O que é StakeStone (STONE)? Uma análise detalhada de como esta plataforma de liquidez cross-chain maximiza os rendimentos

No mercado de criptomoedas, liquidez e rendimentos costumam ser vistos como objetivos conflitantes. No entanto, o StakeStone surge como uma solução inovadora, atuando como uma infraestrutura de liquidez cross-chain que utiliza seu token nativo STONE para equilibrar essa equação. Dessa forma, a plataforma oferece alta liquidez sem comprometer retornos otimizados. Este artigo explora as principais características do StakeStone e como ele está redefinindo a liquidez no universo dos ativos digitais.

Conceitos principais do StakeStone e produto


O StakeStone é uma infraestrutura de liquidez cross-chain de ponta que introduz STONE e SBTC, dois ativos que representam versões líquidas de ETH e BTC. Através do suporte de uma rede dinâmica de staking, ele resolve o conflito entre ativos bloqueados e liquidez encontrado nos modelos tradicionais de staking. A plataforma oferece três principais ativos líquidos:
  • STONE ETH: Um ETH líquido com rendimento
  • SBTC: Um ativo BTC líquido omnichain
  • STONEBTC: Uma versão de BTC que gera rendimento

Ao contrário de outros protocolos de staking, o StakeStone permite que os usuários saquem seus fundos a qualquer momento em qualquer blockchain suportada, sem período de bloqueio, alcançando uma verdadeira liquidez cross-chain.

Principais problemas resolvidos pelo StakeStone


O StakeStone oferece soluções inovadoras para quatro grandes desafios do mercado de criptomoedas:

1）Equilíbrio entre bloqueio de ativos e liquidez: O staking tradicional obriga os usuários a escolher entre obter rendimento ou manter liquidez. O StakeStone permite ambos.
2）Liquidez fragmentada: Agrega diversas pools de LRT, simplificando a experiência do usuário.
3）Desafios para redes Layer 2 e compatíveis com EVM: Facilita a atração de liquidez em ETH para novas L2s e blockchains emergentes.
4）Complexidade na integração para desenvolvedores: Simplifica o processo de integração de token de restaking líquido(LRTs).

Desde o lançamento de sua testnet em julho de 2023, o StakeStone fez progressos significativos, incluindo mais de 310,000 ETH (aproximadamente $870 milhões) em valor total bloqueado (TVL), 96.000 usuários cadastrados e integração bem-sucedida com mais de 10 protocolos.

Token STONE: Utilidade e casos de uso


Como o token de governança nativo do ecossistema StakeStone, o STONE serve a múltiplos propósitos:

1）Governança: Os holders podem votar em propostas importantes que influenciam o desenvolvimento da plataforma.
2）Rendimentos aumentados: Bloquear STONE concede veSTO, que desbloqueia benefícios de rendimento mais altos.
3）Mecanismo de reinício sazonal: Garante uma governança justa, evitando que os holders de longo prazo dominem as propostas.
4）Acesso a ativos de reserva via swap e queima: Proporciona valor sustentável para os holders de STONE.
5）Operabilidade cross-chain: Pode ser usado em várias blockchains sem interrupções.
6）Eficiência de capital aprimorada: Ganha renda passiva enquanto mantém liquidez.

As aplicações do StakeStone incluem STONE-Fi (um mercado de liquidez cross-chain), LiquidityPad (uma plataforma de lançamento de liquidez cross-chain), Stone.Pay (uma solução inovadora de pagamento DeFi), oferecendos aos usuários ferramentas abrangentes para gerenciamento de liquidez.

Principais vantagens do StakeStone em relação aos seus competidores


Comparado a serviços de staking líquido como Lido e Rocket Pool, o StakeStone oferece várias vantagens principais:
1）Solução cross-chain abrangente: Combina staking líquido, interoperabilidade entre blockchains e otimização de rendimento.
2）Suporte a múltiplos ativos: Compatível com ETH e BTC, oferecendo opções diversificadas de liquidez.
3）Arquitetura modular: Permite ajustes flexíveis nas estratégias subjacentes sem impactar os holders de STONE.
4）Experiência cross-chain sem interrupções: Acesso e uso de ativos em diversas blockchains enquanto mantém os rendimentos subjacentes.
5）Estratégias de rendimento otimizadas: Maximiza retornos automaticamente, sem necessidade de gerenciamento ativo pelo usuário.
6）Integração profunda no ecossistema: Parcerias estratégicas com redes emergentes como Berachain, Linea, Monad e Plume.
7）Modelo de governança inovador: Utiliza governança baseada em gauges com reinícios sazonais, garantindo um processo de decisão justo.

Como comprar STONE na MEXC


MEXC é uma plataforma ideal para comprar STONE, oferecendo aos usuários uma experiência de negociação fluída e conveniente. Siga este passos para comprar STONE na MEXC:

1）Crie uma conta na MEXC: Visite o site oficial da MEXC e conclua o processo de cadastro
2）Deposite fundos: Deposite USDT ou outras criptomoedas na sua conta MEXC
3）Encontre o par de negociação de STONE: Na barra de busca, insira STONE e selecione o par STO/USDT
4）Faça a sua ordem: Selecione o montante de STONE que você deseja comprar e confirme a transação

Como uma exchange líder global no mercado de criptomoedas, a MEXC oferece alta liquidez, interface intuitiva, Atendimento ao Cliente 24/7 e taxas de negociação baixas, tornando-se a plataforma ideal para adquirir tokens de STONE.

O StakeStone está redefinindo a liquidez no mundo de criptomoedas com sua infraestrutura cross-chain inovadora. Ao combinar acesso à liquidez com maximização de rendimento, STONE e SBTC oferecem um valor incomparável aos usuários. Com a expansão contínua do DeFi em múltiplas blockchains, o StakeStone está posicionado para desempenhar um papel fundamental na conexão dos ecossistemas blockchain.


Quer ganhar tokens grátis de STO? A MEXC está promovendo o airdrop da StakeStone com um prêmio total de 130,000 USDT! Ao concluir tarefas simples depósito e negociação, você terá a chance de ganhar parte destas recompensas incríveis!
Inscreva-se agora para participar do airdrop de StakeStone >>

Aviso legal: Este material não constitui aconselhamento de investimento, tributário, jurídico, financeiro, contábil ou qualquer outro tipo de orientação. Também não representa uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões de investimento tomadas pelos usuários são independentes desta plataforma.


