O que é Space and Time (SXT)? Reformulando o ecossistema de armazenamento e computação de dados em blockchain

Na atual infraestrutura blockchain, o armazenamento de dados e a computação sempre foram gargalos que limitam a escalabilidade e o desenvolvimento de aplicações. Com a expansão contínua dos aplicativos descentralizados (dApps) e contratos inteligentes, a necessidade de uma infraestrutura de dados blockchain eficiente, segura e escalável se torna cada vez mais urgente. O Space and Time (SXT) foi projetado para enfrentar esse desafio ao construir uma plataforma de dados Web3 de alto desempenho e escalável, impulsionada por provas de conhecimento zero (ZK proofs). O protocolo oferece armazenamento robusto, consultas e recursos analíticos voltados para dApps. Por meio de sua tecnologia inovadora, o Space and Time permite consultas em tempo real e processamento eficiente de dados on-chain, oferecendo um novo nível de suporte à infraestrutura para desenvolvedores no ecossistema descentralizado.

O Space and Time (SXT) agora está oficialmente listado na MEXC, e disponível para negociação de Futuros. Os usuários também podem visitar a página do evento Airdrop+ da MEXC para participar do airdrop do SXT e ganhar recompensas adicionais!


1.Principais tecnologias do Space and Time


1.1 Coprocessador ZK: consultas SQL em tempo real com verificação


O Space and Time apresenta o primeiro coprocessador de conhecimento zero compatível com SQL, permitindo consultas de dados eficientes e verificáveis diretamente em contratos inteligentes on-chain. Entre seus principais recursos:

  • Consultas SQL com provas ZK: Desenvolvedores podem realizar consultas SQL via contratos inteligentes, e o Space and Time retorna os resultados verificados com provas de conhecimento zero, garantindo precisão e confidencialidade.
  • Resposta em sub-segundos: O coprocessador gera provas dentro de cada ciclo de bloco, possibilitando interações em tempo real e superando os atrasos e custos tradicionais do blockchain.
  • Suporte a dados cross-chain: A plataforma oferece verificação de dados entre diferentes blockchains, promovendo interoperabilidade entre múltiplos ecossistemas.

1.2 Plataforma de dados Web3: infraestrutura de API descentralizada


O Space and Time também oferece uma plataforma de dados descentralizada que indexa e consulta dados blockchain em várias redes. Desenvolvedores podem acessar dados em tempo real via a API Web3 Data, que cobre redes como Ethereum, ZKsync, Bitcoin, Polygon, Sui e Avalanche.

  • Acesso a dados em tempo real: Permite recuperar dados indexados de múltiplas blockchains, simplificando o desenvolvimento de aplicações ricas em dados.
  • Mínima necessidade de confiança: Todas as consultas são verificadas pelo coprocessador ZK, garantindo integridade sem depender de intermediários centralizados.
  • Integração com Chainlink: A integração nativa com o Chainlink permite transmitir resultados verificados on-chain, promovendo transparência e confiança entre dApps.

1.3 AI Studio: geração de consultas SQL a partir de linguagem natural


O AI Studio é uma ferramenta inovadora que permite aos desenvolvedores gerar consultas SQL e dashboards usando linguagem natural. Seja para análises simples ou avançadas, o AI Studio automatiza a criação de SQL e a visualização dos dados.

  • Prompt-to-SQL: Com comandos simples em linguagem natural, qualquer pessoa pode gerar consultas SQL complexas sem conhecimento técnico.
  • Dashboards automáticos: Gera painéis a partir dos resultados das consultas, ajudando a interpretar dados de forma rápida e eficiente.

2.Vantagens técnicas do Space and Time


2.1 Processamento de dados de alta eficiência


O Space and Time foi projetado para maximizar a eficiência do processamento de dados, separando o armazenamento da computação e adotando mecanismos de computação off-chain. Isso resulta em velocidades muito superiores às dos sistemas blockchain tradicionais.

2.2 Escalabilidade excepcional


A plataforma foi construída com foco em escalabilidade e atende desde pequenos dApps até sistemas corporativos de grande escala. À medida que o volume de dados cresce, o desempenho é mantido com a expansão de nós e otimização de métodos de armazenamento e computação.

2.3 Segurança e privacidade


Com tecnologias como criptografia resistente a ataques quânticos e provas ZK, o Space and Time protege os dados durante o armazenamento, a computação e a transmissão. As provas ZK validam a veracidade dos dados sem expô-los, assegurando privacidade e segurança.

3.Casos de uso do Space and Time


A arquitetura robusta do Space and Time permite aplicações em vários setores descentralizados. Veja alguns exemplos:

3.1 Finanças Descentralizadas (DeFi)


Proporciona suporte eficiente para DEXs, protocolos de empréstimo e derivativos com arquitetura de alta performance e baixa latência. Ideal para oráculos de preços em tempo real, gestão de risco e otimização de liquidez.

3.2 NFTs e metaverso


Oferece capacidade de armazenamento e computação para lidar com grandes volumes de dados de ativos digitais, além de permitir interações cross-chain entre NFTs e mundos virtuais.

3.3 Gestão de cadeias de suprimentos


Empresas podem usar o Space and Time para compartilhar e processar dados da cadeia de suprimentos com segurança e transparência, melhorando a eficiência operacional.

3.4 Aplicações corporativas


Para uso em nível empresarial, oferece uma base escalável para armazenamento, análise e tarefas computacionais em tempo real, com alto desempenho e confiabilidade.

4.Como comprar tokens SXT na MEXC


O token Space and Time (SXT) já está listado na plataforma MEXC. Você pode participar seguindo estes passos:

1) Acesse o aplicativo ou site oficial da MEXC
2) Na barra de pesquisa, digite “SXT” e selecione o par de negociação de Futuros
3) Escolha o tipo de ordem, insira o montante e o preço desejado e conclua a transação

O Space and Time está redefinindo o processamento de dados no blockchain com sua plataforma descentralizada inovadora. Ao integrar computação off-chain, armazenamento eficiente e segurança com provas ZK, supera os limites do blockchain tradicional e oferece infraestrutura robusta para aplicações descentralizadas. Com otimizações contínuas e parcerias estratégicas, o Space and Time está pronto para liderar setores como DeFi, NFTs e metaverso.

Isenção de responsabilidade: As informações deste conteúdo não constituem aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, financeiras, contábeis ou quaisquer outros serviços. O Aprendizado MEXC fornece essas informações apenas para fins informativos. Certifique-se de entender plenamente os riscos e invista com cautela. A MEXC não se responsabiliza por decisões de investimento dos usuários.

