O que é o Tap Da Doge: Inovando na revolução Tap-to-Earn na Web3

À medida que os jogos Web3 ganham espaço no mundo e a tecnologia blockchain se integra cada vez mais à indústria do entretenimento, o Tap Da Doge se destaca como um título de destaque graças ao seu conceito único e jogabilidade envolvente. Desenvolvido como um jogo interativo inovador no Telegram, Tap Da Doge combina habilmente tecnologia blockchain, personagens em NFT e a cultura dos memes para criar uma experiência imersiva divertida, recompensadora e de fácil acesso.









Tap Da Doge é um jogo interativo baseado no Telegram que exemplifica o modelo “Tap-to-earn” - combinando entretenimento, jogabilidade e lucratividade em uma experiência fluida. Os jogadores controlam personagens em NFT para ganhar recompensas por meio da gameplay. Apesar de ser fácil de aprender, o jogo também exige timing, reflexos rápidos e pensamento estratégico, agradando tanto iniciantes quanto gamers experientes.





Com o slogan “Tap. Jump. Earn.” ("Toque. Pule. Ganhe."), Tap Da Doge destaca a simplicidade de obter recompensas jogando. Mas sua visão vai muito além do entretenimento, o objetivo da Tap da Doge é reduzir as barreiras de entrada no universo cripto, incorporando mecânicas de jogos à participação na blockchain e incentivando os usuários a explorarem o mundo Web3 de forma divertida, social e acessível.













Como um mini app do Telegram, Tap Da Doge não requer downloads adicionais. Os usuários podem entrar diretamente no jogo dentro do próprio Telegram, garantindo um acesso rápido, prático e sem barreiras.









Os jogadores podem criar seus próprios personagens NFT, cada um com suas aparências e atributos distintos - adicioando valor colecionável o que amplia a variedade da jogabilidade.









Os jogadores tocam na tela para fazer seus personagens pularem obstáculos e completarem desafios. A cada ação bem-sucedida, recebem recompensas, proporcionando uma verdadeira experiência “jogue-para-ganhar” com uma interação simples.









Recursos como Woofboxes, Dogemart e Staking oferecem uma variedade de recursos, recompensas e aprimoramentos - aumentando tanto a diversão quanto a jogabilidade à longo prazo do jogo.













RUN é o token nativo do ecossistema Tap Da Doge, com uma oferta total limitada, o que lhe confere escassez intrínseca. Ele é emitido na BNB Chain , e o endereço do contrato é: 0x8f85F63B76d2C40C7Cf3DAc19637730d00d37966





A emissão e a distribuição do RUN seguem princípios de justiça e transparência, garantindo que todos os usuários tenham a oportunidade de participar do ecossistema do projeto. Segue abaixo a distribuição do token:





Contribuidores iniciais: 1%

Venda pública (IDO): 8.92%

Liquidez: 10%

Airdrops de parceiros: 7%

Marketing: 4.08%

Pool de recompensas (Sem pré-mineração): 69%









Meio de troca:ARUN serve como a moeda principal dentro do ecossistema Tap Da Doge. Pode ser utilizada para a compra de itens, acesso a serviços e outras atividades dentro do jogo.





Mecanismo de incentivo: Os usuários podem ganhar RUN jogando, completando tarefas ou contribuindo para a comunidade.





Governança:Os detentores de RUN também obtêm direitos de governança, permitindo que participem das decisões relacionadas ao projeto e contribuam com ideias para o desenvolvimento futuro.









Tap Da Doge combina a jogabilidade clássica com a tecnologia blockchain para criar uma experiência simples, divertida e economicamente recompensadora de “Tap-to-earn”. Com seu sistema único de personagens NFT, diversos recursos dentro do jogo e um ecossistema de comunidade ativo, Tap Da Doge se destaca no espaço dos jogos Web3. À medida que o token RUN é lançado e o ecossistema continua evoluindo, Tap Da Doge está bem posicionado para atrair uma base de usuários mais ampla e se tornar um projeto de referência nos jogos blockchain.





Em sua jornada de rápido desenvolvimento, a parceria de Tap Da Doge com a renomada exchange global MEXC proporcionou um forte impulso ao seu crescimento. Conhecida pelas baixas taxas de negociação, execução ultrarrápida, ampla cobertura de ativos e liquidez excepcional, a MEXC é confiada por investidores ao redor do mundo. Seu olhar atento e suporte sólido para projetos emergentes fazem dela uma plataforma ideal para lançamentos de inovações Web3 de alta qualidade.





A negociação Spot da RUN está disponível agora na MEXC e você pode negociá-la com taxas ultrabaixas seguindo os passos abaixo:





1) Abra e inicie a sessão no aplicativo da MEXC ou visite o site oficial

2) Insira “RUN” na barra de pesquisa e selecione negociação Spot de RUN

3) Selecione o tipo da sua ordem, insira o montante e o preço e conclua a negociação.









Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis ou quaisquer outros serviços relacionados, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC oferece essas informações apenas para fins de referência e não fornece aconselhamento de investimentos. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e agir com cautela ao investir. MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.



