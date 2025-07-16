O que é a Trusta.AI? A força movida por IA que está transformando o ecossistema de confiança da Web3

Na revolução Web3 impulsionada pela tecnologia blockchain, a verificação de identidade e os mecanismos de confiança tornaram-se gargalos que limitam o desenvolvimento do ecossistema. Os sistemas de identidade centralizados tradicionais enfrentam riscos de vazamento de dados, enquanto os dados comportamentais on-chain são fragmentados e carecem de protocolos padronizados — o que leva a problemas como “farming de airdrop” e “ataques Sybil”.





Diante desse cenário, surgiu a Trusta.AI (anteriormente Trusta Labs). Fundada por laboratórios líderes em IA e equipes de segurança de grandes empresas globais de fintech, a Trusta.AI utiliza IA + blockchain como tecnologia central para construir uma rede de identidade descentralizada, com o objetivo de redefinir o padrão de confiança na era Web3









A Trusta.AI foi criada por um time com profunda experiência, cujos membros principais vêm de grandes empresas globais de fintech, com mais de uma década de atuação em P&D em algoritmos de IA, segurança blockchain e sistemas distribuídos. O projeto ganhou destaque ao vencer o Gitcoin Open Data Hackathon e posteriormente arrecadou mais de $3 milhões em investimentos seed, com apoio de fundações como Solana Arbitrum . Em março de 2025, a Trusta.AI anunciou uma importante reformulação de marca, marcando sua evolução de uma ferramenta de verificação de identidade para uma infraestrutura completa de identidade baseada em IA.









A arquitetura técnica da Trusta.AI é construída com foco em modularidade e escalabilidade. Ao combinar blockchain, IA e machine learning, a plataforma entrega verificações de identidade eficientes e segurança robusta.









A Trusta.AI oferece verificação de identidade em várias redes e para diversos tipos de entidades, incluindo humanos, agentes de IA e bots. É compatível com diferentes formas de autenticação, como documentos, biometria e algoritmos de IA, ampliando significativamente o alcance das verificações. Até o momento, a Trusta.AI já emitiu mais de 2,5 milhões de verificações on-chain em redes como Linea, BNB Chain e TON.









A Trusta.AI desenvolveu o MEDIA, um modelo de avaliação on-chain com cinco dimensões: Capital, Engajamento, Diversidade, Direitos de Identidade e Lealdade. As pontuações vão de 0 a 100. Esse sistema permite uma avaliação precisa do comportamento on-chain e já foi adotado por projetos como o da Celestia para análise e filtragem de usuários em airdrops.









A Trusta.AI lançou o primeiro framework de identidade verificável para agentes de IA. A meta do projeto é emitir identidades para 1 milhão de agentes até o final de 2025, abordando os desafios de “interação por intenção de IA” e “avaliação de crédito de IA”. O framework permite que agentes participem de lançamentos justos, airdrops, empréstimos e outras atividades, acelerando a economia de confiança baseada em código.













O TrustScan fornece pontuações de risco Sybil, avaliações de valor de identidade e scores de crédito para usuários on-chain. Atende projetos Web3, investidores institucionais e usuários individuais. Alimentado por IA e machine learning, o sistema analisa dados brutos da blockchain para gerar insights profundos sobre reputação e risco. É integrado ao Gitcoin Passport e oferece suporte à avaliação de identidade descentralizada (DID).









O TrustGo é uma ferramenta voltada ao usuário que oferece análises com base no MEDIA para avaliar carteiras em cinco dimensões principais. O produto permite uma análise profunda dos dados on-chain, aprimorando a tomada de decisões e a segurança nas negociações. Atualmente, é compatível com sete redes: zkSync, Starknet, Linea, Base, Scroll, Manta e Mantle.









Este produto fornece uma estrutura modular e escalável para emissão, armazenamento e verificação de certificados digitais em múltiplas blockchains. Utiliza protocolos de comunicação cross-chain como LayerZero ou Axelar para garantir interoperabilidade entre redes.









O Trusta.AI Attestation permite verificar identidade e reputação por meio de mecanismos como Proof of Humanity e Proof of AI Agent. Com mais de 2,5 milhões de credenciais emitidas totalmente on-chain, o serviço utiliza contratos inteligentes para armazenar e validar dados, garantindo imutabilidade e transparência.













O TA é o token central que movimenta o ecossistema Trusta.AI, com fornecimento total limitado a 1 bilhão de unidades. Dentro da rede de identidade, o TA desempenha funções essenciais:





1) Contribuidores que desejam prestar serviços no ecossistema precisam travar uma determinada quantidade de TA. Diferentes funções exigem diferentes quantias mínimas para habilitar os serviços correspondentes.





2) O TA é usado como método de pagamento no ecossistema Trusta, permitindo a troca de valor entre os participantes.





3) Os detentores de TA podem participar da governança do ecossistema Trusta.AI, votando na direção do projeto e em iniciativas estratégicas — promovendo a autonomia da comunidade e o alinhamento de interesses.





4) Com o lançamento da mainnet da Trusta.AI, o TA será utilizado como token de gas, sendo essencial para o pagamento de taxas de transação e serviços, garantindo o funcionamento estável da rede.









1º trimestre de 2025: Integração completa com IA — Integração com o Eliza OS (da : Integração completa com IA — Integração com o Eliza OS (da Virtual e AI16Z) e lançamento da primeira credencial de identidade verificável por IA

2º e 3º trimestres de 2025: Lançamento de serviços de identidade para agentes de IA e desenvolvimento do sistema de pontuação de crédito movido por IA

4º trimestre de 2025: Lançamento da mainnet da Trusta.AI e implementação da economia baseada em tokens





À medida que blockchain e inteligência artificial se integram cada vez mais, o futuro das economias digitais e de IA torna-se promissor. As tecnologias e serviços da Trusta.AI voltados para verificação de identidade e avaliação de crédito devem ser amplamente adotados. Sua estrutura de identidade para agentes de IA tem o potencial de se tornar infraestrutura essencial para a nova economia movida por IA.





Isenção de responsabilidade: Este conteúdo não constitui aconselhamento de investimento, tributário, jurídico, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza, nem representa recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. O Aprendizado MEXC oferece informações apenas para fins educacionais e de referência. Certifique-se de entender totalmente os riscos envolvidos antes de investir. A MEXC não se responsabiliza por decisões de investimento dos usuários.



