento e recursos impulsionadas pela comunidade. : Um token de governança utilizado para propostas da comunidade e votações sobre decisões da plataforma.: Uma stablecoin atrelada ao dólar americano, com paridade 1:1 e lastreada por dólares e títulos do Tesouro dos EUA, emitida em múltiplas blockchains.: Inclui planos para empréstimos, financiamentos, geração de rendimento e recursos impulsionadas pela comunidade.













WLFI (Token de governaça): Alimenta as votações da comunidade, propostas de governança e futuras atualizações on-chain.

USD1 (Stablecoin): Atrelada ao dólar americano com paridade 1:1, lastreada em dólares e títulos do Tesouro dos EUA; utilizada para pagamentos on-chain, empréstimos, geração de rendimento e outras atividades financeiras.





Juntos, esses dois tokens formam a base do ecossistema WLFI, apoiando-se e fortalecendo-se mutuamente









O WLFI segue um modelo de registro em Delaware, integrando estruturas tradicionais de governança corporativa aos processos de governança impulsionados pela comunidade. As operações de conformidade do protocolo são conduzidas por uma entidade registrada nos Estados Unidos, que colabora com a comunidade para implementar a governança on-chain.









BNB Chain e A USD1 já está em funcionamento nas redes Ethereum Tron , com planos de expandir o token WLFI e o sistema de votação para outras blockchains. Isso garante liquidez entre cadeias e interoperabilidade fluida em todo o ecossistema.









Membros da comunidade podem enviar propostas por meio do fórum de governança. Após aprovação por votação no Snapshot, a plataforma executa as decisões. O poder de voto é baseado na quantidade de WLFI detida, mas cada carteira é limitada a um máximo de 5% do fornecimento total, a fim de evitar a centralização de poder.













1) Nome do token: WLFI

2) Network: Mainnet da Ethereum

3) Fornecimento total: 100 bilhões de tokens









De acordo com o Gold Paper oficial, a distribuição projetada dos tokens WLFI é a seguinte:





Venda do token: 35%

Crescimento da comunidade e incentivos: 32.5%

Alocação para apoiadores iniciais: 30%

Equipe e consultores: 2.5%













O WLFI é um token puramente focado em governança. Ele não concede aos detentores nenhum direito a dividendos ou participação nos lucros. Seu valor reside, principalmente, em seu papel na governança da plataforma e na tomada de decisões pela comunidade.









Todos os tokens WLFI estão atualmente em lockup. O projeto já completou três rodadas de pré-venda até o momento, detalhadas da seguinte forma:





Rodada 1: Lançada em outubro de 2024, com um preço de US$ 0,015 por token, com 20 bilhões de tokens oferecidos (20% do fornecimento total), arrecadando um total de US$ 300 milhões.





Rodada 2: Imediatamente após a primeira rodada, precificada a US$ 0,05 por token, oferecendo 5 bilhões de tokens (5% do fornecimento total).





Rodada 3: Esta rodada foi concluída em 14 de março de 2025, arrecadando US$ 250 milhões.

A primeira e a segunda rodadas de pré-venda do WLFI foram abertas ao público, enquanto a terceira foi destinada a investidores institucionais e não teve acesso público, com um preço de token de US$ 0,10.





De acordo com informações publicamente disponíveis, o WLFI vendeu um total de 26,05 bilhões de tokens nas três rodadas, representando 26,05% do fornecimento total. Contudo, como a terceira rodada não foi aberta ao público, os números reais da pré-venda podem variar ligeiramente.













O WLFI planeja integrar-se com os principais protocolos DeFi, como o Aave, permitindo que o USD1 participe dos mercados de empréstimos e da geração de rendimentos. O projeto também visa construir uma DEX, um gateway para NFTs e ferramentas de carteira para apoiar um ecossistema financeiro on-chain abrangente.









O WLFI firmou uma parceria com o Aqua 1 Fund, sediado nos Emirados Árabes Unidos, para impulsionar a adoção do WLFI e do USD1 no Oriente Médio, Ásia e América Latina. O objetivo de longo prazo é estabelecer uma infraestrutura financeira Web3 transfronteiriça e em conformidade.









Em resposta ao crescente escrutínio regulatório por parte de entidades como a SEC dos EUA, a plataforma WLFI está aprimorando ativamente seus padrões de transparência. Isso inclui a publicação de registros de governança, a formalização de propostas de governança e o reforço da conformidade legal de forma geral.









A World Liberty Financial (WLFI) rapidamente se destacou no espaço das finanças Web3, apoiada por fortes conexões políticas, uma estrutura de conformidade robusta e um inovador sistema de dois tokens. O projeto dá ênfase à tokenomics orientada por governança, ao mesmo tempo em que estabelece o USD1 como uma base estável para pagamentos on-chain e para a infraestrutura financeira. Nos próximos meses, desenvolvimentos-chave como as propostas de governança do WLFI, a mecânica de circulação do token e a infraestrutura multichain serão decisivos. Se o WLFI conseguirá evoluir de um "experimento cripto apoiado por Trump" para uma verdadeira "ponte financeira Web3 dos EUA" dependerá da sua capacidade de lidar com dinâmicas políticas e regulatórias complexas.





Nesse cenário, a MEXC lançou o WLFI em sua plataforma de negociação Pré-mercado, permitindo que os usuários negociem o token antes de sua listagem oficial no mercado Spot. Isso oferece aos investidores uma oportunidade antecipada de se posicionar antes da entrada oficial do WLFI no mercado mais amplo.









Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento sobre investimentos, impostos, jurídico, financeiro, contábil ou qualquer outro serviço relacionado, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC oferece essas informações apenas para fins de referência e não fornece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e tenha cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.



