O que é a TON?









TON (The Open Network) é uma blockchain descentralizada de Camada 1 criada com tecnologia desenvolvida pela comunidade para o Telegram. TON é conhecida por sua altíssima velocidade de transações, baixas taxas, aplicações intuitivas e respeito ao meio ambiente.





A TON foi projetada para funcionar como um supercomputador distribuído, também chamado de "super servidor", capaz de processar milhões de transações por segundo (TPS), com o objetivo de alcançar a adoção por centenas de milhões de usuários.









2018: Os fundadores do Telegram, Pavel e Nikolai Durov, iniciaram o projeto Telegram Open Network para explorar uma solução blockchain para a plataforma.





2018: A Telegram Open Network arrecadou cerca de $1,7 bilhão por meio de uma ICO (na época, o token da TON se chamava Gram), tornando-se uma das maiores ofertas de criptomoedas da história.





2019: O time do Telegram divulgou documentos detalhando o design da blockchain TON.





Outubro de 2019: O Telegram enfrentou acusações da SEC por captação ilegal de recursos, adiando o lançamento da mainnet até que as questões legais fossem resolvidas.





Maio de 2020: O Telegram pagou uma multa e chegou a um acordo com a SEC, encerrando o desenvolvimento do projeto. Os fundos arrecadados foram devolvidos aos investidores. O time open-source NewTON assumiu o desenvolvimento da TON com base nos documentos originais.





2021: A equipe NewTON foi renomeada como TON Foundation, e o projeto passou a se chamar TON (The Open Network).





2022: A rede TON mudou seu mecanismo de consenso de PoW (prova de trabalho) para PoS (prova de participação).





2023: Bots do Telegram, como Unibot e Bananagun, aumentaram o interesse na TON.





Agosto de 2023: No evento Token 2049, o Telegram anunciou o lançamento de uma carteira cripto baseada na TON para seus 800 milhões de usuários, impulsionando o preço do token.





Setembro de 2023: A MEXC Ventures anunciou um investimento estratégico na TON para expandir o ecossistema blockchain.





Abril de 2024: A Tether anunciou uma parceria com a TON e a emissão do stablecoin USDT na rede.





Atualmente, a TON é a nona maior blockchain do mundo por valor de mercado.









3.1 Alta velocidade (TPS) e baixas taxas de gas. A rede TON foi projetada para suportar milhões de transações por segundo (TPS), tornando-se uma das blockchains mais rápidas do mercado. Além disso, as taxas de gás da TON são insignificantes, oferecendo uma experiência mais acessível aos usuários.





3.2 Escalabilidade Avançada. A TON utiliza tecnologia de sharding, permitindo que múltiplas cadeias processem transações em paralelo, aumentando o TPS e atendendo às necessidades de aplicativos em larga escala.





3.3 Segurança ElevadaA TON adota um algoritmo de consenso BFT PoS (Byzantine Fault Tolerance Proof-of-Stake). Os participantes precisam fazer staking de tokens para se tornarem validadores. Caso não cumpram suas funções, perdem seus tokens e são removidos da rede.









Toncoin é o token nativo da rede TON e é utilizado para: pagamento de taxas de transação; staking para manutenção da rede; votação em decisões de desenvolvimento da blockchain; liquidações de pagamento.





A emissão inicial do Toncoin foi de 5 bilhões de tokens, com 1,45% alocado à equipe. O restante foi distribuído por meio de mineração PoW. A inflação anual da Toncoin é de 0,6%, destinada a recompensar validadores.





Com o crescimento da TON, o valor do Toncoin aumentou. Em abril de 2024, seu preço ultrapassou $7,50, atingindo um recorde histórico. Segundo o CoinMarketCap, o Toncoin atualmente ocupa a 9ª posição em capitalização de mercado, com um valor de $21,7 bilhões e um preço atual de $6,24.





A MEXC oferece negociação de TON tanto no mercado spot quanto em futuros, permitindo que os usuários comprem e vendam facilmente.





Abra o aplicativo da MEXC, clique na [Barra de pesquisa] no topo da página inicial, digite TON e selecione o par de negociação TON/USDT na categoria [Spot]. Em seguida, acesse a página do gráfico de velas. Clique em [Comprar], insira o [Total] ou o [Montante] no modo de ordem de [Mercado] e, por fim, clique em [Comprar TON] para concluir a ordem.





Também é possível utilizar diferentes tipos de ordem, como [Limite], [Stop-Limite] ou [OCO] para negociar TON no mercado spot.









Se você tem habilidade para lucrar com as flutuações de curto prazo do mercado, também pode negociar contratos perpétuos de TON/USDT na plataforma. Com base em suas previsões sobre as tendências futuras do mercado, é possível abrir posições. Recomenda-se configurar ordens de TP/SL com antecedência para proteger seus ativos pessoais contra perdas excessivas causadas pela volatilidade do mercado.





Isenção de responsabilidade: Estas informações não constituem aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões jurídicas, financeiras, contábeis, consultorias ou quaisquer outros serviços relacionados, nem representam uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece conteúdo apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. A plataforma não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.