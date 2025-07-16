O que é o Tari? Construindo um paradigma de gestão de ativos com focado na privacidade

Tari é um protocolo de blockchain de código aberto focado na gestão de ativos digitais e na proteção de privacidade. Seu objetivo é oferecer aos usuários uma plataforma segura, eficiente e escalável para a emissão e negociação de ativos digitais. Por meio de sua arquitetura exclusiva de dupla camada e um mecanismo de dois tokens, Tari alcança a segurança fundamental enquanto oferece flexibilidade na camada superior para atender às diversas necessidades das aplicações de ativos digitais.









Com o rápido avanço da tecnologia blockchain, a variedade e o volume de ativos digitais cresceram de forma significativa. No entanto, as plataformas de blockchain existentes ainda enfrentam diversos desafios relacionados à proteção de privacidade, escalabilidade e experiência do usuário. O Tari foi criado para lidar com essas questões, com o objetivo de construir um protocolo de blockchain voltado para a gestão de ativos digitais e proteção de privacidade, oferecendo aos usuários uma plataforma segura, eficiente e escalável para a emissão e negociação de ativos digitais.





A visão do Tari é criar uma plataforma descentralizada que ofereça suporte à emissão, gestão e negociação de ativos digitais - combinando privacidade, escalabilidade e facilidade de uso para atender às diversas necessidades das aplicações voltadas a ativos digitais.













O Tari adota uma arquitetura em duas camadas:





Minotari (XTM): A camada base é uma blockchain de Prova de Trabalho (Proof-of-Work – PoW) que fornece segurança à rede e proteção da privacidade.

Ootle Network (XTR): Construída sobre a Minotari, essa camada se concentra na emissão e gestão de ativos digitais, oferecendo suporte a lógicas complexas de ativos e recursos de contratos inteligentes.





Essa arquitetura permite que o Tari mantenha uma forte segurança na camada base, ao mesmo tempo em que oferece flexibilidade na camada de aplicação, dando suporte a uma ampla gama de casos de uso relacionados a ativos digitais.









O Tari é baseado no protocolo Mimblewimble, garantindo que todas as transações sejam confidenciais por padrão - ocultando os montantes das transações e os endereços dos participantes, protegendo a privacidade dos usuários. Além disso, o Tari utiliza uma Tabela Hash Distribuída (DHT) e a rede Tor para comunicação, aumentando ainda mais o anonimato e a resistência à censura.









O Tari tem o compromisso de proporcionar uma experiência acessível e intuitiva. Ele oferece o aplicativo Tari Universe, que permite aos usuários minerar, gerenciar ativos e acessar diversos recursos com facilidade. O Tari também disponibiliza a carteira móvel Aurora, compatível com Android e iOS, facilitando o gerenciamento de ativos digitais a qualquer hora e em qualquer lugar..













O Tari adota um modelo econômico com dois tokens: Minotari (XTM) e Tari Token (XTR), cada um com funções distintas:





Minotari (XTM): Token nativo da blockchain da camada base, utilizado para garantir a segurança da rede e impulsionar os mecanismos de incentivo.

Tari Token (XTR): Criado por meio da queima de XTM em uma proporção de 1:1, o XTR alimenta as operações de ativos digitais na Rede de Ativos Digitais do Tari (DAN), como emissão de NFTs, ingressos para eventos e itens de jogos.





Esse modelo assegura uma base segura enquanto oferece flexibilidade na camada de aplicação. O mecanismo de queima também ajuda a controlar a oferta de tokens e a mitigar a inflação.









XTM possui um fornecimento máximo fixo de 21 bilhões de tokens e segue um cronograma de emissão com decaimento exponencial. Aproximadamente 27,8 anos após o lançamento, a emissão anual se estabiliza em 1% do fornecimento total, funcionando como uma emissão residual para recompensar continuamente os mineradores e garantir a segurança da rede. No lançamento, 30% dos tokens XTM foram pré-minerados e alocados da seguinte forma: 5% para incentivos à comunidade, 9% para financiamento de infraestrutura, 4% para recompensas a colaboradores e 12% para os primeiros participantes. Essas alocações estão sujeitas a períodos de bloqueio e cronogramas de aquisição gradual, a fim de garantir um compromisso de longo prazo.









XTR está diretamente vinculado ao XTM. Para realizar operações no Layer 2, os usuários devem queimar XTM na proporção de 1:1 para cunhar XTR. Dentro da Ootle Network, as taxas de transação são parcialmente queimadas e parcialmente distribuídas aos validadores. A Tari utiliza o "Turbine Model" e o algoritmo "Throttle" para regular dinamicamente a taxa de queima, mantendo uma paridade flexível entre XTM e XTR.









O tokenomics da Tari foi projetado com foco na sustentabilidade. A taxa de emissão do XTM é controlada por meio de uma função de decaimento exponencial, o que impede a emissão excessiva e a inflação. Ao mesmo tempo, o mecanismo de emissão residual garante que os mineradores continuem recebendo recompensas justas a longo prazo, incentivando a participação contínua na rede. Além disso, o Turbine Model dá suporte ao sistema convertendo XTM em XTR por meio de queima de tokens e ajustando dinamicamente a taxa de queima do XTR. Isso mantém o equilíbrio de valor entre os dois tokens e sustenta a estabilidade de longo prazo de todo o ecossistema.





Com seu histórico de projeto único, recursos centrais robustos e um tokenomics bem elaborado, o projeto Tari traz novas oportunidades e desafios para o universo da blockchain. Ao reduzir a barreira de entrada para a mineração, oferecer amplos recursos educacionais e aplicar um modelo econômico inovador, o Tari tem atraído ampla atenção e participação. À medida que os ativos digitais continuam evoluindo, o Tari está posicionado para desempenhar um papel fundamental na economia digital futura como uma infraestrutura essencial para a gestão de ativos.



