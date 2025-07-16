Na revolução Web3 impulsionada pela tecnologia blockchain, a verificação de identidade e os mecanismos de confiança tornaram-se gargalos que limitam o desenvolvimento do ecossistema. Os sistemas de idNa revolução Web3 impulsionada pela tecnologia blockchain, a verificação de identidade e os mecanismos de confiança tornaram-se gargalos que limitam o desenvolvimento do ecossistema. Os sistemas de id
Aprender/Zona de tokens em alta/Apresentação do projeto/O que é a T...nça da Web3

O que é a Trusta.AI? A força movida por IA que está transformando o ecossistema de confiança da Web3

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Básico#Tendências do mercado
Sleepless AI
AI$0.063-2.31%
PortugalNationalTeam
POR$0.6165-3.55%
Realio
RIO$0.1663-3.98%
UMA
UMA$1.027-2.33%
ERA
ERA$0.2502-3.06%

Na revolução Web3 impulsionada pela tecnologia blockchain, a verificação de identidade e os mecanismos de confiança tornaram-se gargalos que limitam o desenvolvimento do ecossistema. Os sistemas de identidade centralizados tradicionais enfrentam riscos de vazamento de dados, enquanto os dados comportamentais on-chain são fragmentados e carecem de protocolos padronizados — o que leva a problemas como “farming de airdrop” e “ataques Sybil”.

Diante desse cenário, surgiu a Trusta.AI (anteriormente Trusta Labs). Fundada por laboratórios líderes em IA e equipes de segurança de grandes empresas globais de fintech, a Trusta.AI utiliza IA + blockchain como tecnologia central para construir uma rede de identidade descentralizada, com o objetivo de redefinir o padrão de confiança na era Web3.

1. Trusta.AI: Solucionando a crise de confiança da Web3


A Trusta.AI foi criada por um time com profunda experiência, cujos membros principais vêm de grandes empresas globais de fintech, com mais de uma década de atuação em P&D em algoritmos de IA, segurança blockchain e sistemas distribuídos. O projeto ganhou destaque ao vencer o Gitcoin Open Data Hackathon e posteriormente arrecadou mais de $3 milhões em investimentos seed, com apoio de fundações como Solana e Arbitrum. Em março de 2025, a Trusta.AI anunciou uma importante reformulação de marca, marcando sua evolução de uma ferramenta de verificação de identidade para uma infraestrutura completa de identidade baseada em IA.

2. Recursos tecnológicos e arquitetura da Trusta.AI


A arquitetura técnica da Trusta.AI é construída com foco em modularidade e escalabilidade. Ao combinar blockchain, IA e machine learning, a plataforma entrega verificações de identidade eficientes e segurança robusta.

2.1 Suporte multi-chain e multi-agente


A Trusta.AI oferece verificação de identidade em várias redes e para diversos tipos de entidades, incluindo humanos, agentes de IA e bots. É compatível com diferentes formas de autenticação, como documentos, biometria e algoritmos de IA, ampliando significativamente o alcance das verificações. Até o momento, a Trusta.AI já emitiu mais de 2,5 milhões de verificações on-chain em redes como Linea, BNB Chain e TON.

2.2 Sistema de pontuação MEDIA


A Trusta.AI desenvolveu o MEDIA, um modelo de avaliação on-chain com cinco dimensões: Capital, Engajamento, Diversidade, Direitos de Identidade e Lealdade. As pontuações vão de 0 a 100. Esse sistema permite uma avaliação precisa do comportamento on-chain e já foi adotado por projetos como o da Celestia para análise e filtragem de usuários em airdrops.

2.3 Estrutura de identidade para agentes de IA


A Trusta.AI lançou o primeiro framework de identidade verificável para agentes de IA. A meta do projeto é emitir identidades para 1 milhão de agentes até o final de 2025, abordando os desafios de “interação por intenção de IA” e “avaliação de crédito de IA”. O framework permite que agentes participem de lançamentos justos, airdrops, empréstimos e outras atividades, acelerando a economia de confiança baseada em código.

3. Quatro principais produtos do ecossistema Trusta.AI


3.1 TrustScan: Verificação de identidade e pontuação de reputação


O TrustScan fornece pontuações de risco Sybil, avaliações de valor de identidade e scores de crédito para usuários on-chain. Atende projetos Web3, investidores institucionais e usuários individuais. Alimentado por IA e machine learning, o sistema analisa dados brutos da blockchain para gerar insights profundos sobre reputação e risco. É integrado ao Gitcoin Passport e oferece suporte à avaliação de identidade descentralizada (DID).

3.2 TrustGo: Sistema colaborativo de verificação de identidade


O TrustGo é uma ferramenta voltada ao usuário que oferece análises com base no MEDIA para avaliar carteiras em cinco dimensões principais. O produto permite uma análise profunda dos dados on-chain, aprimorando a tomada de decisões e a segurança nas negociações. Atualmente, é compatível com sete redes: zkSync, Starknet, Linea, Base, Scroll, Manta e Mantle.

3.3 Trusta.AI Agent: Framework modular e multi-chain para certificados verificáveis


Este produto fornece uma estrutura modular e escalável para emissão, armazenamento e verificação de certificados digitais em múltiplas blockchains. Utiliza protocolos de comunicação cross-chain como LayerZero ou Axelar para garantir interoperabilidade entre redes.

3.4 Trusta.AI Attestation: Serviço de credenciais on-chain


O Trusta.AI Attestation permite verificar identidade e reputação por meio de mecanismos como Proof of Humanity e Proof of AI Agent. Com mais de 2,5 milhões de credenciais emitidas totalmente on-chain, o serviço utiliza contratos inteligentes para armazenar e validar dados, garantindo imutabilidade e transparência.


4. O que é o TA? Qual sua utilidade?


O TA é o token central que movimenta o ecossistema Trusta.AI, com fornecimento total limitado a 1 bilhão de unidades. Dentro da rede de identidade, o TA desempenha funções essenciais:

1) Contribuidores que desejam prestar serviços no ecossistema precisam travar uma determinada quantidade de TA. Diferentes funções exigem diferentes quantias mínimas para habilitar os serviços correspondentes.

2) O TA é usado como método de pagamento no ecossistema Trusta, permitindo a troca de valor entre os participantes.

3) Os detentores de TA podem participar da governança do ecossistema Trusta.AI, votando na direção do projeto e em iniciativas estratégicas — promovendo a autonomia da comunidade e o alinhamento de interesses.

4) Com o lançamento da mainnet da Trusta.AI, o TA será utilizado como token de gas, sendo essencial para o pagamento de taxas de transação e serviços, garantindo o funcionamento estável da rede.

5. Roadmap de desenvolvimento


1º trimestre de 2025: Integração completa com IA — Integração com o Eliza OS (da Virtual e AI16Z) e lançamento da primeira credencial de identidade verificável por IA
2º e 3º trimestres de 2025: Lançamento de serviços de identidade para agentes de IA e desenvolvimento do sistema de pontuação de crédito movido por IA
4º trimestre de 2025: Lançamento da mainnet da Trusta.AI e implementação da economia baseada em tokens

À medida que blockchain e inteligência artificial se integram cada vez mais, o futuro das economias digitais e de IA torna-se promissor. As tecnologias e serviços da Trusta.AI voltados para verificação de identidade e avaliação de crédito devem ser amplamente adotados. Sua estrutura de identidade para agentes de IA tem o potencial de se tornar infraestrutura essencial para a nova economia movida por IA.

Isenção de responsabilidade: Este conteúdo não constitui aconselhamento de investimento, tributário, jurídico, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza, nem representa recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. O Aprendizado MEXC oferece informações apenas para fins educacionais e de referência. Certifique-se de entender totalmente os riscos envolvidos antes de investir. A MEXC não se responsabiliza por decisões de investimento dos usuários.

Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

O que é Bitlayer (BTR)? Um guia para a próxima geração de soluções Layer-2 do Bitcoin

O que é Bitlayer (BTR)? Um guia para a próxima geração de soluções Layer-2 do Bitcoin

À medida que o Bitcoin se consolidou como a rede blockchain mais segura e descentralizada, suas limitações em escalabilidade e programabilidade tornaram-se mais evidentes. Embora o Bitcoin estabeleça

IA × Blockchain × Ciência de dados: Como a Codatta está transformando a economia de dados da Web3

IA × Blockchain × Ciência de dados: Como a Codatta está transformando a economia de dados da Web3

Em meio à crescente convergência entre as tecnologias de blockchain e IA, a Codatta surge como um protocolo de dados descentralizado e revolucionário, enfrentando um dos principais desafios da Web3: c

LABUBU: Dos brinquedos da moda aos memes, a jornada fantástica de uma sensação global

LABUBU: Dos brinquedos da moda aos memes, a jornada fantástica de uma sensação global

Mesmo que você ainda não tenha um Labubu, há grandes chances de já ter ouvido falar desse fenômeno cultural global.1. O que é Labubu?Labubu, protagonista da série &#34;Monsters&#34; criada pelo artist

Inovação em blockchain: como a Pi Network está moldando o futuro das criptomoedas

Inovação em blockchain: como a Pi Network está moldando o futuro das criptomoedas

Ao entrar em 2025, a Pi Network se encontra em um ponto crítico de oportunidades e desafios. O que começou como um experimento ambicioso de mineração móvel se transformou em um dos projetos blockchain

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus