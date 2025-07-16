O que é Space and Time (SXT)? Reformulando o ecossistema de armazenamento e computação de dados em blockchain

Na atual infraestrutura blockchain, o armazenamento de dados e a computação sempre foram gargalos que limitam a escalabilidade e o desenvolvimento de aplicações. Com a expansão contínua dos aplicativos descentralizados ( dApps ) e contratos inteligentes, a necessidade de uma infraestrutura de dados blockchain eficiente, segura e escalável se torna cada vez mais urgente. O Space and Time (SXT) foi projetado para enfrentar esse desafio ao construir uma plataforma de dados Web3 de alto desempenho e escalável, impulsionada por provas de conhecimento zero (ZK proofs). O protocolo oferece armazenamento robusto, consultas e recursos analíticos voltados para dApps. Por meio de sua tecnologia inovadora, o Space and Time permite consultas em tempo real e processamento eficiente de dados on-chain, oferecendo um novo nível de suporte à infraestrutura para desenvolvedores no ecossistema descentralizado.





O Space and Time (SXT) agora está oficialmente listado na MEXC, e disponível para negociação de Futuros. Os usuários também podem visitar a página do evento Airdrop+ da MEXC para participar do airdrop do SXT e ganhar recompensas adicionais!











O Space and Time apresenta o primeiro coprocessador de conhecimento zero compatível com SQL, permitindo consultas de dados eficientes e verificáveis diretamente em contratos inteligentes on-chain. Entre seus principais recursos:





Consultas SQL com provas ZK : Desenvolvedores podem realizar consultas SQL via contratos inteligentes, e o Space and Time retorna os resultados verificados com provas de conhecimento zero, garantindo precisão e confidencialidade.

Resposta em sub-segundos : O coprocessador gera provas dentro de cada ciclo de bloco, possibilitando interações em tempo real e superando os atrasos e custos tradicionais do blockchain.

Suporte a dados cross-chain: A plataforma oferece verificação de dados entre diferentes blockchains, promovendo interoperabilidade entre múltiplos ecossistemas.









O Space and Time também oferece uma plataforma de dados descentralizada que indexa e consulta dados blockchain em várias redes. Desenvolvedores podem acessar dados em tempo real via a API Web3 Data, que cobre redes como Ethereum, ZKsync, Bitcoin, Polygon, Sui e Avalanche.





Acesso a dados em tempo real : Permite recuperar dados indexados de múltiplas blockchains, simplificando o desenvolvimento de aplicações ricas em dados.

Mínima necessidade de confiança : Todas as consultas são verificadas pelo coprocessador ZK, garantindo integridade sem depender de intermediários centralizados.

Integração com Chainlink: A integração nativa com o Chainlink permite transmitir resultados verificados on-chain, promovendo transparência e confiança entre dApps.









O AI Studio é uma ferramenta inovadora que permite aos desenvolvedores gerar consultas SQL e dashboards usando linguagem natural. Seja para análises simples ou avançadas, o AI Studio automatiza a criação de SQL e a visualização dos dados.





Prompt-to-SQL : Com comandos simples em linguagem natural, qualquer pessoa pode gerar consultas SQL complexas sem conhecimento técnico.

Dashboards automáticos: Gera painéis a partir dos resultados das consultas, ajudando a interpretar dados de forma rápida e eficiente.













O Space and Time foi projetado para maximizar a eficiência do processamento de dados, separando o armazenamento da computação e adotando mecanismos de computação off-chain. Isso resulta em velocidades muito superiores às dos sistemas blockchain tradicionais.









A plataforma foi construída com foco em escalabilidade e atende desde pequenos dApps até sistemas corporativos de grande escala. À medida que o volume de dados cresce, o desempenho é mantido com a expansão de nós e otimização de métodos de armazenamento e computação.









Com tecnologias como criptografia resistente a ataques quânticos e provas ZK, o Space and Time protege os dados durante o armazenamento, a computação e a transmissão. As provas ZK validam a veracidade dos dados sem expô-los, assegurando privacidade e segurança.









A arquitetura robusta do Space and Time permite aplicações em vários setores descentralizados. Veja alguns exemplos:









Proporciona suporte eficiente para DEXs, protocolos de empréstimo e derivativos com arquitetura de alta performance e baixa latência. Ideal para oráculos de preços em tempo real, gestão de risco e otimização de liquidez.









Oferece capacidade de armazenamento e computação para lidar com grandes volumes de dados de ativos digitais, além de permitir interações cross-chain entre NFTs e mundos virtuais.









Empresas podem usar o Space and Time para compartilhar e processar dados da cadeia de suprimentos com segurança e transparência, melhorando a eficiência operacional.









Para uso em nível empresarial, oferece uma base escalável para armazenamento, análise e tarefas computacionais em tempo real, com alto desempenho e confiabilidade.









O token Space and Time (SXT) já está listado na plataforma MEXC. Você pode participar seguindo estes passos:





1) Acesse o aplicativo ou site oficial da MEXC

2) Na barra de pesquisa, digite “SXT” e selecione o par de negociação de Futuros

3) Escolha o tipo de ordem, insira o montante e o preço desejado e conclua a transação





O Space and Time está redefinindo o processamento de dados no blockchain com sua plataforma descentralizada inovadora. Ao integrar computação off-chain, armazenamento eficiente e segurança com provas ZK, supera os limites do blockchain tradicional e oferece infraestrutura robusta para aplicações descentralizadas. Com otimizações contínuas e parcerias estratégicas, o Space and Time está pronto para liderar setores como DeFi, NFTs e metaverso.



