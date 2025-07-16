O que é StakeStone (STONE)? Uma análise detalhada de como esta plataforma de liquidez cross-chain maximiza os rendimentos





No mercado de criptomoedas, liquidez e rendimentos costumam ser vistos como objetivos conflitantes. No entanto, o StakeStone surge como uma solução inovadora, atuando como uma infraestrutura de liquidez cross-chain que utiliza seu token nativo STONE para equilibrar essa equação. Dessa forma, a plataforma oferece alta liquidez sem comprometer retornos otimizados. Este artigo explora as principais características do StakeStone e como ele está redefinindo a liquidez no universo dos ativos digitais.









O StakeStone é uma infraestrutura de liquidez cross-chain de ponta que introduz STONE e SBTC, dois ativos que representam versões líquidas de ETH e BTC. Através do suporte de uma rede dinâmica de staking, ele resolve o conflito entre ativos bloqueados e liquidez encontrado nos modelos tradicionais de staking. A plataforma oferece três principais ativos líquidos:

STONE ETH: Um ETH líquido com rendimento

SBTC: Um ativo BTC líquido omnichain

STONEBTC: Uma versão de BTC que gera rendimento





Ao contrário de outros protocolos de staking, o StakeStone permite que os usuários saquem seus fundos a qualquer momento em qualquer blockchain suportada, sem período de bloqueio, alcançando uma verdadeira liquidez cross-chain.









O StakeStone oferece soluções inovadoras para quatro grandes desafios do mercado de criptomoedas:





1）Equilíbrio entre bloqueio de ativos e liquidez: O staking tradicional obriga os usuários a escolher entre obter rendimento ou manter liquidez. O StakeStone permite ambos.

2）Liquidez fragmentada: Agrega diversas pools de LRT, simplificando a experiência do usuário.

3）Desafios para redes Layer 2 e compatíveis com EVM: Facilita a atração de liquidez em ETH para novas L2s e blockchains emergentes.

4）Complexidade na integração para desenvolvedores: Simplifica o processo de integração de token de restaking líquido(LRTs).





Desde o lançamento de sua testnet em julho de 2023, o StakeStone fez progressos significativos, incluindo mais de 310,000 ETH (aproximadamente $870 milhões) em valor total bloqueado (TVL), 96.000 usuários cadastrados e integração bem-sucedida com mais de 10 protocolos.









Como o token de governança nativo do ecossistema StakeStone, o STONE serve a múltiplos propósitos:





1）Governança: Os holders podem votar em propostas importantes que influenciam o desenvolvimento da plataforma.

2）Rendimentos aumentados: Bloquear STONE concede veSTO, que desbloqueia benefícios de rendimento mais altos.

3）Mecanismo de reinício sazonal: Garante uma governança justa, evitando que os holders de longo prazo dominem as propostas.

4）Acesso a ativos de reserva via swap e queima: Proporciona valor sustentável para os holders de STONE.

5）Operabilidade cross-chain: Pode ser usado em várias blockchains sem interrupções.

6）Eficiência de capital aprimorada: Ganha renda passiva enquanto mantém liquidez.





As aplicações do StakeStone incluem STONE-Fi (um mercado de liquidez cross-chain), LiquidityPad (uma plataforma de lançamento de liquidez cross-chain), Stone.Pay (uma solução inovadora de pagamento DeFi), oferecendos aos usuários ferramentas abrangentes para gerenciamento de liquidez.









Comparado a serviços de staking líquido como Lido e Rocket Pool, o StakeStone oferece várias vantagens principais:

1）Solução cross-chain abrangente: Combina staking líquido, interoperabilidade entre blockchains e otimização de rendimento.

2）Suporte a múltiplos ativos: Compatível com ETH e BTC, oferecendo opções diversificadas de liquidez.

3）Arquitetura modular: Permite ajustes flexíveis nas estratégias subjacentes sem impactar os holders de STONE.

4）Experiência cross-chain sem interrupções: Acesso e uso de ativos em diversas blockchains enquanto mantém os rendimentos subjacentes.

5）Estratégias de rendimento otimizadas: Maximiza retornos automaticamente, sem necessidade de gerenciamento ativo pelo usuário.

6）Integração profunda no ecossistema: Parcerias estratégicas com redes emergentes como Berachain, Linea, Monad e Plume.

7）Modelo de governança inovador: Utiliza governança baseada em gauges com reinícios sazonais, garantindo um processo de decisão justo.









MEXC é uma plataforma ideal para comprar STONE, oferecendo aos usuários uma experiência de negociação fluída e conveniente. Siga este passos para comprar STONE na MEXC:





1）Crie uma conta na MEXC: Visite o site oficial da MEXC e conclua o processo de cadastro

2）Deposite fundos: Deposite USDT ou outras criptomoedas na sua conta MEXC

Encontre o par de negociação de STONE: Na barra de busca, insira STONE e selecione o par 3）: Na barra de busca, insira STONE e selecione o par STO/USDT

4）Faça a sua ordem: Selecione o montante de STONE que você deseja comprar e confirme a transação





Como uma exchange líder global no mercado de criptomoedas, a MEXC oferece alta liquidez, interface intuitiva, Atendimento ao Cliente 24/7 e taxas de negociação baixas, tornando-se a plataforma ideal para adquirir tokens de STONE.





O StakeStone está redefinindo a liquidez no mundo de criptomoedas com sua infraestrutura cross-chain inovadora. Ao combinar acesso à liquidez com maximização de rendimento, STONE e SBTC oferecem um valor incomparável aos usuários. Com a expansão contínua do DeFi em múltiplas blockchains, o StakeStone está posicionado para desempenhar um papel fundamental na conexão dos ecossistemas blockchain.



